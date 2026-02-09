В ходе масштабных учений Франция готовится отразить нападение «Меркурия»

На французской территории вчера стартовали маневры Orion 2026, которые продлятся три месяца. В них примут участие 12 тысяч военнослужащих, из которых примерно две трети представляют Вооруженные силы Франции.

Помимо этого, будут задействованы сотни единиц наземной, воздушной и морской техники. В частности, предполагается участие примерно 140 единиц авиационной техники, более тысячи беспилотников, около двух тысяч единиц бронетехники, а также французского авианосца «Шарль де Голль». Последний будет действовать в северной части Атлантического океана. Судя по всему, ядерная составляющая не будет использована.



Предполагается, что участники маневров отработают военные действия в условиях конфликта высокой интенсивности на европейском континенте.

Согласно сценарию, в ходе масштабных учений Франция вместе с союзниками готовится отразить нападение «Меркурия». Это некое «экспансионистское государство», расположенное на восточных рубежах Европы. Оно якобы напало на какую-то восточноевропейскую страну, которая обратилась к Парижу за помощью. Французы незамедлительно вступают в конфликт, пока остальные союзники собираются с силами и подтягивают резервы.


Учения проходят под эгидой Североатлантического альянса. Они включают в себя высадку десантов, переброску подразделений и логистические действия. Предполагается, что условные военные действия будут носить интенсивный характер и многими деталями напоминать украинский конфликт.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 18:17
    ❝ Франция вместе с союзниками готовится отразить нападение «Меркурия». Это некое «экспансионистское государство», расположенное на восточных рубежах Европы ❞ —

    — Ишь как законспирировались! И ведь никто «не догадается», кого они имели в виду ...
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +5
      Сегодня, 18:20
      В ходе масштабных учений Франция готовится отразить нападение «Меркурия»


      Марс атакует.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 18:47
        Цитата: Sky Strike fighter
        В ходе масштабных учений Франция готовится отразить нападение «Меркурия»

        Марс атакует.

        Это некое «экспансионистское государство», расположенное на восточных рубежах Европы.

        Ну, теперь хоть знаем, кто живёт на "восточных рубежах Европы"...
        1. mark1 Звание
          mark1
          +2
          Сегодня, 19:30
          Это видимо в Польше и Прибалтике такие монстры)))
      2. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        +3
        Сегодня, 18:47
        Хм а зачем (на фото) у снегоходов фары включены ? - это что бы лучше целиться по ним или боятся что полиция оштрафует за езду с не включенными фарами ???
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 19:35
          Цитата: Андрей Малащенков
          Хм а зачем (на фото) у снегоходов фары включены ? - это что бы лучше целиться по ним или боятся что полиция оштрафует за езду с не включенными фарами ???
          Они не знают, где расположен Меркурий. Наверное, рассчитывают, что очень далеко от Солнца, что, в отсутствие европейской демократии, там вечная ночь и хотят меркурианцев ослепить. laughing
          Ну и самим так духоподъёмнее... "Вон, какие мы страшные!" (тут начинает звучать "Полёт валькирий")
        2. Sasha1979 Звание
          Sasha1979
          +2
          Сегодня, 19:43
          Да, полиция оштрафует. Российская военная полиция.
      3. lubesky Звание
        lubesky
        0
        Сегодня, 19:01
        Цитата: Sky Strike fighter
        Марс атакует.


        Охота с бластерами на лягушек на болоте
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 18:25
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Франция вместе с союзниками готовится отразить нападение «Меркурия». Это некое «экспансионистское государство», расположенное на восточных рубежах Европы ❞ —

      — Ишь как законспирировались! И ведь никто «не догадается», кого они имели в виду ...

      Ага, как Остап Бендер: "Мы протянем руку помощи, но протянем её не всем, а только голодным детям ..." yes
      1. хрыч Звание
        хрыч
        -1
        Сегодня, 18:42
        Цитата: Теренин
        голодным детям ..

        Эпштейн тоже подобное имел в виду?
    3. Zhan Звание
      Zhan
      0
      Сегодня, 18:36
      -Ишь как законспирировались! И ведь никто «не догадается», кого они имели в виду ...

      Не-а никто... smile Хотя взяли и обозвали на "Меркурием"...зачем, для чего... smile
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 18:20
    Меркурий В мифологии — бог торговли у римлян. Значит это не Мы выступаем в качестве условного противника… Русские кто угодно, но точно не торгаши.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 18:39
      Меркурий посредник между миром живых и мертвых.Связан с договорённостями, соглашениями,партнёрством,торговлей, дорогами, путями сообщения,СМИ, связью(передача данных),учебой, информацией в целом и белым цветом. Кстати на Триколоре России белый цвет в самом верху.Ранее данный Триколор,позже ставший государственным флагом России ,в Нидерландах был опять же связан именно с торговым флотом.Петр Первый сделал его государственным флагом привезя из Нидерландов.Ну и о традициях на флоте.

      корвет "Меркурий", боевой корабль российского флота, на данный момент последний (или крайний, как кому угодно), в длинной череде "Меркуриев", начиная с императорского флота, продолжая советским и сейчас российским. В общей сложности "Меркуриев" в русском флоте, за всю историю его существования, было построено не менее десятка, это были разные корабли, по своему назначению и применению. Эту добрую традицию заложил Николай I, своим указом, в котором прямо было сказано: "дабы память знаменитых заслуг команды брига "Меркурий" никогда во флоте не исчезала", - т.е. император повелел, чтобы в русском флоте всегда был корабль с таким названием.


      https://dzen.ru/a/ZHwgLAxb1WofB0_U

      Так же в истории России традиционным цветом на всём протяжении истории является красный,который связан с Марсом,силовой планетой войны,активных действий,спортсменов,первопроходцев, новаторов,начала всего нового,но это и очень агрессивный цвет.Красный символизируется с выживанием любой ценой,борьбой,экспансией,лидерством.
  3. Теренин Звание
    Теренин
    0
    Сегодня, 18:31
    В ходе масштабных учений Франция готовится отразить нападение «Меркурия»

    А, что, нормальный позывной России. Меркурий это бог-покровитель торговли, прибыли и обогащения, сын бога неба Юпитера.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -1
      Сегодня, 19:12
      В астрологии Россия больше ассоциируется с Сатурном и знаком Водолея,которым он управляет.Небесно-голубой цвет Водолея так же есть на флаге России,между белым и красным цветами.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:33
    Военный психоз будут поддерживать любыми методами... ничего нового.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:39
    Французы появиться в провинции финмарк - в конце апреля ?Когда неизвестное государство выйдет к Ботническому заливу ?Через стык в провинции фимарк на границе трёх государств.Французы ,просто не заморачивайтесь обороняйте свой Брест !!! laughing
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 18:46
    Готовятся французы к войне с Россией на Балтике и Средиземном море.
    Сейчас запад проникся мыслью перерезать все морские коммуникации торговли для России и задушить её чисто экономически...идея не новая.
  7. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 18:52
    Согласно сценарию, в ходе масштабных учений Франция вместе с союзниками готовится отразить нападение «Меркурия». Это некое «экспансионистское государство», расположенное на восточных рубежах Европы. Оно якобы напало на какую-то восточноевропейскую страну, которая обратилась к Парижу за помощью.

    Неужто польша на германию напала? belay laughing
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 18:55
    "Меркурий" победит Францию как и в 1812-1813 годах победил !. . . soldier
  9. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 19:07
    Надо им смс-ку отправить что на стороне "Меркурия" выступит могущественное государство "Лимпопо"...
  10. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 19:09
    Ради исторической справедливости надо признать, что немцы не всегда с французами дружили. Да и по незаконно оккупированным территориям вопросы есть. Сейчас самый удачный момент. Макрону, с поддержкой своего мужа, показать Мерцу-Шольцу, кто он есть на самом деле.
  11. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 19:22
    "победители" во Второй мировой войне...гитлера и канцелярию до последнего обороняли эти петухи.