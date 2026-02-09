Австралия: Арендуя порт Дарвин, Китай использует торговлю как оружие

4 772 19
Австралия: Арендуя порт Дарвин, Китай использует торговлю как оружие

Австралийские власти заявили о рассмотрении вариантов расторжения договора с Китаем относительно аренды порта Дарвин.

Договор этот был подписан австралийцами с китайской компанией Landbridge Group сроком на 99 лет. Когда подписывали (а было это 10 лет назад), ничего предосудительного в сотрудничестве не видели, а теперь, когда Китай вложил сотни миллионов долларов, спохватились.

Официальная Канберра:

Договор подписывался правительством Северной территории, к которой Дарвин относится. Но сегодня это не отражает геополитическую ситуацию. Такая аренда не входит в круг стратегических интересов Австралии.

На такие заявления отреагировал китайский посол в Канберре Сяо Цянь:

Если произойдёт что-то такое, что будет представлять собой силовое решение при расторжении договора о долгосрочной аренде, то мы будем вынуждены принять меры по защите интересов китайского бизнеса.

Тем временем в китайской прессе пишут о том, что Австралия с подачи США в последнее время оказалась охвачена «синофобией». Отмечается, что в 2015 году договор об аренде порта Дарвин на срок в 99 лет подписывался при согласовании с австралийским министерством обороны. Никаких «угроз национальной безопасности» тогда выявлено не было:

Их не было выявлено по той причине, что их нет и быть не может. Этот проект выгоден и КНР, и самой Австралии. Он привлекает крупные инвестиции, повышая грузооборот австралийского порта.

Австралийская пресса, используя термины, которые обычно применяют те или иные страны так называемого коллективного Запада, пишет, что «Китай, арендуя порт Дарвин, использует торговлю как оружие»:

Китай использует инфраструктуру порта, оказывает давление. В условиях напряжённости в Южно-Китайском море и в вопросе Тайваня это неприемлемо.

Дарвин расположен на важных морских путях. Там же располагается крупная военная база Австралии. В Канберре считают, что Китай «занимается разведкой военной базы, используя возможности в рамках договора аренды порта».



Австралийская пресса:

Доступ иностранцев к критически важной инфраструктуре, особенно к объектам, имеющим потенциальное военное значение, неприемлем. У Китая есть своё суверенное право на это, у Австралии – своё.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +7
    Сегодня, 08:47
    А при чем тут Австралия ? Американцы добились своего и давят на всех
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 08:55
      Австралия как "камень преткновения" для Китая, со стороны америкосов.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 08:59
      Цитата: APASUS
      А при чем тут Австралия ?

      Ни при чём Австралия. И порт ни при чём. И китайцы ни при чём. И вобще - всё ни при чём.
      Единственное, что "при чём" - желание австралийских "отселенцев" показать, что они "в тренде" мировой политики, что следуют "в правильном кильватере". Направление, естественно, задают для них для всех США, поэтому край как надо сделать хоть что-то, чтобы рассориться с Китаем. Раз уж Главнокомандующий направление показал. "Любимой женой", конечно, не станут - Трамп, кроме себя, никого не любит. Но конфетку, возможно, даст. И слово доброе скажет. И, опять же, не на отшибе - "в гуще мировых событий".

      Вот не живётся-то людям спокойно...
      Как бы счастлива Украина была на месте Австралии! Ни одного соседа!
      А Австралии, наоборот - скучно живётся. Нет в жизни экстрима...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 10:22
        Цитата: Zoldat_A
        скучно живётся. Нет в жизни экстрима..

        Если экстрима нет, то его нужно найти, или высосать из пальца. От Китая до Австралии 6000 км.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 10:42
          Цитата: carpenter
          Цитата: Zoldat_A
          скучно живётся. Нет в жизни экстрима..

          Если экстрима нет, то его нужно найти, или высосать из пальца. От Китая до Австралии 6000 км.
          А ведь могли бы отсидеться спокойно - география позволяет. Такое "добро", наверное, даже Трампа не прельстило бы.
          Сидели бы спокойно со своими кенгуру - про них бы никто не вспомнил. Влезут в драку больших пацанов - даже не разберут, от кого прилетит.
          Я не про ракеты. Китай и без ракет той Австралией подотрётся...
          1. Виктор Ленинградец Звание
            Виктор Ленинградец
            0
            Сегодня, 14:25
            А ведь могли бы отсидеться спокойно - география позволяет. Такое "добро", наверное, даже Трампа не прельстило бы.

            Нет, не отсиделись бы. AUKUS не для этого создавали.
  2. Не_боец Звание
    Не_боец
    +2
    Сегодня, 09:02
    Все куплю, сказало злато, все возьму сказал булат.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      0
      Сегодня, 09:22
      Не все так просто. Многие опасаются финансовой и экономической экспансии Китая. Китай это не мягкая пушистая панда, а коварный и хитрый дракон. Китай заинтересован в территориях и проводит свою экспансию по экономическому захвату территорий у государств у которых много незаселененных территорий. Это хорошо видно по действиям Китая в Латинской Америке и Африке. Поэтому Канберра вполне опасается за свои территории. Я думаю, что если пошерстить закрытые и не афишируемые договора или дополнения к договорам и контрактам, между РФ и КНР, заключённых в последнее время, то там будет много неприятных сюрпризов в этом плане....
      1. kulemin0025gmail.com Звание
        kulemin0025gmail.com
        +1
        Сегодня, 10:06
        А 10 лет назад, у Канберры шоры на глазах надеты были? 🧐 Англосаксам верить нельзя. Они про любые договоры с ними, могут забыть в любой момент 😔
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 09:16
    Китай и Австралия похожи друг на друга. И у Китая есть Великая стена и у Австралии стена. . ..правда из проволоки. . . winked
  4. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 09:54
    Дарвин - достаточно привлекательный порт.
    Порт Дарвина состоит из трех районов — Стоукс-Хилл Уорф, Каллен-Бэй и Ист-Арм Уорф. Гавань обеспечивает береговую поддержку крупных офшорных нефтегазовых месторождений в Арафурском и Тиморском морях, а также отгрузку СПГ. Годовой судопоток — около 2500 кораблей, грузооборот — 30 млн тонн; половину объема перевалки составляет СПГ. Другие грузы — стройматериалы, урановая и железная руда, цинковый и свинцовый концентрат, сельхозпродукция (фрукты, мясо, корма) и контейнеры. В гавани также расположены терминалы для пассажирских, круизных и чартерных судов, рыболовецкие причалы и судоверфь.
    Круизные океанские лайнеры довольно частые гости в порту. Практически единственный глубоководный порт на северном побережье Австралии имеет важное стратегическое значение, связан с южной (центральной) частью страны шоссейной и железной дорогами.
    Есть слухи, что кроме военной базы Австралии где-то тут разместилась и база США.
    Так что есть о чем беспокоиться австралам.
    Порт имеет важное ст
  5. Объяснятор Звание
    Объяснятор
    +1
    Сегодня, 10:11
    Правильно делают австралийцы-китайцы как тараканы лезут везде.особенно на территории богатые ресурсами-Австралия один из крупнейших экспортеров угля и продовольственных товаров.
    Мало кто помнит.но в 2014 году КНР заключило договор с Януковичем на постройку глубоководного порта в Крыму и организацию там свободной зоны торговли.Естественно КНР хотел поставлять свою продукцию взамен на сырье напрямую,минуя разного рода посредников.Но тогда, где столоваться посредникам(камим нибудь Фирташам или Канторам) и производителям промышленной продукции из США и Европы? Любой фермер мог заключить сделку -трактор в обмен на зерно,именно так делали немцы в отношении С/Х производителей РФ и Украины.
    Был еще один дерзкий паренек который хотел Юкос продать в КНР- тоже закончил как Янукович,-уехал варежки шить на 8 лет...
    1. alovrov Звание
      alovrov
      -1
      Сегодня, 10:34
      У того шустрого паренька куратор был Ротшильд. Это они вместе с Ротшильдом хотели Юкос в Китай продать? Ну хорошая сказка, да )
      1. Объяснятор Звание
        Объяснятор
        0
        Сегодня, 10:43
        Не,Ротшильд не -он ничего не продает,так настоящий еврей не поступает. Продажа эт значит продавец чего лишается в обмен на что то.Лучший гешефт это когда деньги из воздуха -нефть российская,покупатель китайский а проценты с каждой сделки еврейские...
        Но бывший комсомолец с взором горящим-этого не понимал-что поделать...ему объяснили
      2. Объяснятор Звание
        Объяснятор
        0
        Сегодня, 12:05


        Вот и доказательства от Лаврова
        -«Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – заявил министр.
        -"...Он добавил, что на европейском континенте США проявляют интерес к «Северным потокам», украинской газотранспортной системе и «Турецкому потоку». По мнению Лаврова, цель американцев – доминирование в мировой экономике с помощью тарифов, санкций и прямых запретов, которые не вписываются в честную конкуренцию".
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:45
    А рядом с портом Дарвин нет случайно американской нефти ? Шутка.Не нефти а чьей то базы с возможностью базирования стратегических бомбардировщиков ?
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:55
    Цитата: андрей мартов
    И у Китая есть Великая стена и у Австралии стена. . ..правда из проволоки
    У них со всех сторон океан. Это лучшая стена
  8. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -2
    Сегодня, 11:40
    Об этом сразу говорили, а теперь ластами хлопать поздно. Порт уже уплыл полностью. И более того, Китай, в случае каких-то запредельных событий - может оттуда и уйти, вот только торговля внешняя у Австралии сложится до нуля почти. И это будет хана не Китаю совсем.
    И еще - а какие были варианты? Когда Китай покупал порт, суть была в том, что у Австралии на этот порт не было денег. Китай его выстроил и дал кенгурям работу.
  9. Объяснятор Звание
    Объяснятор
    0
    Сегодня, 12:07
    Цитата: Foggy Dew
    Вот и доказательства от Лаврова
    -«Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – заявил министр.
    -"...Он добавил, что на европейском континенте США проявляют интерес к «Северным потокам», украинской газотранспортной системе и «Турецкому потоку». По мнению Лаврова, цель американцев – доминирование в мировой экономике с помощью тарифов, санкций и прямых запретов, которые не вписываются в честную конкуренцию".

    С чего вдруг? КНР перестанет закупать австралийский уголь и пшеницу?