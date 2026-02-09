Если говорить о Сумской и Харьковской области – вдоль линии государственной границы противник продолжает маневрировать своими войсками. Нельзя сказать, что многочисленными, но он всё время прощупывает границу на обороноспособность наших сил.

Украинское командование вынуждено держать большие силы на протяжении всей границы с Россией, поскольку прорыв российских войск может случиться в любом месте и в любой момент. В то же время на линии фронта не хватает личного состава. Об этом заявил один из украинских командиров.Российское командование применяет тактику «тысячи порезов», сковывая украинские войска по всей границе Сумской и Харьковской областей. Киев просто не в состоянии убрать подразделения от границы, потому что диверсионно-разведывательные группы российских военных постоянно ее пересекают и действуют в глубине территории Украины. Происходит это на всех участках границы, и предсказать, где в следующий раз будет прорыв, невозможно.При этом никто не может гарантировать, что вместо одной группы через границу не перейдут значительные силы ВС РФ, что иногда происходит в той же Харьковской области. Как отметил офицер ВСУ, такая тактика держит украинские войска в напряжении и очень выматывает.Таким образом, задействуя не самые большие силы, ВС РФ вынуждают Киев держать на границе дополнительные резервы вместо того, чтобы отправить их на фронт.