Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о дедлайне в переговорах

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер опроверг заявления главы киевского режима Зеленского о том, что Вашингтон якобы установил дедлайн - конкретные сроки, до истечения которых стороны якобы должны достичь какого-либо результата в мирных переговорах.

Уитакер отметил, что слова Зеленского, что Вашингтон якобы требует, чтобы украинский кризис был полностью урегулирован до июня текущего года, и даже выдвинул какой-то ультиматум, в противном случае пригрозив России максимально ужесточить санкции, мягко говоря, не соответствуют действительности. По словам американского дипломата, Вашингтон действительно стремится к скорейшему завершению боевых действий на Украине, однако власти США осознают, что для этого обе стороны конфликта должны прийти к согласию в спорных вопросах и на основании этого заключить мирное соглашение.



Постпред США при НАТО подчеркнул, что установка каких-либо жестких сроков отнюдь не идет на пользу переговорному процессу. Договор должен быть заключен, как только обе стороны придут к согласию и подпишут мирное соглашение.

Между тем Зеленский по-прежнему отказывается выводить ВСУ из оккупированных районов Донбасса, сократить армию и закрепить нейтральный и внеблоковый статус Украины. Более того, украинский диктатор претендует на Запорожскую АЭС и не намерен продолжать политику дискриминации русского и русскоязычного населения бывшей УССР. Таким образом, очевидно, что от переговоров с откровенно нацистским киевским режимом смысла очень мало...
  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:26
    Чтобы оно не барагозило , не давайте кокса...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 17:30
      Ирек hi ,так его другая крыша снабжает,и по ходу янки с этой прикрышкой ничего сделать не могут.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 17:46
        Постпред США при НАТО подчеркнул, что установка каких-либо жестких сроков отнюдь не идет на пользу переговорному процессу. Договор должен быть заключен, как только обе стороны придут к согласию и подпишут мирное соглашение.

        Зеленский конечно та ещё гни.да, но зачем ему в этом вопросе врать? Выборы в ноябре в США подтверждают версию, что Трампу нужно торопиться, иначе потери в Сенате и Конгрессе свяжутся его по рукам и ногам.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 18:02
          Цитата: Теренин
          Зеленский конечно та ещё гни.да, но зачем ему в этом вопросе врать?

          У Трампа дедлайн - у него выборы.
          У Зеленского ещё больше дедлайн - его либо свои придушат, либо хозяева. Вот честно - не представляю, как он выкрутится.
          У Европы дедлайн - денег втюхивается в Украину всё больше, а перспектива отбить их всё дальше. Ещё большой вопрос будет, что случится, когда в Германии очереди за туалетной бумагой выстраиваться начнут.

          Только нам-то что от их дедлайна?
          Пусть прыгают, пусть бесятся - мы делаем своё дело и у нас, в отличие от них, время есть.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +2
            Сегодня, 18:04
            Цитата: Zoldat_A
            Цитата: Теренин
            Зеленский конечно та ещё гни.да, но зачем ему в этом вопросе врать?

            У Трампа дедлайн - у него выборы.
            У Зеленского ещё больше дедлайн - его либо свои придушат, либо хозяева. Вот честно - не представляю, как он выкрутится.
            У Европы дедлайн - денег втюхивается в Украину всё больше, а перспектива отбить их всё дальше. Ещё большой вопрос будет, что случится, когда в Германии очереди за туалетной бумагой выстраиваться начнут.

            Только нам-то что от их дедлайна?
            Пусть прыгают, пусть бесятся - мы делаем своё дело и у нас, в отличие от них, время есть.

            Вот их бесит, что Россия на их дедлайновскую паранойю никак не реагирует.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 17:27
    Да,да, мы помним сроки которые Трамп называл в предвыборной кампании и первое время после победы на них,а потом пришло отрезвление.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 17:48
      Цитата: Ропот 55
      Да,да, мы помним сроки которые Трамп называл в предвыборной кампании и первое время после победы на них,а потом пришло отрезвление.

      Никто в мире не врет больше рыбака, охотника и кандидата в... чего угодно.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:28
    ❝ Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского* о дедлайне в переговорах ❞ —

    — Может этот дедлайн Трамп для самого Зеленского* установил? ...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 17:31
      Дедлайн могут установить ВС РФ , ушатав всю энергетику в ноль, включая переточные станции подачи энергии из ЕС . Возможности для этого есть .
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 17:51
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Дедлайн могут установить ВС РФ , ушатав всю энергетику в ноль, включая переточные станции подачи энергии из ЕС . Возможности для этого есть .

        С бандеровцами любой дедлайн бесполезен. Они будут бодаться до последнего. Хрущевсаой ошибки повторять нельзя . Бандеровцы должны быть нейтрализованы подчистую.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 18:00
          Цитата: Теренин
          Хрущевсаой ошибки повторять нельзя . Бандеровцы должны быть нейтрализованы подчистую.

          За эту ошибку, сейчас и платит не только Россия.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:36
    Дедлайн начинается с украинских туалетов. Чем они меньше функционируют, тем быстрее наступит мир.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Младший рядовой
      Дедлайн начинается с украинских туалетов. Чем они меньше функционируют, тем быстрее наступит мир.

      Этим и в шароварах места хватить. По истории знаю.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 18:01
        Позвольте с Вами не согласиться. Если шаровары не снимая долго использовать для физиологических дел, никакого объема портков не хватит. Анекдот про какела сходившего под себя на Красной площади помню laughing
  5. Pitlot Звание
    Pitlot
    +1
    Сегодня, 17:57
    Ошибка. " ...не намерен продолжать... ". Вероятно должно быть "... не намерен прекращать... ".