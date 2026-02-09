Австралия: Арендуя порт Дарвин, Китай использует торговлю как оружие

Договор подписывался правительством Северной территории, к которой Дарвин относится. Но сегодня это не отражает геополитическую ситуацию. Такая аренда не входит в круг стратегических интересов Австралии.

Если произойдёт что-то такое, что будет представлять собой силовое решение при расторжении договора о долгосрочной аренде, то мы будем вынуждены принять меры по защите интересов китайского бизнеса.

Их не было выявлено по той причине, что их нет и быть не может. Этот проект выгоден и КНР, и самой Австралии. Он привлекает крупные инвестиции, повышая грузооборот австралийского порта.

Китай использует инфраструктуру порта, оказывает давление. В условиях напряжённости в Южно-Китайском море и в вопросе Тайваня это неприемлемо.

Доступ иностранцев к критически важной инфраструктуре, особенно к объектам, имеющим потенциальное военное значение, неприемлем. У Китая есть своё суверенное право на это, у Австралии – своё.