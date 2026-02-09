Лавров: мы приняли предложение США, значит проблема Украины должна быть решена
Москва в Анкоридже на Аляске приняла предложение Вашингтона по Украине, России была важна была позиция США вне зависимости от того, что скажут в Киеве или в Брюсселе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
После договоренностей, достигнутых Россией и США в Анкоридже, проблема Украины должна быть решена. Как подчеркнул Лавров, без оглядки на бандеровский режим в Киеве и русофобские правительства Европы. Однако со стороны США никаких подвижек нет, Трамп занимается совсем другим, пытаясь подмять под себя всю торговлю энергоресурсами в мире.
По самой Украине Лавров подчеркнул, что нацистские основы должны быть ликвидированы, это условие безопасности России. Другими словами, никакого бандеровского режима в Киеве не будет в любом случае. Никто вопрос денацификации с повестки не снимал. Не будет на украинской территории иностранных войск или размещения какого-либо оружия, способного хоть как-то угрожать России.
Информация