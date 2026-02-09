Число ударов по Василькову «Искандерами» совпало с числом укрытий на аэродроме
Как отмечает ряд медиаресурсов, количество баллистических ракет «Искандер», накануне запущенных по украинскому военному аэродрому в Василькове, поразительным образом совпадает с количеством обустроенных противником на этом объекте укрытий.
Как можно увидеть на спутниковых снимках, помимо своей основной функции, аэродром используется в качестве центра подготовки летного состава и базы для хранения передаваемых Западом вооружений и боеприпасов. Таким образом, массированная ракетная атака на аэродром в Василькове является вполне ожидаемым шагом.
Накануне в районе авиабазы зафиксированы мощные взрывы, после чего возник крупный очаг пожара, характерный для поражения авиационной и топливной инфраструктуры. По предварительным данным, в результате атаки были уничтожены как минимум два самолета, поражен пункт подготовки летного состава, выведена из строя минимум одна американская система ПВО Patriot, прикрывавшая объект и южный сектор Киевской агломерации.
Авиабаза Васильков является одним из ключевых авиационных узлов в центральной части Украины. Она используется для подготовки и переобучения пилотов, в том числе под западные типы авиации, как аэродром подскока и рассредоточения авиации, а также как площадка для присутствия иностранных специалистов, формально не участвующих в боевых действиях. Применение большого количества «Искандеров» при атаке на авиабазу в Василькове говорит о том, что цель была заранее подтверждена и считалась критически важной для противника.
