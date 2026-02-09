Украинский командир: Действия ДРГ у границ вынуждают держать там крупные силы

Украинское командование вынуждено держать большие силы на протяжении всей границы с Россией, поскольку прорыв российских войск может случиться в любом месте и в любой момент. В то же время на линии фронта не хватает личного состава. Об этом заявил один из украинских командиров.

Российское командование применяет тактику «тысячи порезов», сковывая украинские войска по всей границе Сумской и Харьковской областей. Киев просто не в состоянии убрать подразделения от границы, потому что диверсионно-разведывательные группы российских военных постоянно ее пересекают и действуют в глубине территории Украины. Происходит это на всех участках границы, и предсказать, где в следующий раз будет прорыв, невозможно.



При этом никто не может гарантировать, что вместо одной группы через границу не перейдут значительные силы ВС РФ, что иногда происходит в той же Харьковской области. Как отметил офицер ВСУ, такая тактика держит украинские войска в напряжении и очень выматывает.

Если говорить о Сумской и Харьковской области – вдоль линии государственной границы противник продолжает маневрировать своими войсками. Нельзя сказать, что многочисленными, но он всё время прощупывает границу на обороноспособность наших сил.


Таким образом, задействуя не самые большие силы, ВС РФ вынуждают Киев держать на границе дополнительные резервы вместо того, чтобы отправить их на фронт.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 10:03
    Действия ДРГ ВС РФ на границе вынуждают Киев держать там значительные силы

    А это хорошо. Было бы очень здорово, проводить рейды вглубь Украины, хотя бы на оккупированных и потенциально российских территориях...Может быть, начать вспоминать про какие-то часовые мины...
    А то, что враг находится в постоянном напряжении - здорово.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 10:55
      ROSS 42
      Сегодня, 10:03
      А это хорошо. Было бы очень здорово, проводить рейды вглубь Украины, хотя бы на оккупированных и потенциально российских территориях...Может быть, начать вспоминать про какие-то часовые мины...
      А то, что враг находится в постоянном напряжении - здорово.

      hi Пора выдавливать бандеронацистских небратьев с исконно русских земель к кружевным труселям в гейропу.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 11:12
        Цитата: ZovSailor
        Пора выдавливать бандеронацистских небратьев с исконно русских земель

        Согласен. Хватит гадить и превращать русские земли в отхожие места европейской культуры.
  2. virA Звание
    virA
    +3
    Сегодня, 10:10
    украинцы сами засылали ДРГ вне «линии фронта», убивая пограничников. Жаловаться на зеркало, если рожа кривая, в их стиле.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 10:25
      Российское командование применяет тактику «тысячи порезов»
      А есть еще "жабьи прыжки"....Ну и тактика ! feel
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 10:20
    Молодцы! Таки надо делать.
  4. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 10:36
    Украинское командование вынуждено держать большие силы на протяжении всей границы с Россией, поскольку прорыв российских войск может случиться в любом месте и в любой момент.

    Очевидно, что эти войска используют для ротации.
  5. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 11:13
    Нужен 1-й Украинский фронт!Да нет уже Ватутиных,Жуковых и Коневых...!Но создать каолицию желающих за ништяки можно!Братский Корейский народ пример!Сила в правде!Победа будет за нами!Фашистская гадина должна быть вызжена навсегда,чтобы еще века хвост боялись приподнять кукловоды - педонекрозоофилы.Тьфу на них