Заказчиком покушения на убийство генерала Алексеева выступила СБУ

Исполнитель покушения на генерала МО РФ Владимира Алексеева Любомир Корба был завербован СБУ. На данный момент он дает признательные показания. Об этом сообщили в ФСБ.

Стрелявший в генерала Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года, когда находился в Тернополе. В вербовке принимали участие и польские спецслужбы. После этого он прошел стрелковую подготовку на полигоне под Киевом и был заброшен в Россию. В Москву Корба перебрался в конце декабря прошлого года с заданием убийства генерала ГРУ МО РФ Владимира Алексеева. Убийство курировала СБУ, исполнителю в случае успешного покушения обещали выплатить 30 тысяч долларов.



Корба свою вину признал и сейчас дает признательные показания. Как оказалось, он также осуществлял слежку за другими высокопоставленными российскими военными в Московском регионе. За это ему в СБУ обещали ежемесячные выплаты в криптовалюте.

Не отстает от него и пособник покушения Виктор Васин, он тоже дает весь расклад. Как оказалось, решение об участии в преступлении он принял по террористическим мотивам, поскольку является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией»* признанного террористической организацией и запрещенного в России. Васин ранее неоднократно принимал участие в протестных акциях в Москве.

В Киеве продолжают утверждать, что не имеют никакого отношения к покушению на генерала Алексеева, сваливая все на какую-то мифическую «третью сторону».
  2. Монтажник Звание
    Монтажник
    +7
    Сегодня, 09:24
    Уши торчат и английские тоже.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +4
      Сегодня, 09:35
      Поляки, шестерки англичан. Соответственно вы правы на все 146 🤗
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 09:29
    В Киеве продолжают утверждать, что не имеют никакого отношения к покушению на генерала Алексеева, сваливая все на какую-то мифическую «третью сторону».

    Да скажите им наконец-то:
    «Ты сер, а я, приятель, сед, и волчью вашу я давно натуру знаю; а потому обычай мой: с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой».
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 09:35
    Жаль "уборщицу" упустили. Она, скорее всего, и была координатором операции. Поэтому и смылась за день до покушения. Могла бы много интересного рассказать.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 09:46
      Ушла через Турцию.


      Как слабая надежда - подать в розыск по линии Интерпола. как гражданку России.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 09:59
        Цитата: alexboguslavski
        Как слабая надежда - подать в розыск по линии Интерпола. как гражданку России.

        Интересно получается, украинцы по России раскатывают, да ещё без проблем за границу мотаются.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +2
          Сегодня, 10:22
          Цитата: carpenter
          украинцы по России раскатывают, да ещё без проблем за границу мотаются.

          Корба гражданин России с 2001 года, Серебрицкая с 2020.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +2
            Сегодня, 10:29
            Цитата: Andobor
            Корба гражданин России с 2001 года,

            Ясно из тех кого готовили в конце 90-х на территории как "спящих".
            1. Andobor Звание
              Andobor
              +2
              Сегодня, 10:32
              Цитата: carpenter
              Ясно из тех кого готовили в конце 90-х на территории как "спящих".

              Их сообщник Васин, никогда украинского гражданства не имел, силовик отставник, в оппозиции к Российской власти, деньгами обиженный - половина комментаторов на ВО имеют такую морду лица.
              1. carpenter Звание
                carpenter
                +5
                Сегодня, 10:50
                Цитата: Andobor
                силовик отставник, в оппозиции к Российской власти, деньгами обиженный

                Из "неваляшкиных", они вечно на всё злые, те которые забыли своих предков и свои погосты.
    2. Kusja Звание
      Kusja
      0
      Сегодня, 09:48
      Да ещё куда свалила, в какляндию..
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 09:54
        Да ещё куда свалила, в какляндию..

        Зачем туда где холодно и перебои со светом ? Деньги получила и поселилась на берегу тёплого моря.
  5. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    -1
    Сегодня, 09:36
    По террористическим мотивам, поскольку является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией»*

    Так и хочется сказать: «Это же просто дети».
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 09:51
    Основной вопрос для меня откуда СБУ получает информацию личного характера об офицера высшего ранга армии России.Адреса,семья, телефоны, друзья и прочее...это должно быть наглухо закрыто для посторонних.
    Почему не используется легенда или подставная информация?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 10:19
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      откуда СБУ получает информацию личного характера об офицера высшего ранга армии России.

      Алексеев Владимир Степанович родился 24 апреля 1961 г. в селе Голодки Винницкой области (ныне входит в состав Украины). В 1984 г. он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (ныне – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова).

      По данным проекта «Герои страны», Владимир Алексеев служил начальником разведывательного управления штаба Московского военного, а затем Дальневосточного военного округов. Впоследствии пошел на повышение и возглавил одно из управлений в центральном аппарате Главного разведывательного управления Генштаба ВС России.

      В СМИ его называли «одним из самых результативных военачальников в нашем оборонном ведомстве» и «достойным генералом».

      В 2011 г. назначен начальником штаба – первым заместителем начальника ГРУ Генштаба ВС России. Руководил военными разведчиками во время антитеррористической операции в Сирии. В 2017 г. награжден званием Героя России.

      В 2018 г. попал под санкции США. В ограничительные списки внесен в связи с обвинениями во вмешательстве в американские выборы 2016 г.

      Несмотря на скрытность профессии, несколько раз упоминался в СМИ и новостной ленте Минобороны России. В 2020 г. присутствовал на всеармейском конкурсе по полевой выучке среди разведгрупп специального назначения «Зеленая тропа», который проводили в Самарской области.

      Вот и ответ на Ваш вопрос, Алексей! hi А уж "имеющие уши" и читающие всякие открытые источники, сделают выводы, да в папочку положат. До поры до времени.
    2. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 11:43
      Или например откуда на ведомственном объекте такой бардак? Жилкомплекс от МО, небось? Как тогда туда этот кедр влез? Там пропускной режим должен быть
  7. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 10:03
    В причастности СБУ никто и не сомневался.
    Отрадно, что наши спецслужбы быстро вышли на преступников.
    Но это все - постфактум! Жаль, что не смогли сработать на упреждение.
    И еще один настораживающий момент.
    В этом, как и в других недавних терактах исполнителями являются люди, так или иначе связанные с Украиной - беженцы, репатрианты и т.д., получившие российское гражданство или временный вид на жительство.
    Не пора ли за такими людьми установить хоть какой-то контроль. Например, слегка ограничить свободу перемещений, обязать изредка отмечаться в органах, не выдавать загранпаспортов и т.п.
    И не надо тут вспоминать о правах человека. По существу, идет война, хоть и называемая СВО. Не мешало бы ввести если не военное положение, то какой-то специальный режим - пусть законодатели думают.
    1. solar Звание
      solar
      -2
      Сегодня, 10:45
      По существу, идет война, хоть и называемая СВО.

      А ещё недавно за такое заявление можно было лет 7 получить.
      по статье УК РФ 207.3 (распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ с отягчающими обстоятельствами)

      Впрочем, статью никто не отменял и сейчас.
  8. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 10:08
    Не понимаю я этих двух идиотов! Вроде, взрослые люди. Должны понимать, обязаны , что совершают преступление. Не малолетки какие то. То есть, делали все осознанно, с расчётом, из жадности к деньгам и ненависти к стране в которой живут. « раскаяние « их- лживо. Дальше, пусть суд решает. А правоохранители- молодцы!
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 10:11
    Кто то ещё ратует за "ватсапы" и прочие забугорные прелести?
  10. Vulpes Звание
    Vulpes
    -3
    Сегодня, 10:29
    А если к данным операциям привлекать ещё и исламистских мигрантов, то на одного генерала целый кишлак можно натравить.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:53
    Цитата: Vulpes
    А если к данным операциям привлекать ещё и исламистских мигрантов
    Лучше этих мигрантов привлекать к операциям в Свинляндии или Гейропе
  12. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -1
    Сегодня, 11:41
    Может прекратить западенцев в РФ пускать, а?!
  13. tank64rus Звание
    tank64rus
    0
    Сегодня, 14:23
    Странно всё это. У меня батя был в ГРУ с 1941 по 1945 год. Никогда про это не говорил, просто воевал -был в разведке и всё.Ну и на тему. В 1945 году был полгода в охране Маршала СССР Толбухина. Как то сказал ,что перед назначением с него взяли негласную клятву "Пока Мы живы- Маршал жив." Все офицеры охраны Маршала столовались с ним за одним столом. Правда у Маршала был диабет, поэтому он ел отдельно,но отношения его к офицерам охраны было отеческое. Знал и называл всех по именам. Это было.