Лавров: мы приняли предложение США, значит проблема Украины должна быть решена

10 054 79
Лавров: мы приняли предложение США, значит проблема Украины должна быть решена

Москва в Анкоридже на Аляске приняла предложение Вашингтона по Украине, России была важна была позиция США вне зависимости от того, что скажут в Киеве или в Брюсселе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

После договоренностей, достигнутых Россией и США в Анкоридже, проблема Украины должна быть решена. Как подчеркнул Лавров, без оглядки на бандеровский режим в Киеве и русофобские правительства Европы. Однако со стороны США никаких подвижек нет, Трамп занимается совсем другим, пытаясь подмять под себя всю торговлю энергоресурсами в мире.



Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена.


По самой Украине Лавров подчеркнул, что нацистские основы должны быть ликвидированы, это условие безопасности России. Другими словами, никакого бандеровского режима в Киеве не будет в любом случае. Никто вопрос денацификации с повестки не снимал. Не будет на украинской территории иностранных войск или размещения какого-либо оружия, способного хоть как-то угрожать России.

Обеспечим, нисколько в этом не сомневаюсь, интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов угрожающего нам оружия и, во-вторых, гарантировав надежную и полноценную защиту прав русских, русскоязычных людей, столетиями живших и живущих на землях Крыма, Донбасса, Новороссии.
79 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x Звание
    al3x
    +25
    Сегодня, 11:26
    Так а что ж вы этот бандеровский режим бережете тогда? Блаблаболы. Пятый год скоро разменяем сво, бандеровский режим и ныне там, а Белгород уже эвакуировать начинают. Это тоже одна из целей?
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 11:55
      -Лавров: мы приняли предложение США...
      От которого нельзя было отказаться.
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 12:01
        Зато можно отказаться от Кубы.
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        +2
        Сегодня, 12:20
        они приняли, а их опять обманули.
        1. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 12:37
          Такова судьба. Ничего не поделать.
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 11:30
    Собственно вот с этой позиции и начались собственно переговоры. Какие-то междусобойчики ЕС и Хохланда к переговорам отношения НЕ имеют в принципе - они могут только между собой договариваться, нам их договоры - вообще ни о чем
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    +26
    Сегодня, 11:32
    Сергей Викторович, вы уж простите, но после бесконечных "Минсков" и прочих "нас обманули", а теперь и новый "Дух Анкориджа" совсем не вселяют уверенности в сердца граждан РФ. И какая денацификация возможно, если главным нацистам дали гарантии жизни?
  4. belost79 Звание
    belost79
    +26
    Сегодня, 11:32
    "В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов"
    Так а в чем заключается это предложение? Почему оно не обнародовано? Все какие-то слова, намеки.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 11:45
      Цитата: belost79
      Так а в чем заключается это предложение? Почему оно не обнародовано? Все какие-то слова, намеки.

      За подобные предложения когда-то давно порядочная девушка била фигуранта по морде (давала пощёчину), а гусары вызывали негодяя на дуэль...
    2. astepanov Звание
      astepanov
      -2
      Сегодня, 11:47
      Цитата: belost79
      "В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов"
      Так а в чем заключается это предложение? Почему оно не обнародовано? Все какие-то слова, намеки.

      Как там, у Михаила Успенского: "А дружинушка его та хоробрая, Она, дружинушка, по городу похаживала, Берегла она лавки купецкие От лихих людей, от тех разбойничков, И брала за то с купцов дани-подати...Дани-подати брала немалые, Серебром брала, тем ли золотом. Она делала купцу предложеньице, От которого неможно отказатися, Можно только сразу согласитися..."(С)
    3. Russia2014 Звание
      Russia2014
      +14
      Сегодня, 12:03
      ... потому , наверное и не обнародовано, что предложение, которое приняли наши власти , очень сильно не понравилось бы нашему народу, ....тогда бы уже и росстат не помог в рейтинге...
      1. belost79 Звание
        belost79
        0
        Сегодня, 12:39
        "очень сильно не понравилось бы нашему народу"
        Господам новым аристократам глубоко наплевать, что там в народе подумают. Для них гораздо важнее, если какой-нибудь Западный правитель им улыбнется - тогда они готовы радостно вилять хвостами, забыв все на свете. То, что улыбка фальшивая, им и в голову не приходит.
        Это пресмыкание перед Западом у наших элит со времен Петра Первого. Был короткий исторический период без этого, но он забыт.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 12:58
          Цитата: belost79
          "очень сильно не понравилось бы нашему народу"
          Господам новым аристократам глубоко наплевать, что там в народе подумают. Для них гораздо важнее, если какой-нибудь Западный правитель им улыбнется - тогда они готовы радостно вилять хвостами, забыв все на свете. То, что улыбка фальшивая, им и в голову не приходит.
          Это пресмыкание перед Западом у наших элит со времен Петра Первого. Был короткий исторический период без этого, но он забыт.

          Какой мощный обличительный текст! laughing Но самое интересное, что никто не видел и не знает содержание того самого предложения, и все эмоциональные выкрутасы (вокруг, да около) построены только на домыслах ретивых комментаторов. yes
    4. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 13:29
      Цитата: belost79
      "В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов"
      Так а в чем заключается это предложение? Почему оно не обнародовано? Все какие-то слова, намеки.

      Оно не обнародовано, потому что там Россия идет на уступки и тогда власть очередной раз опозорится в глазах людей и цели СВО не достигнуты.
      1. sgrabik Звание
        sgrabik
        -1
        Сегодня, 14:13
        Ну это ведь ещё не факт, так зачем фантазировать не видя текста самого соглашения.
  5. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +12
    Сегодня, 11:34
    Что опять обманули? Настолько печально, что да же тошнит уже от наших.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      +3
      Сегодня, 12:07
      Цитата: Иван Иванов_36
      что да же тошнит уже от наших
      А, они точно наши, если "элита", по Бжезинскому, уже "ихняя"?
      1. Vulpes Звание
        Vulpes
        0
        Сегодня, 12:21
        Вот жалко, что "Збиг" откинулся. Это страшный был враг, но честный и не двуличный. Говорил прямо.
        1. Per se. Звание
          Per se.
          0
          Сегодня, 14:04
          Цитата: Vulpes
          Говорил прямо.
          Как сказать... Вот, что в своём интервью о нём говорил в 1992 году уходящий с поста Джордж Буш.
          - Вы про Бжезинского? Деревенский Джимми в политике не мог отличить яблока от коровьей лепешки и поэтому слушал идиотов и клоунов. Этот польский еврейчик со своим кагалом боюсь сумеют довести страну до прямого столкновения с Россией , опыта по организации таких дел им не занимать - две организованные ими мировые войны , не позволяют относится к их планам легкомысленно .

          Я добровольно ушел с поста Директора ЦРУ, чтобы имя мое к этому балагану не имело потом отношения. Бжезинский писал, что без Украины Россия никогда не станет Империей. Так оно и было в те времена. Но это правило 20-го века, а мы будем жить в 21-ом.- …именно развал Советского Союза — есть мое самое главное поражение.

          В новом веке трудно было предположить последствия развития ультрасовременных информационных технологий, влияния масс-медиа и прессы на политические процессы, возможности моделирования общественного мнения. Но именно через банковский контроль ФРС над этими процессами в интернете, СМИ и ТВ, шайка, к которой принадлежит Бжезинский сумела в очередной раз обмануть весь мир, но в эпоху ядерного оружия это не допустимо. Боюсь, что это — внешнеполитическая Катастрофа, размера которой мы ещё не поняли.

          "Удушение Анаконды" по сути продолжается, а понимают ли это люди, даже когда им говорят, что Россия превратится в откровенную колонию Запада? Вот зачётный комментарий одной "жертвы ЕГЭ".
          ну допустим будет колония и что? чем народу хуже? будут также работать, содержать семьи

          Что до Бжезинского, то этого мерзавца ничуть не жалко, если только, спасибо, что прямо говорил. Ещё бы это до некоторых доходило с их "партнёрами".
  6. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 11:34
    После договоренностей, достигнутых Россией и США в Анкоридже, проблема Украины должна быть решена. Как подчеркнул Лавров, без оглядки на бандеровский режим в Киеве и русофобские правительства Европы. Однако со стороны США никаких подвижек нет, Трамп занимается совсем другим, пытаясь подмять под себя всю торговлю энергоресурсами в мире.

    Опять обманули наше дорогое Руководство!
    Думаю, неспроста Сергей Викторович полуоткрыто пнул Верховного. Это ему ответка за игнор МИДа и переключение важнейших переговоров на порученцев Президента.
    Только зря Кавалер ордена Андрея Первозванного старается. Скорее всего смена команды на международном поле уже решена свыше.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +1
      Сегодня, 11:40
      Если уроженец Куева начнет курировать внешнюю политику РФ, то Козырев удавится.....И да нас таки пустят тараном против КНР.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        -1
        Сегодня, 11:46
        Боюсь Вы описываете не будущее, а идущие в настоящее время процессы.
        1. Vulpes Звание
          Vulpes
          -2
          Сегодня, 12:00
          Вполне возможно. Тут показателен один интересный момент. После заключения договора с КНДР, в Россию постоянно отправлялись делегации и наоборот в КНДР. С наступлением 2026 все это прекратилось. Надеюсь это лишь совпадение.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +2
            Сегодня, 12:49
            Цитата: Vulpes
            Тут показателен один интересный момент. После заключения договора с КНДР, в Россию постоянно отправлялись делегации и наоборот в КНДР. С наступлением 2026 все это прекратилось.

            А то, что в Курской области находится контингент ВС КНДР, не является фактом продолжающегося сотрудничества? Для поддержания отношений вовсе не обязательно постоянно обмениваться делегациями, если всё уже оговорено.
          2. sgrabik Звание
            sgrabik
            0
            Сегодня, 14:17
            Договор между Россией и КНДР подписан, его никто нарушать или обнулять не собирается.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        -2
        Сегодня, 12:40
        Цитата: Vulpes
        И да нас таки пустят тараном против КНР.

        Вас, это кого? РФ никогда в угоду кому-то не станет таким тараном.
    2. Владимир М Звание
      Владимир М
      -5
      Сегодня, 11:48
      Соглашусь с вами, уже месяц ходят слухи, что Лаврова скоро уберут.
      Только вот что это изменит?
      1. sgrabik Звание
        sgrabik
        0
        Сегодня, 14:19
        А вы, я вижу, одними только слухами и питаетесь.
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -3
      Сегодня, 11:48
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Скорее всего смена команды на международном поле уже решена свыше.

      Не Мединский ли прыгнет в кресло? Что-то часто это лицо мелькает где попало и там, где его востребованность не нужна...
    4. alovrov Звание
      alovrov
      -3
      Сегодня, 11:54
      Там не просто порученцы, а попытка договорится через еврейское лобби, с нашей стороны тоже такие же товарищи. Сила крайне влиятельная. Но судя по всему и у этих тоже не получается.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        -5
        Сегодня, 12:03
        Вы правы, Александр.
        То, что дело в руках Мировой Закулисы, с одной стороны говорит о серьёзности намерений (а значит - Лаврову там не место!), с другой - о том, что Закулиса ещё не достигла консенсуса в вопросе о месте России в сегодняшних реалиях.
  7. newtc7 Звание
    newtc7
    +3
    Сегодня, 11:36
    Ахахах, по доброй старой и нынче уже какой-то прям мазохистской традиции - поверили сша. И что бы вы думали? Трамп обманул! )))
  8. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +4
    Сегодня, 11:37
    Ну очевидно же, что в Анкоридже был предложен договорнячок, с заморозкой в Херсонской и Запорожской областях, который теперь забуксовал из-за просроченного обмудка и его европейских дружков. Наверное это и к лучшему, поскольку в очередной раз уже после Стамбула попахивало предательством. Пора бы уже понять нашей верховной власти, что никакие переговоры с бандерьем ни к чему не приведут. Победу придется добывать исключительно на поле боя
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +6
      Сегодня, 11:41
      По иронии судьбы Зеленский постоянно срывает очередной "похабный мир".
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +1
        Сегодня, 11:50
        Цитата: Vulpes
        По иронии судьбы
        Этак, Зеленский нам пользу приносит, так и навеяло, "свой среди чужих". Тогда, по аналогии, возникает вопрос, кто "чужой среди своих", за буржуинских "партнёров"...
        1. ВлК Звание
          ВлК
          -3
          Сегодня, 13:17
          Тогда, по аналогии, возникает вопрос, кто "чужой среди своих", за буржуинских "партнёров"...

          а каких именно своих, и среди кого своих - среди нашей новой экспортно/импортной олигархической аристократии что ли, для которой любые, особенно долгосрочные, международные санкции прямо и ощутимо бьют по их личному благосостоянию?
        2. sgrabik Звание
          sgrabik
          0
          Сегодня, 14:23
          Наверное вот именно по этому по резиденции Зе до сих пор ещё и не прилетел очередной "Искандер", или "Кинжал".
    2. newtc7 Звание
      newtc7
      +4
      Сегодня, 11:55
      Да они не поймут ничего и никогда. Желание Путина договориться с западом не остановимо, он будет раз за разом пытаться это сделать его будут раз за разом кидать. Уже сколько лет назад были заключены минские соглашения? И вот все эти года прошли, а Путин все также хочет договориться с западом. Ничего не меняется вообщем, маниакальное желание ударить по рукам с врагом приводит к одним и тем же последствиям.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +4
        Сегодня, 12:05
        Эти желания были свойственны в XVIII - XIX веках индейским вождям. Результаты этой наивности общеизвестны.
      2. Vulpes Звание
        Vulpes
        +1
        Сегодня, 12:08
        Для "детей Перестройки" Запад это олицетворение Рая на Земле, в который надо стремиться любыми средствами. Даже ценой жизни страны и народа (развал СССР и последующие бесконечные конфликты на его территории это отлично продемонстрировал). Они даже будучи на плахе будут пытаться договориться.
        1. sgrabik Звание
          sgrabik
          0
          Сегодня, 14:26
          Либералы, они такие прозападные как были, так и остались.
    3. Russia2014 Звание
      Russia2014
      +1
      Сегодня, 12:15
      .... в Анкоридже был предложен договорнячок, как мы уже предположительно знаем , выгодный для вашингтона ну и немного (частично) для наших олигархов, но не для народа... и исходя поступков нашей власти, гш , из проваленного начала и продолжающего уже 4 года сво, очередной Стамбул будет продолжаться ......
  9. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +9
    Сегодня, 11:39
    В общем опять за нос водили и тянули время. Всё по классике. Может всё потому, что во главе сидит некомпетентный человек?!
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 11:40
    Лавров: мы приняли предложение США, значит проблема Украины должна быть решена

    — У меня к вам предложение.
    — Рационализаторское?
    — Да, где-то.

    © «Служебный роман»
    Прямо оторопь берёт от политической близорукости нашего МИДа и руководства страны, которое его «инструктирует». Вам обещали не расширять НАТО на восток! Вам обещали равные партнёрские торговые отношения!! Вам говорили про незыблемость суверенитета!!! Вам говорили о размещении в Европе противоракет против Ирана!!!!
    Что там говорят о праве России демонстрировать Государственный флаг и гимн на международных соревнованиях? Почему британские и прочие пираты перестали видеть российский флаг на торговых судах - кто-то чего-то боится?
    1. Reklastik Звание
      Reklastik
      +2
      Сегодня, 11:54
      Прямо оторопь берёт от политической близорукости нашего МИДа и руководства страны, которое его «инструктирует».
      - о, вы ещё способны удивляться этому! Завидую вашему свежему восприятию! laughing
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 12:06
        Цитата: Reklastik
        - о, вы ещё способны удивляться этому! Завидую вашему свежему восприятию!

        Иногда я сам удивляюсь своему оптимизму...Может это склероз так на меня влияет? belay
  11. dnestr74 Звание
    dnestr74
    -1
    Сегодня, 11:41
    Блогер Ш пишет про накат ВСУ на Гуляйполе.... тревожно как то.
    1. alovrov Звание
      alovrov
      -1
      Сегодня, 11:57
      Судя по всему бандеровцы там делают то, что наш доблестный ГШ делать вообще не умеет. Т.е. наступление крупными силами после скрытного развертывания. Если у них получится в маневренную войну, то будет опять драп. Остается надеяться на среднее звено и простых солдат.
    2. newtc7 Звание
      newtc7
      -3
      Сегодня, 11:59
      Угу, как теперь без старлинка воевать нам - мягко говоря не ясно. Естественно за эти годы аналога не было сделано, впрочем возможно это нереально сделать аналог Старлинка за столь короткое время. Хотя наработки то были - делали же oneweb вместе с европейцами. Но тут даже вопрос не в том, что не сделали аналог, а в том что походу и не пытались, во всяком случае никаких особых новостей по этому поводу не слышно.
  12. Антоний Звание
    Антоний
    +5
    Сегодня, 11:44
    Как раз эти Анкориджские договоренности и не приемлемы. Минус 300 млрд, санкции остаются, части Херсонской и Запорожских областей вместе с обл центрами тоже не получаем, антирусский режим остается, русских там задавят изведут окончательно, Православную церковь тоже, всю территорию Руси которая сейчас Украина то есть русские земли исконные тоже теряем вместе с людьми к тому же, и не просто теряем, а еще и они превратятся в ненавистников России и русских, новая берлинская стена будет и т д и т п. И зачем такие договоренности??? Это капитуляция и крах.
  13. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 11:45
    Лавров хоть сам себя слышит?
    В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена...

    На что реально подписались в этих предложениях, самый "большой секрет"
    для граждан России.
    Неужели "дорогие партнёры" опять нас обманывают?
  14. alovrov Звание
    alovrov
    +2
    Сегодня, 11:51
    Авторы а чего постеснялись то? Ваще то Лавров сказал то что было ясно всем, даже полным идиотам, ну кроме отдельных заинтересованных личностей в башне Ушакова/Дмитриева

    "США отказались от тех предложений по урегулированию украинского кризиса, которые были сделаны на саммите в Анкоридже 15 августа 2025 года"

    Самое время затянуть традиционную песню "Нас снова абманули..."
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +1
      Сегодня, 11:59
      Там еще несколько жестких цитат
  15. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 12:01
    Нас опять обманулэ (с) Путин 🤣
  16. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 12:02
    Ну хоть войска мы после Анкориджа никуда не выводили в одностороннем порядке.
    1. ZлоyКот Звание
      ZлоyКот
      -2
      Сегодня, 12:45
      "Ну хоть войска мы после Анкориджа никуда не выводили в"
      так вроде, неоткуда их пока выводить. в кредит воюем
  17. RuAbel Звание
    RuAbel
    +1
    Сегодня, 12:07
    Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена

    Вы, Сергей Викторович, эти пацанские понятия бросьте, не в подворотне. Дальше что скажете? Штатники – чушпаны, слово не держат?
  18. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 12:08
    Однако со стороны США никаких подвижек нет, Трамп занимается совсем другим, пытаясь подмять под себя всю торговлю энергоресурсами в мире.
    Ну так это вы сами подписались, что вы играете в их игру, а не свою на своих условиях. Всё те же фигуры стоят , которые и СССР профукали ?????
  19. kig Звание
    kig
    -1
    Сегодня, 12:27
    А что за предложения были? Поначалу то вообще молчали о том, с каким результатом туда съездил Путин. Ьеперь, оказывается, были предложения и иы их приняли. А нас обманули?
  20. Qas Звание
    Qas
    0
    Сегодня, 12:27
    Что, гарант наш, опять обманули и кинули?
  21. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 12:35
    Россия и США после саммита в Анкоридже минувшим летом должны были бы перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все произошло наоборот, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью TV BRICS.
    «Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается «война» против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители (Европе давно уже запретили) и заставляют покупать втридорога американский сжиженный природный газ», — сказал Лавров.
    Ранее Лавров заявил, что мирное урегулирование на Украине могло быть уже оформлено, если бы Москва и Вашингтон обнародовали изначальные результаты переговоров в Анкоридже.

    Ого!
    А Сергей Викторович далеко вышел за рамки МИДовского этикета. Как бы у нас реально не грянул правительственный кризис!
    1. alovrov Звание
      alovrov
      0
      Сегодня, 12:52
      Там давно кризис между башей Ушакова/Дмитриева и Лаврова/Рябкова. Кого первого из под ковра выкинут - пока непонятно.
      1. ВлК Звание
        ВлК
        0
        Сегодня, 13:22
        а военные интересно тут где, или они теперь, на 4 году спецоперации, в этой сфере принятия решений уже не особо котируются?
        1. alovrov Звание
          alovrov
          +1
          Сегодня, 13:29
          Они никогда и не котировались. Ну разве что в период Гражданской войны, но и то не особо.
          1. ВлК Звание
            ВлК
            0
            Сегодня, 13:41
            ну тогда "башня силовиков", если по-другому?
          2. Виктор Ленинградец Звание
            Виктор Ленинградец
            -1
            Сегодня, 13:55
            Они никогда и не котировались. Ну разве что в период Гражданской войны, но и то не особо

            Я бы так не говорил. Очень они котировались и в 1953 г., и в 1964 г. Да и пассажиры бизнес-джетов 2023 г. тоже соврать не дадут.
  22. Сергей Журбеныч Звание
    Сергей Журбеныч
    0
    Сегодня, 12:39
    свежо питание да сериться с трудом....
  23. Million Звание
    Million
    -2
    Сегодня, 12:46
    Думаю,что свой век Сергей будет на Западе доживать.И не только он...
  24. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    -1
    Сегодня, 12:50
    Меня лично ни сколько не удивляет все что связано с этим анкориджем.
  25. Zhitel111 Звание
    Zhitel111
    0
    Сегодня, 12:52
    Ощущение, что нами правят язычники, поклоняясь своим новым духам.
    Два минских Духа, один Дух из Стамбула, теперь ещё один нарисовался – Дух Анкориджа. Видать их плохо задабривают, поэтому они наобещают с три короба и врут. Шаманы слабые, походу? Мож им Вия нужно вызвать?
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      +2
      Сегодня, 14:07
      какой-то нескончаемый беспросветный позор. буд-то уговариваем врагов (врагов!) , молим о пощаде
  26. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +3
    Сегодня, 13:07
    Ой, Россию опять обманули, может хватит быть болванами, каторых пытаются постоянно обмануть.Перестаньте вести переговоры, пока не выполнены предидущие договорённости...
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      0
      Сегодня, 14:09
      даже не обманули, - надули. Это слово должна быть главным во всей нашей политике "чего изволите?" hi
  27. Валюша Звание
    Валюша
    +5
    Сегодня, 13:14
    Да, Анкоридж был договорняком чистейшей воды. Примечательно, что во времена Анкориджа роль МИДА стал выполнять некто Дмитриев, кстати выходец из Украины и воспитанник США. Далее только он и "решал" МИДовские вопросы. Сейчас, когда стала ясна нашим верхам позиция США (продление договора по статегич. наступ. вооружениям, санкции на всю и везде нашу нефть и т.д.), МИД "вернули" на своё место. А тут ещё и теракт против генерала Алексеева. Вот и стал говорить открыто об Анкоридже сам Лавров, что это мы "пошли навстречу" всем предложениям США, а они, "такие плохие" очередной раз обманули нас. Не хотят устанавливать с нами нормальных дипотношений на уровне посольств, вводят санкции, прессуют по нефти и экономике, запрещают нам находиться "зонах интересов" США и т.д.
    Вопрос, который уже все в России устали задавать, а вы, господа куда смотрели о чём думали, когда на все лады расхваливали этого бандита и афериста Трампа? Ведь нам только об этом и трындели вместе с Дмитриевым. Не знали, что они, развязавшие против нас войну на Украине, и есть самые лютые нам враги? Не слышали, как самый лютый враг России Рубио (кстати глава типа нашего МИДа) врал постоянно о политике России и требовал принять меры против нас? ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ? И что теперь предпримите? Откажитесь от договорняков с США и Украиной? Не станете встрчаться со всеми Уиткофами? Начнёте сами решать как нам воевать, какие цели ставить и достигать? Начнёте сами решать как нам жить и как защищать Российские интересы? Что-то подсказывает, что эти вопросы и их решения так и останутся розовыми мечтами Российского народа.
    1. ВлК Звание
      ВлК
      0
      Сегодня, 13:45
      Вопрос, который уже все в России устали задавать, а вы, господа куда смотрели о чём думали, когда на все лады расхваливали этого бандита и афериста Трампа? Ведь нам только об этом и трындели вместе с Дмитриевым. Не знали, что они, развязавшие против нас войну на Украине, и есть самые лютые нам враги? Не слышали, как самый лютый враг России Рубио (кстати глава типа нашего МИДа) врал постоянно о политике России и требовал принять меры против нас? ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ? И что теперь предпримите? Откажитесь от договорняков с США и Украиной? Не станете встрчаться со всеми Уиткофами? Начнёте сами решать как нам воевать, какие цели ставить и достигать?

      а что, глобалисты из Демпартии США чем-то лучше? Пытались(-ются)сыграть на их внутренних противоречиях, это же очевидно.
    2. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      +2
      Сегодня, 14:05
      даже не договорняком, а сговором за спиной российского народа! недаром Песков упорно отказывается нам с вами - гражданам страны , - назвать эти позорные условия
  28. ulembeck Звание
    ulembeck
    -1
    Сегодня, 13:43
    Лавров: мы приняли предложение США, значит проблема Украины должна быть решена

    "Что вы там лепечете?" Из к.-ф. "Ищите женщину" 1983г.
  29. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 14:04
    а это вообще позорный позор. Причитания, что опять и снова "надули". Протухший дух анкориджа - это вонь унижения и слабости. Россию скоро совсем перестанут замечать и считаться о всех вопросам.
  30. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 14:27
    "мы приняли". Надо же. Унизились в очередной раз. Каждое "предложение" США для униженных будет жёстче предыдущего...