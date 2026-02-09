Сделка по поставке Киеву шведских истребителей Gripen E маловероятна

Пока Зеленский с упоением рассказывает про то, что в ближайшее время украиснкие Воздушные силы якобы пополнятся шведскими истребителями Gripen E, в Швеции вообще сомневаются, что эти самолеты попадут на Украину. Как отметил посол России в Стокгольме Сергей Беляев, на производство самолетов нет денег ни у Украины, ни у Швеции.

Декларация о намерениях по поставке Киеву 150 шведских истребителей Gripen E может и не перейти в полноценный контракт по одной, но очень веской причине: у Киева нет на эти самолеты денег, а дарить их Зеленскому никто не будет. Это же не устаревшие F-16, много лет служившие в Европе, а новейшие самолеты прямо с конвейера.



Поэтому подписание самого контракта маловероятно, да и если он будет подписан, то первый истребитель Киев может получить только через 3 года, а не сейчас, как обещает клоун. К тому же, переход украинских Воздушных сил на шведский самолет, включая обучение пилотов, выстраивание логистики и т.д. и т.п., будет стоить десятки миллиардов долларов, пишет РИА Новости.

Денег на реализацию проекта по закупке шведских истребителей для Украины нет и у Швеции. Без масштабного и устойчивого внешнего финансирования это просто невозможно. При этом ни ЕС, ни отдельные страны-доноры не готовы взять на себя обязательства по оплате данной сделки.

  1. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 14:11
    вот такой инфомусор бесконечен. вооружения же откуда-то появляются на окраине, так? целы логистика, инфраструктура, управление - управляет, да и энергетика вполне. 24/7 вооружение поступают на ЛБС. А туманить типа кто то там чего то не дал, это инфотуман, профанация
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 14:19
      Вооружения то сплошь устаревшее - спихивают туда по указке сша всесь неликвид что бы потом купить у того же сша новейшее и дорогущее да есть и новейшее в поставках на украину - но это для испытаний и штучно ...
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        0
        Сегодня, 14:23
        ну, это прагматично, развивают свои мощности и технологии. но я имею в виду, что главное в том, что все пути доставки любых вооружений, убивающих наших бойцов, не уничтожены за 4 года нашей странной операции
  2. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 14:18
    Значит грипены поставят.
    (По деньгам отгрузят на на основе лизингового соглашения, как. Венгрией, причем свои, Шведские: тогда со шведами РФ будет рассорена лет на 30)
    Так же пропагандисты камлали (не дадут):
    Himars
    Atacms
    Scalp
    F-16
    Abrams/Leopard
    Patriot
    доступ к link-16
    Ну и тд
    Пока только Taurus и Tomahawk…
    Сколько протянут?
  3. Andobor Звание
    Andobor
    -1
    Сегодня, 14:21
    На Западе постепенно пришли к выводу о невозможности военного успеха Украины и начали отказываться от дальнейших затрат, не приносящих результата.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 14:27
    Все заметили, как СААБ с рынков подвинули? Машины они хорошие клеили и по заявленным ЛТХ Грипен вполне приличный легкий истребитель. И в каком сейчас состоянии производственные мощности - непонятно. И кто за все заплатит?