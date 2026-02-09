Прокормить 10 млрд человек без искусственной еды не получится – мнение учёных

Если голодают десятки тысяч жителей Газы, не значит же это, что им нужно сбросить с вертолёта упаковку не понятно с чем, а заодно контейнер с VR-очками. Особенно когда в регионе нет электричества.

Учёные обсуждают вопросы «перенаселения» планеты и нехватки продовольствия и питьевой воды для десятков, а то и сотен, миллионов человек в разных регионах мира. При этом есть группа учёных, считающих, что человечеству при пересечении психологической отметки в 10 млрд человек, не обойтись без искусственно созданной еды. И уже сейчас в лабораториях в разных точках Земного шара, включая лаборатории Китая и США, проводятся эксперименты по созданию «заменителей натуральных волокон» или же «натуральных животных волокон, выращенных искусственным путём».По сути, речь идёт о воплощении сюжетов научной фантастики, когда для утоления голода на сутки достаточно распаковать и съесть «чудо-таблетку», в которой выдержан баланс белков, жиров, углеводов и микроэлементов, необходимых человеку.Ещё в 2015 году в Маастрихтском университете была представлена лекция о «мясной революции». Профессор сосудистой физиологии из Нидерландов Марк Пост представил частичную реализацию концепции искусственного мяса. За десять лет технология существенным образом продвинулась, и теперь мясо, которое получено не в результате выращивания КРС, овец, свиней или птицы, стало уже неотъемлемым атрибутом меню целого ряда кафе и ресторанов в разных странах мира. Гамбургер с так называемым «культивированным мясом» можно встретить в общепите Лондона, Брюсселя, Лос-Анджелеса, Сингапура, Тайбэя и других городов мира. Только сейчас такое меню может себе позволить отнюдь не бедный человек - скорее, в качестве гастрономического развлечения за приличную плату. А учёные говорят об индустрии.Но на этом варианте она (индустрия) не останавливается. Если искусственно выращенное («из пробирки») мясо хотя бы имеет привычную «мясную структуру», то новые технологии предлагают использовать «возможности нейросетей» для питания человека. Один из примеров предлагаемой технологии: человек, садясь за стол с «лабораторной» едой, надевает очки, которые, используя его собственные знания о кулинарных блюдах, транслируют ему виртуальную реальность поедания, например, салата «Цезарь». На самом деле, на столе перед ним – набор «обманок», которые имеют определённые запахи и формируют в мозге человека иллюзию той или иной пищи. При этом сами «обманки» идентичны реальному блюду в плане количества калорий, набора белков, жиров, углеродов, микроэлементов.Критики этой технологии говорят о том, что задача состоит не в том, чтобы мозг человека обмануть, а в том, чтобы человека накормить:В целом же специалисты соглашаются с тем, что нехватка еды и воды является крайне актуальным вопросом безопасности, а войны за нефть уже в ближайшем будущем вполне могут дополниться войнами за продовольственный потенциал. В той или иной степени это проявляется уже сегодня, особенно если говорить о вооружённых конфликтах за воду между граничащими странами.