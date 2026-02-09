«Техника становится более «зубастой»: в западной прессе оценили БТР-22

«Техника становится более «зубастой»: в западной прессе оценили БТР-22

Потенциальные зарубежные клиенты на оборонной выставке в Эр-Рияде получили возможность ознакомиться с экспортным образцом новой российской бронемашины БТР-22 8х8, получившим модульные варианты вооружения. Обратили на него внимание и в западной прессе:

В конструкции учтены уроки ожесточённых боёв, в частности угроза со стороны беспилотников и необходимость повышения выживаемости.

В информационных материалах на стенде говорится, что БТР-22 массой 20 тонн рассчитан на экипаж из 3 чел. и десант из 8 мотострелков. Особое внимание уделяется улучшенному обзору для командира, водителя и наводчика благодаря тепловизорам и панорамной камере кругового обзора.



В базовой комплектации с пушкой 2А72 (в составе привычного боевого модуля от БТР-82А) техника оптимизирована для ведения прицельного огня по пехоте, огневым точкам и легкобронированной технике на ходу. При этом экспортные клиенты могут усовершенствовать машину, оснастив её необитаемой боевой станцией «Баллиста» с пушкой 2А42 (способной применять снаряды с дистанционным подрывом против дронов) и добавив к ней две ПТУР.

БТР-22 и ДУБМ «Баллиста» на выставке WDS 2026 в Эр-Рияде



Представители «Рособоронэкспорта» отметили, что бронемашина может быть оборудована дополнительной боковой бронёй, сетчатыми экранами, средствами верхней защиты от дронов и комплексом РЭБ. По их словам, БТР-22 способен выдерживать попадание пули от 12,7-мм патрона и подрыв 6 кг ВВ. По этому поводу западные обозреватели заметили:

С тактической точки зрения БТР-22 позиционируется как бронетранспортёр, предназначенный для действий в зоне поражения дронов и осколков, поэтому он полагается не только на толщину брони. Российская техника становится более «зубастой».

Как указывается в прессе, БТР-22, сохранивший способность преодолевать водные преграды вплавь и идти на высокой скорости более 85 км/ч (360 л. с.), занимает промежуточное положение между массовым парком российской бронетехники и более тяжёлыми, но менее манёвренными машинами следующего поколения, которые получают широкое распространение на Западе.

Плавающая версия БТР-22 с волноотражающим щитом и без дополнительной защиты по бортам:



В плавающей версии БТР-22 не обладает защитным «обвесом» и, соответственно, имеет потенциально меньшую устойчивость на современном поле боя.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:36
    Для успешных действий на поле боя, в современных реалиях и будущем, технику необходимо оснащать различными системами защиты, автоматизировать процесс как управления, так и ведения боя...
    Это жизненно важная необходимость.
    Вся военная техника, системы, становятся умнее, опаснее, так будет и впредь.
    В этом вопросе, кто не успел, тот опоздал!!!
  2. Аригин Звание
    Аригин
    -8
    Сегодня, 16:41
    Выглядит жутковато, да и толку с неё нет.
    Лучше уж полностью убрать БМ и всю массу пустить на бронирование с учётом мангала.
    Но для этого сперва нужно отказаться от амфибийности. Только так.
    1. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      +4
      Сегодня, 16:56
      Легкие бронемашины должны сохранять возможность плавать
      1. topol717 Звание
        topol717
        +2
        Сегодня, 17:04
        Цитата: d.zacharith
        Легкие бронемашины должны сохранять возможность плавать
        Зачем?
        1. faiver Звание
          faiver
          +2
          Сегодня, 17:14
          Зачем?
          - вспоминаем мсье Портоса - я дерусь потом что дерусь... bully
    2. topol717 Звание
      topol717
      +6
      Сегодня, 17:09
      Цитата: Аригин
      Лучше уж полностью убрать БМ и всю массу пустить на бронирование с учётом мангала.
      Кому лучше? Если пушка может работать в том числе как зенитка против БПЛА с программируемыми снарядами, то зачем её убирать? Да и вообще 30мм пушка никогда еще лишней не была. Это очень весомы аргумент особенно на средних дистанциях. Туда бы еще что то типа АГС-40 для поддержки пехоты на малых
      1. faiver Звание
        faiver
        -1
        Сегодня, 17:20
        Если пушка может работать в том числе как зенитка против БПЛА с программируемыми снарядами, то зачем её убирать?
        - а система обнаружения БПЛА установлена в базовой комплектации? против фпв 30мм избыточна, тяжелые БПЛА на бтр не пошлют. Но пуха нужна однозначно, в спарке с пулеметом
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 17:25
          Цитата: faiver
          - а система обнаружения БПЛА установлена в базовой комплектации?

          Сейчас есть даже ручные малюсенькие коробочки показывающие наличие рядом с вами БПЛА. Уж на БТР такой поставить вообще не проблема. Но остается проблема свой/чужой. Но я бы находясь в БТРе по любому бы сначала выстрелил, а потом разбирался бы свой это дрон или чужой.
          1. Альф Звание
            Альф
            0
            Сегодня, 18:48
            Цитата: topol717
            Но остается проблема свой/чужой. Но я бы находясь в БТРе по любому бы сначала выстрелил, а потом разбирался бы свой это дрон или чужой.

            Свой подлетать не будет.
        2. Kuroneko Звание
          Kuroneko
          +1
          Сегодня, 18:01
          против фпв 30мм избыточна, тяжелые БПЛА на бтр не пошлют.

          Наоборот. Как раз 30мм и нужно - в меньший калибр снаряды с дистанционным подрывом уместить сложно, а на днях как раз мелькала новость, что наконец-то такие снаряды наша оборонка начала крупной серией выпускать.
      2. Аригин Звание
        Аригин
        -6
        Сегодня, 17:26
        Пушка защитить ни от чего не может, особенно от БПЛА, но при этом отжирает массу, которую можно пустить на наращивание брони.

        Броня хотя бы в теории может защитить от БПЛА, а лучшая защита - средства РЭБ плюс разнесенная броня (мангалы и экраны).

        Лет через 5, может и покажут такой вариант на выставке. Позорище.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +3
          Сегодня, 17:33
          Цитата: Аригин
          Пушка защитить ни от чего не может
          Лучшая защита это нападение, слышали про такое.
          Цитата: Аригин
          Броня хотя бы в теории может защитить от БПЛА,
          Вы это танкам расскажите, сколько там у них брони 400мм, а массы сколько?
        2. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          0
          Сегодня, 17:33
          Цитата: Аригин
          но при этом отжирает массу, которую можно было пустить на наращивание брони.
          На просторах Украины беспилотниками жгли Абрамсы, Леопарды и Челленджеры-2 - и сильно им помогла броня ?
        3. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          +3
          Сегодня, 17:55
          Под Гуляйполем наши сожгли очередной Абрамс австралийской поставке в модификации Царь-мангал. Не помогла и броня. На всё ушло 5 дронов.


          Экипаж также был уничтожен ударами дронов.
        4. Alex777 Звание
          Alex777
          +2
          Сегодня, 18:22
          Цитата: Аригин
          Броня хотя бы в теории может защитить от БПЛА

          А Леопарды с Абрамсами, подбитые БПЛА этого не знали...
        5. gmss Звание
          gmss
          0
          Сегодня, 20:18
          в статье написано что вооружение модульное, так что для разных подразделений сетап может быть разным.
          вы бы поинтересовались у своих знакомых штурмовиков (если такие у вас имеются) нужна ли им на броне пушка? )))
          мой знакомый оператор-наводчик бтр82а говорит что при высадке штурмовой группы расходует весь бк для поддержки, без этого никак. будь то в застройке или в полях\посадках
          ну а 30мм снаряд с дистанционным подрывом это не только против дронов, но и против пехоты эффективно hi
      3. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 17:30
        Как эту пуху по быстрым мелким бпла наводить, засекать их визуально, типа один сидит на броне и по связи "наводчик, на 10 часов бпла летит!" и насколько у неё это позволят увн?
        1. topol717 Звание
          topol717
          -2
          Сегодня, 17:35
          Цитата: Incvizitor
          Как эту пуху по быстрым мелким бпла наводить, засекать их визуально, типа один сидит на броне и по связи "наводчик, на 10 часов бпла летит!" и насколько у неё это позволят увн?
          50 лет назад шилку как то умудрялись наводить на летящий самолет. Да и точность тут не требуется, примерно в сторону БПЛА бахнул и осколки свое дело сделают, а если еще и 4-5 выстрелов бахнул то шансов у БПЛА вообще не будет.
    3. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 18:22
      Цитата: Аригин
      Но для этого сперва нужно отказаться от амфибийности. Только так.

      Ну чисто теоретически броню можно сделать легче воды, просто добавив между листами брони легкий материал. Правда центр тяжести вверх сместится.
  3. Aken Звание
    Aken
    +4
    Сегодня, 16:49
    Прощайте Бумеранг с Курганцем.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      -1
      Сегодня, 17:33
      Какой там толстый в сравнении и какая эта бричка.
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +6
    Сегодня, 16:57
    Будем надеяться, что хоть этот образец будет заменять архаичный БТР-82 в СВ РФ. В свое время угробили БТР-90, который готовы были модернизировать под новые требования, мотивируя тем, что он "устарел". И начали пилить Бумеранг. В итоге ни БТР-90, ни Бумеранга на вооружение в 2026 году нет.
  5. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 17:19
    Ну и как же, обеспечивается "зубастая" защита от БПЛА? laughing
    ЗЫ:Все вспоминается видео заходящей на ЛБС в тумане "колонны" войск- на мотоциклах, мопедах, багги и легковушках без стекол и дверей...
    1. faiver Звание
      faiver
      -3
      Сегодня, 17:23
      что нить про военную тайну слышали? bully
      1. Monster_Fat Звание
        Monster_Fat
        +1
        Сегодня, 17:26
        Ну, конечно. "Оно как вылезет, как выпрыгнет, как вылетит и: полетят клочки по закоулочкам"... laughing Не смешите меня. На выставках для всех- секретЪ, военная тайна-ни-ни, ага. yes
        1. faiver Звание
          faiver
          -1
          Сегодня, 17:51
          вот на выставке покажут и расскажут, а нам ни ни..... как бы чего не вышло... bully
          это еще со времен СССР
          1. роман66 Звание
            роман66
            +2
            Сегодня, 18:13
            До сих пор не понимаю, почему секретными были ТТХ и обзоры зарубежной техники?
            1. Альф Звание
              Альф
              0
              Сегодня, 18:51
              Цитата: роман66
              До сих пор не понимаю, почему секретными были ТТХ и обзоры зарубежной техники?

              Чтобы враг не узнал, что мы знаем.
            2. -Paul- Звание
              -Paul-
              0
              Сегодня, 19:52
              почему секретными были ТТХ и обзоры зарубежной техники

              В детстве очень любил журнал "Зарубежное военное обозрение", из-за цветных вклеек.
              Вот там всё вами перечисленное вполне себе несекретно опубликовалось.
    2. роман66 Звание
      роман66
      -3
      Сегодня, 18:12
      Хорошая попытка, буржуин... Но - нет!!!
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 17:55
    Цитата: Аригин
    Пушка защитить ни от чего не может, особенно от БПЛА, но при этом отжирает массу, которую можно пустить на наращивание брони.

    Какой брони и против чего? Прибавить еще 20 тонн брони, и не факт что она поможет. Пушка с правильными боеприпасами очень даже может помочь.
  7. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 18:05
    Почему этой машины нет на фронте?
  8. Pitlot Звание
    Pitlot
    +2
    Сегодня, 18:22
    Не заметил на БТРе комплексную систему защиты, для современного поля боя, от слов совсем.