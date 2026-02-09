Гладков объявил о частичной эвакуации детей Белгорода в другие регионы России
В Белгороде местные власти принимают заявки от жителей на выезд за пределы области. Дело в том, что белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил о частичной эвакуации детей в другие регионы России.
Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.
В его сообщении сказано следующее:
Речь идет о несовершеннолетних старше 11 лет, которых вывезут в населенные пункты России, где есть нормальные условия для жизни. Они побудут там некоторое время, пока идет восстановление поврежденных ВСУ объектов энергетики в Белгородской области.
Гладков сообщил, что также есть возможность эвакуироваться у многодетных семей, семьях с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров.
Губернатор пояснил:
Он отметил катастрофическую ситуацию, сложившуюся в Белгородской области, которая стала тяжелым испытанием для ее жителей. Чиновник сообщил, что из других регионов страны на Белгородчину прибывают специалисты, чтобы помочь в восстановлении энергетики.
Сегодня в своем утреннем сообщении Гладков отметил, что полностью восстановить теплоснабжение в Белгороде пока не удалось. Сейчас в неотапливаемом жилье находится примерно 80 тысяч жителей города.
