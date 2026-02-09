Гладков объявил о частичной эвакуации детей Белгорода в другие регионы России

5 246 38
Гладков объявил о частичной эвакуации детей Белгорода в другие регионы России

В Белгороде местные власти принимают заявки от жителей на выезд за пределы области. Дело в том, что белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил о частичной эвакуации детей в другие регионы России.

Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.



В его сообщении сказано следующее:

Оставляете свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы.

Речь идет о несовершеннолетних старше 11 лет, которых вывезут в населенные пункты России, где есть нормальные условия для жизни. Они побудут там некоторое время, пока идет восстановление поврежденных ВСУ объектов энергетики в Белгородской области.


Гладков сообщил, что также есть возможность эвакуироваться у многодетных семей, семьях с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров.

Губернатор пояснил:

Категории, которые требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы.

Он отметил катастрофическую ситуацию, сложившуюся в Белгородской области, которая стала тяжелым испытанием для ее жителей. Чиновник сообщил, что из других регионов страны на Белгородчину прибывают специалисты, чтобы помочь в восстановлении энергетики.

Сегодня в своем утреннем сообщении Гладков отметил, что полностью восстановить теплоснабжение в Белгороде пока не удалось. Сейчас в неотапливаемом жилье находится примерно 80 тысяч жителей города.
38 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Arnok Звание
    Arnok
    +9
    Сегодня, 09:27
    Странно...
    Вроде мы долбим по Киеву, так почему эвакуируют детей из Белгорода?
    Интересные новости после 4-х лет СВО.
    1. Проксима Звание
      Проксима
      +6
      Сегодня, 09:31
      80 тысяч жителей живут без отопления!!! Страшно даже вдумываться в эти цифры!Это целый город!! Дожили..
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        -4
        Сегодня, 09:36
        Извините, но это война. Не всем удастся перед тв с блинами переждать.
        1. MrFox Звание
          MrFox
          -2
          Сегодня, 09:48
          Ах, вот так сейчас значит запели
        2. Проксима Звание
          Проксима
          +4
          Сегодня, 10:06
          Цитата: Мини Мокик
          Извините, но это война. Не всем удастся перед тв с блинами переждать.

          Какие нахрен блины уважаемый! Я житель Новороссийска. Я житель Новороссийска, нас бомбят, мама не горюй. У нас два нефтяных хаба - Каспийская трубопроводная компания и Транснефть. Через Новороссийск до СВО, Россия экспортировала 87% всей своей нефти. Новороссийск - самый крупный порт России fellow по грузообороту, был по крайней мере, до 2022 года. Военноморская база ещё есть, туда тоже прилетает.
          1. Проксима Звание
            Проксима
            +2
            Сегодня, 10:10
            По делам посещаю Рязань, там НПЗ (нефтеперерабатывающей завод), от него ничего уже не осталось, собираются его вообще закрывать. Вопрос к Вам, причем здесь диван и блины?
          2. 30 вис Звание
            30 вис
            +3
            Сегодня, 10:14
            Цитата: Проксима
            Я житель Новороссийска, нас бомбят, мама не горюй.

            Я из Севастополя . Через день тревоги и отражения атак Всук .
            1. isv000 Звание
              isv000
              0
              Сегодня, 14:19
              Цитата: 30 вис
              Цитата: Проксима
              Я житель Новороссийска, нас бомбят, мама не горюй.

              Я из Севастополя . Через день тревоги и отражения атак Всук .

              В сентябре отдыхали в Керчи. Сидим вечером с женой на пляже, сумерки, прибой, с пригорка послышался знакомый звук - о, говорю, ракета пошла. Продолжаем слушать морюшко...
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +12
        Сегодня, 09:58
        Цитата: Проксима
        80 тысяч жителей живут без отопления!!! Страшно даже вдумываться в эти цифры!Это целый город!! Дожили..

        Не надо думать!!! Загнать туда Госдуму со всеми фракциями и фрагментами, и пусть там думают... Привыкли в тёплых креслах греть седалища, вот пусть проявят в Белгороде свой патриотизм, а то кагалом всем набросились на что-то там, налогами нас давят всё, а это бандитизм!!!
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          +1
          Сегодня, 10:05
          И ещё диванных советчиков туда загнать, пусть советы на месте дают.
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            +2
            Сегодня, 10:15
            Цитата: th.kuzmichev
            И ещё диванных советчиков туда загнать, пусть советы на месте дают.

            Советы советам рознь, если вам не нравятся чьи-то советы - пишите конкретно, или в «Спортлото»...
        2. Arnok Звание
          Arnok
          +2
          Сегодня, 11:02
          Загнать туда Госдуму со всеми фракциями и фрагментами, и пусть там думают..

          Ну туда бы вместе с боярами и царя отправить, погреться с народом. А то у него же все по плану.
          Ну вот людям план бы и рассказал. request
      3. 30 вис Звание
        30 вис
        +6
        Сегодня, 10:12
        Цитата: Проксима
        80 тысяч жителей живут без отопления!!! Страшно даже вдумываться в эти цифры!Это целый город!! Дожили..

        Страшно .. Это война . На войне убивают людей и гражданских тоже . Сегодня прочитал информацию .Гладков благодарит службы восстановившие подачу тепла в Белгороде . По его информации из многих регионов России прибыли на помощь ремонтные бригады , благодаря мужеству и самоотверженному труду рабочих и ИТР подача тепла восстановлена . hi
    2. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +6
      Сегодня, 09:39
      «Болезнь принимает здоровые формы»

      200 лет М.Е.Салтыкову Щедрину.

      «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления».
      это к 4-ой годовщине СВО…
      Дикость, бред и сюр…
      1. Жнец Звание
        Жнец
        +6
        Сегодня, 09:43
        Что вы удивляетесь? СВО идёт по плану!
        Мне вообще после вторжения в Курщину в 23 г. ничего неудивительно. Хорошо ещё дроны в мой город очень редко прилетают.
        1. Schneeberg Звание
          Schneeberg
          0
          Сегодня, 10:36
          СВО идёт по плану!
          Его ещё и не начинали. Если верить президенту wink
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +3
        Сегодня, 10:10
        200 лет М.Е.Салтыкову Щедрину.

        да, много он в своё время писал на эту тему...
        а мы, не хотим это принимать...
        мыженетакие...
    3. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 09:47
      Вроде мы долбим по Киеву, так почему эвакуируют детей из Белгорода?
      По всей видимости Зеленскому наплевать на украинцев. Да и непонятно куда украинскому начелению из своего концлагеря деваться. У Белгорода есть тыл. У Киева его нет.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 09:39
    Гладков объявил о частичной эвакуации детей Белгорода в другие регионы России

    А лучше бы Зеленский объявил об эвакуации жителей Киева, а заодно и Львова, и прочих крупных городов (пока что) Украины...
    1. Кирилл76 Звание
      Кирилл76
      +8
      Сегодня, 09:47
      Зеленский на жителей этих городов (как и всей Украины собственно), с прибором клал..Для него они просто статистика. Так что в этом плане Гладков молодец. Принимает непростые, но правильные решения..
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 09:53
        Цитата: Кирилл76
        Зеленский... с прибором клал...

        Как на рояль клал - видел. Что касается Гладкова - согласен, оперативно, молодец!!!
        Но не со Львова ли приехал этот недавний убийца, что ранил нашего генерала Сергеева? И сколько там ещё окопалось бандеровцев*?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 10:08
      ROSS 42
      Сегодня, 09:39
      А лучше бы Зеленский объявил об эвакуации жителей Киева, а заодно и Львова, и прочих крупных городов (пока что) Украины

      hi Педалик уже предлагал такое решение, но жыдо наркофюрер отменил, кто же етого отморозка прикрывать будет в качестве живого щита. am
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    +8
    Сегодня, 10:17
    Шел четвертый год СВО....Я напомню, что сейчас у власти люди, которые десятилетиями нам рассказывают, как все неправильно делали большевики во главе со Сталиным. Вот теперь нам показывают как надо.....
  4. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    -2
    Сегодня, 10:21
    Цитата: Проксима
    По делам посещаю Рязань, там НПЗ (нефтеперерабатывающей завод), от него ничего уже не осталось, собираются его вообще закрывать. Вопрос к Вам, причем здесь диван и блины?

    Ну ооочень толстый наброс..:)
  5. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 10:26
    Замечу, что зеленский с банковой никуда не уезжает. Ему и там комфортно.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:34
    Цитата: ROSS 42
    Загнать туда Госдуму со всеми фракциями и фрагментами, и пусть там думают...
    Лучше пусть завалы разбирают или за ранеными ухаживают. Думать, это не для них
  7. Объяснятор Звание
    Объяснятор
    +3
    Сегодня, 10:47
    Цитата: th.kuzmichev
    И ещё диванных советчиков туда загнать, пусть советы на месте дают.

    И еще советчиков диванным советчикам вместе с ними...
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +3
      Сегодня, 11:11
      Ничего.., сейчас нато чуть по чуть начнет вводить и легализовать свои войска на укре, а Путин, понятное дело, не ответит по странам нато подобающее ( что нужно было делать еще давно)... и, придут таки и за диванными войсками, наконец. Скорее всего начнётся масштабная мобилизация, ибо контрактники наши тоже заканчиваются, а воевать на территории укры со всей натовской оравой, усиливающейся притом, с каждым днем, нужно очень-очень много людей.... И, ждать чуда, быстрого разгрома и капитуляции укры, уже точно не приходится, после недавнего энергоперемирия в том числе... В общем, недолго осталась урябаранчикам, шапказакидателям , слаборазумным, верящим в трамп-наш и тп, не понимающим к чему идем и по какому самому катастрофическому для нас сценарию, скоро розовые очки просто, сама жизнь больно посшибает, окунув в настоящую реальность...
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 11:53
        побегут все прятаться от мобилизации)))))))))
      2. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 13:50
        Ну вот кремлевские пусть и идут первым эшелоном в окопы. Пусть пример покажут, так сказать, а то они там с трибун только вирищать за патриотизм умеют, попутно набивая свои карманы и выворачивая народные.
  8. Объяснятор Звание
    Объяснятор
    +3
    Сегодня, 10:48
    Цитата: Vulpes
    Шел четвертый год СВО....Я напомню, что сейчас у власти люди, которые десятилетиями нам рассказывают, как все неправильно делали большевики во главе со Сталиным. Вот теперь нам показывают как надо.....

    Не Сталин уже все делал правильно,нынче во всем виноваты Хрущов с Горбачевым...
  9. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    +6
    Сегодня, 10:51
    Телеграм-канал Поддубный

    Тепло для Белгорода

    Усилия местных и прикомандированных бригад энергетиков возвращают тепло в дома белгородцев. Напомним, что накануне счёт отключенных от центрального теплоснабжения МКД шёл на сотни, сегодня эта цифра в разы меньше – осталось запитать 61 дом.
    По словам главы региона Вячеслава Гладкова, тепло постепенно возвращается и в социальные объекты – школы, детсады, поликлиники.
    Белгород выдержал уже множество ударов противника, действующего исключительно террористическими методами, атакующего мирные кварталы и гражданские объекты. Уверены, выдержит и сейчас.
    https://t.me/epoddubny/26335
  10. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 11:09
    Ремонтники вкалывающие ночами на морозе тоже бойцы важнейшего фактора устойчивости в войне.
    И врачи под обстрелами оказывающие помощь.
    Ну и данный губернатор, Гладков, который явно отличается от своего бывшего соседа Старовойта, успешно застрелившегося , и его замов.
    Гладкову верят жители Белгородщины, он самый "воюющий" губернатор в стране. Только вот ему бы еще надо и какие-то военные полномочия, а тот некоторым у нас генералов дают на аналогичных должностях. Тем более, что у него, по-моему и военное образование имеется. Чтобы руководить и оборонительными районами, и ПВО по защите Белгорода, и наводчиков искать, и силами МЧС руководить.
    Иначе руководить этим всем из Москвы - не очень оперативно и не очень комплексно, ведомственная разобщенность - бич еще 1-й чеченской установленный факт.
  11. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 11:17
    Под конец четвёртого года дошли до эвакуации своих городов. Успех...
  12. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 11:30
    Партию и правительство нужно эвакуировать в Куйбышев. Или вообще перенести федеральные органы власти (президента, правительство, министерства, ГД, СФ) из Москвы, насовсем, но не в какой-либо город, а построить где-то, скажем, в Пермском крае, правительственный городок, где были бы административные здания, и тут же через дорогу служебное жилье для депутатов и госслужащих, и членов их семей, на время работы, обычные типовые квартиры. И чтобы этот городок был огорожен по периметру и хорошо охранялся.
    И для населения нужно, наверное, начинать готовить временный жилой фонд, в отдаленных районах страны, на случай эвакуации из западной части страны, на всякий случай, если обстановка ухудшится, в случае эскалации, и нападения на нас войск стран запада. Чтобы в каждый дом, в каждую квартиру, где есть условно свободная площадь, заселить или подселить эвакуированных граждан. А сколько свободного жилого фонда который не продан, и никогда не будет продан, вот его и нужно будет временно реквизировать, а пока определить, подсчитать, и включить в списки. Наверное, эта работа уже идет?
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 14:21
      Мне в 2010 г. местный олигарх предлагал вполне серьёзно перенести столицу в Воркуту.
      Все условия, перечисленные Вами, там имеются, включая запасной аэродром для стратегов (а стало быть и для широкофюзеляжных) и колонию "Горка" для проворовавшихся чиновников. А пустующего жилья - тьма тьмущая (производство - убито).
      Так что - вариант для обсуждения.
  13. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 12:14
    Ну и по теме еще... Укру завалили хозяева генераторами, там чуть ли не в каждом доме свой и не один. Знаю, так как почитываю форум, где много укров общается. А, наши белгородцы в этом отношении, находятся в много худшем положении... У нас , никто не скупал такие генераторы, миниподстанции всякие модульные и тп. Они вообще есть у нас? Если нет, нужно бы позаботится властям об этом. Начать срочную закупку где возможно генераторов и тп., для обеспечения хотя бы минимальных потребностей населения и инфраструктуры обесточенных округов.. . Интересно на гос. уровне, ведётся какая-то работа в этом направлении?, ведь понятное дело, дальше будет хуже... С каждым днем кол-во средств летящих по РФ, объектам энергетики и тп. - только увеличиваются.
  14. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    0
    Сегодня, 12:40
    А нельзя было актуализировать информацию? Ведь в большинство домов отопление подключили.