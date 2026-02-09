США не дали ответа РФ на инициативу о разморозке активов для взноса в Совет мира
В Кремле прокомментировали анонс первого заседания «Совета мира» по Газе. Напомним, что планируется провести это заседание 19 февраля. Как заявляют в окружении Дональда Трампа, участники обсудят приоритетные задачи и начнут формировать «фонд Совета мира». Как известно, для постоянных членов этой организации требуется сделать взнос в размере 1 миллиарда долларов США.
Ранее представители российских властей заявили, что принципиально не против внесения такой суммы – из замороженных в США российских активов. Другая часть замороженных американской стороной активов РФ, как считает Кремль, могла бы пойти на восстановление территорий, пострадавших в рамках украинского конфликта – в том числе территорий, контролируемых Вооружёнными силами России.
Трамп более недели назад заявил, что «слышал о предложении России»:
Так вот, думают до сих пор.
Дмитрий Песков сообщил о том, что американская сторона так и не ответила на российскую инициативу по поводу взноса в фонд «Совета мира».
Безусловно, США хотели бы, чтобы Россия направила миллиард долларов непосредственно из своего бюджета, а не из тех примерно 5 млрд, которые заморожены в самих США. Видимо, на эти деньги у американских политических элит другие планы.
