Подножка от Эпштейна: в Шотландии Стармера призвали уйти в отставку

Подножка от Эпштейна: в Шотландии Стармера призвали уйти в отставку

В Британии набирает обороты обсуждение того, должен ли Кир Стармер подать в отставку с поста главы кабмина, как человек назначивший в своё время послом в США Мандельсона – фигуранта досье Джеффри Эпштейна. Питер Мандельсон ранее признал, что имел связи с Эпштейном, и это признание уже повлекло за собой отставку главу аппарата премьера – Моргана Максуини. Но всю ответственность за назначение несёт премьер Стармер, а потому кресло и под ним зашаталось.

В рядах Лейбористской партии, которую Кир Стармер и возглавляет, мнения по поводу его дальнейшей премьерской судьбы разделились.

Лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар призывает Кира Стармера покинуть премьерский пост и признать свою ответственность перед однопартийцами и всеми британцами. Шотландские лейбористы Сарвара поддержали. Своеобразная подножка от Эпштейна.

Сарвар:

Если он не сделает это, то всё усугубится для Лейбористской партии, в том числе и здесь – в Шотландии. Мы не можем допустить, чтобы провалы в самом сердце Даунинг-стрит привели к продолжению этих провалов здесь, в Шотландии, потому что майские выборы не останутся без последствий для жизни шотландцев.

Депутат британского парламента от Лейбористской партии Грэм Стрингер заявил о том, что Стармер находится под большим давлением и «вряд ли его выдержит».

Стрингер:

Я не хочу, чтобы он ушёл сейчас, но вряд ли Стармер выдержит весь этот хаос вокруг своей персоны. Думаю, нам нужно подождать и посмотреть, какими будут результаты выборов в органы местного самоуправления в Англии, а также выборов в Уэльсе и Шотландии. Это даст депутатам от Лейбористской партии время, чтобы разобраться в правильной процедуре.

В Уэльсе в свою очередь тоже заявили, что «нужно подождать какое-то время».

Тем временем политический рейтинг Кира Стармера сегодня упал даже ниже уровня самого непопулярного премьера последних лет Лиз Трасс. Эксперты говорят о том, что лейбористы и сами бы не прочь заменить его на другого премьера от своей партии, но пока нет кандидатур, которые были бы одобряемыми разными партийными слоями.

Со своей же стороны можно добавить: если место Стармера в ближайшее время и займёт кто-то другой, никакого улучшения отношений с Россией у Британии всё равно не будет. Можно даже спрогнозировать, что любой другой британский премьер одну из своих первых поездок совершит в Киев, так как Лондон цепко держится за свой проект «анти-Россия».
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 17:56
    Стармер тоже запачкался с бандеровцами, а это карьере, как показывает история - досвидос, целую, Вася!
    1. хрыч Звание
      хрыч
      +2
      Сегодня, 18:02
      До того, как он запачкался, он уже был не очень чист wassat С душком. Но удивляет партийный лидер Скоттов, некий Ананас. Роберт Брюс и Уи́льям Уо́ллес, боровшиеся с английскими оккупантами, весьма бы удивились, что рулит сарацин какой-то wassat
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 18:08
        Цитата: хрыч
        что рулит сарацин какой-то

        Стармер мусульманин? belay
        2. хрыч Звание
          хрыч
          -1
          Сегодня, 18:16
          Цитата: Теренин
          Стармер мусульманин?

          Нужно проверить на наличие крайней плоти
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +2
            Сегодня, 18:17
            Цитата: хрыч
            Цитата: Теренин
            Стармер мусульманин?

            Нужно проверить на наличие крайней плоти

            А вдруг окажется - еврей!? belay
            1. хрыч Звание
              хрыч
              -1
              Сегодня, 18:19
              Цитата: Теренин
              А вдруг окажется - еврей!?

              Это уже дальше будем разбираться, пока начнем с края ... плоти wassat
              1. Теренин Звание
                Теренин
                +3
                Сегодня, 18:23
                Цитата: хрыч
                Цитата: Теренин
                А вдруг окажется - еврей!?

                Это уже дальше будем разбираться, пока начнем с края ... плоти wassat

                Еврей и мусульманин в одном лице у руководства Британии, это я скажу - взрывоопасная смесь. winked
                1. хрыч Звание
                  хрыч
                  0
                  Сегодня, 18:38
                  Цитата: Теренин
                  Еврей и мусульманин в одном лице

                  Есть такой персонаж, но его имя нельзя произносить всуе wassat
                2. Татьяна Звание
                  Татьяна
                  0
                  Сегодня, 18:52
                  Цитата: Теренин
                  Еврей и мусульманин в одном лице у руководства Британии, это я скажу - взрывоопасная смесь.

                  Личная жизнь Кира Стармера
                  В 2007 году женился на Виктории Александер, с которой познакомился в 2000-е годы, когда оба работали в юридической сфере. Его жена, имеющая по отцу польско-еврейское происхождение, приняла иудаизм. Стармер – атеист. В их семье есть сын и дочь.
                  См. подробно - "Самый консервативный лейборист" и его еврейская семья. Чем известен новый премьер Британии Кир Стармер. Опубликовано 05.07.2024 - https://dzen.ru/a/Zof8tvb6yh0_mqOZ?ysclid=mlfbyrq64r319592940

                  Наверняка дети Стармера тоже евреи-иудеи!
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 18:03
    премьер одну из своих первых поездок совершит в Киев, так как Лондон цепко держится за свой проект «анти-Россия»

    Проект "анти-Россия" и есть детище Британии.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 18:14
    Дмитриев просто так начал сразу после встречи с Уиткффом - Стармер должен уйти ?!!! Он просто передаёт требование американского обкома.У американского обкома уже кандидат заготовлен на пост премьер- министра Англии .Есть нюанс - он будет устраивать нас?Самое главное чтобы он не устраивал Урсулу и Зеленского .
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:34
    Наглы, они такие наглы и меняются не собираются, никогда...
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:59
    Ну "выберут" новую Лизу с Трассы. Потом другую, потом еще одну, и так до бесконечности. И что изменится в английской политике? Да ничего.