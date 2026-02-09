США не дали ответа РФ на инициативу о разморозке активов для взноса в Совет мира

В Кремле прокомментировали анонс первого заседания «Совета мира» по Газе. Напомним, что планируется провести это заседание 19 февраля. Как заявляют в окружении Дональда Трампа, участники обсудят приоритетные задачи и начнут формировать «фонд Совета мира». Как известно, для постоянных членов этой организации требуется сделать взнос в размере 1 миллиарда долларов США.

Ранее представители российских властей заявили, что принципиально не против внесения такой суммы – из замороженных в США российских активов. Другая часть замороженных американской стороной активов РФ, как считает Кремль, могла бы пойти на восстановление территорий, пострадавших в рамках украинского конфликта – в том числе территорий, контролируемых Вооружёнными силами России.

Трамп более недели назад заявил, что «слышал о предложении России»:

Это интересное предложение. Нам ним нужно подумать.

Так вот, думают до сих пор.

Дмитрий Песков сообщил о том, что американская сторона так и не ответила на российскую инициативу по поводу взноса в фонд «Совета мира».

Безусловно, США хотели бы, чтобы Россия направила миллиард долларов непосредственно из своего бюджета, а не из тех примерно 5 млрд, которые заморожены в самих США. Видимо, на эти деньги у американских политических элит другие планы.
  1. ГУМАНОИД Звание
    ГУМАНОИД
    +6
    Сегодня, 13:23
    Выделение из замороженных активов - знатный троллинг со стороны России .Вот тут сразу откроется вся " " миротворческая" " суть Донни. wassat
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +6
      Сегодня, 13:29
      Ну и в чем заключается "знатный троллинг со стороны России"?
      Запад позволил себе нагло "отнять деньги" у Державы имеющей второй в мире по величине арсенал ЯО - вот это и есть троллинг.
      1. topol717 Звание
        topol717
        -1
        Сегодня, 13:37
        у Державы имеющей второй в мире по величине арсенал ЯО
        Откуда у вас такие сведенья? В СССР боеголовок было больше чем в США. Или наши гении успешно попилили весь арсенал?
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +4
          Сегодня, 13:43
          Пусть будет по вашему, первый в мире арсенал...
          Я же говорил о том, что на самом деле есть "троллинг".
        2. opuonmed Звание
          opuonmed
          -1
          Сегодня, 13:46
          Цитата: topol717
          Или наши гении успешно попилили весь арсенал?

          США, ЕС и Великобритания ведут себя настолько нагло по отношению к России, что можно предположить, может быть, и попилили в 90-е года, пару десятков оставили, и такое может быть.
        3. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 13:53
          Откуда у вас такие сведенья? В СССР боеголовок было больше чем в США. Или наши гении успешно попилили весь арсенал?

          Когда как.
      2. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 14:33
        Цитата: Владимир М
        Ну и в чем заключается "знатный троллинг со стороны России"?

        Дело в том что их средств у нас вложено больше чем наших там, и они наши средства рассматривают как частичную компенсацию своих потерь у нас.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 13:30
      . США не дали ответа РФ на инициативу о разморозке активов для взноса в Совет мира


      Не дали ответ американцы,потому что скорее всего там все замороженные средства уже успешно разворованы, потому что не фига их было куда то выводить,хотя у некоторых привычки с 90-ых годов так и остались, поэтому нет гарантий что этого не повторится.Потому западные партнёры их так якобы хотят отдать Украине в помощь,а по факту спрятать концы в воду,что это не они деньги украли,а помогли якобы Украине,как бы избавившись таким образом от ответственности за воровство замороженных средств. Возможно что средства просто отмывали за рубежом,как сейчас отмывают деньги со всего Запада на той же Украине,когда приходит помощь из тех же Нидерландов,допустим 100 лямов,из них 97 % куда то потом исчезают,наверное достаются западным партнёрам,а процента 3 % остаётся непосредственно на Украине.По сути комиссия за отмывание денег.По сути Украина превратилась в глобальную прачечную по отмыванию средств.Вот почему многие так хотят ей помочь,чтобы под видом помощи тупо отмыть деньги и положить их себе в карман.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 13:37
        США не дали ответа РФ на инициативу о разморозке активов для взноса в Совет мира

        Все ждем от запада когда они Россию поймут и мы им понравимся fool
        Да у них даже органа для понимания нет.
        Еще Иван Сергеевич Аксаков в 19 веке сказал:
        Но попробуйте, вразумите Запад по этому поводу,
        Нет ещё такого способу.
        Не вразумите, ведь у Запада нет даже органа для понимания России, от слова совсем,
        Но есть неудержимое желание нагадить на головы всем.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +2
          Сегодня, 13:40
          Понравиться Западу хотят те,кто всё непосильно нажитое и отмытое перевёз на Запад и хочет там обосноваться.Как вы это не понимаете?А для этого им лично надо кому то понравиться ,кому то откатить. Сказать что мы хорошие,мы никому не угрожаем,мы с вами,мы не такие.Но к интересам народа или интересам государства это не имеет никакого отношения. Это личный шкурный интерес. Тут всё просто.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 13:43
            Цитата: Sky Strike fighter
            Понравиться Западу хотят те,кто всё непосильно нажитое и отмытое перевёз на Запад и хочет там обосноваться.Как вы это не понимаете?А для этого им лично надо кому то понравиться ,кому то откатить. Сказать что мы хорошие,мы никому не угрожаем,мы с вами,мы не такие.Но к интересам народа или интересам государства это не имеет никакого отношения. Это личный шкурный интерес. Тут всё просто.

            Про это я писал намедни yes

            3.-Зависимость значительной части российской элиты от Европы. Наличие на её территории многочисленных счетов и недвижимости кажется европейцам безотказным рычагом давления. Достаточно просто арестовать один-два счёта, запретить въезд в Евросоюз паре чиновников и крупных предпринимателей – и Россия вмиг станет сговорчивее.
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              0
              Сегодня, 13:51
              Вот вам и ответ на вопрос почему так поздно началась СВО и почему ту же Одессу решили не трогать в 2022 году.Договорились.Та же история и с мостами через Днепр.
        2. ankon Звание
          ankon
          +1
          Сегодня, 13:49
          Да, красиво сказано! Спасибо!
        3. Володин Звание
          Володин
          +1
          Сегодня, 13:50
          Цитата: Теренин
          Еще Иван Сергеевич Аксаков в 19 веке сказал:

          Простите, но Иван Аксаков этого не говорил. Не было и не могло быть у Аксакова в 19 веке в лексиконе фразы "от слова совсем". Это современный новодел.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 14:15
            Цитата: Володин
            Цитата: Теренин
            Еще Иван Сергеевич Аксаков в 19 веке сказал:

            Простите, но Иван Аксаков этого не говорил. Не было и не могло быть у Аксакова в 19 веке в лексиконе фразы "от слова совсем". Это современный новодел.

            Может быть. Но, сказано точно!
            Аналогично в статье
            Иван Аксаков

            Перед Европой Россия виновата тем, что она существует
            ("Москвич", 26 января 1868 г.)
            1. Володин Звание
              Володин
              0
              Сегодня, 14:17
              Цитата: Теренин
              Может быть. Но, сказано точно!

              А логика вашего минуса в чём? Просто интересно))
              1. Теренин Звание
                Теренин
                0
                Сегодня, 14:21
                Цитата: Володин
                Цитата: Теренин
                Может быть. Но, сказано точно!

                А логика вашего минуса в чём? Просто интересно))

                Я же с Вами не не согласен, зачем мне ставить плюсы или минусы?
                1. Володин Звание
                  Володин
                  0
                  Сегодня, 14:22
                  Цитата: Теренин
                  Я же с Вами не не согласен, зачем мне ставить плюсы или минусы?

                  Тем не менее, вы его поставили)). Потому и спросил.
        4. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 14:07
          Цитата: Теренин
          Но есть неудержимое желание нагадить на головы всем.

          Вот это в самую точку ! Что, что, а гадить Запад мастер.
    3. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +3
      Сегодня, 13:31
      знатный троллинг со стороны России

      Чего ж тут знатного? Это позорное разбазаривание народных средств. 1 млрд. долларов - примерно бюджет Рязанской области за три года
      1. Комментарий был удален.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:25
    ❝ Американская сторона так и не ответила на российскую инициативу по поводу взноса в фонд «Совета мира» ❞ —

    — Ну и ладно, значит, взноса не будет, как-нибудь без нас ...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 13:41
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Американская сторона так и не ответила на российскую инициативу по поводу взноса в фонд «Совета мира» ❞ —

      — Ну и ладно, значит, взноса не будет, как-нибудь без нас ...

      А, потянут наши "Сармат", "Кинжал", "Циркон" и "Авангард" взамен взноса миллиарда долларов?
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 14:05
        Вы хоть про запас оставьте,а то вдруг кто то начнёт резко выпрашивать у нас выплату репараций.А выплачивать окажется нечем.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:25
    Похоже американский " Дух Анкориджа " был слишком говорливый - Надо решать вопрос с Украиной .Путин - согласен надо решать .
    Мирное перемирие не предвидится даже в проекте .
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 13:33
      " Дух Анкориджа " улетучивается. Дух же )) С духом " Анкориджа" постепенно улетучивается укроэнергетика .
  4. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 13:32
    Глава дипломатического ведомства в очередной раз пробубнил, что нас в очередной раз жестоко на... прокатили. Они там в Онкоридже чота перетерли, но Штаты положили на все.., какие плохие, какие необязательные, хнык, хнык. Не дают в Омерику свободно слетать, к семье, к детям, все выпрашивать приходится.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:40
    Так они эти деньги и так своими считают, им надо ещё перевести. Только они заблокируют так как санкции и попросят перевести ещё раз, на другой счёт
  6. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 13:42
    можно проследить то какие методики и их алгоритмы принимают в российской аналитический системе. АНБ в свое время открыто призналась в необходимости системного поиска людей с аналитических и способностями. В РОССИИ это делается тихо. И очевидно, что система образования в стране позволяет такой отбор талантливых людей и развивать и отбирать.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:47
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    " Дух Анкориджа " улетучивается. Дух же )) С духом " Анкориджа" постепенно улетучивается укроэнергетика .

    Надо запатетовать название " Дух Анкориджа ".
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 13:52
      Цитата: tralflot1832
      Дух Анкориджа ".

      Для сыра с плесенью?))
    2. Ant97 Звание
      Ant97
      +1
      Сегодня, 14:03
      Класное предложение! Запатентовать это название и впоследствии всë подобное заведомо невыполнимое и со странным неприятным запашком этим словом обзывать!
  8. Теренин Звание
    Теренин
    0
    Сегодня, 13:48
    США не дали ответа РФ...

    Ждать и не дождаться лучше, чем ждать и получить совсем не то. winked
  9. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 13:48
    Видимо, на эти деньги у американских политических элит другие планы.

    Старая американская традиция, в переводе на русский язык выглядит как
    С Дону выдачи нет!

    или "Что упало, то пропало!"
  10. dog78 Звание
    dog78
    +1
    Сегодня, 13:50
    Интересно, а остались ли там наши замороженные активы? Или уже все сперли
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 13:59
      Конечно же спёрли.Ну они хотят оформить красиво так что якобы их пожертвовали на восстановление Украины.Они такие хорошие дали деньги,а там их уже кто то спёр,но это точно не они ,не европейцы,вы не подумайте они же сами отдали эти деньги Украине,так что вы на них не подумайте.Алиби себе красивое хотят нарисовать.А если что ,то всё спёр плохой Зеленский,а если расследовать начнут,то раз и Зеленский случайно куда то пропадёт,ибо дофига знал,и может начать шантажировать.Поэтому он так хочет на переговорах выбить личные гарантии безопасности для себя и своей клики,но их ему не дают,а заставляют отрабатывать каждый украденный им цент,что тот аж плакать начинает на камеру,может играет,а может и всерьёз.
  11. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +1
    Сегодня, 13:55
    Ранее представители российских властей заявили, что принципиально не против внесения такой суммы – из замороженных в США российских активов

    А отдайте нам немножко наших денег чтобы могли пополнить вашу казну. А вторую часть наших денег отдайте на восстановление того что было разворочено не без вашего непосредственного участия. Нет не отдадим, было ваше стало наше, из вашей нынешней казны берите. Вот так примерно.
  12. ankon Звание
    ankon
    -1
    Сегодня, 13:55
    Руководству страны пора прекратить играть в поддавки с США и др. подобными "партнерами". Пора проводить свою линию в мире, СВО жестко и последовательно!
  13. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 14:02
    все эти наши "дмитриевские" "инициативы" позорны, мелкотравчаты, вредны. они напоминают плач, стоны, уговоры, унизительны по форме и содержанию.
  14. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -1
    Сегодня, 14:02
    Бхе) Там очень большой и очень старый вопрос - в форт Ноксе кроме мышей еще что-то осталось? Так что подстебали полосатиков знатно
  15. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 14:04
    Те деньги и так у них, и отдавать они их не планируют ни за какой дух или понюх анкориджа.
    Они говорят: давай еще!
    Ну и я, например, не уверен, что не дадим.