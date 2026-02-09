Украинский командир: Действия ДРГ у границ вынуждают держать там крупные силы
5 2328
Украинское командование вынуждено держать большие силы на протяжении всей границы с Россией, поскольку прорыв российских войск может случиться в любом месте и в любой момент. В то же время на линии фронта не хватает личного состава. Об этом заявил один из украинских командиров.
Российское командование применяет тактику «тысячи порезов», сковывая украинские войска по всей границе Сумской и Харьковской областей. Киев просто не в состоянии убрать подразделения от границы, потому что диверсионно-разведывательные группы российских военных постоянно ее пересекают и действуют в глубине территории Украины. Происходит это на всех участках границы, и предсказать, где в следующий раз будет прорыв, невозможно.
При этом никто не может гарантировать, что вместо одной группы через границу не перейдут значительные силы ВС РФ, что иногда происходит в той же Харьковской области. Как отметил офицер ВСУ, такая тактика держит украинские войска в напряжении и очень выматывает.
Если говорить о Сумской и Харьковской области – вдоль линии государственной границы противник продолжает маневрировать своими войсками. Нельзя сказать, что многочисленными, но он всё время прощупывает границу на обороноспособность наших сил.
Таким образом, задействуя не самые большие силы, ВС РФ вынуждают Киев держать на границе дополнительные резервы вместо того, чтобы отправить их на фронт.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация