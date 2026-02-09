Показаны линии обороны ВСУ в оккупированной части Донбасса

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены укрепления противника в оккупированной ВСУ части Донбасса. Как можно увидеть на показанных кадрах, украинская армия основательно подготовилась к наступлению ВС РФ, обустроив линии обороны.

В частности, запечатлены два противотанковых рва, внутри которых три ряда спирали Бруно и тетраэдры («зубы дракона») тоже со спиралью. Однако при этом остается неизвестным, обустроены ли подобные оборонительные линии по всей протяженности ЛБС на этом участке фронта или на кадрах показан лишь наиболее укрепленный отрезок.



Как известно, оккупированная Украиной часть Донбасса остается одним из самых укрепленных противником участков фронта — линии обороны там создавались и усиливались более десяти лет. Западная пресса пишет, что вывод ВСУ из оккупированных районов ДНР и потеря этих позиций сделает Украину значительно более уязвимой для возможных будущих операций ВС РФ.

Как пишет New York Times, анализируя возможные военные и политические последствия развития украинского кризиса, Киев ожидаемо будет стремиться как можно дольше удерживать подконтрольную Украине часть Донбасса. В этом контексте особое внимание уделяется Славянску и Краматорску: пока эти города остаются под контролем Киева, Россия, по оценке американской газеты, якобы не могут считаться достигнутыми заявленные цели спецоперации на Украине. Однако западная пресса, похоже, не учитывает, что цели СВО гораздо шире, чем освобождение оккупированных Украиной территорий, и направлены, в первую очередь, на устранение первопричин украинского кризиса.


  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +5
    Сегодня, 10:32
    запечатлены два противотанковых рва, внутри которых три ряда спирали Бруно и тетраэдры («зубы дракона») тоже со спиралью.
    Линия Мажино не спасла французов....
    1. DrDim Звание
      DrDim
      -5
      Сегодня, 10:43
      Её просто обошли через Бельгию, тут это не прокатит.
      1. Cartalon Звание
        Cartalon
        +4
        Сегодня, 10:46
        Пункт первый линию Можно именно, что прорвали.
        Пункт второй почему тут обход не прокатит?
        Пункт третий это просто протвотаковый ров это препятствий, а не укрепление.
      2. Алексей Алексеев_5 Звание
        Алексей Алексеев_5
        -10
        Сегодня, 10:50
        Ну если в лоб штурмовать,как умеет большинство наших генералов,то да -оне неприступные.А если ударить со стороны Полтавы или лучше Чернигова,то их оборонять некому будет
        1. мусоргский Звание
          мусоргский
          +4
          Сегодня, 11:37
          Лучше почитайте книгу хоть одну НГШ и не пишите чушь!
      3. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +2
        Сегодня, 11:46
        Когда-то, очень давно, один умный человек сказал : "Город защищают не стены, а люди на стенах". Если вся эта не будет наполнена л/с, то это пол часа работы для саперов.
      4. Mraka Звание
        Mraka
        +2
        Сегодня, 11:54
        Даа. Бельгия далековато.
    2. Per se. Звание
      Per se.
      0
      Сегодня, 10:49
      Цитата: Uncle Lee
      Линия Мажино не спасла французов...
      Вот, только, у нас через "Бельгию" лёгких путей не искали... Дали бандеровцам форы 8 лет подготовится, попутно признав целостность Украины и торгуя с врагами. Скоро 4 года СВО, мосты через Днепр стоят, группировка ВСУ на Донбассе не отрезана, за каждую деревню бои, кругом опорники. Руины и выжженная земля, и, Донбасс полностью до сих пор не освобождён. Может, что-либо надо изменить в тактике и стратегии?
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 10:59
        Цитата: Per se.
        Цитата: Uncle Lee
        Линия Мажино не спасла французов...
        Вот, только, у нас через "Бельгию" лёгких путей не искали... Дали бандеровцам форы 8 лет подготовится, попутно признав целостность Украины и торгуя с врагами. Скоро 4 года СВО, мосты через Днепр стоят, группировка ВСУ на Донбассе не отрезана, за каждую деревню бои, кругом опорники. Руины и выжженная земля, и, Донбасс полностью до сих пор не освобождён. Может, что-либо надо изменить в тактике и стратегии?


        Как бы ещё и не профинансировали.Кстати Козак выступал против начала СВО.

        . – Недавние отставки замруководителя АП Дмитрия Козака и замглавы Россотрудничества Алексея Полковникова многие связывают с провалом политики "мягкой силы". Это признак фундаментального пересмотра стратегии?

        – Безусловно. Эти отставки – приговор целой эпохе бездумной расточительности. Мы десятилетиями финансировали школы за границей, думая, что это сделает государства лояльными. А в итоге получили подготовленную на наши же деньги милитаризованную Украину у своих границ. "Мягкая сила" серого кардинала, как называли Козака, обошлась в тысячи жизней наших солдат.

        – То есть Россия якобы финансировала своего будущего противника?

        – А почему вы удивляетесь? Так было и до 2014 года, и даже после, вплоть до 2022-го. Украина была получателем нашей официальной помощи – почти 18 миллионов долларов. Но это капля в море. Главное – частные инвестиции. Через филиалы наших же банков, через поставки топлива и товаров шли миллиарды. Фактически экономика будущего противника накачивалась русскими ресурсами. Горькая ирония в том, что на эти деньги Украина готовилась к войне.
        Но ведь помощь другим странам – это нормальная мировая практика, инструмент влияния. Где мы ошиблись?

        – Мы ошиблись в самой сути. Американцы через инвестиционную компанию покупают лояльность элит и продвигают конкретные политические цели. Мы же, подражая худшим советским образцам, просто раздавали деньги, не требуя ничего взамен. Кормили детей в Таджикистане через Всемирную продовольственную программу, чтобы благодарили ООН, а не Москву. Строили школы в Киргизии, но не контролировали, что именно в них будут преподавать. Это не политика, это благотворительность за счет своего налогоплательщика в ущерб национальным интересам. ... Комиссия Козака стала не решением проблемы, а её апогеем. Именно при ней началось это безумное строительство "суперсовременных" школ по всему ближнему зарубежью. Пока на фронте солдаты просили дроны и тепловизоры, бюджет щедро финансировал парки аттракционов в Бишкеке и инновационные школы в ЦАР. Вместо того чтобы затянуть пояса и консолидировать ресурсы для войны, мы демонстрировали "щедрость", которая выглядела как слабость.


        https://dzen.ru/a/aYbcj9sSrnRGD4Tr

        . С 2020 года Дмитрий Козак отвечал за украинское направление, но после начала СВО его карьера пошла на спад. И хотя в должности замглавы администрации президента он пробыл ещё несколько лет, но фактически его возможности свелись к нулю. ... Ещё более показательный пример - это Минский процесс, в котором Козак представлял Россию с 2020 года. Результатом этой истории стало решение о проведении СВО, которую - во всяком случае, так утверждают западные источники - Дмитрий Козак не поддержал. Но именно при нём, как отмечает Кабанов, мирное урегулирование ситуации на Украине стало невозможным уже окончательно.

        Россия потеряла драгоценное время, которое позволило противнику усилиться,

        - сказал журналист.


        https://m.tsargrad.tv/news/kozak-2025-prospal-ukrainu-otbyl-v-otstavku-a-teper-vernulsja-zachem_1499292
    3. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 10:49
      Цитата: Uncle Lee
      Линия Мажино не спасла французов....

      А Маннергейма финнов.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 11:04
      Цитата: Uncle Lee
      Линия Мажино не спасла французов....

      Да и "Линия Маннергейма", финнов на спасла, как и немцев "Атлантический вал" от Норвегии и Дании до границы с Испанией.
    5. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 11:09
      Линия Мажино
      Я думаю, украинскую оборонительную линию показанную на фото, связывает с Мажино лишь стоимость.
    6. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 11:13
      Цитата: Uncle Lee
      запечатлены два противотанковых рва, внутри которых три ряда спирали Бруно и тетраэдры («зубы дракона») тоже со спиралью.
      Линия Мажино не спасла французов....



      Французы строили Линию Мажино,чтобы выиграть время на мобилизацию.

      . Между Первой и Второй мировыми войнами французы, понёсшие огромные потери, решили построить новые, более мощные оборонительные сооружения на границе с Германией — знаменитую линию Мажино.

      Они не испытывали иллюзий насчёт того, что линия защитит их сама по себе — по задумке, она должна была затруднить действия противника в начале конфликта, позволить вовремя завершить мобилизацию, а также стать опорой для основной действующей силы войны — крупных полевых армий. ... Момент истины наступил в мае 1940 года, когда немцы взялись за Францию всерьёз. Помимо традиционного обхода через Бельгию, они ударили и через линию Мажино. Быть сильным везде крайне сложно, и добиться желаемого уровня укреплённости границ французы в итоге всё равно не успели. Хотя очень старались.

      Немцы пробивались через укрепления — не всегда легко, но часто вполне уверенно. Сочетание бомбёжек, обстрелов и действий штурмовых групп, придуманных ещё в прошлую большую войну, дало результат. Неожиданно хорошо себя показали точные и «пробивные» 88-мм зенитки, поставленные на прямую наводку, — посылая в цель десятки и даже сотни зарядов, они успешно разрушали бронеколпаки наблюдения и ослепляли обороняющихся. Но главное, они были там не одни — на укрепления сыпался град снарядов и бомб разного калибра. Позже, в июне, немцы провели ещё ряд успешных прорывов тактического значения — в других местах. Но всё это было не так важно — после прорыва в Арденнах и действий через страны Бенилюкса судьба кампании решалась уже не на линии Мажино.


      https://dzen.ru/a/Xr5AJXqjAlnFaC_A
    7. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 11:34
      Вот как выглядит Линия Суровикина не то что бы "как бык поссал" - но видно что это реально сделано - а на фото все до миллиметра - явный бросовый монтаж
    8. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      0
      Сегодня, 12:53
      Цитата: Uncle Lee
      запечатлены два противотанковых рва, внутри которых три ряда спирали Бруно и тетраэдры («зубы дракона») тоже со спиралью.
      -------------------------------------------------
      Линия Мажино не спасла французов....

      Но укры надеются на линию Зэлэнского. Бетонные тетраэдры на окраине назвали не иначе, как " зубы зеленского". laughing
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 10:59
    Есть все предпосылки захода ВС РФ в тыл этим оборонительным линиям
  3. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    -2
    Сегодня, 11:08
    Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт, это не про нас?
  4. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -2
    Сегодня, 11:12
    Чтобы колдыбенить эту каку с маком нужна техника.
    Почему там что то построено а не обгоревшая техника в воронке и недострой?
    Чото в хитрость "пущай строят, мы обойдем" верится слабо.
    Пока что прем в сданные Гиркиным укрепы(те где Славянск), и которые укреплялись потом.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 11:19
    цели СВО гораздо шире

    Уж куда шире. Олигаторы набили карманы и грезят получить еще раз пять по столько.
  6. Комментарий был удален.
  7. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 11:35
    Да какбе сомнительно. Нормальную линию обороны построить - это время, а они во-первых не собирались обороняться у Славянско-Краматорской аггломерации, так что про 10 лет укрепляли - явно не туда, а во-вторых, зная укропное рвачество - врядли они чего смогли понастроить за последние полгода. Воровать-то они умеют на госзаказах. Выставочный кусок - в это верю. а вот несколько линий обороны... Да еще и по слякоти, а потом в мороз - нет
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 12:20
    На фото обычный ров, с которым "инженеры" с саперами справятся в максимально короткие сроки. И совершенно не верится протяженности по всей ЛБС. Какелам надо из США дернуть Сеню Яйценюка. Он спец по неприступным конструкциям.
  9. Боло Звание
    Боло
    0
    Сегодня, 12:54
    Да уж! Пока в Курске и Брянске воровали миллиардами, украинцы строили......
  10. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 14:26
    Россия подарила бандеровцам по минским договорнякам 8 лет на создание обороны, сейчас Россия в лоб 4 года штурмует эти линии обороны. и как мантру ежедневно твердит, что хочет сохранить бандеровскую государственность.