Гладков объявил о частичной эвакуации детей Белгорода в другие регионы России

Оставляете свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы.

Категории, которые требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы.

В Белгороде местные власти принимают заявки от жителей на выезд за пределы области. Дело в том, что белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил о частичной эвакуации детей в другие регионы России.Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.В его сообщении сказано следующее:Речь идет о несовершеннолетних старше 11 лет, которых вывезут в населенные пункты России, где есть нормальные условия для жизни. Они побудут там некоторое время, пока идет восстановление поврежденных ВСУ объектов энергетики в Белгородской области.Гладков сообщил, что также есть возможность эвакуироваться у многодетных семей, семьях с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров.Губернатор пояснил:Он отметил катастрофическую ситуацию, сложившуюся в Белгородской области, которая стала тяжелым испытанием для ее жителей. Чиновник сообщил, что из других регионов страны на Белгородчину прибывают специалисты, чтобы помочь в восстановлении энергетики.Сегодня в своем утреннем сообщении Гладков отметил, что полностью восстановить теплоснабжение в Белгороде пока не удалось. Сейчас в неотапливаемом жилье находится примерно 80 тысяч жителей города.