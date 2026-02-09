Российская «Герань» догнала очередной украинский локомотив под Сумами
ВС РФ продолжают наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, выбивая как подвижной состав, так и уничтожая подстанции и другую аппаратуру для обеспечения движения. Сегодня прилетело по Сумской и Черниговской областям. Как сообщают российские ресурсы, отработали дроны-камикадзе «Герань».
Только накануне Зеленский пожаловался своим европейским «партнерам» на ежедневные удары России по железнодорожной инфраструктуре Украины, как снова прилетело. На этот раз по целям отработали «Герани», причем весьма метко, поразив тепловоз в движении в районе Конотопа Сумской области. И без всяких «Старлинков», которые сейчас отключены. Так что все утверждения о том, что меткость российским «Гераням» обеспечивали исключительно американская спутниковая связь, оказались неверны.
В общем, в Сумской области «Герань» поразила локомотив, также была повреждена контактная сеть. По Черниговской области сведений меньше, там наши поразили «инфраструктурные объекты» без подробностей. Украинские железные дороги попадания подтверждают, но тоже без лишнего. Отмечается, что есть задержки и отмены поездов, а это значит, что прилетело хорошо.
Вообще, в последнее время наши стали уделять больше внимания железнодорожной инфраструктуре, нанося постоянные удары. Дошло уже до того, что на Украине на локомотивы начали устанавливать противодроновую защиту. Она, может, и поможет против небольшого FPV-дрона, но бесполезна против «Герани».
Информация