С целью рекламы: концепт истребителя нового поколения Stavatti SM-39 Razor
Пара SM-39 в полёте
В настоящее время военно-морские силы США проводят программу F/A-XX Next-Generation Air Dominance, целью которой является создание нового палубного истребителя для авианосцев. К этой программе уже присоединились ведущие авиастроительные компании, а кроме того, ею интересуются небольшие организации. Например, компания Stavatti Aerospace недавно представила оригинальный концепт самолёта SM-39 Razor.
Новый игрок на рынке
Компания Stavatti Aerospace начала работу в 1994 г. в г. Ниагара-Фолс (шт. Нью-Йорк). Её основатели — несколько авиастроителей и бизнесменов, ранее работавших в других компаниях. Целью компании стала разработка перспективных проектов, поиск новых решений и т. д.
По известным данным, сейчас в компании работает не более 25 человек. Её годовой доход находится на уровне 3 млн долларов. Портфель заказов и доходы формируются за счёт участия в программах государственных структур, при помощи частных инвестиций, а также из отчислений за интеллектуальную собственность.
За время своего существования «Ставатти» предложила целый ряд концептов авиационной техники разных классов. При этом ни один из таких проектов не стали прорабатывать и доводить до реализации в металле. Все работы останавливались на ранних стадиях. Тем не менее, имелись результаты в виде различных решений и наработок. Их патентовали с целью дальнейшей продажи.
В целом компанию Stavatti Aerospace можно отнести к категории многочисленных мелких организаций и стартапов, пытающихся выводить на рынок смелые и многообещающие решения. При этом заметные результаты её деятельности отсутствуют, и компания не имеет никакого веса в американском авиастроении.
Перспективный проект
Тем не менее, на этот раз «Ставатти» решила попробовать свои силы в сфере морской авиации. В январе 2026 г. она опубликовала пресс-релиз о своей новой разработке. Концепт SM-39 Razor («Бритва») предлагает оригинальную конструкцию самолёта-истребителя для палубной авиации ВМС.
В основе проекта SM-39 лежит несколько смелых идей в области компоновки, двигательных установок, бортового оборудования и т.д. С их помощью, как утверждается, можно получить особый уровень тактико-технических характеристик. В частности, такой истребитель сможет развивать скорость не менее 4 М и демонстрировать другие преимущества перед нынешней техникой.
Несмотря на все технические преимущества и общее новаторство проекта, компания-разработчик обещает приемлемые экономические показатели. Так, при серии в 600 единиц стоимость каждого самолёта составит 85 млн долларов. Соответственно, всё производство будет стоить заказчику 51 млрд долларов. Это означает, что «Бритвы» будут существенно дешевле актуальных самолётов F-35.
Stavatti Aerospace сообщает, что планирует участвовать в перспективной программе ВМС США под обозначением F/A-XX. Она уже передала флоту необходимую документацию. Впрочем, как пишут профильные иностранные издания, ВМС пока не подтверждал получение такого технического предложения.
Особые решения
Концепт SM-39 предусматривает разработку и строительство самолёта-истребителя следующего 6 поколения, предназначенного для базирования на аэродромах и авианосцах. Предлагается ряд необычных технических решений, которые позволят повысить основные характеристики. Razor должен иметь преимущества как перед конкурентами по программе F/A-XX, так и перед существующими и будущими иностранными образцами.
Проекции самолёта Razor
Любопытно, что «Ставатти» пытается привлечь внимание заказчика не только обещанными параметрами, но и внешним видом самолёта. Компания предложила необычную архитектуру планера. Предполагается, что она улучшит аэродинамику и положительно повлияет на некоторые характеристики.
В существующей терминологии описать схему SM-39 достаточно трудно. Самолёт можно рассматривать как необычный вариант «бесхвостки». Он получает укороченный фюзеляж с кабиной пилота и частью необходимых агрегатов. Фюзеляж интегрально соединён с крылом сложной в плане формы. Центроплан выполняется прямым, тогда как консоли малого удлинения имеют большой угол стреловидности. Задняя кромка выполнена ломаной и имеет характерные рулевые поверхности увеличенного размера.
На крыле предусматриваются два своего рода боковых фюзеляжа. Они имеют заострённые носовые обтекатели, ниже которых находятся воздухозаборники двигателей. Сами двигатели помещены в хвостовой части таких фюзеляжей, у задней кромки крыла.
Размеры и масса такого истребителя пока не раскрываются. Можно предположить, что по габаритам он не будет превосходить существующие самолёты F/A-18E/F или F-35. Боевая нагрузка тоже не уточняется — возможно, этот параметр ещё не определён.
Самолёт планируют оснастить парой турбореактивных двигателей от одного из ведущих производителей. Модель таких ТРД неизвестна, но от них требуется высокая тяга и наличие режима полёта с повышенной скоростью. Кроме того, двигательная установка должна обеспечивать беспроблемный взлёт с палубы.
Концепт истребителя F/A-XX от компании Boeing
При помощи перспективных ТРД самолёт должен будет развивать скорость не менее 4 М. Также хотят обеспечить крейсерский полёт на скоростях не менее 2 М. Максимальная дальность полёта превысит 1200 морских миль. При всём этом, истребитель будет сверхманевренным и сможет эффективно вести ближний бой.
Состав бортового оборудования пока не определён. Razor должен нести самые современные средства обнаружения, обработки данных, навигации и связи. Более того, планируется внедрять автоматические системы. Так, в рекламе упоминается возможность создания пилотируемого самолёта, опционально пилотируемого или полностью беспилотного.
SM-39 получит внутренние отсеки для размещения вооружения; также возможно применение внешней подвески. Номенклатуру совместимых ракет и бомб определят позже, на стадии полноценной разработки. При этом компания «Ставатти» не забывает указывать на возможность достижения особых боевых возможностей.
Сомнительные планы
Концепт SM-39 Razor от компании Stavatti Aerospace выглядит весьма интересно. Разработчики предлагают ряд оригинальных решений, которые, как утверждается, дадут высокие характеристики и обеспечат преимущества перед другими самолётами. Однако есть все основания для сомнений в возможности реализации такого проекта, не говоря уже о достижении заявленных параметров.
В первую очередь, вызывает вопросы реальный потенциал компании-разработчика. За 30 с лишним лет своей деятельности она не создала ни одного настоящего проекта авиационной техники. «Ставатти» ограничивается только самыми общими идеями и патентами. У неё попросту нет опыта полноценной разработки самолётов.
Другой вариант F/A-XX от Boeing
Вследствие этого самостоятельное создание нового истребителя выглядит невозможным. Единственный выход — привлечение крупных компаний с необходимыми компетенциями. Однако все потенциальные «субподрядчики» такого рода уже имеют собственные проекты и вряд ли собираются помогать потенциальному конкуренту.
Вызывает сомнения и технический облик предлагаемого самолёта. Например, неясно, для чего нужна необычная и сложная конструкция планера. При этом нетрудно догадаться, что в полёте и при маневрировании боковые «фюзеляжи» и планер в целом будут подвергаться излишним механическим нагрузкам.
Разработчики обещают скорость полёта до 4 М, что практически вдвое выше актуальных требований по программе F/A-XX. Следует отметить, что сама необходимость такой скорости вызывает сомнения. При этом её достижение является крайне сложной задачей. Необходимы двигатели с подходящими характеристиками, нужна соответствующая конструкция планера и т.д.
Stavatti Aerospace упоминает возможность создания пилотируемого самолёта или полноценного БПЛА, причём с искусственным интеллектом. Всё это похоже не на настоящие технические предложения, а на перечисление актуальных тенденций и технологий. Вряд ли за такими идеями имеются реальные наработки, готовые к развитию и применению.
Напомнить о себе
Концепт SM-39 Razor от американской компании Stavatti Aerospace ожидаемо привлёк внимание профильной прессы. Теперь предполагается, что его заметят соответствующие структуры ВМС США. Проект примут в перспективную программу F/A-XX, в рамках которой он должен будет конкурировать с разработками ведущих авиастроительных компаний США.
Очевидно, что «Ставатти» не имеет возможности развить свои идеи и превратить нынешний концепт в полноценный проект, довести его до производства и т.д. Тем не менее, и в этом случае компания смогла напомнить о себе и попасть в новости авиастроительной отрасли. По всей видимости, именно это и было главной целью концепта SM-39, и на большее его создатели не рассчитывают.
