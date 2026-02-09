Сделка по поставке Киеву шведских истребителей Gripen E маловероятна
6106
Пока Зеленский с упоением рассказывает про то, что в ближайшее время украиснкие Воздушные силы якобы пополнятся шведскими истребителями Gripen E, в Швеции вообще сомневаются, что эти самолеты попадут на Украину. Как отметил посол России в Стокгольме Сергей Беляев, на производство самолетов нет денег ни у Украины, ни у Швеции.
Декларация о намерениях по поставке Киеву 150 шведских истребителей Gripen E может и не перейти в полноценный контракт по одной, но очень веской причине: у Киева нет на эти самолеты денег, а дарить их Зеленскому никто не будет. Это же не устаревшие F-16, много лет служившие в Европе, а новейшие самолеты прямо с конвейера.
Поэтому подписание самого контракта маловероятно, да и если он будет подписан, то первый истребитель Киев может получить только через 3 года, а не сейчас, как обещает клоун. К тому же, переход украинских Воздушных сил на шведский самолет, включая обучение пилотов, выстраивание логистики и т.д. и т.п., будет стоить десятки миллиардов долларов, пишет РИА Новости.
Денег на реализацию проекта по закупке шведских истребителей для Украины нет и у Швеции. Без масштабного и устойчивого внешнего финансирования это просто невозможно. При этом ни ЕС, ни отдельные страны-доноры не готовы взять на себя обязательства по оплате данной сделки.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация