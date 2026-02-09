FT: Киеву нечем отражать российские атаки, ЗРК Patriot стоят пустые

FT: Киеву нечем отражать российские атаки, ЗРК Patriot стоят пустые

Причиной результативной работы российских ракет по украинской энергетике этой зимой стал дефицит ракет-перехватчиков. Как пишет Financial Times, самая критическая ситуация сложилась в январе этого года, когда пусковые установки ЗРК Patriot просто стояли пустыми.

Британское издание решило надавить на жалость, опубликовав статью о плачевной ситуации киевского режима с ракетами-перехватчиками PAC-3 для ЗРК Patriot. Как пишет издание, из-за отсутствия ракет украинцам нечем было отражать удары по энергетике, по которой били российские войска на фоне «морозной зимы», что привело к режиму ЧС в энергетике.



Вот только забыли британцы написать, что инфраструктурную войну развязал их любимый Зеленский, которого неоднократно предупреждали об ответных ударах. Но он посчитал, что это несущественно, а теперь льет крокодильи слезы, жалуясь всем подряд и делая вид, что Киев ни в чем не виноват.

Однако вернемся к ситуации с ракетами-перехватчиками. Как заявлял ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, дефицит зенитных ракет был, есть и будет, это основная проблема для украинской ПВО. Но западные партнеры иногда подкидывают Киеву партии зенитных ракет и для ЗРК Patriot, и ЗРК NASAMS. В январе Украина получила партию ракет и договорилась с США о поставке РАС-3 для Patriot.

Впрочем, Зеленский продолжает выпрашивать у Запада новые поставки. Накануне он заявил, что ракеты для ПВО нужны каждый день, потому что Россия продолжает наносить удары, расход очень большой. В начале февраля при отражении удара Киев потратил 25 ракет РАС-3 для Patriot за одну ночь, при том, что США в месяц выпускают всего 55.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -12
    Сегодня, 15:12
    А российские бомберы стоят с пустыми баками belay

    А российские бомберы стоят с пустыми баками belay
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 15:44
      Не нравится мой сарказм ни нацистским собакам, ни либерастам...А всего-то и нужно проверить это отсутствие и начинать бомбить то, на что жалко тратить дорогостоящие ракеты...
      Ату его, только кастрюли с голов снимите...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 16:47
        Цитата: ROSS 42
        е нравится мой сарказм

        Юрий Васильевич! Слово "сарказм" нужно писать в тексте комментария вот так - САРКАЗМ.
        Не все проходили его в школе.
        Ещё лучше сразу курсивом объяснить, что это не про "всёпропало", а про то, что нужно ловить момент.

        Хотя, если честно, думаю, что это замануха от ВСУ - "летите голуби, летите". Да, конечно, столько, чтобы по воробьям лупить, у них ракет нет. Но на наш бомбер отыщут. Вот когда и запускать будет нечем - тогда и посмотрим, сколько керосина в баках у наших бомберов.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 15:14
    Бить Patriotами Гараньки дорого, а Искандеры они не берут, но дорого это не для Зеленского.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 15:16
    А есть более-менее правдивая статистика (только не от Кличко), сколько всего и чего Пэтриот наотражал? Противоракета стоит совсем не дешево, эффективность непонятна. Есть ли смысл их какелам поставлять?
  4. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +4
    Сегодня, 15:17
    Врут, на жалость давят
    Бандеровцам нельзя верить
  5. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +4
    Сегодня, 15:21
    Изначально, было понятно, что ПВО «территории украна», останется без дорогостоящих ракет для комплексов «Пэтриот». Хороший пример, когда они по нашему Искандеру», выпустили полный боекомплект ракет и не попали по нему. Считали, что в среднем за один налет тратят примерно 25 ракет для «Пэтриот».А, стоимость 1 ракеты варьируется от 3 до 4 млн$. Американцы производят в месяц, по 50-70 ракет, на всех.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 16:57
      Цитата: Sergey39
      Изначально, было понятно, что ПВО «территории украина», останется без дорогостоящих ракет для комплексов «Пэтриот».

      Страна, ведущая войну на чужие деньги и чужим оружием, однозначно рано или поздно останется без чего-то самого нужного. Возможно, и БЕЗ ВСЕГО.
      Особенно, если тот, кто это ВСЁ поставляет, внезапно начинает считать, сколько это в долларах и понимает, что отбить эти вложения не получится.
      Тот, кто считает в евро - к этому пониманию ещё не пришёл.
  6. 123_123 Звание
    123_123
    -2
    Сегодня, 15:27
    На дроны, выпускаемые в промышленных количествах, никаких ракет не хватит при текущих производственных возможностях запада. Это бесполезная гонка по состоянию на настоящий момент. Со временем, вероятно, что-то придумают. В отношении ракет же имеет смысл, если речь о крылатых. По баллистике результативность, судя по всему, не очень.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      -1
      Сегодня, 16:29
      Цитата: 123_123
      В отношении ракет же имеет смысл, если речь о крылатых. По баллистике результативность, судя по всему, не очень.

      Если судить по вашим репликам, что наши ракеты не эффективны.
      А скажите,милейший, раз наши такая плохая эффективность, то почему так точно и мощно уничтожают не только техники, но и ряд глубокоэшилированные тыл врага пробивают на сквозь.
      Спрашивается, где ваша логика???
    2. dnestr74 Звание
      dnestr74
      0
      Сегодня, 19:12
      Хаха...в основном то и сбивают крылатые ракеты, а с баллистикой все неплохо.
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +3
    Сегодня, 15:32
    Причиной результативной работы российских ракет по украинской энергетике этой зимой стал дефицит ракет-перехватчиков

    Самое главное, что вынос инфраструктуры укров продолжается, вопреки мнению, что у России закончились ракеты.
  8. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +2
    Сегодня, 15:52
    На все стороны света от военного объекта ВСУ (предприятия ВПК) одной установки Пэтриот недостаточно. У этого комплекса есть сектор жесткий стрельбы (запуска ракет) как по азимуту, так и по тангажу угла пуска ракет и нет поворотной платформы. Это основной недостаток американского комплекса. Российские системы С-300, С-400, С-500 запускают ракеты перехватчики в вертикальном пуске, поэтому одна установка С-400 может держать на прицеле круговую оборону, в отличие от Пэтриот. Таких установок (российских) для охраны одного важного объекта необходимо меньшее количество. И соответственно, меньше ракет перехватчиков.
  9. николаи Звание
    николаи
    +1
    Сегодня, 15:59
    Свое надо иметь , а чужое есть чужое .
  10. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 16:11
    Это поворотный момент. Раньше, когда всякие умники говорили, что сбивать копеечные дроны противоракетами за миллионы долларов нельзя, военный разум, ну тот, кто заказывает оружие и определяет стратегию, все эти умные речи не слушал. Так уж он устроен, военный разум этого уровня.
    Но вот теперь, наконец то, что то сдвинется. Нет, не сейчас, конечно! Тут торопиться не надо, это не так работает! Но процесс пошел. не пройдет и полста лет...
  11. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Сегодня, 16:22
    А что? закрутки у бабки уже кончились? laughing
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 16:42
    Цитата: kosmozoo
    Самое главное, что вынос инфраструктуры укров продолжается,
    Только очень медленно
  13. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    -1
    Сегодня, 17:12
    Конечно нечем. Остались только банки с огурцами и помидорами. Как пишет автор: союзники только иногда, подкидывают мелочь какую-то... Скоро пятый год пойдет, как им нечем отбиваться... yes