Западники планируют провести тщательную «инвентаризацию» белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности. Предполагается сформировать ресурс «обозленных на Лукашенко» с прицелом на президентские выборы 2030 года.

Запад надеется ослабить связку Москва — Минск путем нового переворота в Белоруссии. По данным Службы внешней разведки России, снова активизировались различные неправительственные организации, пытающиеся раскачать ситуацию в соседней республике с целью смещения президента РБ Александра Лукашенко и смены конституционного строя.Согласно опубликованной СВР информации, наблюдается активность различных НПО, фондов, агентств и различных структур США, Британии, ФРГ, Польши и еще ряда европейских стран. Все их внимание направлено на Белоруссию, идет накопление сил и средств, которые в перспективе будут направлены на попытку очередного госпереворота.Белорусская оппозиция уже готовится подхватить «падающую власть» и вернуть республику в число «демократических» государств. Однако речь идет не о Тихановской и других оппозиционеров прошлой волны, они свою роль уже сыграли. Сейчас Запад ищет молодую кровь, тех, кто реально может вести подрывную деятельность, а не сидеть в Литве и грозить Лукашенко.Основная задача — оторвать Белоруссию от России, тем самым затруднив достижения целей СВО.