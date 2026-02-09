СВР России: Запад готовит новый сценарий переворота в Белоруссии

СВР России: Запад готовит новый сценарий переворота в Белоруссии

Запад надеется ослабить связку Москва — Минск путем нового переворота в Белоруссии. По данным Службы внешней разведки России, снова активизировались различные неправительственные организации, пытающиеся раскачать ситуацию в соседней республике с целью смещения президента РБ Александра Лукашенко и смены конституционного строя.

Согласно опубликованной СВР информации, наблюдается активность различных НПО, фондов, агентств и различных структур США, Британии, ФРГ, Польши и еще ряда европейских стран. Все их внимание направлено на Белоруссию, идет накопление сил и средств, которые в перспективе будут направлены на попытку очередного госпереворота.



Белорусская оппозиция уже готовится подхватить «падающую власть» и вернуть республику в число «демократических» государств. Однако речь идет не о Тихановской и других оппозиционеров прошлой волны, они свою роль уже сыграли. Сейчас Запад ищет молодую кровь, тех, кто реально может вести подрывную деятельность, а не сидеть в Литве и грозить Лукашенко.

Западники планируют провести тщательную «инвентаризацию» белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности. Предполагается сформировать ресурс «обозленных на Лукашенко» с прицелом на президентские выборы 2030 года.


Основная задача — оторвать Белоруссию от России, тем самым затруднив достижения целей СВО.
  1. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +3
    Сегодня, 12:22
    Один вопрос к автору:
    Когда это должно произойти по его мнению?
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +2
      Сегодня, 12:29
      Один вопрос к автору: Когда это должно произойти по его мнению?

      Вот - новость, так - новость...
      Для справки:
      Батьку избрали в январе 2025 г. Срок его полномочий только начался и закончиться не скоро. Поэтому не совсем понятна направленность данного сообщения.
      То, что буржуи постоянно хотят устроить переворот в "недемократичных", сиречь, не желающих быть колонией запада странах, давно известно. Работают и против России в том числе.
      Так, что не понятно, для чего тут повесил эту новость г-н Лыткин Владимир, или он не следит за политическим календарем и не знает, что запад всегда действует против России и ее союзников!?...
    2. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +1
      Сегодня, 12:33
      Не получится, в РБ давно сформированны грамотные управленческие кадры из патриотов и умелых хозяйственников. Народ как единое целое, на считая каких то полных маргиналов и изгоев, которых меньше одного процента от населения. Уровень жизни очень высокий, предприятия процветают, доступное жилье и высокие зарплаты. В эмиграцию почти никто не подается, поскольку в стране есть все для счастливой жизни. Так что не надо разводить панику и публиковать пустые слухи, для которых нет материальной базы.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +6
        Сегодня, 12:39
        Цитата: Bazyl LIVE
        Народ как единое целое, на считая каких то полных маргиналов и изгоев, которых меньше одного процента от населения.

        yes Тем не менее дезинсекцию и дэротизацию надо проводить на регулярной основе. Как на судах дальнего плавания перед каждым рейсом, поскольку клопы и крысы плодятся в геометрической прогрессии, тем более если их подкидывают из бесславного городу Парыжу...
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +4
          Сегодня, 12:57
          Цитата: isv000
          Как на судах дальнего плавания перед каждым рейсом, поскольку клопы и крысы плодятся в геометрической прогрессии

          Только полная фумигация уничтожает крыс, клопов и тараканов.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 13:16
        Цитата: Bazyl LIVE
        Не получится, в РБ давно сформированны грамотные управленческие кадры из патриотов и умелых хозяйственников. Народ как единое целое

        Я тоже так считаю. Но нужно помнить, что к ужасу Запада, Беларусь превратилась в плацдарм России в центре Европы. Запад всё чаще говорит о «новой конфигурации угроз», а в центре этой картины оказываются Белоруссия, российская военная инфраструктура и узкий, но стратегически взрывоопасный участок карты – Сувалкский коридор – узкая полоса земли между Литвой и Польшей, зажатая между Белоруссией и Калининградской областью. Менее 100 километров, через которые Прибалтика соединяется с остальным Евросоюзом. В военной логике НАТО это одно из самых уязвимых мест всей Европы. И конечно Запад пытается любыми средствами оторвать Беларусь от России. Поэтому нужно готовиться ко всему.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          -1
          Сегодня, 13:28
          Если Россия и Белоруссия, как одно государство, то и воевать нужно вместе. Все равно не отсидеться... хоть на двух, хоть на трех стульях.
          1. Сочи Звание
            Сочи
            0
            Сегодня, 14:08
            Россия и белоруссия НЕ ОДНО гос-во ! Ни в коем случае . Россия и белоруссия --это союзное гос-во . У каждой страны свои флаги , гимны , Коституции , валюта и строй ... Нас объединяет с белоруссией только 26 из 28 интеграционных программ . Согласен с Вами , что белоруссии надо хоть , как проявить себя , как союзнику" в СВО.. Если некем и нечем принимать участие в СВО , то хотя бы надо отправить на новые ( старые рос.территории ) волонтеров , медиков , строителей , но нет .. Опять всё за счет России . Поддерживаю Вас ..
          2. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 14:10
            Цитата: Теренин
            Все равно не отсидеться... хоть на двух, хоть на трех стульях.

            Раз взялся за гуж, не говори что не дюж. Объевшись груш – не берись за гуж.
        2. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 13:30
          Цитата: carpenter
          ........ Сувалкский коридор – узкая полоса земли между Литвой и Польшей, зажатая между Белоруссией и Калининградской областью. Менее 100 километров, через которые Прибалтика соединяется с остальным Евросоюзом. В военной логике НАТО это одно из самых уязвимых мест всей Европы. И конечно Запад пытается любыми средствами оторвать Беларусь от России. Поэтому нужно готовиться ко всему.
          hi Вот интересно, есть ли теперь в Белоруссии пророссийские партии, движения ? На время попытки майдана , тогда такого не было. И когда всё началось, Лукашенко и не понял, кто этому вдохновитель. Было у него тогда сближение с Польшей и недобалтами
          1. Сочи Звание
            Сочи
            +1
            Сегодня, 14:12
            нет !!! Там нет пророссийских партий ... От слов совсем и вообще.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:24
    ❝ Западники планируют провести тщательную «инвентаризацию» белорусских оппозиционных кадров ❞ —

    — Александр Григорьевич опередит их и проведёт тщательную «инвентаризацию» сам ...
  3. Антоний Звание
    Антоний
    +3
    Сегодня, 12:25
    Цитата: Виктор Ленинградец
    Один вопрос к автору:
    Когда это должно произойти по его мнению?

    Очередной опус ни о чем. Никакой конкретики.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 12:30
    По данным Службы внешней разведки России, снова активизировались различные неправительственные организации, пытающиеся раскачать ситуацию в соседней республике с целью смещения президента РБ

    Не понятно написано. ГДЕ активизировались НКО? У Батьки не забалуешь, и наша СВР тоже любителям либерализма разгуляться не даст. А так цель понятна - украинизировать Белоруссию, и спокойной жизни никто не обещает.
    1. newtc7 Звание
      newtc7
      +1
      Сегодня, 12:32
      Точно не даст? В ельцин центр говорят сводили уже всех школьников Екатеринбурга. Где тут свр фсб и остальные аббревиатуры?
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 12:43
        Они все работают на один центр.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 13:25
        Цитата: newtc7
        Точно не даст? В ельцин центр говорят сводили уже всех школьников Екатеринбурга. Где тут свр фсб и остальные аббревиатуры?

        Переписывают поименно всех школьников, а когда надо предъявят (при въезде, выезде, поступлении, зачислении...) мол посещал, будучи школьником этот центр? angry Да! Тогда, извольте с вещичками в машину bully
        Так что этот центр еще выстрелит по кому нужно laughing
      3. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 13:37
        Цитата: newtc7
        В ельцин центр говорят сводили уже всех школьников Екатеринбурга

        Говорят... в Москве кур доя́т...
      4. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 14:29
        Знаете кто был спонсором Эхо Москвы?
  5. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +3
    Сегодня, 12:34
    Значит, нужно ввести войска, как в Казахстан, но потом не выводить их, а наступать на Киев с севера, совместно с белорусскими войсками
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 12:51
      - наступать на Киев с севера, совместно с белорусскими войсками.
      ВС РБ насчитывают менее 100000 человек. Протяженность границы РБ с Украиной более 1000 км.
      В основном это Полесье-вековые леса и болота, многие из которых не замерзают и зимой.
      На границе сосредоточена м полностью экипирована 200000 группировка ВСУ.В основном кадровые части ,включая спецназ и пограничников
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        -2
        Сегодня, 13:00
        ВС РБ насчитывают менее 100000 человек.

        Придется провести тоже мобилизацию, мобилизовать хотя бы еще тыс. 200-300, помочь России, если бы на Белоруссию напали, мы бы в стороне не остались.
        В основном это Полесье-вековые леса и болота, многие из которых не замерзают и зимой

        А как же операция Багратион, наступали как раз там, где враг не ждал.
        Основной удар можно нанести из района Бреста на Ковель, Луцк, вдоль границы на юг, отрезать от границы. А также на Чернигов, а от него на Киев, вдоль левого берега.
        На границе сосредоточена м полностью экипирована 200000 группировка ВСУ.

        Очень хорошо, это цели для ударов ФАБ с УМПК
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 14:24
          Цитата: gribanow.c
          Придется провести тоже мобилизацию, мобилизовать хотя бы еще тыс. 200-300, помочь России, если бы на Белоруссию напали, мы бы в стороне не остались.

          По оценке на 1 января 2025 года, население республики составило около 9 109 280 человек.

          По данным Росстата, численность населения Москвы на 1 января 2025 года — 13 274 285 человек.

          Сколько там из Москвы можно было набрать — 291–437 тысяч новобранцев?
          В интервью, которое Сергей Собянин дал журналисту Дмитрию Киселёву, мэр назвал полную цифру московских военных, которые находятся на спецоперации. Это, по его словам, порядка 100 тысяч человек.

          А с Белоруссии 200–300 тысяч? Му и му...
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 12:51
      Хорошее предложение, только белорусы его не поддерживают. Тут уж придётся проводить операцию в стиле "Панцерфауст"!
      Историческая справка:
      [quote]Операция «Панцерфауст» (нем. Unternehmen Panzerfaust) — спецоперация Германии по насильственной смене правительства Венгрии немецкими войсками во время Второй мировой войны в октябре 1944 года с целью не допустить выхода Венгрии из войны. Когда Адольф Гитлер получил информацию, что регент Венгрии адмирал Хорти тайно ведёт переговоры с СССР о прекращении боевых действий со стороны венгерских войск, он отправил в Венгрию командира спецподразделений войск СС оберштурмбаннфюрера Отто Скорцени и барона Адриана фон Фёлькерзама.Гитлер поручил Отто Скорцени отстранить Хорти от власти, когда стало известно, что его сын, Хорти-младший, встречался с советскими представителями. Скорцени подготовил спецоперацию с похищением Хорти-младшего и помещением его в концентрационный лагерь Маутхаузен.
      Хорти-старший был взят под стражу 15 октября. Он вручил премьеру Гезе Лакатошу машинописный документ, в котором было объявлено, что он отказывается от перемирия и отрекается в пользу лидера партии скрещённых стрел Салаши, чем просто обменял свою подпись на жизнь сына.
      Хорти-младший оставался пленником до конца войны. Сам Хорти был вывезен в замок Хиршберг возле Вайльхайм-ин-Обербайерн и охранялся солдатами Ваффен СС./quote]
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        -2
        Сегодня, 13:02
        Хорошее предложение, только белорусы его не поддерживают.

        Запад как раз "поможет", если попытается устроить майдан в Белоруссии, то там народ поймет, что и они теперь на переднем крае противостояния, придется выбрать свою сторону и активно включаться
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          0
          Сегодня, 13:09
          Запад как раз "поможет", если попытается устроить майдан в Белоруссии, то там народ поймет, что и они теперь на переднем крае противостояния, придется выбрать свою сторону и активно включаться

          Здесь больше наивности 90-х о "праве народа на выбор" и веры в мудрое решение, которое он должен принять. Неорганизованное большинство будет ВСЕГДА подмято организованным и координируемым извне меньшинством. Примеров этому начиная с 1917 года - ни счесть!
          Так что тут два пути:
          - пытаться не доводить ситуацию до "Майдана";
          - утопить мятеж в крови, упредив противника.
          По мне - в Белоруссии актуально второе решение.
          1. gribanow.c Звание
            gribanow.c
            -1
            Сегодня, 13:16
            Неорганизованное большинство будет ВСЕГДА подмято организованным и координируемым извне меньшинством.

            Значит, должно быть свое собственное более сильное меньшинство, само-координируемое изнутри, оно всегда должно быть
            1. Виктор Ленинградец Звание
              Виктор Ленинградец
              0
              Сегодня, 13:18
              Батька не допускает у себя внутри подобные образования. Да и это "само-координируемое изнутри" обязательно передерётся между собой за главное место у кормушки.
              1. gribanow.c Звание
                gribanow.c
                -1
                Сегодня, 13:24
                Батька не допускает у себя внутри подобные образования.

                Он должен понимать, что нужно заранее подготовить патриотические группы народного сопротивления, которые должны быть готовы взять власть, в "угрожаемый период", если руководство страны будет выведено из строя внезапным ударом
  6. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +3
    Сегодня, 12:36
    с прицелом на президентские выборы 2030 года...
    задача — оторвать Белоруссию от России, тем самым затруднив достижения целей СВО.

    СВО в 2030 году ?! Мнение СВР.
    belay
    Это шутка, я надеюсь?
    1. Asper_Daffy Звание
      Asper_Daffy
      +2
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Neo-9947
      Это шутка, я надеюсь?

      Нет, не шутка.

      Но и НЕ

      Цитата: Neo-9947
      Мнение СВР

      Это просто отсебятина автора. В сообщении СВР об СВО нет вообще ни слова.
  7. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 12:39
    Интересная и эффективная тактика. Ослабить главного врага цветными революциями и переворотами в странах соседях и поддерживающих его странах. Грузия, Украина, Иран, Армения, Молдавия , Казахстан, Белоруссия, Венесуэла. А потом уже разбираться с главным уже ослабленным врагом. К сожалению, нам такая тактика недоступна в силу разных причин.
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 12:45
      Это только тактика. Стратегия же заключается в том, чтобы сделать Россию непривлекательной для этих стран. Причём изнутри.
  8. Александр Х Звание
    Александр Х
    +2
    Сегодня, 12:39
    Раз известны НКО и фонды, через которые ведется подрывная деятельность, разве не проще эти организации упразднить под любым благовидным предлогом? Ну, а в дальнейшем не допускать создание подобных. Даже через усложнение процедуры их госрегистрации.
  9. Million Звание
    Million
    -1
    Сегодня, 12:49
    Кремль здесь в позиции наблюдателя,как на Украине больше 10 лет назад?
  10. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 12:55
    Григорич знает что делать. Все желающие подхватить власть, пусть посмотрят на сярожу тихановского , пыльным мешком стёбнутого.
  11. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 13:19
    Надо было тех скакунов всех к стене тогда и скакать некому.
  12. Asper_Daffy Звание
    Asper_Daffy
    +2
    Сегодня, 13:26
    Основная задача — оторвать Белоруссию от России, тем самым затруднив достижения целей СВО.

    Этого в сообщении СВР нет, это отсебятина автора. Причём, весьма спорная отсебятина. По мне, так цели попытки смены власти в Белоруссии выходят далеко за рамки нынешней СВО. Цели намного более глобальные.

    Кому интересно читать первоисточники, а не "вторичный продукт", пожалуйста, на официальном сайте СВР - http://svr.gov.ru/smi/2026/02/zapadnye-demokratizatory-vnov-natselivayutsya-na-belarus.htm
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 14:09
      Спасибо,Василий, прочитал.
      Ситуация при всех исходящих и вводных отнюдь не радостная. Очевидно Запад имеет ввиду проведение масштабной операции в Белоруссии, совмещающей внешнее вторжение и имитацию "народного восстания". Для этого прежние кадры действительно не подходят. Очевидно попробуют привлечь харизматичные фигуры из легиона "Кастуся Калиновского" и т.п. отребья.
      Запасным вариантом может считаться нападение на Калининградскую область (для Запада - Тортуга-2) с одновременным блокированием Белорусского направления.
      У России, если наше поражение считается недопустимым, практически не остаётся шансов избежать упреждающей масштабной контроперации по обрубанию прибалтийской клешни НАТО.
  13. Теренин Звание
    Теренин
    0
    Сегодня, 13:30
    снова активизировались различные неправительственные организации

    Если их нельзя вышвырнуть из страны, тогда имейте в них свою агентуру.
  14. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:08
    Предполагается сформировать ресурс «обозленных на Лукашенко» с прицелом на президентские выборы 2030 года...

    Основная задача — оторвать Белоруссию от России, тем самым затруднив достижения целей СВО.

    Эти клоуны предполагают воевать до 2030 года и дальше?!
  15. Дост Звание
    Дост
    +1
    Сегодня, 14:22
    Интересно. Где сейчас эта швабра с фото? Мечтательница о кружевных труселях.