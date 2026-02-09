Bloomberg: банки Китая сократят вложения в гособлигации США
Банки Китая сократят вложения в государственные облигации США. К таким ограничениям финансовые учреждения страны призывают китайские власти.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
В публикации сказано:
Власти КНР объясняют свою рекомендацию, которая носит устный характер, растущими рисками для держателей таких ценных бумаг. Также у них есть обеспокоенность по поводу того, что крупные вложения в долговые обязательства США приведут к резким колебаниям на фондовом рынке. При этом на государственные финансовые структуры данное распоряжение не распространяется.
Неизвестно, как эти действия связаны с состоявшимся на прошлой неделе телефонным разговором президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, а также с их скорой встречей на саммите в Пекине, который намечен на апрель. Но эти рекомендации появились еще до созвона двух лидеров.
Сегодня котировки казначейских облигаций США несколько опустились. Также снизился курс доллара к основным мировым валютам.
Вполне возможно, что рекомендация официального Пекина связана с неудержимым ростом американского госдолга. В январе этого года суммарный долг США уже превысил 38,6 триллиона долларов и продолжает расти. Из этой суммы примерно 9,2 триллиона – это стоимость казначейских облигаций Соединенных Штатов, находящихся на руках у зарубежных инвесторов.
