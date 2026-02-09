В ходе масштабных учений Франция готовится отразить нападение «Меркурия»
На французской территории вчера стартовали маневры Orion 2026, которые продлятся три месяца. В них примут участие 12 тысяч военнослужащих, из которых примерно две трети представляют Вооруженные силы Франции.
Помимо этого, будут задействованы сотни единиц наземной, воздушной и морской техники. В частности, предполагается участие примерно 140 единиц авиационной техники, более тысячи беспилотников, около двух тысяч единиц бронетехники, а также французского авианосца «Шарль де Голль». Последний будет действовать в северной части Атлантического океана. Судя по всему, ядерная составляющая не будет использована.
Предполагается, что участники маневров отработают военные действия в условиях конфликта высокой интенсивности на европейском континенте.
Согласно сценарию, в ходе масштабных учений Франция вместе с союзниками готовится отразить нападение «Меркурия». Это некое «экспансионистское государство», расположенное на восточных рубежах Европы. Оно якобы напало на какую-то восточноевропейскую страну, которая обратилась к Парижу за помощью. Французы незамедлительно вступают в конфликт, пока остальные союзники собираются с силами и подтягивают резервы.
Учения проходят под эгидой Североатлантического альянса. Они включают в себя высадку десантов, переброску подразделений и логистические действия. Предполагается, что условные военные действия будут носить интенсивный характер и многими деталями напоминать украинский конфликт.
