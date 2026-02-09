Документ о смерти Эпштейна мог быть подготовлен до его гибели

Документ о смерти Эпштейна мог быть подготовлен до его гибели

По информации британской прессы, документ о смерти американского финансиста Джеффри Эпштейна был подготовлен накануне его гибели в тюрьме.

Как сообщает Daily Mail, в заявлении прокурора по округу Манхэттен Джеффри Бермана, датированным 9 августа 2019 года, говорится, что Эпштейн был обнаружен в своей камере в бессознательном состоянии, тогда как официальной датой смерти аффилированного с западными элитами финансиста называется 10 августа. Ранее американский Минюст публиковал видео с камер наблюдения тюрьмы за пару часов до смерти Эпштейна, но из записи вырезана минута.



Опубликованные американским Минюстом файлы Эпштейна показали, что значительная часть западных элит удовлетворяла свои самые низменные инстинкты на острове, специально оборудованном финансистом для этих целей. «Услугами» Эпштейна, помимо прочих, пользовались представители правительств и крупного бизнеса США и стран Европы, а также некоторые члены европейских королевских семей. В частности, публикация документов Эпштейна может привести к отставке премьер-министра Британии Кира Стармера, ближайшее окружение которого, как оказалось, поддерживало тесные связи с американским финансистом и даже передавало ему конфиденциальные документы о политике британского правительства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что файлы Эпштейна вскрыли «чистый сатанизм» западных элит. Лавров подчеркивает, что эта тема имеет отношение к обнажению пороков структур, как правило, называемых коллективным Западом, и глубинного союза, который пытается руководить всем миром.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:21
    Две королевский семьи Англии и Норвегии скажут " понять и простить " .Стармер в отставку .У усё.А сколько шума было .
    tralflot1832
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:53
      В Норвегии только этот скандальчик подстих ,так другая принцесса оттопырилась с Эпштейном по полной .Кстати Норвежская королевская семья корнями из Дании.Что то не в Датском королевстве. laughing
      carpenter
        carpenter
        +1
        Сегодня, 16:09
        Цитата: tralflot1832
        Кстати Норвежская королевская семья корнями из Дании.

        Марта Шведская, мать короля Харальда V родилась в Стокгольме, была дочерью принца Карла Шведского и принцессы Ингеборги Датской. Вышла замуж за двоюродного брата, наследного принца Норвегии Улафа. Что то не то, в Норвежском королевстве.
        Single-n
          Single-n
          +1
          Сегодня, 16:12
          Инцест -дело семейное.
          carpenter
            carpenter
            +1
            Сегодня, 16:18
            Цитата: Single-n
            Инцест -дело семейное.

            Ну как тут не вспомнить Мориса Дрюона и его «Проклятых королей».
            Single-n
              Single-n
              0
              Сегодня, 16:20
              Скорее жизнь и "размножение" габсбургов. Как и запреты пап на столь близкородственные браки.
        tralflot1832
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 16:14
          Дык они все из Дома Глюксбургов - тогда понятна тяга к глюкам. laughing
          carpenter
            carpenter
            +2
            Сегодня, 16:38
            Цитата: tralflot1832
            Дык они все из Дома Глюксбургов - тогда понятна тяга к глюкам.

            Так если указать все династические браки Габсбургов, то месьа не хватит для комента на ВО.
            Но они до сих пор, и после развала Австро-Венгерской империи считаются королями.
            C 1922 по 2011 года дом Габсбургов возглавлял сын последнего — кронпринц Отто. Сейчас главой дома Габсбургов является Карл Габсбург-Лотарингский, сын Отто.
      хрыч
        хрыч
        +1
        Сегодня, 17:49
        Короли Дании и Норвегии - Глюксбурги. Ну и правящий дом Греции ... без портфеля. Сейчас король Чарлик по папе, именно Глюксбург. Пресеклась ветвь Виндзоров. Судя по замашкам, еще тот род. Один, уже не принц Эндрю чего стоит.
        tralflot1832
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 17:55
          Цитата: хрыч
          Один, уже не принц Эндрю чего стоит.

          Наконец увидел коментарий зравомыслещего человека . hi Не мешаем и наблюдаем . drinks
      -Paul-
        -Paul-
        0
        Сегодня, 19:56
        А что это за тётка с неграм целуется?!
  marchcat
    marchcat
    -4
    Сегодня, 15:22
    Неужели кому то интересно копаться в вонючем и грязном белье американских политиков и не только? amВторую неделю бубнят про этого выродка.
    Себенза
      Себенза
      +1
      Сегодня, 15:28
      Вы, как мне сегодня отписала одна барышня,-ни в тренде.
    Gado
      Gado
      +9
      Сегодня, 15:28
      Дело не в интересе, просто "это все" показало кто управляет миром и куда так называемые элиты дошли в своих извращениях, и это мягко сказано.
      Vulpes
        Vulpes
        +9
        Сегодня, 15:49
        Причем эти дегенераты очень любят проецировать самих себя на другие страны. Сколько всякой похабной бредятины они на КНДР проецировали. Как любят раздувать всю эту грязь, связанную с Распутиным....
    михаил3
      михаил3
      +1
      Сегодня, 16:14
      Цитата: marchcat
      Неужели кому то интересно копаться в вонючем и грязном белье американских политиков и не только? amВторую неделю бубнят про этого выродка.

      Мы это уже слышали) Каждый раз, когда Благословенный Запад обгадится, используется именно этот текст. Тут он космически обгадился, от ваших текстов просто не подохнуть))
    carpenter
      carpenter
      +3
      Сегодня, 16:21
      Цитата: marchcat
      Вторую неделю бубнят про этого выродка.

      Подождите неделю и всё затихнет, как с «делом Миндича» на Украине.
      marchcat
        marchcat
        -1
        Сегодня, 16:27
        На сайте, не смотря ни на что, остались адекватные люди.. good
    Себенза
      Себенза
      0
      Сегодня, 16:46
      В этом и весь интерес. Другого-никак.
    tralflot1832
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:57
      Вам бы в белье нашей элиты всех мастей покопаться .Це дило ? wassat А тут тема не та .
    Владислав_В
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 18:48
      В отличие от вас, они глубоко верующие люди, и поклоняются они сатане.О чём собственно и пишется в статье.А если вам это не интересно, не надо было читать и тем более затруднять себя писанием бессмысленным комментарием.
    -Paul-
      -Paul-
      0
      Сегодня, 20:00
      Копаться неинтересно. Просто хочется узнать где "дно" для современной западной элиты.
  Vulpes
    Vulpes
    +5
    Сегодня, 15:22
    Персонаж слишком много знал. Такие часто внезапно умирают.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 15:26
    публикация документов Эпштейна может привести к отставке премьер-министра Британии Кира Стармера

    Отставка? Да там можно спокойно посадить пару сотен всем известных персон. Но так как они богаты и сидят во власти, будут только сильно выборочно публиковать переписки с ретушированием черными прямоугольниками. Какое широкое поле для шантажа. Можно миром управлять.
  Дедок
    Дедок
    +2
    Сегодня, 15:28
    Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что файлы Эпштейна вскрыли «чистый сатанизм» западных элит.

    а у нас такого быть не может?
    а "голая вечеринка", кажется у Ивлеевой?
    и это только то, что показали всем...
    SSR
      SSR
      +5
      Сегодня, 15:44
      Цитата: Дедок
      Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что файлы Эпштейна вскрыли «чистый сатанизм» западных элит.

      а у нас такого быть не может?
      а "голая вечеринка", кажется у Ивлеевой?
      и это только то, что показали всем...

      Так запад и внедряет всё это, через тех же "ивлеевых", они и давят на нас именно из-за поддержки нами традиционных ценностей.
      Мы для них помеха.
      Дедок
        Дедок
        +5
        Сегодня, 15:49
        так и пишу, потому, что мы ничего не делаем в отношении таких людей, более того, мы их продвигаем: некто Богомолов, тот - что муж Собчак - возглавил Школу-студию МХАТ...
        т.е. завтра его выпускники разлетятся по стране и будут ставить пьесы известного содержания...
        назначение было непосредственно министром культуры РФ...
        вот и думай, что - хошь...
        16112014nk
          16112014nk
          +1
          Сегодня, 17:34
          Цитата: Дедок
          назначение было непосредственно министром культуры РФ.

          А чего можно было ожидать от бывшей наркоманки ??? Да и бывшей ли.
          Татьяна
            Татьяна
            +2
            Сегодня, 18:17
            Цитата: 16112014nk
            А чего можно было ожидать от бывшей наркоманки ??? Да и бывшей ли.
            Хороший вопрос.

            ЖЖ Любимовой
            Почти сразу после назначения Ольги Любимовой в Минкульт журналисты вспомнили про ее «Живой журнал» (kropalik) и нашли там много интересного. Отдельно муссировался пост, в котором журналистка заявляла, что не выносит оперы, классической музыки, балета, музеев и выставок.

            В том посте новая министр культуры РФ заявила, что, будучи в Париже, не пойдет в Лувр смотреть «Мона Лизу» Леонардо да Винчи, не разбирается в артхаусном кино и плохо знает мировой кинематограф.

            Особенную иронию у читателей ЖЖ чиновницы вызвала ее фраза «Выяснила неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек». Вскоре после разразившегося обсуждения записи в ЖЖ министра были удалены.

            Не прошли пользователи соцсетей и мимо фото министра в футболке с нецензурной надписью «Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите прочь*». Сам автор мема с футболки Николай Коляда посоветовал не судить о культуре чиновницы по этой истории.

            Но наибольший резонанс вызвал пост чиновницы, касающийся употребления ею кислоты (ЛСД) в 16-летнем возрасте.
            См. подробно - https://www.infox.ru/usefull/29/230117-olga-lubimova-skandalnaa-naslednica-medinskogo-v-minkultury?ysclid=mlfamtsygk41955757 Опубликовано 29 января 2020
    Vulpes
      Vulpes
      +2
      Сегодня, 16:53
      Тут больше вопросов к тем, кто так стремится стать частью подобной дегенеративной "элиты".
    -Paul-
      -Paul-
      0
      Сегодня, 20:01
      а "голая вечеринка", кажется у Ивлеевой?

      это начало.
  newtc7
    newtc7
    +4
    Сегодня, 15:39
    Да живой Эпштейн сидит в Израиле, нос переделал поди да гуляет где-нибудь в поисках школьниц. Убитый человек сильно на него не похож был. Может и вообще куклу подложили.
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:46
    а мог быть и не подготовлен, и вообще сдается мне, что все это большая шняга
  APASUS
    APASUS
    +2
    Сегодня, 16:06
    Вчера же показали ,что на пленке с камеры наблюдения следователь увидел часть фигуры стоящей за столбом камеры .Да фото Эпштейна на носилках, где его откачивают странное ,у него вдруг смылась татуха на руке
  MIV040923
    MIV040923
    0
    Сегодня, 16:25
    Когда-то и нас могли в НАТО принять, но что-то их остановило...
  MIV040923
    MIV040923
    +1
    Сегодня, 16:27
    Да! А что теперь с памятником Билу Клинтону в Косово албанцы теперь делать-то будут? Или им по барабану: ну подумаешь извращенец! Ну кто сейчас не извращенец - покажи!
  Товарищ Ким
    Товарищ Ким
    +3
    Сегодня, 16:34
    Там нужно статистику подбить, кто, из какой страны, больше занимался пожиранием детей и содомией.

    Хабадники после оглашения списков, по своему унылому обычаю вой поднимут, мол опять черносотенцы и кговавые казаки не дают им свои мерзские обычаи справлять.
    Там, в списках Эпштейна, из 100 человек, только 1-2 не имеют отношения к Израилю, и то не на 100%.
    Но опыт, как известно не пропьёшь.
    Вспомните, как хабадники повернули дело о ритуальном убийстве священника Фомы:


    "Расследование обнаружило, что о. Фома и его слуга
    стали жертвами иудеев. Это было доказано признаниями
    основных виновников, состоянием найденных тел, а так-
    же обнаружением бутылки с кровью о. Фомы. По при-
    знанию убийц, таким способом собранная кровь о. Фомы
    должна была быть передана раввинам для изготовления
    пасхальной мацы. Раввин Мусса-Абуэль-Афи, принимав-
    ший участие в убийстве, подтвердил свое признание. Он
    также добавил, что эта кровь была необходима главному
    раввину Дамаска Жаку-аль-Антабе и часть ее собира-
    лись отправить общине Багдада.."

    У Ротшильдов, есть обычай, прикрывать своих мерзких единоплеменников- ритуальных убийц:

    "Натаньель Ротшильд (из Лондона) снабдил это по-
    сольство неопровержимым доказательством невиновно-
    сти осужденных в виде большого мешка золота, одно-
    временно уведомив хедива, что в случае, если он не
    удовлетворит пожеланий еврейских делегатов, кредит
    Египту будет закрыт1.
    У Мехмеда-Али не было возможности сопротив-
    ляться такому звонкому аргументу, и 30 августа 1840 г.
    он подписал фирман, согласно которому евреи, осужден-
    ные на смерть, были отпущены, а дело закрыто"    .

    из книги Александра Нечволодова "Император Николай II и евреи".
  Schneeberg
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 16:41
    Совершенно очевидно, что Эпштейн обыкновенный сводник и шмаровоз, только для тех, кого называют элитой
  16112014nk
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 17:41
    Не слишком ли много внимания к таким людям ?
    В интернете анекдот уже появился :
    - Аналитики поисковых систем удивлены. Откуда в последнее время у людей такой интерес к работам Эйнштейна ?
    Товарищ Ким
      Товарищ Ким
      0
      Сегодня, 19:34
      Это точно.

      Ночались стенания "заступничков", на всех фронтах.
      Какие только подходы, не попробовали использовать адвокаты этих диаволов.
      По "нашему" Кагал ТВ, продавливают даже версию о "прачечной" на этом острове скорби.
      Мол, Эпштейн был теневым банкиром- отмывал деньги не мелких ОПГ, а "уважаемых этнических миллиардеров".

      То, что там мучили, убивали детей и подростков, преподносится как обычные в этнических финансовых кругах, игрища со шлюхами (в Куршавелях мол можно, почему у Эпштейна нельзя!).

      Но как говориться, из песни слов не выкинешь:

      "Сообщить гою что-либо о наших ре-
      лигиозных установлениях равнозначно
      убийству всех иудеев, так как, если бы
      гои знали, чему мы учим о них, они бы
      открыто уничтожили нас.
      Libbre David, фолио 37"

  KelWin
    KelWin
    0
    Сегодня, 19:25
    Мутная история, то ли замочили, то ли подменили. С учетом масштаба гадюшника скорее второе...
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:09
    Цитата: -Paul-
    А что это за тётка с неграм целуется?!

    Это не тётка, а норвежская принцесса ( в Норвегии полно всяких донов педров,как и принцес) от титула не отказалась ,отказалась только от королевских привилегий . Любовь зла - полюбишь и ( дальше не буду ,а то налетит на сайт смотрящая за интернетом в РФ). laughing