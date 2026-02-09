Bloomberg: банки Китая сократят вложения в гособлигации США

Банки Китая сократят вложения в государственные облигации США. К таким ограничениям финансовые учреждения страны призывают китайские власти.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.



В публикации сказано:

Чиновники призвали финансовые институты ограничить новые покупки американского госдолга, а тем, у кого доля таких активов уже высока, постепенно сократить позиции.

Власти КНР объясняют свою рекомендацию, которая носит устный характер, растущими рисками для держателей таких ценных бумаг. Также у них есть обеспокоенность по поводу того, что крупные вложения в долговые обязательства США приведут к резким колебаниям на фондовом рынке. При этом на государственные финансовые структуры данное распоряжение не распространяется.

Неизвестно, как эти действия связаны с состоявшимся на прошлой неделе телефонным разговором президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, а также с их скорой встречей на саммите в Пекине, который намечен на апрель. Но эти рекомендации появились еще до созвона двух лидеров.

Сегодня котировки казначейских облигаций США несколько опустились. Также снизился курс доллара к основным мировым валютам.

Вполне возможно, что рекомендация официального Пекина связана с неудержимым ростом американского госдолга. В январе этого года суммарный долг США уже превысил 38,6 триллиона долларов и продолжает расти. Из этой суммы примерно 9,2 триллиона – это стоимость казначейских облигаций Соединенных Штатов, находящихся на руках у зарубежных инвесторов.

  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 14:32
    Возможно скоро по Ирану прилетит. А китайцы умеют торговаться.
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 14:33
    В январе этого года суммарный долг США уже превысил 38,6 триллиона долларов и продолжает расти.


    И чего это вдруг так резко стал расти гос долг ??? - а все просто - расходы остались прежними а вот доходы ... самый главный "товар" сша на экспорт был доллар - но теперь его стали покупать значительно меньше ... на сколько меньше ??? - да именно на сумму госдолга сша ...
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:34
    Вполне возможно, что рекомендация официального Пекина связана с неудержимым ростом американского госдолга.

    Так Си Цзиньпина в Анкоридж не зовут и китайские активы ни в США, ни в Европе не арестовывают, и спортсмены из Китая выступают на ОИ под своим флагом...
    И они скупают золото в России...