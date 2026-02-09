Если он не сделает это, то всё усугубится для Лейбористской партии, в том числе и здесь – в Шотландии. Мы не можем допустить, чтобы провалы в самом сердце Даунинг-стрит привели к продолжению этих провалов здесь, в Шотландии, потому что майские выборы не останутся без последствий для жизни шотландцев.

Я не хочу, чтобы он ушёл сейчас, но вряд ли Стармер выдержит весь этот хаос вокруг своей персоны. Думаю, нам нужно подождать и посмотреть, какими будут результаты выборов в органы местного самоуправления в Англии, а также выборов в Уэльсе и Шотландии. Это даст депутатам от Лейбористской партии время, чтобы разобраться в правильной процедуре.

В Британии набирает обороты обсуждение того, должен ли Кир Стармер подать в отставку с поста главы кабмина, как человек назначивший в своё время послом в США Мандельсона – фигуранта досье Джеффри Эпштейна. Питер Мандельсон ранее признал, что имел связи с Эпштейном, и это признание уже повлекло за собой отставку главу аппарата премьера – Моргана Максуини. Но всю ответственность за назначение несёт премьер Стармер, а потому кресло и под ним зашаталось.В рядах Лейбористской партии, которую Кир Стармер и возглавляет, мнения по поводу его дальнейшей премьерской судьбы разделились.Лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар призывает Кира Стармера покинуть премьерский пост и признать свою ответственность перед однопартийцами и всеми британцами. Шотландские лейбористы Сарвара поддержали. Своеобразная подножка от Эпштейна.Сарвар:Депутат британского парламента от Лейбористской партии Грэм Стрингер заявил о том, что Стармер находится под большим давлением и «вряд ли его выдержит».Стрингер:В Уэльсе в свою очередь тоже заявили, что «нужно подождать какое-то время».Тем временем политический рейтинг Кира Стармера сегодня упал даже ниже уровня самого непопулярного премьера последних лет Лиз Трасс. Эксперты говорят о том, что лейбористы и сами бы не прочь заменить его на другого премьера от своей партии, но пока нет кандидатур, которые были бы одобряемыми разными партийными слоями.Со своей же стороны можно добавить: если место Стармера в ближайшее время и займёт кто-то другой, никакого улучшения отношений с Россией у Британии всё равно не будет. Можно даже спрогнозировать, что любой другой британский премьер одну из своих первых поездок совершит в Киев, так как Лондон цепко держится за свой проект «анти-Россия».