В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены укрепления противника в оккупированной ВСУ части Донбасса. Как можно увидеть на показанных кадрах, украинская армия основательно подготовилась к наступлению ВС РФ, обустроив линии обороны.В частности, запечатлены два противотанковых рва, внутри которых три ряда спирали Бруно и тетраэдры («зубы дракона») тоже со спиралью. Однако при этом остается неизвестным, обустроены ли подобные оборонительные линии по всей протяженности ЛБС на этом участке фронта или на кадрах показан лишь наиболее укрепленный отрезок.Как известно, оккупированная Украиной часть Донбасса остается одним из самых укрепленных противником участков фронта — линии обороны там создавались и усиливались более десяти лет. Западная пресса пишет, что вывод ВСУ из оккупированных районов ДНР и потеря этих позиций сделает Украину значительно более уязвимой для возможных будущих операций ВС РФ.Как пишет New York Times, анализируя возможные военные и политические последствия развития украинского кризиса, Киев ожидаемо будет стремиться как можно дольше удерживать подконтрольную Украине часть Донбасса. В этом контексте особое внимание уделяется Славянску и Краматорску: пока эти города остаются под контролем Киева, Россия, по оценке американской газеты, якобы не могут считаться достигнутыми заявленные цели спецоперации на Украине. Однако западная пресса, похоже, не учитывает, что цели СВО гораздо шире, чем освобождение оккупированных Украиной территорий, и направлены, в первую очередь, на устранение первопричин украинского кризиса.

