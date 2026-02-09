Тегеран согласился снизить уровень обогащения урана, выдвинув условие

3 836 23
Тегеран согласился снизить уровень обогащения урана, выдвинув условие

На прошедших на прошлой неделе в Омане американо-иранских переговорах вопрос вывоза из Ирана в другие страны обогащенного ядерного топлива не поднимался. Но Тегеран согласился снизить уровень обогащения урана при одном условии.

Об этом заявил местным журналистам глава иранской Организации по атомной энергии и вице-президент страны Мохаммад Эслами.



Он сказал, что Исламская Республика может пойти на такой шаг, если американцы снимут с нее все санкции. Тогда уровень обогащения имеющегося в распоряжении Тегерана 60-процентного урана будет снижен.

Чиновник сказал:

Возможность обсуждения на переговорах снижения уровня обогащения урана, обогащенного до 60 процентов, зависит от того, можно ли в ответ снять все санкции.


6 февраля в Маскате (Оман) проходили переговоры между Ираном и США, где обсуждалась дальнейшая судьба иранской ядерной программы. Агентство Fars предполагает, что участники встречи договорились о продолжении переговорного процесса. До этого было еще пять раундов переговоров. Но с началом ирано-израильского вооруженного конфликта, который разгорелся летом прошлого года, все дипломатические шаги были остановлены. И только на прошлой неделе они возобновились.

Помимо этого, в январе между Вашингтоном и Тегераном произошло обострение отношений. Тогда американский президент Дональд Трамп объявил о переброске в ближневосточный регион большого количества военных кораблей.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 17:10
    ❝ Исламская Республика может пойти на такой шаг, если американцы снимут с неё все санкции ❞ —

    — Американцы могут снять санкции, а через неделю наложить вдвое больше ...
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +2
      Сегодня, 17:37
      Ну а Иран может обогащать и больши 60 процентов, но в КНДР 🇰🇵 🤗
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +7
    Сегодня, 17:26
    На чтобы иранцы не согласились , всё равно их обманут.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -2
      Сегодня, 17:43
      Цитата: Ирек
      На чтобы иранцы не согласились , всё равно их обманут.

      А наших?
    2. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 17:44
      Им надо время. И снятие санкций временное.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 18:06
      Цитата: Ирек
      На что бы иранцы не согласились , всё равно их обманут.

      Да и в любом случае - Трамп вошёл в раж. Его устроят либо его условия, либо хорошего пинка по фаберже.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 18:20
        Кто пинать будет? Пиналка у кого выросла?
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          -1
          Сегодня, 18:39
          Цитата: роман66
          Кто пинать будет? Пиналка у кого выросла?
          Ну, "парни в тапках" могут чего-нибудь запустить...
          А вобще, чтобы затронуть трамповы фаберже, вовсе не обязательно "Линкольн" затопить. Достаточно нанести какой-либо ощутимый ущерб и хотя бы небольшую угрозу затопления. И вот уже Трамп "всех победил" и "с победой" вся "красивая армада" пошлёпала в сторону Филиппин...
          Уже видели такое. В исполнении того же Трампа, кстати.
      2. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 18:53
        Цитата: Zoldat_A
        Да и в любом случае - Трамп вошёл в раж. Его устроят либо его условия, либо хорошего пинка по фаберже.

        По мне так Рыжий входит в разнос и Вэнса уже готовят на замену дедушке.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 19:06
          Цитата: isv000
          Цитата: Zoldat_A
          Да и в любом случае - Трамп вошёл в раж. Его устроят либо его условия, либо хорошего пинка по фаберже.

          По мне так Рыжий входит в разнос и Вэнса уже готовят на замену дедушке.
          Вэнс-то, если не застрелят (прошу запомнить это ЕСЛИ), то так и так заменит дедушку. Но, думаю, свой срок он, всё-таки, досидит. В кока-колу будут галоперидол подмешивать лошадиными дозами - и всё не так страшно будет. Лишь бы кока-колу брал в ящике стола, а не в супермаркете.

          Кстати.
          Мой школьный друг, широко известный в своих кругах врач-психиатр, замечает в поведении Трампа побочку от действия определённой группы стимуляторов половой активности.
          Не знаю - ему, конечно, виднее. Он понимает в этом. По мне - так обычный маразм. Он, маразм, тоже ведь разный бывает - не только штаны мочить...
    4. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 18:19
      В этом суть всех переговоров с Западом
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 17:31
    А как осуществлять контроль за уровнем обогащения? Только шпионскими делегациями на объекты под крышей МАГАТЭ и другими демократическими организациями.
  4. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 17:38
    Тегеран согласился снизить уровень обогащения урана, выдвинув условие

    Иранцам бесполезно выставлять условия. всё равно нарушат их евреи, что не могут с ними рядом жить, боясь получить ответку. тем более им в одну харю стрёмно гавкать, всегда папика пин дос ика на помощь зовут.
    Потому о чём бы Тегеран и фша договорились, евреи всё равно по-своему вывернут и договорённости козе под хвост спустят.
  5. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Сегодня, 17:38
    Тем более что уран это прошлый век. Нужно копить плутоний:))
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      0
      Сегодня, 18:04
      Цитата: Single-n
      Тем более что уран это прошлый век. Нужно копить плутоний:))

      Урановые машины проще в изготовлении, надёжнее в работе и проще в хранении и эксплуатации. Плутоний позволяет создать машину покомпактнее, но уж такой это гадкий материал, с ним столько сложностей... Да и для накопления плутония, надо иметь реактор, в котором будет работать уран
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:49
    Американцы будут тянуть с переговорами - подготовятся и нанесут комплексный удар .За эти месяцы Иран должен подготовится и убрать все свои амбиции - если что всех в одно лицо разнесём.Иран для КНР и нас совсем не Венесуэла.В случае проигрыша Ирана ,первым оборзеет Азербайджан .Потом другие подтянуться .Даже саудитам будет очень весело.США мастерски владеют искусством переговов ,в нужный момент наносят удар .Мадуро не даст соврать .
  7. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 17:54
    Pokud USA napadne Irán, nemyslím si, že by Čína v dubnu přijala Trumpa. Spolupráce Irán Čína je hodně velká.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 17:54
      Если США нападут на Иран, я не думаю, что Китай примет Трампа в апреле. Ирано-китайское сотрудничество очень прочное.
  8. Altai2026 Звание
    Altai2026
    0
    Сегодня, 18:48
    Вообще у меня сейчас нет возможности донести до руководства РФ простой факт что РФ единственная страна в мире которая может забрать весь иранский уран на сохранение ( до отменыиранских санкций)и никто в мире не сможет обвинить нашу страну что она увеличивает наш ядерный потенциал!!!
  9. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 18:50
    Ковбойцам нужна ваша одежда и ваш мотоцикл!
  10. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 18:51
    Ковбойцам нужна ваша одежда и ваш мотоцикл!
  11. olbop Звание
    olbop
    -1
    Сегодня, 19:22
    Ирану нужно уж сразу договариваться с США о том, что изготовим, дескать пяток-десяток ядерных зарядов, а больше - ни-ни. Это, наверное, будет проще проверить, чем степень обогащения и количество обогащенного вещества.
  12. Неизбежно Звание
    Неизбежно
    0
    Сегодня, 19:56
    Если коротко: иранское руководство пытается торговаться, сохраняя при этом воинственный вид.