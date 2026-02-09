Тегеран согласился снизить уровень обогащения урана, выдвинув условие

Возможность обсуждения на переговорах снижения уровня обогащения урана, обогащенного до 60 процентов, зависит от того, можно ли в ответ снять все санкции.

На прошедших на прошлой неделе в Омане американо-иранских переговорах вопрос вывоза из Ирана в другие страны обогащенного ядерного топлива не поднимался. Но Тегеран согласился снизить уровень обогащения урана при одном условии.Об этом заявил местным журналистам глава иранской Организации по атомной энергии и вице-президент страны Мохаммад Эслами.Он сказал, что Исламская Республика может пойти на такой шаг, если американцы снимут с нее все санкции. Тогда уровень обогащения имеющегося в распоряжении Тегерана 60-процентного урана будет снижен.Чиновник сказал:6 февраля в Маскате (Оман) проходили переговоры между Ираном и США, где обсуждалась дальнейшая судьба иранской ядерной программы. Агентство Fars предполагает, что участники встречи договорились о продолжении переговорного процесса. До этого было еще пять раундов переговоров. Но с началом ирано-израильского вооруженного конфликта, который разгорелся летом прошлого года, все дипломатические шаги были остановлены. И только на прошлой неделе они возобновились.Помимо этого, в январе между Вашингтоном и Тегераном произошло обострение отношений. Тогда американский президент Дональд Трамп объявил о переброске в ближневосточный регион большого количества военных кораблей.