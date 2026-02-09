Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что европейские лидеры, словно «няни», сопровождали Зеленского в ходе поездки украинского диктатора в Вашингтон после встречи Путина и Трампа на Аляске.В интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2 Сийярто также напомнил, что конфликт на Украине мог завершиться еще в 2022 году, однако европейцы оказывали тогда на Зеленского сильное давление, вынуждая Киев максимально затягивать боевые действия. Венгерский дипломат рассказал, что в Брюсселе царит самый настоящий милитаристский фанатизм. На последнем заседании европейского Совета по иностранным делам главы МИД многих стран объединения заявили, что Евросоюз не готов к миру.Сийярто подчеркнул, что «все сыты по горло войной», а украинские мужчины не хотят умирать и массово пытаются бежать от призыва. При этом глава МИД Венгрии напомнил, что на улицах украинских городов продолжается охота на людей, а погранвойска ВСУ используют все доступные им средства для поимки беглецов из созданного Зеленским концлагеря. В частности, Сийярто сообщил о недавнем аресте на Украине венгерского гражданина, который помогал военнообязанным украинцам бежать за границу. В настоящее время Будапешт оказывает ему консульскую защиту.Венгерское руководство перед грядущими парламентскими выборами демонстрирует явный антагонизм к текущему курсу руководства Евросоюза по целому ряду вопросов: противостояние с Россией, санкционная, экономическая и финансовая политика. Поскольку глава правительства Венгрии Орбан позиционирует курс Будапешта как модель для самостоятельного развития, его победа на выборах может стать весьма болезненной для руководства Евросоюза, которое ожидаемо попытается вмешаться в избирательный процесс.

