Лидер КНДР обратился к северокорейским военным, находящимся в Курской области

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын побывал с визитом в министерстве обороны страны. Там он поздравил личный состав Вооруженных сил с 78-й годовщиной основания Корейской народной армии (КНА).

Об этом сообщает местное агентство ЦТАК.



По словам лидера Северной Кореи, знаменательная дата является большим революционным праздником не только для армии, но и для всего народа КНДР.

В публикации отмечается, как в министерстве отреагировали на прибытие главы государства:

Военные подарили Ким Чен Ыну букет цветов в знак безграничного уважения личного состава Народной армии.

Отдельно лидер КНДР обратился к северокорейским военным, находящимся сейчас в Курской области, поздравив их с праздником:

Особенно по случаю Дня основания армии передаю горячие поздравления командирам и бойцам войск зарубежной специальной операции, выполняющим приказ Родины на боевых позициях далекой чужбины за честь героической армии.

Северокорейский лидер пообещал, что в текущем году «фронт борьбы КНА» будет расширен. А в следующие пять лет, по его словам, незаменимая роль армии КНДР существенно возрастет.

Ким Чен Ын выразил особую благодарность армейским командирам и политработникам за их вклад в реализацию курса Трудовой партии Кореи в Вооруженных силах.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил о создании нового монумента в Курске. Он будет посвящен боевому братству военнослужащих России и КНДР.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +16
    Сегодня, 10:59
    Глава Северной Кореи Ким Чен Ын побывал с визитом в министерстве обороны страны. Там он поздравил личный состав Вооруженных сил с 78-й годовщиной основания Корейской народной армии (КНА).

    Присоединяюсь с поздравлениями к 78-й годовщине со дня основания КНА.
    Истинное братство познаётся в поддержке и сражениях в одном окопе против общих врагов наших народов.
    Светлая память героям, скорейшего выздоровления раненым.
    Вместе победим!
    Выражаю личное уважение и пожелания здоровья и успехов лидеру КНДР, уважаемому тов. Ким Чен Ыну! soldier
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +10
      Сегодня, 11:34
      Присоединяюсь с поздравлениями к 78-й годовщине со дня основания КНА.

      Тоже присоединяюсь. Война показала, кто - друг, а кто - просто так...
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +3
        Сегодня, 12:19
        Главное не забывайте, что 15 лет назад россия поддержала санкции против Кореи.
        1. Правдодел Звание
          Правдодел
          +4
          Сегодня, 12:22
          Главное не забывайте...

          Об этом не забываю. Надеюсь, что такое больше не повториться.
          Корейцы - не злопамятные... От них прекрасная нам помощь в войне с укробандерлогами=укрофашистами...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +13
    Сегодня, 11:02
    ❝ Ким Чен Ын побывал с визитом в министерстве обороны страны. Там он поздравил личный состав Вооруженных сил с 78-й годовщиной основания Корейской народной армии ❞ —

    — Присоединимся к поздравлению и тоже поздравим военнослужащих братской Корейской народной армии с праздником, особенно тех, кто помогал и до сих пор помогает нам в Курской области! ...
    (Раненым – выздоровления, погибшим – вечная память!)
    1. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      0
      Сегодня, 11:10
      (( recovery to the fallen ))i read first
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 11:06
    Да здравствуют наши союзники- армия,флот и Ким Чен Ын.! . . . soldier
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +7
    Сегодня, 11:30
    Спасибо братской (действительно таковой являющейся) КНДР. Очередная советская галоша из советского прошлого пришла на помощь нынешней России. Настоящих друзей, готовых придти на помощь, за 34 года эффективные менеджеры так и не приобрели.
    1. astepanov Звание
      astepanov
      +2
      Сегодня, 11:37
      Цитата: Vulpes
      Настоящих друзей, готовых придти на помощь, за 34 года эффективные менеджеры так и не приобрели.
      Зато сколько "дорогих партнеров"!
      1. Vulpes Звание
        Vulpes
        +1
        Сегодня, 11:37
        Да уж. Смех сквозь слезы и реки крови.....
    2. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      0
      Сегодня, 13:37
      Такие существуют? .......
  5. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +4
    Сегодня, 11:43
    *Удивленно*
    Не знал что с. корейцы еще там - но то хорошо теперь на основе реального боевого опыта они постоянно повышают свою квалификацию а если учесть что и ротация у них проводится - то это в корне поднимет боеспособность всей армии КНДР
  6. regin Звание
    regin
    0
    Сегодня, 12:49
    Нам бы такого лидера государства,Матвиенко ляпнуло что со времени СВО миллионеров стало кратно больше.
    1. ZлоyКот Звание
      ZлоyКот
      -1
      Сегодня, 13:37
      "Матвиенко ляпнуло чт"
      ну она врать не будет
  7. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    -2
    Сегодня, 13:38
    Чем сейчас занимаются корейцы в России?
    1. olezenka1 Звание
      olezenka1
      +1
      Сегодня, 13:53
      Разминируют. Там украинцы понаоставляли порядочно своего взрывающегося дерьма.