Bloomberg: банки Китая сократят вложения в гособлигации США

Банки Китая сократят вложения в государственные облигации США. К таким ограничениям финансовые учреждения страны призывают китайские власти.Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.В публикации сказано:Власти КНР объясняют свою рекомендацию, которая носит устный характер, растущими рисками для держателей таких ценных бумаг. Также у них есть обеспокоенность по поводу того, что крупные вложения в долговые обязательства США приведут к резким колебаниям на фондовом рынке. При этом на государственные финансовые структуры данное распоряжение не распространяется.Неизвестно, как эти действия связаны с состоявшимся на прошлой неделе телефонным разговором президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, а также с их скорой встречей на саммите в Пекине, который намечен на апрель. Но эти рекомендации появились еще до созвона двух лидеров.Сегодня котировки казначейских облигаций США несколько опустились. Также снизился курс доллара к основным мировым валютам.Вполне возможно, что рекомендация официального Пекина связана с неудержимым ростом американского госдолга. В январе этого года суммарный долг США уже превысил 38,6 триллиона долларов и продолжает расти. Из этой суммы примерно 9,2 триллиона – это стоимость казначейских облигаций Соединенных Штатов, находящихся на руках у зарубежных инвесторов.

Чиновники призвали финансовые институты ограничить новые покупки американского госдолга, а тем, у кого доля таких активов уже высока, постепенно сократить позиции.

