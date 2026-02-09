В США представлен дрон Gambit 6 для борьбы с системами противовоздушной обороны

1 707 5
В США представлен дрон Gambit 6 для борьбы с системами противовоздушной обороны

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) разработала и создала серию боевых беспилотных летательных аппаратов Gambit. В США представлен дрон Gambit 6 для борьбы с системами противовоздушной обороны, который является последней разработкой этого модельного ряда.

Об этом сообщает западное издание Naval News.



Аппарат предназначен для проведения совместных операций с другими воздушными платформами. Он обладает широкими возможностями для нейтрализации наземных целей, включая подавление средств противовоздушной обороны противника, высокоточные удары и применение средств радиоэлектронной борьбы.

Модульная конструкция беспилотника и внутренний отсек для вооружения позволяют задействовать передовые автономные системы, датчики и средства поражения. Помимо этого, дрон обладает малозаметностью.

Gambit 6 разрабатывался с учетом усиления напряженности, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе и в Восточной Европе. В частности, конфликт на Украине продемонстрировал, насколько сложно добиться превосходства в воздухе над противником, хорошо оснащенным современными средствами противовоздушной обороны.

Эти беспилотники начнут поставлять зарубежным заказчикам с 2027 года. А специальные модели для европейских потребителей появятся на рынке с 2029 года.

Всего в серию Gambit производства GA-ASI входит шесть модификаций. Все они создавались на базе общего для всех моделей планера с возможностью установки широкого спектра конструктивных элементов и полезных нагрузок для решения разнообразных задач.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 13:10
    Эта и подобная хрень целеуказуется из космоса - значит нашим нужно срочно создавать и главное пускать в производство и ставить на БГ разные виды вооружений способные нейтролизовать сотни спутников причем разом - вон как китайцы ... возможно что то у нас и есть но не слышно чтобы массово и главное развернуто ... и тут как раз не тот случай что бы секретить наоборот супостат должен знать что есть и граница на замке ..
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 13:18
      Ещё Станислав Лем, фантаст, в бородатом году указал в своей "Сферомахии", что вывод системы связи и цу в космос, это тупик. Проще отправить противнику чемодан с вирусами. Ну это если противника хочешь уничтожить и победить в войне, а не эта самая война при капитализме, нанайская.
    2. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      0
      Сегодня, 14:21
      Цитата: Андрей Малащенков

      ставить на БГ разные виды вооружений способные нейтролизовать сотни спутников причем разом .

      А,что это за виды, которые «одним махом семерых убивахом»?
      И, что такое есть у китайцев?
  2. gridasov Звание
    gridasov
    -1
    Сегодня, 13:34
    Я сильно не напрягался, но произвольно рассуждаю думаю, что в рамках противодроновой защиты, в том числе против роя можно применять дрон камикадзе с выокоимпульсным поражением электронной базы дронов противника. Генератор и накопитель высокой плотности заряда как теоретически обоснованные составные есть, прерывание импульса в, принципе так же есть. И Не думаю, что такие технологии могут быть у опонентов.
  3. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 13:44
    Это-то и нужно, скорее всего, будущее за массовым недорогим беспилотным самолетом. Он должен быть дистанционно онлайн-управляемым, взлет-посадка по-самолетному, скорость-дальность-боевая нагрузка 1000-1000-1000, потолок до 7 км. На первом этапе они должны уничтожать ПВО, а когда оно все будет зачищено, они переключатся на другие наземные цели.