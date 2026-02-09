Показаны кадры сброса FPV-дрона с «Герберы» над Сумами

1 083 2
Показаны кадры сброса FPV-дрона с «Герберы» над Сумами

В сети показаны кадры, на которых запечатлен момент сброса FPV-дрона с летевшего над Сумами беспилотника «Гербера». На снятом жителями города видео можно увидеть, как FPV-дрон отделился от используемой в качестве «матки» «Герберы», после чего, по всей видимости, продолжил полет к намеченной цели.

Ранее представители ВСУ утверждали, что многочисленные заявления жителей Сум, видевших в городской черте российские FPV-дроны, являются фейками, поскольку это якобы «физически невозможно». По словам украинских военных, виденные в Сумах дроны якобы являются БПЛА-перехватчиками ВСУ. Киевский режим призвал население Сум не поддаваться «истерическим настроениям».



Использование «Гербер» в качестве носителя FPV-дронов свидетельствует об эволюции этих беспилотников, изначально применявшихся в качестве «обманок», предназначенных для перегрузки ПВО противника во время атак «Гераней». Российские дроны беспрерывно совершенствуются, а их функционал постоянно расширяется.

В то же время украинские ресурсы сетуют, что после ограничений использования терминалов спутниковой связи Starlink ВС РФ не утратили возможности «в ручном режиме» управлять «Геранями» во время полета. Как отмечают представители Минобороны противника, российские военные управляют беспилотниками-камикадзе через Mesh-сети. Управление через Mesh-сети означает использование сети модемов на дронах, каждый из которых одновременно работает как точка передачи и ретранслятор.


2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 14:32
    а чего они так боятся..придёт Россия..отфильтрует их...дебандеризирует
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 14:37
      А если такую Герберу прицепить к Герани, чтобы она уже потом сбрасывалась с Герани,дальше сама летела и уже в свою очередь пролетев какое то расстояние уже сбрасывала высокоточный FPV-дрон, который бы в свою очередь так же бы пролетал 20-30 км до цели.По принципу матрёшки.Естественно на Герани и Герберы должны быть ретрансляторы,для управления через них высокоточным FPV-дроном. Интересно таким образом можно будет бомбардировать FPV-дронами тот же Львов? Дальности за счёт такой цепи сбросов должно хватить.Если бы ещё сделать такой FPV-дрон-минибомбу помощнее,чтобы боевой заряд хотя бы 10 кг весил.Можно за основу даже КАБ-20Л(уже успешно применяется с БПЛА Форпост-РУ)взять с лазерным наведением,она правда поувесистее будет,но зато высокоточная и помощнее.