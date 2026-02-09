Сийярто: На улицах городов Украины идёт охота на людей

Сийярто: На улицах городов Украины идёт охота на людей

Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что европейские лидеры, словно «няни», сопровождали Зеленского в ходе поездки украинского диктатора в Вашингтон после встречи Путина и Трампа на Аляске.

В интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2 Сийярто также напомнил, что конфликт на Украине мог завершиться еще в 2022 году, однако европейцы оказывали тогда на Зеленского сильное давление, вынуждая Киев максимально затягивать боевые действия. Венгерский дипломат рассказал, что в Брюсселе царит самый настоящий милитаристский фанатизм. На последнем заседании европейского Совета по иностранным делам главы МИД многих стран объединения заявили, что Евросоюз не готов к миру.



Сийярто подчеркнул, что «все сыты по горло войной», а украинские мужчины не хотят умирать и массово пытаются бежать от призыва. При этом глава МИД Венгрии напомнил, что на улицах украинских городов продолжается охота на людей, а погранвойска ВСУ используют все доступные им средства для поимки беглецов из созданного Зеленским концлагеря. В частности, Сийярто сообщил о недавнем аресте на Украине венгерского гражданина, который помогал военнообязанным украинцам бежать за границу. В настоящее время Будапешт оказывает ему консульскую защиту.

Венгерское руководство перед грядущими парламентскими выборами демонстрирует явный антагонизм к текущему курсу руководства Евросоюза по целому ряду вопросов: противостояние с Россией, санкционная, экономическая и финансовая политика. Поскольку глава правительства Венгрии Орбан позиционирует курс Будапешта как модель для самостоятельного развития, его победа на выборах может стать весьма болезненной для руководства Евросоюза, которое ожидаемо попытается вмешаться в избирательный процесс.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +4
    Сегодня, 11:46
    Все это не правда - во первых это все добровольцы а во вторых ТЦК в бусах не отлавливают а наоборот развозят по домам лишних добровольцев что бы они не ночевали неделями около военкоматов требуя забрать их на фронт
    1. astepanov Звание
      astepanov
      +3
      Сегодня, 11:50
      "... а что очки товарищу разбили - так то портвейном усугубили" (С)
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 11:48
    ❝ При этом глава МИД Венгрии напомнил, что на улицах украинских городов продолжается охота на людей ❞ —

    — А западным кураторам свидомых и напоминать не надо, это по их разнарядке идёт эта охота ...
    (До последнего украинца!)
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 11:51
    А евронацисты и не знали ага. Украина используется сейчас так, как хотели того западные партнёры. Это кровавые "русские варвары" в царское и советское время развивали эту прОклятую территорию "Украина" зачастую за счёт самой России. Именно по этой причине в селе в Калужской области, из которого родом прабабушка, вместо асфальта, который был в хохляцких хуторах, до 2010х годов были плиты. И считали xохлов за своих. А счастье оказывается было лишь в желании подохнуть в войне против "москалей".
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 11:52
    недавнем аресте на Украине венгерского гражданина, который помогал военнообязанным украинцам бежать за границу.

    Помогал на безвозмездной основе? laughing Бизнес не любит конкурентов. А тут в карман к какелам залезли.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:52
    Не хотят уничтожать нацистское руководство, пусть уничтожают ТЦК!!! belay
    Польза будет несомненная и уважение проявится...Бросьте маячок в место размещения, а беспилотник (ракета) сама выйдет на цель...
  7. knn54 Звание
    knn54
    +2
    Сегодня, 12:02
    Это четвертая попытка Европы-1812, Крымская война (1853...),1941.За время существования РИ,СССР и РФ,.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 12:48
      В 1853 году Россию виртуозно заманили в ловушку.
  8. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 12:32
    У венгров выборы на носу, и им надо думать, чтоб их не прокатили по модели, откатаной в Румынии с Молдавией.