Российская авиакомпания в условиях нехватки топлива не прекратит полёты на Кубу
2 30617
Авиакомпания «Россия» не прекратит полеты на Кубу из-за дефицита авиационного топлива в аэропортах Гаваны и Варадеро. Ранее власти Кубы официально уведомили международных авиаперевозчиков, что 9 февраля на острове полностью иссякнут запасы авиационного керосина.
Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота» (авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот»), с учетом необходимости в дополнительной посадке для дозаправки маршруты полетов могут быть скорректированы. При этом недостаток топлива на Кубе является прямым результатом блокирующих действий США. В настоящее время поставки авиационного керосина Jet A-1 приостановлены в девяти аэропортах страны, включая Гавану, Варадеро и Кайо-Коко. Поскольку власти острова в настоящее время не могут компенсировать дефицит топлива другими поставками, планы США сосредоточены на лишении Кубы доступа к получению валютной выручки от туризма и медицинских миссий за рубежом. Из-за снижения турпотока на Кубе уже закрылись некоторые отели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для Кубы. В настоящее время Москва проговаривает с кубинскими властями возможные пути решения этих проблем, по крайней мере оказания посильной помощи, чтобы минимизировать последствия топливного кризиса для гражданской авиации и оказавшихся на острове российских туристов.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация