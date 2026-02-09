Исполнитель покушения на генерала МО РФ Владимира Алексеева Любомир Корба был завербован СБУ. На данный момент он дает признательные показания. Об этом сообщили в ФСБ.Стрелявший в генерала Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года, когда находился в Тернополе. В вербовке принимали участие и польские спецслужбы. После этого он прошел стрелковую подготовку на полигоне под Киевом и был заброшен в Россию. В Москву Корба перебрался в конце декабря прошлого года с заданием убийства генерала ГРУ МО РФ Владимира Алексеева. Убийство курировала СБУ, исполнителю в случае успешного покушения обещали выплатить 30 тысяч долларов.Корба свою вину признал и сейчас дает признательные показания. Как оказалось, он также осуществлял слежку за другими высокопоставленными российскими военными в Московском регионе. За это ему в СБУ обещали ежемесячные выплаты в криптовалюте.Не отстает от него и пособник покушения Виктор Васин, он тоже дает весь расклад. Как оказалось, решение об участии в преступлении он принял по террористическим мотивам, поскольку является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией»* признанного террористической организацией и запрещенного в России. Васин ранее неоднократно принимал участие в протестных акциях в Москве.В Киеве продолжают утверждать, что не имеют никакого отношения к покушению на генерала Алексеева, сваливая все на какую-то мифическую «третью сторону».

