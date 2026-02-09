Российская «Герань» догнала очередной украинский локомотив под Сумами

9 177 16
Российская «Герань» догнала очередной украинский локомотив под Сумами

ВС РФ продолжают наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, выбивая как подвижной состав, так и уничтожая подстанции и другую аппаратуру для обеспечения движения. Сегодня прилетело по Сумской и Черниговской областям. Как сообщают российские ресурсы, отработали дроны-камикадзе «Герань».

Только накануне Зеленский пожаловался своим европейским «партнерам» на ежедневные удары России по железнодорожной инфраструктуре Украины, как снова прилетело. На этот раз по целям отработали «Герани», причем весьма метко, поразив тепловоз в движении в районе Конотопа Сумской области. И без всяких «Старлинков», которые сейчас отключены. Так что все утверждения о том, что меткость российским «Гераням» обеспечивали исключительно американская спутниковая связь, оказались неверны.



В общем, в Сумской области «Герань» поразила локомотив, также была повреждена контактная сеть. По Черниговской области сведений меньше, там наши поразили «инфраструктурные объекты» без подробностей. Украинские железные дороги попадания подтверждают, но тоже без лишнего. Отмечается, что есть задержки и отмены поездов, а это значит, что прилетело хорошо.


Повреждены локомотив и контактная сеть. В связи с этим поезда на маршрутах Сумы — Киев и Сумы — Харьков могут двигаться с задержками.


Вообще, в последнее время наши стали уделять больше внимания железнодорожной инфраструктуре, нанося постоянные удары. Дошло уже до того, что на Украине на локомотивы начали устанавливать противодроновую защиту. Она, может, и поможет против небольшого FPV-дрона, но бесполезна против «Герани».
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 11:58
    "Повреждены локомотив и контактная сеть." Откуда "дровишки" в этой контактной сети?
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +6
    Сегодня, 11:59
    Жаль что в паровозе никто из представителей европейских властей не ехал. Вот бы был урок для всех.
    1. Товарищ Ким Звание
      Товарищ Ким
      +1
      Сегодня, 14:21
      Может быть дело в том, что их пока нельзя трогать?
      Потому, что нельзя:

      1. С кем тогда вести перговорчики (Сталина это никогда не останавливало).
      2. Пока идёт торговля углеводородами (хоть вялая) с Европой.
      3. Политика "сдержек и противовесов" (мы не уничтожаем министров стран, союзников Укрорейха, а они что-то дают нам в ответ).

      Последний пункт, вызовет смех у сионофашисткого Израиля и США.
      Уж они то никогда не ограничивали себя, в стремлении подкупить, уничтожить, казнить представителей любого враждебного государство.
      Израильских хабадников, хлебом не корми, дай убить министра или КСИРовского генерала, за сотни километров от Тель Авива.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +9
    Сегодня, 12:09
    Уничтожение локомотивов - тоже полезное дело. Пусть их составы волы тянут...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 12:38
      и желательно конечно депо ушатывать на крупных железнодорожных узлах , потому что локомотивный парк постоянно должен обслуживаться , по Днепропетровской области уже так делается
    2. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      +2
      Сегодня, 12:46
      Цитата: ROSS 42
      Уничтожение локомотивов - тоже полезное дело.

      На прошлой неделе, где то под Куевом, наши отработали конкретно и прицельно по ж/д составу, в котором находилась передвижная электростанция.
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 12:10
    Крепкие делали в СССР локомотивы, если на фотого результата попадания в него "Герани".
  5. Антоний Звание
    Антоний
    +6
    Сегодня, 12:16
    Цитата: Vulpes
    Крепкие делали в СССР локомотивы, если на фотого результата попадания в него "Герани".

    Это не советский локомотив, а ЧС4 из Чехословакии. Модернизирован (по сути лишь перелицован на Запорожском заводе в 00-х).
  6. pvs Звание
    pvs
    -7
    Сегодня, 12:16
    Заканчивая четвертый год боевых действий, начали выносить подвижной состав. Доросли наконец. немцы в ВО делали это в первую очередь. Рвали в клочья логистику. А мы красные чернила вместо этого тратили...
    1. isv000 Звание
      isv000
      +4
      Сегодня, 12:46
      Цитата: pvs
      немцы в ВО делали это в первую очередь. Рвали в клочья логистику.

      Немцы, в первую очередь, старались захватывать мосты и подвижной состав целыми, ремонтировали пути сообщения. И всё потому что колеи у СССР и Европы разные. Изучаем матчасть. Библиотека имю Ленина вам в помощь...
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 13:49
        Цитата: isv000
        Немцы, в первую очередь, старались захватывать мосты и подвижной состав целыми

        Кого интересуют эти скучные исторические реалии? А особенно, если они противоречат единственно-верному мнению.
      2. faterdom Звание
        faterdom
        0
        Сегодня, 14:00
        Библиотека сейчас по-моему, имени Ельцина. Не знаю, есть ли там ПСС данного писателя и мыслителя.
  7. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 12:56
    Паровозик, который не смог) И правильно, по Кукуеву давно на угле катаются, а этот видно у соседей подсмотрел - на еле-ктричестве ездит, прямо как москаль!
  8. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 13:19
    Судя по повреждениям, есть сомнения, что это была Герань. От взрыва Герани повреждения были бы намного сильнее.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      Сегодня, 13:30
      Правильные сомнения. Это была Гербера с FPV-дроном на "спине". Он и поразил локомотив в Сумах. Так местные пишут.

      1. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 13:36
        В последнее время все больше сомневаюсь, можно ли всерьез воспринимать написанное на ВО? Уровень падает постоянно:((