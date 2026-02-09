FT: Киеву нечем отражать российские атаки, ЗРК Patriot стоят пустые
Причиной результативной работы российских ракет по украинской энергетике этой зимой стал дефицит ракет-перехватчиков. Как пишет Financial Times, самая критическая ситуация сложилась в январе этого года, когда пусковые установки ЗРК Patriot просто стояли пустыми.
Британское издание решило надавить на жалость, опубликовав статью о плачевной ситуации киевского режима с ракетами-перехватчиками PAC-3 для ЗРК Patriot. Как пишет издание, из-за отсутствия ракет украинцам нечем было отражать удары по энергетике, по которой били российские войска на фоне «морозной зимы», что привело к режиму ЧС в энергетике.
Вот только забыли британцы написать, что инфраструктурную войну развязал их любимый Зеленский, которого неоднократно предупреждали об ответных ударах. Но он посчитал, что это несущественно, а теперь льет крокодильи слезы, жалуясь всем подряд и делая вид, что Киев ни в чем не виноват.
Однако вернемся к ситуации с ракетами-перехватчиками. Как заявлял ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, дефицит зенитных ракет был, есть и будет, это основная проблема для украинской ПВО. Но западные партнеры иногда подкидывают Киеву партии зенитных ракет и для ЗРК Patriot, и ЗРК NASAMS. В январе Украина получила партию ракет и договорилась с США о поставке РАС-3 для Patriot.
Впрочем, Зеленский продолжает выпрашивать у Запада новые поставки. Накануне он заявил, что ракеты для ПВО нужны каждый день, потому что Россия продолжает наносить удары, расход очень большой. В начале февраля при отражении удара Киев потратил 25 ракет РАС-3 для Patriot за одну ночь, при том, что США в месяц выпускают всего 55.
