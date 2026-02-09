Глава Северной Кореи Ким Чен Ын побывал с визитом в министерстве обороны страны. Там он поздравил личный состав Вооруженных сил с 78-й годовщиной основания Корейской народной армии (КНА).Об этом сообщает местное агентство ЦТАК.По словам лидера Северной Кореи, знаменательная дата является большим революционным праздником не только для армии, но и для всего народа КНДР.В публикации отмечается, как в министерстве отреагировали на прибытие главы государства:Отдельно лидер КНДР обратился к северокорейским военным, находящимся сейчас в Курской области, поздравив их с праздником:Северокорейский лидер пообещал, что в текущем году «фронт борьбы КНА» будет расширен. А в следующие пять лет, по его словам, незаменимая роль армии КНДР существенно возрастет.Ким Чен Ын выразил особую благодарность армейским командирам и политработникам за их вклад в реализацию курса Трудовой партии Кореи в Вооруженных силах.Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил о создании нового монумента в Курске. Он будет посвящен боевому братству военнослужащих России и КНДР.

Особенно по случаю Дня основания армии передаю горячие поздравления командирам и бойцам войск зарубежной специальной операции, выполняющим приказ Родины на боевых позициях далекой чужбины за честь героической армии.

