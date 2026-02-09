Опрос: большинство жителей ФРГ выступают за расширение поддержки Украины

Опрос: большинство жителей ФРГ выступают за расширение поддержки Украины

Согласно опубликованным результатам проведенного в Германии социологического исследования, более половины жителей ФРГ по-прежнему выступают за продолжение и даже усиление поддержки Украины.

Опрос показал, что 52% немцев считают, что Западу следует усилить финансовую и военную помощь Киеву, чтобы таким образом вынудить Россию прекратить боевые действия и согласиться на предложенные Европой и Украиной условия. Из них 12% — либо только за поставки ВСУ вооружений, либо только за финансирование Украины. Против дальнейшей поддержки киевского режима выступают лишь 35% респондентов.



В пользу усиления поддержки Украины, согласно опросу, выступает подавляющее большинство (74%) сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), блока ХДС/ХСС — 70% и «Союза 90 / Зелёных» — 70%. Чуть меньше уровень поддержки такого курса Берлина среди сторонников Левой партии — 52%. В то же время резко против продолжения западной помощи Украине выступают сторонники «Альтернативы для Германии» (АДГ) и «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» — по 65% против.

Между тем примечательно, что одновременно с этим в Германии снижается страх прямого конфликта с Россией европейских членов НАТО. Опасаются, что, окончательно покончив с Украиной, Россия может атаковать какую-то страну альянса (например, Польшу или Литву), 54% немцев — это на 8% меньше, чем в сентябре. При этом более трети опрошенных — 34% и вовсе не разделяют подобных опасений.
  1. хрыч Звание
    хрыч
    +3
    Сегодня, 18:06
    Сомнительный результат опроса. Фамилия у Вагенкнехт интересная. 'Wagen' означает 'конная повозка', а 'Knecht' — слуга. Также в старину слугу, едущего на козлах или запятках экипажа, называли грум. Обычно такие слуги были лишь у богатых господ.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +7
      Сегодня, 18:11
      Цитата: хрыч
      Сомнительный результат опроса. Фамилия у Вагенкнехт интересная. 'Wagen' означает 'конная повозка', а 'Knecht' — слуга.

      Да это понятно, у кого за спиной административный ресурс, значит в ту сторону и результаты всех исследований.
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        0
        Сегодня, 18:50
        Ну да, чего Германии бояться-то, ядерный удар-то не получат, вот и поддерживают они войну против РФ!
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 18:58
        Если бы у нас провели опрос на подобную тему, боюсь результат тоже бы удивил.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:42
        Цитата: Теренин
        Да это понятно, у кого за спиной административный ресурс, значит в ту сторону и результаты всех исследований.

        А я верю, у немцев в крови "Дранг нах Остен", хотя немец уже не тот который начинал ВМВ.
    2. Fachmann Звание
      Fachmann
      +12
      Сегодня, 18:12
      К сожалению, результат именно таков. Желающих руками украинцев повоевать с Россией доходит даже до 70%.
      И теже 70% заявляют, что если (о ужас!) Россия нападёт на Германию, воевать лично они не хотят.
    3. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +9
      Сегодня, 18:15
      Цитата: хрыч
      Сомнительный результат опроса.

      Ничего сомнительного в нём нет. Обычный результат пропаганды… если вам из каждого утюга твердят, что Россия закончив с украиной, переключится на Европу, то вполне ожидаемо. Родственники в Германии и Австрии, реально в шоке, от того что приходится объяснять на пальцах знакомым, что России даром не нужна война с Европой.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 18:56
        hi!
        Цитата: Охотовед 2
        Цитата: хрыч
        Сомнительный результат опроса.

        Ничего сомнительного в нём нет. Обычный результат пропаганды…
        Это что ж получается? По логике этих 52%, чтобы избежать позора Наполеона, он должен был привести в Россию не 500 тысяч, а миллион? А Гитлер не 2,5 миллиона, а восемь - тогда бы не было унижения Германии 1945-го?

        Почему они не могут понять, что, с ними или без них, но на Украине всё закончится так, как нам нужно?
        А в отношении Западной Европы, с учётом многих факторов и наличия, в первую очередь, у России ядерного оружия, разговор, в случае войны, будет идти не об их унижении и поражении, а о СУЩЕСТВОВАНИИ?
      2. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +1
        Сегодня, 19:06
        Рискую обратить на себя всеобщий гнев, но вы сейчас за себя говорите или за руководство РФ, кто подобные решения принимает?
        Не, Лиссабон конечно может спать спокойно, но вот прибалтийской кильке есть о чем подумать. СВО же началось не на пустом месте, а из-за притеснения русских, русского, и прямой военной угрозе для РФ. Теперь вопрос: А в тех же бывших республиках советской прибалтики что-то в корне отличается? Румынка Санду разве не имеет планов задушить Приднестровье? А пшеки с лабусами не устроят провокаций по блоку Калининграда.
        И это будет просто ОТВЕТ. Тут не только от позиции РФ зависит но и от действий оппонента.
    4. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 18:18
      Фамилия Wagenknecht — классическая немецкая составная фамилия, и её корни читаются довольно прозрачно.
      Wagen — «повозка», «телега», «воз», в современной интерпретации "автомашина"
      Knecht — «слуга», «работник», «батрак», «оруженосец»
      Буквально: «слуга повозки», «работник при повозке» или "человек, обслуживающий транспортное средство".
      Когда-то это было чётко: Wagenknecht - человек обозного/транспортного дела (промысла) hi
      1. хрыч Звание
        хрыч
        +1
        Сегодня, 18:25
        Не водитель кобылы, получается, а руку подать, коли карета. Видимо погрузка-разгрузка телеги. А так, суровый тевтонский гений нам подарил много бюрократических и прочих, профессиональных терминов. Бухгалтер, слесарь, гастарбайтер. Пора прислугу кнехтами величать ... у кого она есть wassat drinks
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +2
          Сегодня, 18:30
          Да, верно. Можно ещё шлагбаум (Schlagbaum), бюстгальтер (Brusthalter), Бушлат (Brustlate), ерунда (hier und da) до коллекции упомянуть yes
          1. Zhitel111 Звание
            Zhitel111
            +1
            Сегодня, 19:37
            Цитата: Fachmann
            ерунда (hier und da) до коллекции упомянуть yes

            Исходя из этих примеров, возникает странная ассоциация со словом die Kasematte – Кузькина мать оттуда же? wassat
          2. Моторист Звание
            Моторист
            0
            Сегодня, 19:59
            Цитата: Fachmann
            до коллекции упомянуть

            Дрючить (drucken) -- оказывать давление.А вообще-то кнехт автомобилю не нужен, так что фамилию можно перевести как Собакипятаяногова. laughing

            P.S.: Die Klamotten -- лохмотья.
          3. Моторист Звание
            Моторист
            0
            Сегодня, 20:09
            P.P.S.: Nach her, или просто nach -- не перевожу. lol
    5. ettore Звание
      ettore
      +3
      Сегодня, 18:50
      Цитата: хрыч
      Сомнительный результат опроса.

      Почему? Гитлеры приходят и уходят, а немцы как были нацистами так и остались.
    6. olbop Звание
      olbop
      +2
      Сегодня, 19:30
      Сомнительный результат опроса.

      Возможно и так. По крайней мере по информации наших СМИ в Германии все больше недовольных провалами в экономике, не в последнюю очередь благодаря поддержке Украины, и политическим курсом Мерца.
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +6
    Сегодня, 18:11
    Немцы исконно проявляли раболепство к власти (а сейчас власть занимается оголтелой русофобией) - посему верю в опрос ...
    1. Был Мамонт Звание
      Был Мамонт
      +1
      Сегодня, 18:51
      Цитата: Андрей Малащенков
      Немцы исконно проявляли раболепство к власти (а сейчас власть занимается оголтелой русофобией) - посему верю в опрос ...

      Раболепство- это как то ближе к Востоку. Немцев веками приучали к порядку, выполнению самого абсурдного закона. Прими закон, что надо переходить дорогу не пешеходному переходу , а по диагонали -будут. Так я их воспринимаю.Случись вновь воевать с нами, будут добросовестно, даже те , кто против. Все опросы от лукавого.
      Пропаганду никто не отменял.На Украине русские с той стороны воюют чтобы не говорить по русски? Превратили в янычар?
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:19
    Давно виртуальные социологические исследования стали критерием Истины? Надо понимать, что ГДР это не ФРГ, и старшее поколение это помнит. Немцам надо от османов защищаться, но уже поздно.
  4. asng Звание
    asng
    +3
    Сегодня, 18:26
    Население голосует так, как его программируют.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 18:28
    У меня друг служил в ГДР. Командир танка. По соседству с нашей воинской частью, проживал фриц, воевавший за Гитлера, который очень сильно этим гордился. Даже фотки соседям показывал, где он в форме вермахта. Сарафанное радио донесло до наших эту информацию. И как наши ехали на полигон немного пострелять, танк моего друга
    отклонялся от курса и танчиком сносил забор фрица в его приусадебном хозяйстве. laughing Немец пытался жаловаться. А на кого жаловаться, на СССР чтоль? Наше командование оперативно вычислило моего приятеля и сделало ему строгое внушение. Но все равно, он еще пять раз
    забор сносил laughing , и передал эту традицию своим детям. Сейчас внуками занимается.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:29
    В следующем опросе должен быть вопрос. Немцы согласны потерять остров Рюген впользу России поддерживая Украину ?" Да " и " Нет" и без вариантов .
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 18:30
    Ну и что? Что здесь неожиданного? Ещё с Чудского озера они об этом об уничтожении России мечтают. И в ПМВ и ВМВ также мечтали. Кто только не мечтал уничтожить Россию и монголы и турки и французы и все вместе в Крымской войне. А сейчас украинцы. Нам по жизни нельзя давать по армии слабину. Постоянно об этом помнить. hi
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:32
    Правильно заданный вопрос, это уже половина нужного ответа для того, кто такие опросы устраивает... ничего нового.
    Гейропейский обыватель боится усиления России, это у него на генном уровне заложено, с молоком матери впитал... ну и пропоганда из всех "утюгов", не прекращается никогда. Тоже все как всегда...
    1. reframing Звание
      reframing
      0
      Сегодня, 18:42
      Именно так)))
      "На все ваши ответы будут заданы вопросы" (Трасса 60)
  9. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 18:47
    Немцам информацию подают таким способом, что они конечно за это. Пропаганда она такая. В нашей стране помнят как еще 80+ лет назад эта страна в едином порыве салютовала своему фюреру. Сегодня немцы подозревают, что отдав 52% голосов за поддержку войны они продолжают салютовать?
  10. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 18:51
    Z různých zdrojů jsem četl, že pokud Rusko použije Atomovou zbraň, nebude to proti Ukrajině, ale proti Německu, nebo Anglii. Zdá se, že nacistům v Evropě jde pořád o válku s Ruskem, jsou jako malé děti, které ještě neumí přemýšlet o důsledcích.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 18:51
      Я читал в разных источниках, что если Россия применит атомное оружие, то не против Украины, а против Германии или Англии. Похоже, что нацисты в Европе всё ещё заинтересованы в войне с Россией, они подобны маленьким детям, которые ещё не могут задуматься о последствиях.
  11. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 18:54
    Опрос: большинство жителей ФРГ выступают за расширение поддержки Украины

    Какой результат политикам у власти надобен, такой и получат. А как на самом деле ответили, то уже никого не колышит. request lol
  12. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 18:58
    Я вот пытаюсь объяснять аборигенам, что в ФРГ нет вообще ничего, чего не было бы в России (разве что футболисты, да и то у них все большк черных) Даже их легковушки все хуже и хуже. Так что смысла воевать нет никакого. Вроде всасывают постепенно.
  13. acetophenon Звание
    acetophenon
    +2
    Сегодня, 19:03
    Нашему руководству удалось довести до немцев понимание, что за враждебные действия против России им НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. Раньше, в прошлом веке, они боялись. Но наш президент сумел их на этот счёт успокоить. Так вот они и осмелели.
  14. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 19:31
    Поэтому не стоит надеяться что там народ одумается, и выберет другую власть или выйдет на улицы.