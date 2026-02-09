Австралия: Арендуя порт Дарвин, Китай использует торговлю как оружие
Австралийские власти заявили о рассмотрении вариантов расторжения договора с Китаем относительно аренды порта Дарвин.
Договор этот был подписан австралийцами с китайской компанией Landbridge Group сроком на 99 лет. Когда подписывали (а было это 10 лет назад), ничего предосудительного в сотрудничестве не видели, а теперь, когда Китай вложил сотни миллионов долларов, спохватились.
Официальная Канберра:
На такие заявления отреагировал китайский посол в Канберре Сяо Цянь:
Тем временем в китайской прессе пишут о том, что Австралия с подачи США в последнее время оказалась охвачена «синофобией». Отмечается, что в 2015 году договор об аренде порта Дарвин на срок в 99 лет подписывался при согласовании с австралийским министерством обороны. Никаких «угроз национальной безопасности» тогда выявлено не было:
Австралийская пресса, используя термины, которые обычно применяют те или иные страны так называемого коллективного Запада, пишет, что «Китай, арендуя порт Дарвин, использует торговлю как оружие»:
Дарвин расположен на важных морских путях. Там же располагается крупная военная база Австралии. В Канберре считают, что Китай «занимается разведкой военной базы, используя возможности в рамках договора аренды порта».
Австралийская пресса:
