И за две недели до 4-летия СВО руководство Украины не чувствует себя в опасности

И за две недели до 4-летия СВО руководство Украины не чувствует себя в опасности

Через пару недель СВО войдёт в очередной год – пятый. Если бы в феврале 2022-го кто-либо спрогнозировал, что и в феврале 2026-го специальная военная операция будет продолжаться, то с большой долей вероятности человека этого подвергли бы жёсткой обструкции. Но всё происходит именно так, как происходит.

Всё меньше тех, кто уверен в положительном для России результате переговорного процесса. Причина состоит в том, что никаких сдвигов, кроме обмена пленными и телами погибших, в рамках этих переговоров достигнуто к настоящему моменту не было, несмотря на громкие заявления и анонсы. Киевский режим продолжает отметать ключевые российские условия, глава киевского режима продолжает находиться в президентском кресле, причём в полном спокойствии за свою жизнь. Он же продолжает устраивать пресс-конференции, раздавать интервью западным каналам и газетам, спокойно перемещаться не только по Украине, но и по зарубежным странам.



Украинские генералы тоже чувствуют себя в безопасности, в том числе в тылу. Причём даже те, кто в России внесён в список террористов и экстремистов. Никакого нависшего Дамоклова меча над собой они не чувствуют ввиду того, что никакого меча пока, судя по всему, и не нависает.

Дмитрий Медведев хотя и пишет в своих аккаунтах о том, что по киевскому режиму звонит колокол, что «Аннушка уже разлила масло», однако пока по этому разлитому маслу военно-политическая верхушка противника достаточно удачно для неё перемещается, скользит - головы на месте.

Коррупционный скандал, связанный с так называемым делом Миндича, на Украине фактически замят. США не дают ему никакого хода. Зеленский продолжает методично убирать своих политических конкурентов на случай, если спонсоры всё-таки заставят провести выборы. А при таком подходе немала вероятность того, что Зеленский, несмотря на мусорный реальный рейтинг, снова и будет объявлен ЦИК президентом, что даст тому же Западу повод говорить: «Вот видите, украинцы ему доверяет, а потому работайте с ним, ведите дальше переговоры, садитесь за один стол».

Значительную лепту в создание проблем для киевского режима вносит «выбивание» российскими Вооружёнными силами украинской энергетики. Военная промышленность Украины лишена возможности бесперебойной выработки. Заводы останавливаются, руины ТЭС дымятся. Но пока критическая масса в этом плане, необходимая для тектонических сдвигов в политике на Украине, всё же не накоплена. В киевском бункере тепло, освещение подаётся, вода – в необходимом количестве. Всё то же самое в других «центрах принятия решений», если таковыми называть военные штабы, офисы специальных служб в том же Киеве. Военное командование, руководство СБУ, ГУР продолжает командовать и разрабатывать очередные террористические операции против граждан России, против политиков, представителей генералитета ВС РФ, а не думать о том, возможно ли вообще высунуть макушку на улицу и сесть в автомобиль.

В такой ситуации остаётся ожидать накопления упомянутой критической массы и продолжать, продолжать, продолжать. Но продолжение продолжению всё же рознь. Ведь если делать это с реверансами, то и четыре года СВО может оказаться далеко не пределом.
  1. Ella34 Звание
    Ella34
    +15
    Сегодня, 10:20
    Ндаа, аккуратная статья. Лет 20 ещё будем аккуратничать! О верхушке давно надо было не аккуратничать. Но имеем то что имеем. Солдатов жалко очень.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +15
      Сегодня, 10:23
      Такими темпами через 20 лет у нас людей не останется.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +1
        Сегодня, 10:47
        Цитата: Vulpes
        Такими темпами через 20 лет у нас людей не останется.

        Среднеазиаты восполнят убыль. am А наши внучки будут стирать им портки am
        1. Vulpes Звание
          Vulpes
          -1
          Сегодня, 11:22
          Могильщиками этой системы и станут мигранты.
        2. красноярск Звание
          красноярск
          0
          Сегодня, 11:27
          Цитата: красноярск
          Цитата: Vulpes
          Такими темпами через 20 лет у нас людей не останется.

          Среднеазиаты восполнят убыль. am А наши внучки будут стирать им портки am

          Минусаторы, вы не согласны с тем, что русских в России заменят мигрантами из азий, афганистанов. индий и прочими мигрантами?
        3. Oldi Звание
          Oldi
          0
          Сегодня, 11:57
          Уже восполняют, очередь на оформление гражданства огромная, знакомые русские (советские) молдоване столкнулись, обалдели.
      2. g_ae Звание
        g_ae
        +11
        Сегодня, 11:05
        Так может для этого все и затевалось? Чем дальше, тем все больше прихожу к такому заключению. Россию, как лягушку, варят, а потом придут те кто надо, кого нетолерантно называть, но всем и так понятно, на все готовенькое.
        1. Vulpes Звание
          Vulpes
          +2
          Сегодня, 11:15
          Начал писать длинное сообщение, но боюсь опять пожалуются на меня. Скажу лишь, что разделяю вашу точку зрения касаемо вывода.
          1. идунавы Звание
            идунавы
            +2
            Сегодня, 11:45
            Да,цензура ужас ,отбивает желание что ли бо писать.Тем более что цензура косаеться патриотов ,которые задают вопросы волнующие людей в стране.
            1. красноярск Звание
              красноярск
              +1
              Сегодня, 12:52
              Цитата: идунавы
              Да,цензура ужас ,

              И не только. Статьи по экономической тематике вообще лишили нас возможности обсуждать.
      3. opuonmed Звание
        opuonmed
        +6
        Сегодня, 11:24
        Интересно, что Путину предложили, чтобы он не трогал киевский режим, а делал так, как он делает ?
        1. Есаул Звание
          Есаул
          0
          Сегодня, 11:32
          Наверное обещали не бомбить его дворцы
        2. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          -1
          Сегодня, 11:33
          Сильно сомневаюсь, что он это расскажет.
    2. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      -1
      Сегодня, 11:32
      Даже здесь в комментариях неаккуратничающих о верхушке гнобят минусами верноподданные урякалы-охранители... А в оффлайне могут запаковать в браслеты и заминусовать берцами, с последующим отдыхом на нарах... Так что всё верно, лучше аккуратно, зато не рядом с Гиркиным...
  2. Лимрак Звание
    Лимрак
    +22
    Сегодня, 10:20
    В отличие от российских генералов..которых выкашивают с постоянной периодичностью...абсолютно без каких-либо последствий для себя любимых. Чувство безнаказанности распыляет у них все больше чувство вседозволенности ....собственно как у верхушки банды на бывшей украине так и у верхушки запада и сша.
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +3
      Сегодня, 11:24
      Те немногие, кого удается поймать, получают не расстрел а тюремный срок и обязательно будут включены в обменные списки при заключении поганого «мира».
    2. akropin Звание
      akropin
      0
      Сегодня, 12:30
      Пока не возникнет чувство ежедневного страха, всё бессмысленно. Они не боятся, а должны.
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +11
    Сегодня, 10:22
    Никакого нависшего Дамоклова меча над собой они не чувствуют ввиду того, что никакого меча пока, судя по всему, и не нависает.
    И никаких мирных договоров они не подпишут ! Им и так хорошо....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 11:12
      Цитата: Uncle Lee
      И никаких мирных договоров они не подпишут ! Им и так хорошо..

      Тепло, светло, ванна каждый день, "снежка" навалом и доллары в криптовалюту перегоняют. Не жизнь, а сказка ( и кирпич на голову не упадёт).
    2. sgrabik Звание
      sgrabik
      +1
      Сегодня, 11:38
      Да и нам мир на чужих условиях не нужен, чётко поставлены цели и задачи СВО, которые нам необходимо полностью выполнить, а все эти компромиссы и замирения на невыгодно для нас условиях это путь в никуда.
  4. olbop Звание
    olbop
    +11
    Сегодня, 10:22
    После очередного теракта в отношении генерала Алексеева пора бы уже принять хоть какие-то меры, чтобы они начали опасаться.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +8
      Сегодня, 11:07
      -пора бы уже принять хоть какие-то меры,
      Это не наш метод. Да и некому-мажоры из спецслужб только бизнес крышуют, а УНИКАЛЬНЫЙ "Вымпел" ЕБН расформировал.
    2. sub307 Звание
      sub307
      +6
      Сегодня, 11:18
      Цитата: olbop
      пора бы уже принять хоть какие-то меры,

      Это нужно было "еще вчера"...
      1. sgrabik Звание
        sgrabik
        +1
        Сегодня, 11:40
        Да уж лучше поздно, чем никогда!!!
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    +20
    Сегодня, 10:23
    Зато наши города начинают эвакуировать. Создаётся стойкое ощущение, что киевских людоедов не трогают тупо по причине классовой близости. А вот простой народ обеим сторонам совершенно не жалко. И количество евреев в руководстве обеих сторон наталкивает на грустные мысли и выводы.
    1. Zoer Звание
      Zoer
      +4
      Сегодня, 10:28
      Цитата: Vulpes
      А вот простой народ обеим сторонам совершенно не жалко.

      Причём что свой народ, что чужой.
  6. Matsur Звание
    Matsur
    +14
    Сегодня, 10:25
    Разочарование. Сплошное. Во всём.
  7. dfg Звание
    dfg
    +1
    Сегодня, 10:25
    Ну сами виноваты к сожалению . Тут надо было или в новый год сказать - я устал я ухожу, или перестать булки кушать и начинать делом заниматься а то такую статью можно прочитать и через 8 лет
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +4
      Сегодня, 11:31
      я слыхал была столетняя война вот это размах вот это воля к победе
  8. Zoer Звание
    Zoer
    +11
    Сегодня, 10:30
    И за две недели до 4-летия СВО руководство Украины не чувствует себя в опасности

    Честно говоря, поразительный феномен! Ничем иным. кроме как договорняком это объяснить невозможно. Вопрос только в том, почему наши полностью соблюдают этот договорняк, при полном наплевательстве на него украми?
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +9
      Сегодня, 11:00
      А по мне так это измена и предательство . Для себя я так это вижу
      1. Zoer Звание
        Zoer
        0
        Сегодня, 11:36
        Цитата: FoBoss_VM
        А по мне так это измена и предательство . Для себя я так это вижу

        Нуу, оно ведь как? Вот устранят они Зеленю. А ну вдруг западные не партнёры обидятся, и устранят их? А оно им надо? Ну а народ? Да что там им народ? request
  9. Мячик Звание
    Мячик
    -9
    Сегодня, 10:33
    Цитата: Vulpes
    Зато наши города начинают эвакуировать.

    "Ваши" - это украинские? Так у вас и так более половины населения с 2014 года сбежало (в основном, в Россию), а оставшихся, с промытыми кастрюлями, ваш бункерный наркоман спасать не планирует, ему, наоборот, нужно как можно больше дохлых укропитеков в медиапространство запулить.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      -1
      Сегодня, 11:23
      Белгород уже стал Украиной да?
  10. Мячик Звание
    Мячик
    -2
    Сегодня, 10:35
    Зелёная сопля, этот бункерный наркоман, из бункера вылезает только чтобы в Европу смотаться денег попросить :-D
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 10:40
    Цитата: Uncle Lee
    И никаких мирных договоров они не подпишут ! Им и так хорошо....
    А уж клоуну и его банде даже очень хорошо!
  12. Фразах Звание
    Фразах
    +4
    Сегодня, 10:42
    То, о чём так долго говорили большевики, свершилось.., навеяло. Только не большевики, а обычные комментаторы в сети, получая минусы от штатных и не штатных адвокатов линии партии, сторонников анекдота - мы ме-е-едленно спустимся и ме-е-едленно заберем все стадо. Многие до сей поры не отдупляют зачем и почему, перемежая бурные фантазии бандерами, наглосаксами, мерикосами.., не замечая, что под носом.
  13. drags33 Звание
    drags33
    +6
    Сегодня, 10:46
    Вот эта концепция "жидкой силы", принятая нашим руководством, по моему скромному мнению, до добра не доведет... Это касается не только укропии, но и событий, связанных с гейропейскими недругами. НЕ получив отпор сразу в незначительной ситуации, враг наглеет и принимает это за нашу слабость... Следовательно, идет по пути эскалации, пробуя создать еще бОльшую проблему (провокацию). Если мы опять не отвечаем, а выражаем "озабоченности и надежды" (а это у нас научились делать...), идет еще дальше. Таким образом, не останавливая агрессора на начальных этапах (когда угрозы не столь велики и все можно было решить малыми силами), мы в дальнейшем вынуждены будем использовать БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ силы и средства (возможно, вплоть до тактического ЯО). Так можно "дотерпеться" и до новой мировой войны!!!! В доказательство сказанного приведу пример. Когда начиналась СВО, Запад посылал укропии бронежилеты, спальные мешки, медикаменты и т.п. И то с опаской... А сейчас? Ракетная техника в полном наборе, артиллерия, самолеты, танки и др. И похоже, останавливаться противник не собирается - вот уже и о контингенте НАТО на землях укропии идет речь... Вот так, потворствуя противнику, можно довести ситуацию до мировой войны!!!!
  14. solar Звание
    solar
    -7
    Сегодня, 10:55
    Военная промышленность Украины лишена возможности бесперебойной выработки.

    Интересно бы услышать от автора, какие конкретно военные заводы остановлены на Украине за последнее время. А то как-то всё общие слова.
    1. Володин Звание
      Володин
      +8
      Сегодня, 11:04
      Цитата: solar
      Интересно бы услышать от автора, какие конкретно военные заводы остановлены

      Харьковский бронетанковый завод, киевский "Арсенал" и КБТЗ, запорожская "Искра", Павлоградский химзавод (производство взрывчатых веществ), Изюмский ПБСЗ.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 11:23
        Цитата: Володин
        Харьковский бронетанковый завод

        Харьковский авиационный завод, Харьковский турбогенераторный завод, Житомирский бронетанковый завод, а также все судостроительные верфи в Николаеве. Ну и конечно "Антонов"

        Вспоминаю слова бывшего посла США на Украине Джефри Пайетта, который в 2016 году заявил, что Вашингтон видит в Киеве лишь «аграрную сверхдержаву».
        «До свидания, украинцы. Ваша задача - пахать и сеять, но не развивать промышленность».
      2. sgrabik Звание
        sgrabik
        0
        Сегодня, 11:45
        А как же Днепропетровский "Южмаш" по которому мы ударили "Орешником", неужели он всё ещё работает???
        1. Володин Звание
          Володин
          +3
          Сегодня, 12:21
          Цитата: sgrabik
          неужели он всё ещё работает???

          Спешу вас успокоить: нет, не работает. По крайней мере, по своему прямому изначальному назначению.
          1. sgrabik Звание
            sgrabik
            0
            Сегодня, 12:23
            Это действительно радует, значит испытание "Орешника" прошло успешно.
  15. Alex66 Звание
    Alex66
    +6
    Сегодня, 11:02
    Такое ощущение, что вместо того что бы бить первым и мочить в сортире, мы предупредили противника холостыми и дали ему время что бы он опомнился и начал уничтожать наши колонны.
  16. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 11:13
    Ладно "руководство"-их можно считать даже "полезными идиотами",но есть же ЗАКОННЫЕ военные цели:ГУР,генштаб,сам главнокомандующий.!да мало ли в Куеве именно военных шараг..... sad ..
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      +4
      Сегодня, 11:55
      Наше руководство само наложило на себя какой то странный и не обоснованный самозапрет на более жёсткие и решительные действия по отношению к врагу, мотивы этого самозапрета нам совсем не понятны, но понятно только одно, такими темпами мы будем воевать ещё очень долго, ведь воюя в половину силы трудно победить любого врага, так вот до сих пор и не ясно, кого и зачем мы жалеем???
  17. Earl Звание
    Earl
    -5
    Сегодня, 11:14
    И за две недели до 4-летия СВО руководство Украины не чувствует себя в опасности
    Именно это и сделало возможным празднование 4-летия СВО.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +4
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Earl
      И за две недели до 4-летия СВО руководство Украины не чувствует себя в опасности
      Именно это и сделало возможным празднование 4-летия СВО.

      Какое празднование? Вы о чём?
      4 года СВО означает только лишь дату текущего конфликта, но никак не праздник.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      -1
      Сегодня, 11:44
      Правда, от рос. экономики, инфраструктуры, военного ресурса ( в том числе наших славных воинов) и тд. и тп., тоже мало что останется....
      Лягушка - да, уже выварена на столько, что шаг влево, шаг в право, выход из уготованной ей колеи и тп. - на мой взгляд, уже просто не возможны... Поздно уже, слишком много позволили, допустили, не отвечали адекватно и тп.... Теперь и этих легализованных так сказать возможностей хватит коллективному Западу, чтобы планомерно, медленно но верно, добивать РФ, во всех смыслах этого слова.
      Тут, обычная математика, в помощь... Единственное, они это будут делать потихоньку, чтобы не дай бог, после резких и критических ударов по РФ, Путин вдруг не решил им ответить, начав бить по кукловодам, Западу, а не по их подконтрольной марионетке укре. Ибо только этого они бояться и сделают все, чтобы не допустить... Ну и Трамп со своей ролью - водящего за нос и внушающего ложные надежды нам ( нашим верхам, Путину) - отлично справляется... В общем - плохи дела и будут еще хуже, постепенно... А пока, повторюсь - титаник плывет.. и мало кто видит, понимает, увы, что пробоина только растет... (((
  19. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 11:25
    Цитата: Uncle Lee
    Им и так хорошо....

    Даже если и нехорошо - всё равно не подпишут! Там ещё бабла неосвоенного аж 90 лярдов евро.
  20. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 11:27
    Ведь если делать это с реверансами, то и четыре года СВО может оказаться далеко не пределом.

    Ну да. "Шаг вперёд и два назад."+"Ах, обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад."
  21. NICK111 Звание
    NICK111
    -2
    Сегодня, 11:27
    Упущено время. За четыре года противостояния натовские аналитики очень хорошо изучили стратегию и тактику не только ВС РФ, но и Кремля. Патовая ситуация, которая может длиться, пока не кончатся мужики с обеих сторон. Угрозу аннексии Зауралья со стороны китайской обезьяны впоследствии некому будет купировать. То же самое относится и к угрозе превалирования чебуреков и насаждения там своих обычаев и порядков на исконных русских землях.
  22. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 11:27
    Цитата: Earl
    И за две недели до 4-летия СВО руководство Украины не чувствует себя в опасности
    Именно это и сделало возможным празднование 4-летия СВО.

    А кто праздновать собрался? Война - это горе и смерть. Какой праздник? Зафиксируем результаты, отметим героев, помянем павших, и в бой!
  23. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 11:30
    Цитата: solar
    Интересно бы услышать

    А там речь была о нарушении бесперебойной работы!
  24. Владимир31
    Владимир31
    0
    Сегодня, 11:30
    бить надо по верхнему эшелону и уничтожать, следующий кто придет задумается о том . что его ждет
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:48
      Цитата: Владимир31
      бить надо по верхнему эшелону и уничтожать, следующий кто придет задумается о том . что его ждет

      Когда Гитлера понесли в коврике на мусорку - у него моментально нашелся приемник.Хотя вполне мог отмазаться "Абонент вне зоны действия сети"....
      И это в том Аду - каким была Германия в мае 1945.
      А в Киеве сейчас примерно начало 1944 - так что приемников на бабло набежит прорва - как тараканов в коммуналке
      1. Vinnibuh Звание
        Vinnibuh
        -1
        Сегодня, 12:25
        Ну это и хорошо. Пока между собой грызня у них будет,нам полегче. Да и страх за свою шкурку никто не отменял.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +2
          Сегодня, 12:32
          Цитата: Vinnibuh
          Ну это и хорошо. Пока между собой грызня у них будет,нам полегче. Да и страх за свою шкурку никто не отменял.

          А не будет грызни - в чем и проблема. Денег дадут конкретному - назначенному США лицу, все остальные пойдут в разные стороны, без бабла - они никто...
          Даже если США назначит Президентом Украины - дворника посольства США в Киеве - никто не вякнет там....
          1. Vinnibuh Звание
            Vinnibuh
            0
            Сегодня, 12:34
            С одной стороны согласен с вами,но с другой,почему бы и не попробовать? Хуже вряд ли будет.
          2. Ghost1 Звание
            Ghost1
            +1
            Сегодня, 13:02
            Найдут замену, но тоже будет про прицелом, они должны прятаться по бункерам и подвалам, так же и рада их, а не холёными лицами светится как ни в чём не бывало.
  25. moneron Звание
    moneron
    0
    Сегодня, 13:00
    Неудачная война, сходная с советско-финской 39-40гг прошлого века, но чрезвычайно затянувшаяся. Тот верховный умудрился за 4 месяца провести работу над ошибками и довести свою войну до победного окончания.
    Этот верховный.........
  26. Мячик Звание
    Мячик
    +1
    Сегодня, 13:19
    Цитата: Vulpes
    Белгород уже стал Украиной да?

    А ты, видимо, слышал звон, но не понял о чём он? Из Белгорода предлагают желающим детей вывезти, а не "...города эвакуируют...". Не нужно сюда бредни "Телемарафона" переносить.