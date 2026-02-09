В ВСУ: отключение Starlink не лишило БПЛА РФ возможности управления

В ВСУ: отключение Starlink не лишило БПЛА РФ возможности управления

Блокировка «российских» терминалов спутниковой связи Starlink никак не помогла Киеву, дроны-камикадзе «Герань», которые на Украине упорно называют «Шахедами», как поражали цели, так и поражают. Как заявил новый советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов, российские операторы не потеряли возможность управления беспилотниками.

По словам эксперта, несмотря на блокировку терминалов Starlink, российские «Герани» способны поражать движущиеся и небольшие цели, используя Mesh-сети. Поэтому у Киева сейчас задача — лишить лишить российские дроны доступа к этим сетям. Как подчеркнул Бескрестнов, работы очень много, нужно прикрыть и локомотивы, и подстанции от ударов «Гераней».



Мы видим, как сейчас россияне атакуют — это другая история, это управление «Шахедами» на радиомодемах, Mesh-сети, просто из России. То есть для нас, лично для меня, это вызов. И мы также будем прикрывать эту историю.


Mesh-сеть — это использование сети модемов, установленных на самих дронах. Каждый модем одновременно работает как точка передачи и ретранслятор, создавая цепь, в которой пакеты данных автоматически перенаправляются обходными путями в случае потери звена.

Ранее сообщалось, что отключение терминалов Starlink должно было лишить российские дроны возможности управления, что, в свою очередь, лишило бы их возможности наносить удары по движущимся целям.
  Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    -1
    Сегодня, 13:13
    Да это и понятно ведь и в 2022 и далее они прекрасно летали и без старлинга но все равно нужно срочно делать наш "старлинг" правда процесс этот будет долог ведь ни какой логистики и инфраструктуры у нас до недавнего времени не было
    Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +5
      Сегодня, 13:19
      Некую более – менее рабочую шифрованную спутниковую связь в итоге получится сделать (но не очень быстро). Но что бы все так четко и классно работало, как Starlink – то лучше и не фантазировать. У маска действительно очень крутой, высокотехнологический проект (притом безумно дорогой).
      nik-mazur
        nik-mazur
        -1
        Сегодня, 13:32
        Цитата: Bazyl LIVE
        У маска действительно очень крутой, высокотехнологический проект (притом безумно дорогой)

        И как утверждают злые языки, глубоко убыточный.
        Bazyl LIVE
          Bazyl LIVE
          +5
          Сегодня, 13:38
          И как утверждают злые языки, глубоко убыточный.


          Вот когда он обанкротится и закроется, а спутники сгорят в атмосфере – вот тогда и будем смеяться и считать чужие деньги. Как думаете, до конце этого года стоит ждать такого события?
          nik-mazur
            nik-mazur
            -2
            Сегодня, 13:42
            Цитата: Bazyl LIVE
            когда он обанкротится и закроется, а спутники сгорят в атмосфере

            Не уловил, в чём смысл вашего послания. Какую мысль вы хотели донести?
      дон_Рэба
        дон_Рэба
        +1
        Сегодня, 13:33
        Если б МО не кроило ₽, а помогло ООО НПО «КАЙСАНТ», то 31.1225 запустили б не только МКА «Моха-1», «Ея-2» и «Аргус-312», а штук 200, то помехоустойчивый канал «Спецсвязь „Гермес“» уже не 20 минут работала, а хотя бы 6-8 часов.
        Следующий пуск они осилят лишь к концу 2026.
        Те миллиарды, что потратили на МАХ, и rutube -как раз хватило б
      Azim77
        Azim77
        +1
        Сегодня, 13:42
        Цитата: Bazyl LIVE
        У маска действительно очень крутой, высокотехнологический проект (притом безумно дорогой).

        У китайцев телефоны Хуавей отправляют сообщения и даже звонки через спутник. Выход в Интернет тоже успешно опробовали, ведется вывод необходимого количества спутников на низкую орбиту для серийного использования.

        В настоящее время Huawei Mate X6 является первым серийным смартфоном компании с поддержкой трех типов спутниковой связи:
        - передача новостей и сообщений через спутники Beidou
        - спутниковая связь Tiantong
        - доступ в интернет через низкоорбитальные спутники
      th.kuzmichev
        th.kuzmichev
        +2
        Сегодня, 13:45
        Основа этого проекта - очень много спутников на низких орбитах, больше ни каких чудес там нет.
      Аскольд65
        Аскольд65
        0
        Сегодня, 14:20
        Цитата: Bazyl LIVE
        У маска действительно очень крутой, высокотехнологический проект (притом безумно дорогой).

        Есть ещё вариант, разработанный в Техасе, где используются более крупные и мощные спутники, способные передавать сигнал сразу на смартфон. Эти дорогостоящие и довольно габаритные терминалы будут не нужны.
    дон_Рэба
      дон_Рэба
      +5
      Сегодня, 13:27
      Цитата: Андрей Малащенков
      в 2022 и далее они прекрасно летали и без старлинга

      Речь о движущихся целях, или о смене объекта удара уже в полёте.
      Андрей Малащенков
        Андрей Малащенков
        0
        Сегодня, 14:35
        Сегодня в сми писали что герань подбила движущийся тепловоз а значит без старлинга и движущуюся цель
    sgrabik
      sgrabik
      0
      Сегодня, 13:48
      А это значит, что ради победы над врагом нам необходимо ускориться с внедрением и запуском в работу аналога "Старлинк", на неспешную раскачку у нас просто нет времени, война идёт и нужно как следует поднапрячься.
    SSR
      SSR
      0
      Сегодня, 14:24
      Цитата: Андрей Малащенков
      Да это и понятно ведь и в 2022 и далее они прекрасно летали и без старлинга но все равно нужно срочно делать наш "старлинг" правда процесс этот будет долог ведь ни какой логистики и инфраструктуры у нас до недавнего времени не было

      Китайцы заявились на эшелон в космосе для нескольких тысяч спутников подобных старлинку, но это не подтверждено самим наличием таких "спутников", со стороны РФ вроде тоже заявлено, но там речь о сотнях и не такие мини-спутники, и эшелоны другие.
  Vitaly_pvo
    Vitaly_pvo
    +2
    Сегодня, 13:43
    Пропускная способность Mesh-сети создает серьезные проблемы для одновременного наведения наших БПЛА. Поэтому спутниковая группировка нужна. Понятно, что дорого, но у России много союзников, которые с удовольствием примут участие в создание глобальной системы связи, которая уже сейчас нужна и КНДР, и Ирану, и Иордании, и Кубе и многим другим странам на которых США пытаются раздавить санкциями и финансированием оппозиции.
    sgrabik
      sgrabik
      +1
      Сегодня, 13:53
      Мы в данном случае вместе с китайцами вполне могли бы решить этот вопрос, пока не выведем на орбиту свои спутники.
      Vitaly_pvo
        Vitaly_pvo
        +1
        Сегодня, 14:01
        Цитата: sgrabik
        с китайцами могли бы решить

        Проблема в том, что Китай без нас может решить подобную проблему. Договариваться с ними сложно, особенно для наших продажных чинуш. У них ведь даже за попытку дачи взятки легко расстреляют.
        sgrabik
          sgrabik
          0
          Сегодня, 14:06
          Так у них уже есть действующая система низкоорбитальных спутников, необходимо просто с ними договориться, это ведь так же и в их интересах, если Россия не устоит, то Китаю тоже в одиночку против Запада не выжить.
    th.kuzmichev
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 14:02
      Для разовой задачи наоборот эффективно и дёшево. За ударной группой БПЛА идёт рой поддерживающих сеть, бах, и в темячко!
    Аскольд65
      Аскольд65
      0
      Сегодня, 14:23
      Цитата: Vitaly_pvo
      у России много союзников, которые с удовольствием примут участие в создание глобальной системы связи, которая уже сейчас нужна и КНДР, и Ирану, и Иордании, и Кубе и многим другим странам......

      А Иордания как оказалась в вашем списке? Они евреям во время последнего конфликта помогали сбивать иранские БПЛА.
    Дост
      Дост
      0
      Сегодня, 14:28
      Вы точно имели ввиду Иорданию? Это главный засланец Израиля и США в исламском мире.
    SSR
      SSR
      0
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Vitaly_pvo
      Пропускная способность Mesh-сети создает серьезные проблемы для одновременного наведения наших БПЛА. Поэтому спутниковая группировка нужна. Понятно, что дорого, но у России много союзников, которые с удовольствием примут участие в создание глобальной системы связи, которая уже сейчас нужна и КНДР, и Ирану, и Иорда.

      Очень надеюсь, что не смотря на дорого, мы будем делать свои микропроцессоры, благо литографы делать умеем (на 5 уже был) кристаллы научились, остаётся свести всё в одной точке.