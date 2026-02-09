Способна засечь выстрелы: Южная Корея представила бронемашину Tigon

На выставке WDS 2026 в Эр-Рияде южнокорейская компания Hanwha Aerospace представила особую конфигурацию бронемашины Tigon 8х8, способную обнаруживать огонь противника.

Разработчик, позиционируя себя в качестве «системного интегратора», продемонстрировал активное использование на своей технике зарубежных продуктов. Новая модификация Tigon получила на оснащение систему обнаружения выстрелов SEDA 100 от турецкой компании ASELSAN.



SEDA 100 использует продвинутые акустические датчики для обнаружения с вероятностью более 95% звука выстрела и ударной волны от сверхзвукового снаряда во время его полёта. При этом она способна засечь и огонь из пехотного оружия различных калибров.



Комплекс, обеспечивая круговой обзор, определяет в течение менее 1,5 секунд направление, азимут (с погрешностью менее 5°) и расстояние (+/- 20%) до источника огня. Система разработана для быстрой интеграции с различными платформами, включая боевые модули, и может автоматически наводить оружие на обнаруженную цель для ответного огня.

Датчик комплекса SEDA 100 на Tigon 8х8, за ДУБМ:



Hanwha Aerospace предлагает семейство Tigon в трёх основных версиях – 4×4, 6×6 и 8×8. Самый защищённый вариант, Tigon 8×8, способен выдерживать попадание 30-мм БОПС и подрыв 8 кг ВВ. Он весит от 32 до 34 тонн в зависимости от конфигурации. Оснащён двигателем на 700 л. с., развивает скорость до 100 км/ч и имеет запас хода 800 км.

Машина рассчитана на 11 чел. (включая экипаж и десант) и может нести широкий спектр систем вооружения, включая 30-мм автоматические пушки, 105-мм орудия и ПТУР.
  1. SSR Звание
    SSR
    +5
    Сегодня, 15:49
    Hanwha - Samsung, делают и оборудование для печати печатных плат и всякое связанное с электроникой а тут ещё бронетехнику стали клепать.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 17:58
      Нет сильного ветра, посторонних шумов, дождя. тумана, глушителей на стрелковом оружии.
      А в остальном... все хорошо, все хорошо..
      1. Препона Звание
        Препона
        0
        Сегодня, 19:56
        А создатели-то "Пенициллин"а (1Б75) и не знали...
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 16:01
    SEDA 100 использует продвинутые акустические датчики для обнаружения с вероятностью более 95% звука выстрела и ударной волны от сверхзвукового снаряда во время его полёта.

    Хорошая штука только на сколько она актуальна в интенсивном бою ?
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 16:32
      Вот, вот, в условиях скоротечного боя, боя на дальних дистанциях, на сильно загроможденных объектах, где эхо гуляет само по себе, все будет сильно сложнее и дорабатывать, модернизировать систему придётся...
      А так да, автоматически определять, фиксировать позиции стрелков противника, дело полезное...
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 16:04
    Ха....... разбросай вокруг петарды и пока эта супер валя будет их обстреливать подойди к ней и укакошь её хоть гранатой
  4. Cympak Звание
    Cympak
    +5
    Сегодня, 16:18
    Актуально для защиты колонн и патрулирования территории, чтобы засекать одиночные выстрелы. В интенсивном бою скорее всего работать не будет.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 16:35
      Цитата: Cympak
      В интенсивном бою скорее всего работать не будет.

      Интересно бы посмотреть, как бестолково эта штука вращала бы башней на "серпантине". laughing
      Не дай бог, ещё и своих перестреляет - штука-то электронная. Свой-чужой по звуку АКМ она вряд ли различает.
      1. Попандос Звание
        Попандос
        +1
        Сегодня, 17:08
        Не дай бог, ещё и своих перестреляет
        почему - не дай бог, как раз наоборот, пусчай своих и постреляет laughing
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          -1
          Сегодня, 17:17
          Цитата: Попандос
          Не дай бог, ещё и своих перестреляет
          почему - не дай бог, как раз наоборот, пусчай своих и постреляет laughing

          "Свои", которые для неё "свои", по "серпантину" не ездили, они палили со всех сторон. Потому я и представил, как глупо она "башкой" вращать будет. laughing
          1. Попандос Звание
            Попандос
            +2
            Сегодня, 17:32
            "Свои", которые для неё "свои"
            Я это и имел ввиду, потому как тема
            Свой-чужой
            не раскрыта вовсе, поэтому если эта бандура начнет мочить свой же десант, так я только за good
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 16:29
    SEDA 100 использует продвинутые акустические датчики для обнаружения с вероятностью более 95% звука выстрела и ударной волны от сверхзвукового снаряда во время его полёта.


    Если снаряд свехзвуковой, то он прилетит раньше, чем звук(ударная волна).

    И поразит эту ББМ в тишине.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 16:35
    Цитата: SSR
    Hanwha - Samsung, делают и оборудование для печати печатных плат и всякое связанное с электроникой а тут ещё бронетехнику стали клепать.

    Они и суда строят, и фармацептикой занимаются, и строительством
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:48
    Машина рассчитана на 11 чел. (включая экипаж и десант) и может нести широкий спектр систем вооружения, включая 30-мм автоматические пушки, 105-мм орудия и ПТУР.

    Вот всё это «добро» и будет уничтожено без пыли и без шума одним бпла с достаточным могуществом...Даже гавкнуть не успеет...
    Но вы готовьтесь к прошедшей войне...
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +1
      Сегодня, 17:59
      Ну вот как раз автоматически наводиться на звук БПЛА будет крайне полезно.