По информации британской прессы, документ о смерти американского финансиста Джеффри Эпштейна был подготовлен накануне его гибели в тюрьме.Как сообщает Daily Mail, в заявлении прокурора по округу Манхэттен Джеффри Бермана, датированным 9 августа 2019 года, говорится, что Эпштейн был обнаружен в своей камере в бессознательном состоянии, тогда как официальной датой смерти аффилированного с западными элитами финансиста называется 10 августа. Ранее американский Минюст публиковал видео с камер наблюдения тюрьмы за пару часов до смерти Эпштейна, но из записи вырезана минута.Опубликованные американским Минюстом файлы Эпштейна показали, что значительная часть западных элит удовлетворяла свои самые низменные инстинкты на острове, специально оборудованном финансистом для этих целей. «Услугами» Эпштейна, помимо прочих, пользовались представители правительств и крупного бизнеса США и стран Европы, а также некоторые члены европейских королевских семей. В частности, публикация документов Эпштейна может привести к отставке премьер-министра Британии Кира Стармера, ближайшее окружение которого, как оказалось, поддерживало тесные связи с американским финансистом и даже передавало ему конфиденциальные документы о политике британского правительства.Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что файлы Эпштейна вскрыли «чистый сатанизм» западных элит. Лавров подчеркивает, что эта тема имеет отношение к обнажению пороков структур, как правило, называемых коллективным Западом, и глубинного союза, который пытается руководить всем миром.

