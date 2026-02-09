Прокормить 10 млрд человек без искусственной еды не получится – мнение учёных

Прокормить 10 млрд человек без искусственной еды не получится – мнение учёных

Учёные обсуждают вопросы «перенаселения» планеты и нехватки продовольствия и питьевой воды для десятков, а то и сотен, миллионов человек в разных регионах мира. При этом есть группа учёных, считающих, что человечеству при пересечении психологической отметки в 10 млрд человек, не обойтись без искусственно созданной еды. И уже сейчас в лабораториях в разных точках Земного шара, включая лаборатории Китая и США, проводятся эксперименты по созданию «заменителей натуральных волокон» или же «натуральных животных волокон, выращенных искусственным путём».

По сути, речь идёт о воплощении сюжетов научной фантастики, когда для утоления голода на сутки достаточно распаковать и съесть «чудо-таблетку», в которой выдержан баланс белков, жиров, углеводов и микроэлементов, необходимых человеку.



Ещё в 2015 году в Маастрихтском университете была представлена лекция о «мясной революции». Профессор сосудистой физиологии из Нидерландов Марк Пост представил частичную реализацию концепции искусственного мяса. За десять лет технология существенным образом продвинулась, и теперь мясо, которое получено не в результате выращивания КРС, овец, свиней или птицы, стало уже неотъемлемым атрибутом меню целого ряда кафе и ресторанов в разных странах мира. Гамбургер с так называемым «культивированным мясом» можно встретить в общепите Лондона, Брюсселя, Лос-Анджелеса, Сингапура, Тайбэя и других городов мира. Только сейчас такое меню может себе позволить отнюдь не бедный человек - скорее, в качестве гастрономического развлечения за приличную плату. А учёные говорят об индустрии.

Но на этом варианте она (индустрия) не останавливается. Если искусственно выращенное («из пробирки») мясо хотя бы имеет привычную «мясную структуру», то новые технологии предлагают использовать «возможности нейросетей» для питания человека. Один из примеров предлагаемой технологии: человек, садясь за стол с «лабораторной» едой, надевает очки, которые, используя его собственные знания о кулинарных блюдах, транслируют ему виртуальную реальность поедания, например, салата «Цезарь». На самом деле, на столе перед ним – набор «обманок», которые имеют определённые запахи и формируют в мозге человека иллюзию той или иной пищи. При этом сами «обманки» идентичны реальному блюду в плане количества калорий, набора белков, жиров, углеродов, микроэлементов.

Критики этой технологии говорят о том, что задача состоит не в том, чтобы мозг человека обмануть, а в том, чтобы человека накормить:

Если голодают десятки тысяч жителей Газы, не значит же это, что им нужно сбросить с вертолёта упаковку не понятно с чем, а заодно контейнер с VR-очками. Особенно когда в регионе нет электричества.

В целом же специалисты соглашаются с тем, что нехватка еды и воды является крайне актуальным вопросом безопасности, а войны за нефть уже в ближайшем будущем вполне могут дополниться войнами за продовольственный потенциал. В той или иной степени это проявляется уже сегодня, особенно если говорить о вооружённых конфликтах за воду между граничащими странами.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +18
    Сегодня, 15:14
    Над созданием искусственной водки учёные бьются ? Тогда убить всех этих учёных !!!! drinks am laughing
    1. astepanov Звание
      astepanov
      +2
      Сегодня, 16:02
      Цитата: tralflot1832
      Над созданием искусственной водки учёные бьются ? Тогда убить всех этих учёных !!!! drinks am laughing
      Натуральной водки не бывает, она вся искусственная. Вы, видимо путаете искусственную и синтетическую водку.
      1. Aken Звание
        Aken
        -1
        Сегодня, 16:31
        С учётом, что природной водки не бывает, вся она искусственно синтезирована.
        1. astepanov Звание
          astepanov
          +4
          Сегодня, 16:55
          Термины "искусственная" и "синтетическая" имеют разный смысл. Вы знаете, чем искусственные волокна отличаются от синтетических? Искусственные волокна поучают переработкой природных: например, ацетатное волокно получают из природой целлюлозы. Синтетические волокна получают из синтетических материалов: полиамидные, полиэфирные и т.д. Синтетическую водку можно получить из синтетического спирта, а последний - взаимодействием этилена и воды: H2O + C2H4 = C2H5OH. Из-за токсичных примесей пить эту гадость не рекомендуется: голова заболит. Поэтому пьем исуственную водку из природного сырья: буряка, картохи, пшеницы и даже из опилок. Что касается синтетической пищи: в мире тратится столько на оружие, что вполне хватило бы на сельхозпроизводство для всех. Только бюджет Пентагона - больше 1 трлн. долларов в год. Даже без освоения новых земель или рекультивации старых можно удвоить с/х производство. Во многих странах архаичные технологии, низкопродутивные культуры и породы скота, в Афгане маком засевают почти столько же, сколько и пшеницей. Африка - бескрайние саванны, средняя Азия выращивает хлопок не только для текстиля и масла, но и (в не меньшем количестве) для производства пороха... В общем, резервов полно, а вот мозгов....
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 17:12
            Честно скажу, про синтетический спирт читал только в криминальной хронике про отравления.
            Обычный спирт настолько дёшев в производстве, что производить спирт для ЛВЗ не по ГОСТ 5962-2013 экономически нецелесообразно.
            Да и производить водку из этилена запрещено. Разве что медицинские настойки.
            О моральной стороне дела речь не идёт.
            1. astepanov Звание
              astepanov
              +1
              Сегодня, 17:17
              Травятся не этиловым, а метиловым спиртом. Причем он тоже бывает и синтетический, и очень даже искусственный. Чистый синтетический этанол ничем не отличается, скажем, от коньячного спирта или от хорошо перегнанного "первача"
              1. Aken Звание
                Aken
                +1
                Сегодня, 17:19
                С точки зрения химии действительно мало отличий.
                Я не про метанол писал, а про производство водки из медицинского спирта, что запрещено.
                1. astepanov Звание
                  astepanov
                  +1
                  Сегодня, 17:25
                  У нас что ни возьми - всё запрещено. Но "строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения" (Салтыков-Щедрин)
                  1. Aken Звание
                    Aken
                    -1
                    Сегодня, 17:26
                    Всё так. Но тут уже вопрос экономической целесообразности.
          2. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 17:16
            Прокорм Африки - отдельная история.
            Гуманитарная американская помощь неграм дешевле местных продуктов и убивает местное производство. Оно не может конкурировать с продуктами ГМО. Никто не будет вкладываться в технологии или племенной скот.
            Так что это оружие пострашнее огнестрельного и Пентагон тут ни при чём.
            1. astepanov Звание
              astepanov
              +2
              Сегодня, 17:20
              Цитата: Aken
              Прокорм Африки - отдельная история.
              Гуманитарная американская помощь неграм дешевле местных продуктов и убивает местное производство. Оно не может конкурировать с продуктами ГМО. Никто не будет вкладываться в технологии или племенной скот.
              Так что это оружие пострашнее огнестрельного и Пентагон тут ни при чём.
              А кто не дает неграм сеять ГМО? Япония и США плотно сидят на ГМО - и сравните среднюю продолжительность жизни у них и у нас.
              1. Aken Звание
                Aken
                +1
                Сегодня, 17:25
                Зачем неграм сеять, если им привезут халяву?
                Если бы нам возили дешёвое бухло, все ЛВЗ позакрывались бы.
                А в Японии, если память не изменяет, и до ГМО дольше жили.
                1. astepanov Звание
                  astepanov
                  0
                  Сегодня, 17:31
                  Память вам изменяет. Дольше кого они жили? Европейцев? Нет.
                  1. Aken Звание
                    Aken
                    -1
                    Сегодня, 17:32
                    Мы же Россию обсуждаем, не?
                    1. astepanov Звание
                      astepanov
                      -1
                      Сегодня, 17:41
                      Хорошо, про Россию: мы на 119 месте в мире по продолжительности жизни в 2023 году. Это - данные ВОЗ. Думаю, за последних 4 года продолжительность жизни снизиться, особенно среди мужиков. По понятным причинам. ГМО мы не кушаем - у нас одно время даже на пачках соли, мыле и спичках писали "Не содержит ГМО".
                      1. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Сегодня, 18:13
                        Как знать, как знать. Про пальмовое масло тоже стараются умолчать.
                        Есть у меня на телефоне программка по поиску насекомых в продуктах. Пока не попадались. Но, говорят, в сухариках всяких, что подростки едят, уже есть.
                      2. свой1970 Звание
                        свой1970
                        +1
                        Сегодня, 19:54
                        Цитата: Aken
                        Про пальмовое масло тоже стараются умолчать.

                        Вся Советская армия ела комбижир сделанный из пальмы, причем по ГОСТу сделанному. Белый такой и на вкус как свечка парафиновая lol lol
      2. Моторист Звание
        Моторист
        0
        Сегодня, 17:23
        Цитата: astepanov
        Натуральной водки не бывает, она вся искусственная.

        А как же "В пещере каменной нашли источник водки..."? laughing
        1. solar Звание
          solar
          +4
          Сегодня, 18:03
          В природе водка не встречается. Брожение вина прекращается при содержании спирта около 12-16 процентов. Большую крепость можно получить только искусственно- дистилляцией или ректификацией.
    2. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 16:34
      Говорят, учёные сумели создать безалкогольную водку. Халяльную.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 17:14
        hi!
        Цитата: Aken
        Говорят, учёные сумели создать безалкогольную водку. Халяльную.

        Это уже не сенсация. Совершенно спокойно можно купить и водку, и вино.
        Настоящий прорыв в науке будет тогда, когда изобретут кошерную (халяльную) свинину... laughing А что такого - она ж свинья-то только по названию, никогда в навозе не валялась, никогда не хрюкала. Почему бы нет?

        Кстати, интересно - для полутора миллиардов индусов искусственно полученная говядина - харам или нет?

        Вот, кстати, для алкоизвращенцев -
        1. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 17:23
          Пиво есть, вино видел. Водку пока не встречал.
          Хотел бы посмотреть на чела, кто её покупать будет. Как он выглядит и чем отличается от среднестатистического человека.
          Что до свинины, то видел как-то ролик мудреца, который утверждал, будто проблема в особых микробах содержащихся в поросятине. От них люди глупеют и перестают чтить Аллаха. Потому и харам.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            -1
            Сегодня, 17:36
            Цитата: Aken
            Пиво есть, вино видел. Водку пока не встречал.

            "Пива" осилил полстакана, "вина" - два глотка. "Водку" (правда, импортную, типа вискаря) видел, но пробовать отказался.
            Не наше это... drinks

            Цитата: Aken
            Что до свинины, то видел как-то ролик мудреца, который утверждал, будто проблема в особых микробах содержащихся в поросятине.
            Религиозные тексты обычно пишутся не по принципу Уголовного кодекса - "что не наказуемо, то разрешено", а по принципу Устава внутренней службы - чётко прописано, что разрешено лицу, находящемуся в суточном наряде, а остальное запрещено.
            Поэтому обманщик тот "мудрец" - в Коране ничего нет про микробы, значит и в поросятине никаких микробов нет.
            Надо завтра на работе спросить - у меня есть один умный мужик, который на муллу учился, но стал, почему-то их вариантом "попа-расстриги", каменщиком работает.
            1. Aken Звание
              Aken
              +1
              Сегодня, 18:10
              В Коране не прописано много чего, что будоражит умы в 21 веке. Вот и приходится выкручиваться в силу своего разумения.
              Про водку давно пишут, что нет её в Коране, запрет только на вино.
              Про свинину один только раз на глаза попалось - запомнилось.
              Спросите мужика. Чертовски любопытно.
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                0
                Сегодня, 18:34
                Цитата: Aken
                Спросите мужика. Чертовски любопытно.
                Завтра специально съезжу - он как раз недалеко от офиса на объекте.
                И, главное - по натуре "ортодоксальный мусульманин", если можно так сказать, но при этом без психов-визгов, без "зарэжу", без намаза к месту и не к месту. Родом из Казани, там же закончил сначала филфак университета, потом учился на муллу. Но что-то у него с мечетями не срослось. А поговорить с ним очень интересно - из тех, кто умеет разговаривать, а не только спорить.
        2. Моторист Звание
          Моторист
          +1
          Сегодня, 17:30
          Цитата: Zoldat_A
          Вот, кстати, для алкоизвращенцев

          Я думал, это просто из кино прикол. "Дай ка мне водочки безалкогольной" (Бумер в озвучке Гоблина).
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 17:41
            Цитата: Моторист
            Я думал, это просто из кино прикол. "Дай ка мне водочки безалкогольной" (Бумер в озвучке Гоблина).

            Во времена, когда "Бумер" снимался (2003) и Гоблин его переозвучивал, оно и было приколом. Я безалкогольное пиво впервые увидел в самом конце 90-х, импортный безалкогольный "вискарь" - года два или три назад.
            1. Моторист Звание
              Моторист
              +1
              Сегодня, 17:43
              Цитата: Zoldat_A
              импортный безалкогольный "вискарь"

              Куда мир катится?.. belay
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                +2
                Сегодня, 17:48
                Цитата: Моторист
                Цитата: Zoldat_A
                импортный безалкогольный "вискарь"

                Куда мир катится?.. belay

                laughing
                - Безалкогольная?
                - Безалкогольная.
                - Пол-литра?
                - Пол-литра!
                - Совсем без алкоголя?
                - Ну, конечно, совсем!
                - Да я тебя!..
        3. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 18:05
          Приветствую Игорь! hi Насчёт халальной и кашерной свинины и харамной говядины ванговать не буду--- это точка не би-, а полифуркации, всё зависит от мнения того или иного проповедника, причём в любой конфессии ---
          каков поп, таков и приход

          А вот клонирование мяса по моему мнению, самое то. Сколько фантастов об этом писали --- и наш Сергей Снегов в трилогии "Люди как Боги", и Роберт Шекли, про искусственную еду--- Пол Андерсон (и он же про механизмы получаемые биологическим путём), а Ант Скаландис писал в романе "Катализ " про тиражирование мяса (в т.ч. человеческого) без убийств, типа особым "устройством " оранжевого цвета, по принципу принтера!
          Шутки шутками, а вот клонирование мяса--- это реально спасение для голодных людей и для биосферы, чтобы избежать ситуации из азимовского романа "Стальные пещеры ". В этом романе нехороший вариант у Азимова, но ещё ужаснее и лживее у Гуревича, в его романе.
          И возможно, мы доживём до того момента, когда будут производиться, например, кусок ткани соловьиного языка объёмом 1 литр, или такого же размера скажем, кусок мяса геккона, без костей, кожи и сухожилий, но с чуть-чуть жирком... Как-то так. Ждём-с
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 18:14
            Дмитрий, hi!
            Цитата: Reptiloid
            Шутки шутками, а вот клонирование мяса--- это реально спасение для голодных людей и для биосферы
            Что-то мне подсказывает, что голодные в мире так и останутся голодными.
            Чо, в мире сейчас мало производится продовольствия? Достаточно, чтобы прокормить ВСЕХ голодных. Просто никто не хочет его в ту же Африку просто так отдавать - Советского Союза нет давно. Да и то - какие-то деньги же на его производство потрачены - чего бы его просто так отдавать? Всякому альтруизму есть предел.

            Цитата: Reptiloid
            И возможно, мы доживём до того момента, когда будут производиться, например, кусок ткани соловьиного языка объёмом 1 литр, или такого же размера скажем, кусок мяса геккона, без костей, кожи и сухожилий, но с чуть-чуть жирком... Как-то так. Ждём-с
            И будет тот геккон стоить на 10% дешевле, чем сейчас. А соловьиные языки - на 15. Дело-то не в еде, а в бизнесе.
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +2
              Сегодня, 18:36
              голодные в мире так и оствнутся голодными ----- Zoldat_A

              Конечно, не по логике буржуев заботиться. Вот они о Земле заботимсь и появились зелёные проекты. Во вред людям. И на пользу себе. Ведь какие-то продукты можно увеличить и сейчас. И это не обязательно мясо. Растительные белки. Однако этого нет.
              Капитализм всегда будет сохранять бедных и голодных. Иначе верхушке никак.
              Вообще, тем ,кто учился при социализме повезло, что знают теорию. hi
        4. Wratch Звание
          Wratch
          +1
          Сегодня, 18:10
          Мдя...не пойму,в чем прикол такой "водки"? А главное зачем ее делать? Не пьешь-выпей водички и успокойся. А любителей,если они есть конечно,можно отнести к лгбт+?
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 18:26
            Цитата: Wratch
            Мдя...не пойму,в чем прикол такой "водки"? А главное зачем ее делать? Не пьешь-выпей водички и успокойся.
            А в чём прикол гороховую котлету называть "вегетарианским бифштексом" или делать стейк из сои?
            Старина Фрейд, наверное, смог бы разобраться во внутренних детских страхах, тесно связанных с сексуальными девиациями.

            Цитата: Wratch
            А любителей,если они есть конечно,можно отнести к лгбт+?
            Думаю, запросто. Только назвать этих "представителей ЛГБТ+" тем словом, за которое здесь банят.
            Да они уже есть - приходят в мясной ресторан и устраивают скандал, что там в меню нет ничего вегетарианского. Ну, будут ещё и водки безалкогольной требовать...
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              0
              Сегодня, 19:25
              Цитата: Zoldat_A
              ..... Да они уже есть - приходят в мясной ресторан и устраивают скандал, что там в меню нет ничего вегетарианского. Ну, будут ещё и водки безалкогольной требовать...

              Вспомнил такое. В конце 90х или начале 2000х , когда плохо с продуктами было, у мамы на работе всем давали по мешку соевого мяса. Бумажный мешок, сантиметров 70×30. Никому не нравилось. Но как-то все сотрудники съели. Никто не выбросил. Размер этой сои см 1×1.
              Потом ещё несколько раз им выдавали, меньшего размера пакеты. Но другие lol Бифштексы, фрикадельки ....... Было. С тех пор даже мысли не было это есть
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                +1
                Сегодня, 19:31
                Цитата: Reptiloid
                у мамы на работе всем давали по мешку соевого мяса. Бумажный мешок, сантиметров 70×30. Никому не нравилось. Но как-то все сотрудники съели. Никто не выбросил. Размер этой сои см 1×1.
                Я как-то, примерно в то же время, в "Ашане" взял пакетик соевого "бефстроганова". Попробовать. Приготовил, как обычное мясо. Съел. Не отравился. Но повторять эксперимент желания нет. Собачий корм какой-то (у меня, кстати, и собаки-то собачий корм едят только по большому принуждению)...
                Я уж лучше по-старинке - мясо...
                1. Reptiloid Звание
                  Reptiloid
                  0
                  Сегодня, 19:39
                  собачий корм

                  Да, тогда так многие говорили. Мама как-то готовила с овощами, с жареным луком...
                  Действительно, не хочется снова эту сою. Даже в голову не приходит купить ЭТО.
      2. astepanov Звание
        astepanov
        0
        Сегодня, 17:29
        Цитата: Aken
        Говорят, учёные сумели создать безалкогольную водку. Халяльную.
        И кошерную. Причем, в одном флаконе. И даже - твердую множества сортов: героин, эфедрин, ЛСД, экстези... Но чаше ученые к производству отношения не имеют: колумбийские крестьяне и моджахеды справлюятся даже лучше.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 17:32
          Говорят, цивилизованный мир переходит на синтетику. Скоро колумбийские крестьяне начнут умирать с голоду. И в Афгане у аборигенов не всё так хорошо. С одной стороны талибы давят, с другой каналы сбыта нарушены.
        2. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 18:17
          Добрый день Алексей! hi Насчёт препаратов упомянутых Вами. Ларри Найвен писал про электронный наркотик --- человеку вживляли в мозг розетку с адаптером, и давали провод, который данный человек включал в розетку и тем самым стимулировал себе центр удовольствия в мозгу, и люди не заражали здоровых людей СПИДом и гепатитом, и тихо умирали от передозировки (не граммов, а амперов или кулонов). И криминал не имел к этому отношения. Искусственный отбор! Правда я против любого социал-дарвинизма и евгеники. Нужно воспитывать людей по социалистически. Ну вот так
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            +1
            Сегодня, 20:03
            Цитата: Reptiloid
            Ларри Найвен писал про электронный наркотик --- человеку вживляли в мозг розетку с адаптером, и давали провод, который данный человек включал в розетку и тем самым стимулировал себе центр удовольствия в мозгу, и люди не заражали здоровых людей СПИДом и гепатитом, и тихо умирали от передозировки (не граммов, а амперов или кулонов).

            Хищные вещи века (с) АБС
      3. solar Звание
        solar
        +1
        Сегодня, 18:10
        Говорят, учёные сумели создать безалкогольную водку. Халяльную.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 19:45
          Думаю, безалкогольную водку будут везти к нам аргентинцы, у них колония в части Антарктиды, хоть и неофициально (международная конвенция ООН), причём килотоннами --- её там навалом, причём полностью натуральную, и никаких лицензий
  2. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +5
    Сегодня, 15:14
    Ну человечество должно озаботиться тем , что ограничат прирост населения . Но это пригодно не для всех государств . Тогда не только мяса , но и воды потребуется меньше , хотя это маловероятно . Воды надо больше для промышленности чем для людей .
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      +3
      Сегодня, 15:45
      Ну человечество должно озаботиться тем , что ограничат прирост населения

      Население уже само ограничило свой прирост. Даже, блин, Китай запустил программу стимулирования рождаемости!
      1. Doccor18 Звание
        Doccor18
        +1
        Сегодня, 17:21
        Цитата: Inженегр
        Даже, блин, Китай запустил программу стимулирования рождаемости!

        А до этого 40 лет жестко её ограничивал программой "одна семья - один ребёнок"...
        Но социология - это наука, а человек - это целый мир, и невозможно всё изменить одним шелчком тумблера или указом...
      2. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +1
        Сегодня, 17:28
        А России как раз надо увеличить рождаемость .
        На такую территорию надо миллионов сто больше .
        Как достичь этой цели , вот вопрос ?
        1. Inженегр Звание
          Inженегр
          0
          Сегодня, 18:00
          Ну российский демограф, а по совместительству иностранный агент, Алексей Ракша, например, утверждает, что пока есть только один проверенный и рабочий метод - много бабла за 2+ ребенка.
          А все остальное (например откат из индустриального в аграрное государство) вам, думаю, не понравится. )
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 19:58
            Цитата: Inженегр
            пока есть только один проверенный и рабочий метод - много бабла за 2+ ребенка.

            Интересно, где это метод проверен на работоспособность? Пока что рождаемость имеет чёткую обратную зависимость от финансового благополучия – на первых местах бедные страны Африки и Азии, в конце богатые страны Европы и Азии. А на самом последнем Южная Корея.
            1. Inженегр Звание
              Inженегр
              0
              Сегодня, 20:19
              Интересно, где это метод проверен на работоспособность?

              В РФ. Ну опять же процитирую - материнский капитал, пока давался на 2+ ребенка давал четкий эффект в статистике. И по вот этим 2+ детям Россия показывала результаты лучше Европы и США.
              Пока что рождаемость имеет чёткую обратную зависимость от финансового благополучия

              Не совсем благополучие - это аграрные страны с большой долей сельского населения. Соотв при урбанизации - рождаемость заметно падает уже через пару поколений.
        2. Wratch Звание
          Wratch
          +1
          Сегодня, 18:14
          Депутаты не спят,думают! Парочка дам из госдумы предложила запретить порнушку в интернете,а ее просмотр разрешить только женатым и небездетным. Какой порог недездетности неясно. А порнушка отвращает молодое поколение от секса,о как!
          1. Wratch Звание
            Wratch
            +1
            Сегодня, 18:18
            В Госдуме задумались над ограничением порносайтов для бездетных.

            Всё так, руки на стол и вперёд — повышать демографию.

            Депутат Госдумы Татьяна Буцкая ответила на вопрос журналистки Наталии Троицкой о том, как повысить демографию, если зумеры не хотят вести интимную жизнь. По её словам, проблема в том числе заключается в сайтах для взрослых:

            Так устроена природа — у подростков идет буйство гормонов, и им просто необходимо заниматься сексом. Если они им не занимаются, видимо, есть какие-то суррогаты, мы даже знаем, как эти суррогаты называются, — это сайты для взрослых.

            Буцкая предложила подумать, что можно с этим сделать:

            Может эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети. Потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединиться с той самой яйцеклеткой. Люди должны заниматься любовью, чтобы у них рождались дети, — заключила Буцкая.

            Согласно результатам исследования компании «Гедеон Рихтер» и Аналитического центра НАФИ, среди россиян в возрасте 18–23 лет 22% не занимаются сексом. Причина в недопонимании и проблемах с коммуникацией. У опрошенных в возрасте 24–45 лет основание другое — отсутствие влечения (54%).
            1. solar Звание
              solar
              0
              Сегодня, 19:57
              среди россиян в возрасте 18–23 лет 22% не занимаются сексом. Причина в недопонимании и проблемах с коммуникацией.

              Может, просто живут с родителями и негде?
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 20:07
                Цитата: solar
                Может, просто живут с родителями и негде?

                Вспомнил молодость... Не, проблема не в этом.
        3. solar Звание
          solar
          +1
          Сегодня, 18:22
          Как достичь этой цели , вот вопрос ?

          Запретить аборты и контрацепцию в любом виде, и все решится само собой.
          If you want to have a brother, put your father on your mother

          :))
          Есть и другие варианты, например, израильский. Берете на содержание государства достаточную группу населения, которые не будут делать аборты и использовать контрацепцию, как ортодоксы- и у вас средняя рождаемость 3 ребенка на одну женщину.
        4. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 19:34
          hi Вообще, для этого, по моему мнению, должно быть 2 вещи: уверенность в завтрашнем дне и высококачественная и доступная медицина ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ! . А сейчас в деревнях даже фельдшерские пункты закрывают. Ну, вот так
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 15:47
      Цитата: Кузнец 55
      Ну человечество должно озаботиться тем , что ограничат прирост населения .

      А вот это запросто может случиться, вплоть до околонулевой численности. Гомо сапиенсы вложили столько усилий в разработку технологий и средств уничтожения себе подобных (причём, с впечатляющим результатом), что всплеск чьих-то амбиций способен надолго решить проблему. Не дай Бог, конечно, такому произойти.
    3. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      -3
      Сегодня, 16:13
      Ну человечество должно озаботиться тем , что ограничат прирост населения .

      Любое правительство озабочено тем, чтобы иметь больше быдла, которое должно работать на господ, а в случае войны подыхать за их интересы.
      1. Doccor18 Звание
        Doccor18
        -1
        Сегодня, 17:14
        Цитата: Аль Манах
        Любое правительство озабочено тем, чтобы иметь больше быдла, которое должно работать на господ

        Всегда было так, но после очередной НТР, где повсеместная автоматизация и роботизация взяла верх, впервые за всё существование капитализма господин больше не заинтересован в большом количестве рабочих рук. Теперь они не нужны. От них лишь проблемы, явные и отсроченные. Они требуют зарплат, пособий, больничных, пенсий и т.д. Поэтому ни в одной цивилизованной развитой стране нет даже попыток всерьёз исправить демографическую ситуацию. Только лозунги и корявая видимость. Но правящие круги всё устраивает, ведь людские массы больше не нужны. А скоординированный и повсеместный завоз мигрантов нужен для вполне прозаической цели - удержания своего народа от гипотетических бунтов. Пар теперь будут выпускать не на площадях у департаментов, а в уличных потасовках с "понаехавшими", да и мысли о том, что каждого могут буднично прирезать на родной улице куда как мощнее, чем оные о бездарной трудовой политике "богоизбранных элитариев"...
        1. Inженегр Звание
          Inженегр
          +2
          Сегодня, 18:17
          впервые за всё существование капитализма господин больше не заинтересован в большом количестве рабочих рук.

          А вот тут вы не правы. Роботы оказались капризными - их надо обслуживать, настраивать и без сломавшейся шестеренки нынешний Электроник отказывается работать "ну там хоть как-нибудь". Так что вполне себе есть случаи, когда от роботов возвращались к людям.
          Зы. Уж не говоря о том, что "робот не производит прибавочной стоимости, а лишь переносит свою стоимость в стоимость продукции" иными словами роботу нафиг не нужна Тойота, которую он собрал. )
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 20:08
          Цитата: Doccor18
          Теперь они не нужны. От них лишь проблемы, явные и отсроченные. Они требуют зарплат, пособий, больничных, пенсий и т.д. Поэтому ни в одной цивилизованной развитой стране нет даже попыток всерьёз исправить демографическую ситуацию. Только лозунги и корявая видимость.

          Вы забываете маленький нюанс - без ПОТРЕБИТЕЛЕЙ нет бабла капиталистам. Даже если люди не нужны для производства - они где-то должны взять деньги на потребление всего произведенного и купить это.
          Так что люди капиталистам нужны не менее чем и раньше....
    4. Doccor18 Звание
      Doccor18
      0
      Сегодня, 17:00
      Цитата: Кузнец 55
      Ну человечество должно озаботиться тем , что ограничат прирост населения

      В некоторых уже давно озаботились... Теперь, правда, думают как же повернуть вспять свою "заботу", но оказалось, что сие в настоящих условиях невозможно.

      При этом есть группа учёных, считающих, что человечеству при пересечении психологической отметки в 10 млрд человек, не обойтись без искусственно созданной еды..

      А этим ученым не приходило в голову, что и без всяких хим. суррогатов можно обеспечить питанием уже сейчас всё население планеты, если только тысячи миллиардеров и миллионы миллионеров перестанут думать только о себе? Если торговые сети перестанут выбрасывать до 40% всей продукции на свалку как просрочку, ведь ценники непозволительно завышены... Ученым не приходит в голову, как американские и европейские корпорации специально десятилетиями убивают сельское хозяйство Африки, как в угоду дорогих экспортных культур скукоживается клин местных продовольственных, и т.д. и т.п.
      Не раз приходилось читать статьи, что наша планета необычайно богата и разнообразна. Она способна прокормить до 30 млрд. человек, с условием разумного распределения и повсеместного научного подхода к сельскому хозяйству, но не для обогащения хозяев латифундий и торговых сетей, а для блага цивилизации...
      Однако, за такие мысли не платят, более того, за такие публикации можно и работу потерять, а кое где и жизнь... Зато рассуждения о "нормальности и неизбежности" искусственной еды щедро оплачиваются в счет будущих огромных доходов с фабрик очередных "вписавшихся в рыночек"...
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +6
    Сегодня, 15:16
    Да мы давно с 90-х едим уже всякую хрень давно ни кого не удивишь "резиновой" картошкой помидорами и прочем - колбаса по 120рэ за кг - там что мясо есть - наверно над тонной такой колбасы помахали обглоданной костью - вот вам и добавка мяса
    ЗЫ и еще на западе уже вовсю добавляют тараканов в еду - правда пока эксперементируют над странами 3-го мира - в частности украинским солдатам поставляется тушенка с тараканами
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 15:40
      Цитата: Андрей Малащенков
      и еще на западе уже вовсю добавляют тараканов в еду

      И как же тоннами наловить тараканов, а их нужно не тонны, а тысячи тонн ?
      1. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        +5
        Сегодня, 15:51
        *Удивленно поднял бровь*

        Зачем их ловить ? - для это есть фермы - насекомые плодятся и набирают вес в сотни раз быстрее любых животных поэтому для получения условной тонны тараканов нужно в два а то и в три раза меньше корма (причем жрут все в отличии от животных) чем для получения условной тонны допустим свинины
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -2
          Сегодня, 16:09
          Цитата: Андрей Малащенков
          насекомые плодятся и набирают вес в сотни раз быстрее любых животных поэтому для получения условной тонны тараканов нужно в два а то и в три раза меньше корма

          С чего бы это это тараканы набирают вес в сотни раз быстрее? У них КПД выше и они усваивают то, что не усваивают млекопитающие?
          Плодятся они, действительно, быстрее (количественно, а вот насчёт массы, уверенности нет), но при промышленных масштабах проблемы с содержанием, кормлением и переработкой будут точно такие же, как и с любым другим животноводством.
          Как бы, законы сохранения массы и энергии никто не отменял.
          1. Андрей Малащенков Звание
            Андрей Малащенков
            +2
            Сегодня, 16:15
            Помимо "плодятся" есть еще "взросление" - так вот оно так же происходит в десять раз быстрее у насекомых
            Вот куда перерабатывается еда (корм) - для получения калорий ... верно ? часть его идет в рост но минимум половина идет для поддержания организма и чем больше времени уйдет на рост до взрослой особи тем больше калорий(а значит и кормов) уйдет в пустую ...
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              -1
              Сегодня, 16:30
              Цитата: Андрей Малащенков
              часть его идет в рост но минимум половина идет для поддержания организма и чем больше времени уйдет на рост до взрослой особи тем больше калорий(а значит и кормов) уйдет в пустую

              Я бы посмотрел на циферки и графики по этой теме. Есть подозрение, что соотношение затраченной энергии и полученной в итоге биомассы приблизительно одинаковое для всех живых организмов. Просто потому, что биохимия у всех примерно одинаковая.
              Вообще, по сути всё начинается с солнечной энергии, которая накапливается растениями, а через них передаётся животным. И если уж озадачиваться проблемой искусственного питания, то начинать надо с переработки энергии напрямую прямо в еду, минуя всяческих посредников в виде коров или тараконов.
              1. Андрей ВОВ Звание
                Андрей ВОВ
                -1
                Сегодня, 17:01
                Ну едал я буду в Юго Восточной азии всяких жареных сверчков,саранчу,скорпионов...им с их климатом и отсутствием борьбы ораганизма с тем же холодом может и хватит..но нам,северным по сути людям не зайдет вся эта фигня.
              2. свой1970 Звание
                свой1970
                0
                Сегодня, 20:14
                Цитата: nik-mazur
                Цитата: Андрей Малащенков
                часть его идет в рост но минимум половина идет для поддержания организма и чем больше времени уйдет на рост до взрослой особи тем больше калорий(а значит и кормов) уйдет в пустую

                Я бы посмотрел на циферки и графики по этой теме. Есть подозрение, что соотношение затраченной энергии и полученной в итоге биомассы приблизительно одинаковое для всех живых организмов. Просто потому, что биохимия у всех примерно одинаковая.
                Вообще, по сути всё начинается с солнечной энергии, которая накапливается растениями, а через них передаётся животным. И если уж озадачиваться проблемой искусственного питания, то начинать надо с переработки энергии напрямую прямо в еду, минуя всяческих посредников в виде коров или тараконов.

                Вы правы lol
                Цитата: Володин
                Цитата: al3x
                Что-то я запутался. Этап мучных червей уже пройден?

                Есть математические выкладки, согласно которым выращивание и переработка колонии червей, которые способны в пищевом плане заменить тонну свинины, энергозатратнее, чем выращивание и переработка, собственно, самих свинок.
        2. Single-n Звание
          Single-n
          +2
          Сегодня, 16:18
          Тогда уж проще на жмых из водорослей перейти. Были помнится такие фантазии на тему чем кормить астронавтов.в дальних перелетах.Там что то типа хлореллы предлагали выращивать. Там вообще скорость воспроизводства астрономическая и минимум потерь .Не нужно тратить продукт на рост всяких "посредников".
  4. arhitroll Звание
    arhitroll
    -1
    Сегодня, 15:16
    Один из сложнейших вопросов предстоит решить Человечеству. Бесконечность населения = нельзя, т.е. надо будет зафиксировать какое-то количество либо отправлять к звездам через телепорт. А с другой стороны кто судьи ? Кто будет решать каких людей и сколько надо зафиксировать. Прогнозы печальные...
  5. olbop Звание
    olbop
    +2
    Сегодня, 15:16
    Не дай Бог дожить до тех времен.
    Помимо искусственной еды многие фантасты предрекают "голодные войны", как в формате "голодные против сытых" внутри отдельной страны, так и в формате "голодный юг" против "сытого севера".
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      -1
      Сегодня, 16:02
      Это очень ненадолго - сразу после пришествия юга голодным станет и север.. Как только запасы подъедят.. Проблема даже не в нехватке ресурсов, а в стремительном росте населения ни черта не умеющего а главное не желающего делать.. И юг - тут пожалуй впереди планеты всей про умельцев насчёт пожрать на халяву..
  6. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 15:16
    Что-то я запутался. Этап мучных червей уже пройден? 🤨
    1. Володин Звание
      Володин
      +9
      Сегодня, 15:20
      Цитата: al3x
      Что-то я запутался. Этап мучных червей уже пройден?

      Есть математические выкладки, согласно которым выращивание и переработка колонии червей, которые способны в пищевом плане заменить тонну свинины, энергозатратнее, чем выращивание и переработка, собственно, самих свинок.
      1. al3x Звание
        al3x
        +1
        Сегодня, 15:33
        Интересно. В общем, всё опять упирается в поиски максимально дешевых энергоресурсов, это опять же и один из вариантов решения проблемы недостатка пресной воды, когда опреснение морской воды станет рентабельным даже для бедствующих регионов планеты.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 16:18
          Цитата: al3x
          всё опять упирается в поиски максимально дешевых энергоресурсов

          Фундаментальная физика рулит везде. Есть даже такая классификация цивилизаций – шкала Кардашёва, которая чётко увязывает технологические развитие с количеством доступной и используемой энергии:
          Шкала определяет три категории, называемых соответственно тип I, II и III:
          цивилизация I типа использует все доступные энергетические ресурсы, имеющиеся на своей родной планете;
          цивилизация II типа использует всю энергию своей звезды;
          III типа – своей галактики.

          Сейчас земная цивилизация находится на стадии 0, поскольку использует всего лишь «0,16 % от общего объёма энергетического бюджета планеты».
          1. ГолыйМужик Звание
            ГолыйМужик
            +2
            Сегодня, 16:36
            То есть в реальности таких цивилизаций нет и не факт, что когда-то появится. Просто отвлеченные от реальности фантазии астронома, привыкшего рассуждать в масштабах звезд и планет.
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              +1
              Сегодня, 19:37
              Цитата: ГолыйМужик
              в реальности таких цивилизаций нет и не факт, что когда-то появится. Просто отвлеченные от реальности фантазии астронома

              В реальности всего сто лет назад и атомной энергетики не было, а только фантазии физиков, игравшихся с нелепыми парадоксами квантовой механики.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        -2
        Сегодня, 16:31
        Однако накормить смердов всякой дрянью типа сверчков или опарышей это очень весело для элит. Какбе сейчас еды выращивают - хватит и на 12 миллиардов, надо просто меньше выбрасывать её и лучше хранить
        1. Ростовчанин Звание
          Ростовчанин
          -1
          Сегодня, 16:43
          На данный момент, по оценке ученых, планета может прокормить от 47 до 150 млрд. человек, пока это надуманая проблема.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            -2
            Сегодня, 17:05
            Я читал что если совсем высокотехнологично заморочиться со всякими гидропонными башнями с искусственным освещением, фермами водорослей в океане - то и на триллион человек хватит. Потому это не то что надуманная проблема, а какое-то садистское желание поиздеваться над быдлом. Типа мясо для элиты, жрите суп из опилок и червей, а мы будем на вас плевать
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 20:24
          Цитата: alexoff
          Какбе сейчас еды выращивают - хватит и на 12 миллиардов, надо просто меньше выбрасывать её и лучше хранить
          это удорожает продукт на выходе, причем достаточно сильно.

          Судя по тому что народ бросается цифрами от 12 млрд
          Цитата: Ростовчанин
          47 до 150

          Цитата: alexoff
          то и на триллион человек хватит.

          - никто не знает даже точного порядка цифр необходимого продовольствия.

          Мне попадалась статья что своего ( по отчетам КАК) и импортного продовольствия Китаю должно хватать на 650 млн человек и все.
          Чем они еще столько же кормят - непонятно..
          Если считать 1 кг еды на день на 21млн москвичей и понаехавших - это 21 000 тонн(!!!!) еды в день belay
  7. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Сегодня, 15:18
    Ну и кто там писал что ваха не пророчество? Трупный крахмал-наше будущее.в принципе уже и кандидаты на бога императора нарисовались. Культисты обряды регулярно проводят. . Вон недавно гнездо слаанешитов вскрыли.Осталось восстание изуверского интеллекта пережить. laughing
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      -1
      Сегодня, 15:24
      Человечествр сейчас живёь в адской помеси "Вахи 40к" и "Идиократии".
    2. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Сегодня, 16:33
      Трупный батончик и амасек - пища наша! laughing
      1. Single-n Звание
        Single-n
        -1
        Сегодня, 16:47
        Амасек для аристократов. Для остальных скорее Транк(Изначально так назывался самогон, который варили пустотные пираты подсектора Голгенна. В дальнейшем этим словом стали именовать любой спиртовой химдистиллят, производимый кустарно, как правило, из различных видов топлива и хладагентов. ) или
        Горский Белый Джин -Горский Белый Джин дистиллируют из модифицированной охлаждающей жидкости промышленных двигателей..
  8. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +4
    Сегодня, 15:19
    Прокормить 10 млрд человек без искусственной еды не получится – мнение учёных
    Ещё как получится. Резервы как говорится есть, вот только желание этим заниматься кое у кого нет.
    07.12.2023 В России сегодня насчитывается 20 миллионов гектаров заброшенных пахотных земель, без людей остались 25 тысяч населенных пунктов из 65 тысяч. Такие шокирующие цифры привел 7 декабря на Межведомственном координационном совете РАН по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий вице-президент РАН Николай Долгушкин.
    1. Володин Звание
      Володин
      +10
      Сегодня, 15:24
      Цитата: Gomunkul
      В России сегодня насчитывается 20 миллионов гектаров заброшенных пахотных земель,

      Вы предлагаете за счёт России накормить всю планету при учёте того, что половина планеты вводит против России санкции и замораживает вырученные от торговли средства? Я тоже за разумный подход к биоресурсам, но это проблема всего человечества. А пресловутое "всё человечество" решать её не хочет. Ему, получается, "проще" в пробирке что-то намутить и выдать за ой-ой какое достижение в плане продбезопасности.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +4
        Сегодня, 15:29
        Если в мире есть спрос на продовольствие, то почему бы не воспользоваться моментом и не начать масштабное восстановление своего с/х? Это создание новых рабочих мест и стимул к росту численности населения.
        Из той же статьи:
        Если на Северном Кавказе, в Ростовской и других южных областях процент невозделанных земель колеблется около нуля, то в Нечерноземье ситуация просто катастрофическая: в Вологодской области таких земель – 50%, в Ивановской – 63%, в Ярославской – 64%, а в богатой Костромской области и вовсе – 70(!)% заброшенных пахотных земель.
        1. Володин Звание
          Володин
          +6
          Сегодня, 15:33
          Цитата: Gomunkul
          не начать масштабное восстановление своего с/х?

          Восстановление давно начато. Рост с/х фиксируется несколько лет подряд темпами, которые превышают рост ВВП по стране. По поводу Нечерноземья, оно во все времена было зоной рискованного земледелия. Думаю, вы и сами вряд ли при наличии средств стали бы вкладываться в те сельхозпроекты, где риски потерять львиную долю урожая превышают 60-70%.
          1. Grossvater Звание
            Grossvater
            +1
            Сегодня, 16:04
            Ой ли! Работать надо. Вот у меня есть домик в деревне, при ём участок. Весьма незначительная часть участка, не больше 6 соток, используется под огород и теплицу. Ковыряется там только моя супруга, ну нравится это ей, земля, голимый песок, можно стекловаренный завод открывать.
            Бываем мы там только в выходные и отпуск. Этого хватает, чтобы обеспечить три семьи помидорами, огурцами (зимой заготовками), морковкой, свеклой и чесноком (остальное плохо растёт на песке). При этом остаётся время и по лесу походить и книжку интересную почитать и с внуками повозиться.
          2. ГолыйМужик Звание
            ГолыйМужик
            +1
            Сегодня, 16:39
            Просто в некоторых зонах урожай обойдется дороже. Но если будет нехватка земель, то можно и их использовать.
          3. Gomunkul Звание
            Gomunkul
            +2
            Сегодня, 17:01
            Думаю, вы и сами вряд ли при наличии средств стали бы вкладываться в те сельхозпроекты, где риски потерять львиную долю урожая превышают 60-70%.
            Я ни где не упоминал о том, что нужно вкладываться в проекты где есть риски потерять львиную долю урожая. Для того, чтобы с/х развивалось даже в таких регионах как Нечерноземья и нужна наука которая бы помогала аграриям в подборе с/х культур для выращивания и получения урожаев.
        2. Andobor Звание
          Andobor
          +2
          Сегодня, 15:40
          Цитата: Gomunkul
          воспользоваться моментом и не начать масштабное восстановление своего с/х?

          Россия и так крупнейший экспортёр продовольствия по зерну 1 место в мире, подорожает ещё зерно, засеем и Костромскую область, пока не выгодно, в убыток работать не будем.
          1. Андрей ВОВ Звание
            Андрей ВОВ
            +1
            Сегодня, 16:58
            В Костроме надо как было исконно возрождать животноводство и развивать технические культуры-лен,рапс
        3. paul3390 Звание
          paul3390
          -1
          Сегодня, 16:06
          Смысл? Увы - желающих пожрать гораздо больше желающих за свой обед заплатить хоть чем-нибудь.... Зачем нам кормить страны, в ответ не могущие дать ни черта? Ну - окромя мигрантов конечно... Нехай сами разбираются у себя - у нас своих проблем выше лысины.. Нам-то вот в трудную годину - хрен кто поможет, ну разве что Ким..
          1. ГолыйМужик Звание
            ГолыйМужик
            +1
            Сегодня, 16:44
            Ну зависит от подхода. Советская система предполагала подтягивать и развивать неразвитые регионы, развивать там образование и промышленность. Капитализм предполагает душить конкурентов и вгонять в каменный век.
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              0
              Сегодня, 16:47
              И как результаты? Стоило пасть Советской власти - и все эти регионы с радостным улюлюканьем устремились к исходному родному состоянию.
            2. Андрей ВОВ Звание
              Андрей ВОВ
              0
              Сегодня, 16:57
              Да,тянули Среднюю Азию,Прибалтику,Закавказье в ущерб коренному населению,а в итоге получили,что мы оказывается им не предприятия и заводы строили,ни школы,ни университеты и институты,а угнетали со страшной силой.На дороги Литовской ССР в свое время выделялось практически столько же сколько на всю РСФСР,где Россия,а где Литва...
        4. alexoff Звание
          alexoff
          -1
          Сегодня, 16:53
          Так это ж рынок! Выращиваете картошки вдвое больше, цены падают, а у голодающих негров денег и так нет, потому они и голодают
          1. Gomunkul Звание
            Gomunkul
            +1
            Сегодня, 17:07
            Выращиваете картошки вдвое больше, цены падают, а у голодающих негров денег и так нет, потому они и голодают
            Где я указал, что мы должны кормить кого-то бесплатно?
            Я лишь указал на то, что у РФ есть потенциал в производстве с/х продукции. И если в мире есть спрос на продукты, то почему бы под это не использовать имеющиеся ресурсы.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              -1
              Сегодня, 17:18
              Ну вот - платежеспособного спроса нет. Все деньги уходят на ИИ, там кажется раз в пять больше денег ушло в 2025 году чем надо на решение мировой проблемы голода. Это капитализм, тут урожай иногда дешевле выкинуть request
              Прилетят инопланетяне, посмотрят на всё это и улетят, записав себе что на земле разумной жизни нет what
      2. carpenter Звание
        carpenter
        -1
        Сегодня, 15:43
        Цитата: Володин
        А пресловутое "всё человечество" решать её не хочет.

        "Всё человечество", Запад подразумевает "золотой миллиард".
  9. Gado Звание
    Gado
    +1
    Сегодня, 15:21
    Как-то давно читал, что Земля и 100 миллиардов населения может прокормить, цена вопроса в правильном распределении пищи, не знаю кому верить.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -2
      Сегодня, 15:24
      А ещё что бы не было дармоедов из Африки США и т.д.
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:23
    Еще черти когда Казанцев описал это в куполе надежды
  11. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 15:28
    Плодящиеся миллиарды - это не только еда, а ещё и мусор, транспорт, энергетика. ..."Гуманисты" об этом не хотят думать. Если ряду стран удалось перейти в разумный околонулевой прирост населения, то Юг должен сам решать свои проблемы: война, стерилизация, бразильские карнавалы и пр. Пускай глобалисты и гуманисты сами питаются пластиковыми тараканами и пьют мочу вместо пива.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 15:39
      Цитата: samarin1969
      Пускай глобалисты и гуманисты сами питаются пластиковыми тараканами и пьют мочу вместо пива.

      Опасаюсь, что голодные и нищие придут к сытым и богатым, а у нас даже законы о защите жилища и самозащите до ума не доведены. А руками против толпы махать тяжело...
      1. samarin1969 Звание
        samarin1969
        +1
        Сегодня, 15:51
        Цитата: ROSS 42
        Цитата: samarin1969
        Пускай глобалисты и гуманисты сами питаются пластиковыми тараканами и пьют мочу вместо пива.

        Опасаюсь, что голодные и нищие придут к сытым и богатым, а у нас даже законы о защите жилища и самозащите до ума не доведены. А руками против толпы махать тяжело...

        Тоже опасаюсь. Предки потом и кровью осваивали просторы. А теперь это наследие заселяет "восточный электорат". Такими темпами России осталось на пару поколений. ..."Команчам" вряд ли разрешат защищаться.
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 16:07
        Когда придут - на законы всем уже плевать будет. Главное - заиметь заранее чем отмахиваться..
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 15:52
      Цитата: samarin1969
      Пускай глобалисты и гуманисты сами питаются пластиковыми тараканами

      Всё как в фильме "Кин-дза-дза" 1986 года - "Каша пластмассовая одна КЦ. Если у меня много КЦ ( спичек ) есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать."
    3. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      -1
      Сегодня, 16:46
      Минусовой прирост населения в развитых странах, поэтому завозят неразвитых мигрантов. Так себе система.
  12. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 15:28
    При разумном использовании имеющихся водных и пригодных для с/х использования ресурсов прокормить можно и 100 млрд человек, но индустрия искусственных кормов открывает большие перспективы в политэкономическом плане так и в плане контролируемой численности населения, а связке с генной инженерией и его качество.
  13. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 15:31
    Так пусть Маск и Гейтс "под эгидой ООН" освоят искусственный синтез АТФ, напрямую усвояемого человеком, и кормят (поят) этими таблетками население "цивилизованного мира", живущего "по правилам"
  14. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 15:31
    Както верится прежним заявлениям, что "одна аргентина может прокормить весь мир" и "Россия - пишевая сверхдержава"
    А раз пошли эти и прочие заявы ( а также регулярные статьи о поддельном молоке , нехватке мяса и рыбы) - то скорее будут принуждать простолюдинов не есть нормальную еду.
    Типа : вот вам макарошки на 3 тысячи, и харэ...
  15. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 15:36
    Тогда получается, что бомбардировки проводимые США, гуманитарны. А с водными ресурсами сейчас у многих стран проблемы.
  16. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 15:36
    С одной стороны, кто-то опять озаботился перенаселением, а с другой стороны этот кто-то запрещает самый эффективный инсектицид против саранчи -ДДТ, лучший консервант красной икры -уротропин и заставляет нюхать ядовитый изопропиловый спирт в стеклоомывайках.
    Какое-то раздвоение сознания. .
  17. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 15:48
    Ну если мусульмане не едят свиней, а в Индии не едят коров, пусть тогда едят какую-то дрянь.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +2
      Сегодня, 16:09
      Цитата: Normann
      Ну если мусульмане не едят свиней, а в Индии не едят коров, пусть тогда едят какую-то дрянь


      Пусть едят пирожное! wassat
  18. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 15:59
    Не будет войн, так есть где работать людям для производства нормальной еды (продуктов для приготовления еды). Можно проехать по Калининградской области. Есть там много пустынных полей, можно выращивать злаковые, можно пасти скот и др. Засели дополнительно эту область миллионом новых жителей, так они произведут продуктов на всю Ленинградскую область. А про Сибирь, Урал и Дальний Восток и речи быть не может. Этих ученых надо вытащить из их кабинетов и на экскурсию в Сибирь ...
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      +1
      Сегодня, 16:18
      Да честно говоря глупость полнейшая... журналисты начали думать а чем мы будем кормить 10 млрд, не уточнив, а эти 10 млрд, они вообще ожидаются? Европа вымирает, Россия вымирает, Япония мрет, Китай вообще на краю бездны, Корея уже в этой бездне. Щас вот кончится эффект от того, что в Африке, последней в мире, появилась медицина и мы, достигнув 9млрд, покатимся назад. Проблема каши из червей решена, не благодарите. bully
      1. Володин Звание
        Володин
        -1
        Сегодня, 17:26
        Цитата: Inженегр
        журналисты начали думать а чем мы будем кормить 10 млрд, а эти 10 млрд, они вообще ожидаются?

        Да что ж ты будешь делать... Оказывается, это журналисты во всём виноваты... Думают они, понимаешь.)) Тот факт, что в материале говорится о заявлениях учёного сообщества, конечно же, учитывать не нужно...
        1. Inженегр Звание
          Inженегр
          +1
          Сегодня, 17:27
          Во всем - точно нет. А вот в хайпожорстве - точно да.
          1. Володин Звание
            Володин
            -1
            Сегодня, 17:28
            Цитата: Inженегр
            Во всем - точно нет. А вот в хайпожорстве - точно да.

            То есть, вы меня обвиняете в хайпожорстве? Поднял же тему, которую обсуждают в западных научных кругах - стало быть, "хайпожор", а "надо бы промолчать"...
            1. Inженегр Звание
              Inженегр
              0
              Сегодня, 17:52
              То есть, вы меня обвиняете в хайпожорстве?

              У вас под статьей за неполные 3 часа 110 комментов, относящиеся ко всему, что угодно - демографии, мигрантам, сельскому хозяйству, но не к теме статьи и все благодаря заголовку. Каким другим словом из великорусского языка, со всеми современными заимствованиями, это можно назвать?
              Вот только не "обвиняю" - журналиста обвинять в хайпожорстве, это как ... ну назовем это монашку обвинять в целомудрии. Ну то есть нечто уже подразумевающееся в той или иной степени.
              Зы. А в западных кругах много чего обсуждается... российская угроза Гренландии например. Так что да... бред лучше игнорировать, а не перепечатывать.
              1. Володин Звание
                Володин
                0
                Сегодня, 18:01
                Цитата: Inженегр
                Зы. А в западных кругах много чего обсуждается... российская угроза Гренландии например. Так что да... бред лучше игнорировать, а не перепечатывать.

                Так я не меньше вашего считаю, что продвигать еду из пробирки как панацею для миллиардов землян - бред. Но уж простите, не меньший бред - пытаться игнорировать то, что нам и нашим детям пытаются подсунуть под видом "альтернативы нет".
    2. Андрей ВОВ Звание
      Андрей ВОВ
      0
      Сегодня, 16:55
      малая часть сибири,урала и Дальнего востока более или менее пригодна к нормальному ведения сельского хозяйства,у нас вообще большая часть страны зона рискованного земледелия..Да и Черноземье-простой пример,осень прошлого года была без дождей,сотни тысяч гектар не были засеяны озимыми,а кто посеял потерпел огромные убытки-просто не взошли и все.
  19. dedBoroded Звание
    dedBoroded
    +1
    Сегодня, 16:02
    Просто золотому миллиарду надо меньше жрать!
  20. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 16:07
    не обойтись без искусственно созданной еды.
    Ну надо же! А ведь еще вчера, можно сказать, за это убивали! Впрочем, вопрос в том, как именно реализовать проект. Уж точно, 146%, мясофрукта не будет...
  21. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:10
    Лет 35 назад читал подобное. Некая средняя химически выращенная субстанция ,будет заменять еду. На столе будет только псевдо соус, захотел мяса - полил определенным соусом .Захотел рыбу - полил другим
  22. Хорон Звание
    Хорон
    0
    Сегодня, 16:14
    Один из примеров предлагаемой технологии: человек, садясь за стол с «лабораторной» едой, надевает очки, которые, используя его собственные знания о кулинарных блюдах, транслируют ему виртуальную реальность поедания, например, салата «Цезарь». На самом деле, на столе перед ним –

    Оно, то самое... wassat
  23. Грац Звание
    Грац
    +3
    Сегодня, 16:18
    Прокормить 10 млрд человек без искусственной еды не получится – мнение учёных

    какая глупость, на земле много неосвоенных земель и у нас в РФ, и даже там где голод в африке тоже, плюс мировой океан не освоен ещё толком по добыче рыбных ресурсов
  24. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 16:19
    Может пора перестать плодиться мигрантам и начать плодиться титульным, хотя бы для замены населения своим генофондом. Родился сам - помоги другому!
    А для этого создать все условия. Без всякой пиз@ежи .
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +1
      Сегодня, 16:55
      Условия во многом лучше, чем были раньше, и в некоторых странах куда лучше, чем в других, но всё равно не плодятся.
      И как раз много детей в тех странах, где условия ужасные.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        -1
        Сегодня, 17:07
        Это смотря в чём стали лучше. С точки зрения доступности одежды и продуктов питания, то вполне может быть. А вот с точки зрения доступности жилья во столько же раз хуже.
        И бюрократическое вмешательство, где-то лучше в виде материнского капитала, а где-то в виде выдачи его мигрантам хуже. Опять же штрафы за отсутствие детских кресел при перевозке детей и прочие прелести не ободряют.
  25. Правдодел Звание
    Правдодел
    -1
    Сегодня, 16:27
    Прокормить 10 млрд человек без искусственной еды не получится – мнение учёных

    Слышали уже про это еще с XIX в., когда англосаксы придумали теорию регулирования народонаселения. Только тогда это регулирование обосновывалось постоянной необходимостью войны, которая уничтожала излишки населения, которое невозможно прокормить.
  26. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 16:29
    Цитата: tralflot1832
    Над созданием искусственной водки учёные бьются ?
    Водка, это святое!
  27. Гардамир Звание
    Гардамир
    -1
    Сегодня, 16:51
    Никто не подумал, что одни в три горла, а другие голодают. а рассказы о том чтобы цены не снижали уничтожают продукцию?..
  28. Норд82 Звание
    Норд82
    0
    Сегодня, 16:52
    А интернет пестрит продуктами перепроизводства
  29. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +1
    Сегодня, 16:52
    Очередная хрень,по другому не скажешь,элементарно посмотрите на свалки,какое огромное количество продуктов тупо выбрасывается,а всякие там ученым,так гранты великая вещь!!!А дайте нам денежек,иы типа инновационную таблетку забацаем вместо еды,отвалят им зелени немерено,на которую профессора эти от пуза вкусно и много кушать будут,а потом ну извините,что то не получилось,не шмогла я,не шмогла.
  30. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    -4
    Сегодня, 17:09
    В Средней Азии большая проблема с водой. Сейчас узбеков 40 млн чел., за 30 лет прирост 20 млн. Есть ещё казахи, киргизы, таджики, туркмены, все они хотя пить и есть. Все они лезут в Россию, лезут грабить и убивать коренное население. Каждая территория рассчитана только на определенное количество проживающих. Что делать будем? Граждане России.
  31. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 17:30
    Ага, конечно
    Поэтому тысячи и тысячи тонн продуктов уничтожаются и выбрасываются каждый день по всему миру
    Потому что не хватает
  32. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    -1
    Сегодня, 17:59
    Не понял - в оглавлении текст один, а тут другому начинается. Так Индия по какому параметру на 1 месте ?! Если не таскать продовольствие по другим странам население было бы поменьше. И если закрыть миграционные потоки проблем было бы меньше. Сами вырастили себе проблемы. Да еще и вооружение надавали.
  33. łubdup Звание
    łubdup
    0
    Сегодня, 18:07
    Krótko, to ch j nie naukowcy! To gady opłacane przez koncerny!
  34. Scientist_ Звание
    Scientist_
    -1
    Сегодня, 18:36
    мнение учёных

    Каких учёных? Британских? В мире уничтожает я 1/3 производимого продовольствия, чтобы избежать падения цен на него. Проблема голода в некоторых бедных странах это не проблема нехватки продовольствия, а проблема нехватки денег на него.
  35. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 19:43
    Прокормить 10 млрд человек без искусственной еды не получится – мнение учёных

    фтопку таких ученых
    просто немного статистики
    По данным всех этих ООН, ФАО и прочих ВПП, на сегодня, в мире порядка 8,2% голодающих
    Из них:
    - около 1 млн человек испытывают катастрофический голод (классификация ООН), попросту говоря, умирают с голоду
    - 300+ млн человек относятся к группе остро голодающих (тоже классификация ООН)
    - 670+ млн человек относятся к группе регулярно голодающих (ООН)

    В то же время, статистика говорит, что ежегодно в мире выбрасывается (теряется, портится и пр) около 1,3–1,6 млрд тонн продовольствия. Это примерно от 30% до 40% всей произведенной продукции

    О чем всё это говорит? Да о том, что дело не в количестве продовольствия, а в его распределении
    Производимого продовольствия уже сегодня хватило бы на все 10 млрд населения. И ещё бы и осталось
    Это - первое

    Второе
    Для производства искусственных продуктов требуются сложные, наукоёмкие технологии и производства. А это уже говорит о том, что те регионы, где сейчас стоит голод, автоматически оказываются в стороне от таких производств. Там не хватает сил и средств для элементарных технологий, освоенных человечеством тысячелетия назад - посевы, мелиорация, животноводство, что уж говорить про современные производства?