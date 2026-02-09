Число ударов по Василькову «Искандерами» совпало с числом укрытий на аэродроме

Как отмечает ряд медиаресурсов, количество баллистических ракет «Искандер», накануне запущенных по украинскому военному аэродрому в Василькове, поразительным образом совпадает с количеством обустроенных противником на этом объекте укрытий.

Как можно увидеть на спутниковых снимках, помимо своей основной функции, аэродром используется в качестве центра подготовки летного состава и базы для хранения передаваемых Западом вооружений и боеприпасов. Таким образом, массированная ракетная атака на аэродром в Василькове является вполне ожидаемым шагом.





Накануне в районе авиабазы зафиксированы мощные взрывы, после чего возник крупный очаг пожара, характерный для поражения авиационной и топливной инфраструктуры. По предварительным данным, в результате атаки были уничтожены как минимум два самолета, поражен пункт подготовки летного состава, выведена из строя минимум одна американская система ПВО Patriot, прикрывавшая объект и южный сектор Киевской агломерации.

Авиабаза Васильков является одним из ключевых авиационных узлов в центральной части Украины. Она используется для подготовки и переобучения пилотов, в том числе под западные типы авиации, как аэродром подскока и рассредоточения авиации, а также как площадка для присутствия иностранных специалистов, формально не участвующих в боевых действиях. Применение большого количества «Искандеров» при атаке на авиабазу в Василькове говорит о том, что цель была заранее подтверждена и считалась критически важной для противника.
  1. Комментарий был удален.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 13:02
    Некоторые пишут, что с Жешува на бреющем прилетел Ан-124 с "ценным грузом". Точно - один Искандер прилетел по складу ГСМ.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +5
      Сегодня, 13:07
      подвезли видимо ракеты для "Патриотов" , которых так не хватало гниде , но теперь опять хватать не будет, что же поделаешь request
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 13:04
    Судя по сгоревшим резервуарам - там было до фига топлива - а в условиях войны виг кто его хранил просто так - значит там были и самолеты и прочие вражеское непотребство - так что отличная новость
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 13:16
      Упс ... оплошал - фото то летнее ...
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 13:04
    Пришло девять "Искандеров"- горит до сих пор. В Василькове были расположены тренажеры для подготовки расчетов ПВО и боеприпасы к различным видам ПВО от "Патриотов" до "Насамсов"
  5. пылесос Звание
    пылесос
    +5
    Сегодня, 13:09
    хотелось бы видеть фото до и после прилетов, что бы увидеть разницу
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Сегодня, 13:35
    Анатолий Шарий пишет:

    По моей информации, вчера, 08.02, по военной части при аэродроме в Василькове прилетело 10 баллистических ракет.

    Днём — одновременно 6 шт., и вечером, спустя несколько часов, ещё 4.

    Есть информация, что курсанты-лётчики и обслуживающий персонал там готовились к аттестации.

    Вероятно, очень много погибших - счёт на десятки.

    Родным и близким находившимся там военных рекомендую связаться с ними.

    Также, похоже, что под второй удар попали спасатели и медики. Пожар и зарево стояли над городом до глубокой ночи.


    Новость не хорошая, а замечательная.
    1. solar Звание
      solar
      -2
      Сегодня, 13:43
      Особенно замечательно в ней слово "вероятно". :((
  7. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 13:42
    Похоже очень качественно отработали, могут , когда разрешат, видимо.
  8. kriten Звание
    kriten
    +1
    Сегодня, 14:02
    дай то бог, что за 2 дня не восстановят!
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      0
      Сегодня, 14:13
      да, к сожалению, это уже вызывает сарказм. куда летят наши ракеты 4 года?
  9. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 14:12
    давить, давить и только давить. Без перерывов на перемирия, договорняки и сговоры. укрогосударственность должна быть уничтожена. русские территории - воссоединены.