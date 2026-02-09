Российская авиакомпания в условиях нехватки топлива не прекратит полёты на Кубу

Российская авиакомпания в условиях нехватки топлива не прекратит полёты на Кубу

Авиакомпания «Россия» не прекратит полеты на Кубу из-за дефицита авиационного топлива в аэропортах Гаваны и Варадеро. Ранее власти Кубы официально уведомили международных авиаперевозчиков, что 9 февраля на острове полностью иссякнут запасы авиационного керосина.

Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота» (авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот»), с учетом необходимости в дополнительной посадке для дозаправки маршруты полетов могут быть скорректированы. При этом недостаток топлива на Кубе является прямым результатом блокирующих действий США. В настоящее время поставки авиационного керосина Jet A-1 приостановлены в девяти аэропортах страны, включая Гавану, Варадеро и Кайо-Коко. Поскольку власти острова в настоящее время не могут компенсировать дефицит топлива другими поставками, планы США сосредоточены на лишении Кубы доступа к получению валютной выручки от туризма и медицинских миссий за рубежом. Из-за снижения турпотока на Кубе уже закрылись некоторые отели.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для Кубы. В настоящее время Москва проговаривает с кубинскими властями возможные пути решения этих проблем, по крайней мере оказания посильной помощи, чтобы минимизировать последствия топливного кризиса для гражданской авиации и оказавшихся на острове российских туристов.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 18:56
    Не представляю где могут дозаправляться наши самолеты и как теперь летать на Кубу не в убыток себе.
    Только если часть расходов государство возьмёт на себя.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 19:16
      В принципе, это, практически, единственное, чем Россия способна помочь сегодня Кубе.

      Гипотетический вопрос отправки танкеров под российскими флагами в сопровождении боевых кораблей, как я предположил в комментарии к другой статье, можно, думаю, даже не рассматривать.
      1. Panin (michman)
        Panin (michman)
        0
        Сегодня, 19:39
        Танкеры отправить можно. Кто платить будет за них?Военные корабли тоже не бесплатно ходят. Один рейс туда-сюда тоже немало стоит.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 19:42
          Вы правы - попросить "Роснефть" дать что-то бесплатно - у нас бы и танки на фронте без солярки стояли...
          А здесь - было бы желание, а кому оплатить, найдётся.
        2. Мини Мокик Звание
          Мини Мокик
          0
          Сегодня, 19:45
          Ну ходить конвоем до Кубы, думаю много каких ихних гaвноедов, от такого инсульт дернет 😁
  2. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 19:00
    Интересно, где садится там для дозаправки? Гвинея-Бессау, Сенегал или Мали?
    Или взлетаешь на остатках на Кубе и сразу в Доминикане полный бак, видимо.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 19:20
      Когда летал в Аргентину из Москвы ИЛ- 86 Москва - Мальта или Алжир - о.Сал - гСальвадор ( Бразилия ) .Сейчас беспосадочный перелёт боинг вроде 777 Москва - облетая Норвегию с севера - Гавана .Как то так ,нужен глобус с ниткой - чтобы найти приемлемый маршрут .
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 19:44
      Интересно, где садится там для дозаправки?
      В Карибском море достаточно островов, где есть аэропорты. Ямайка, Гренада, Тринидад и Тобаго, та же Доминиканская республика. Но на крайний случай остаётся Никарагуа. Там уж большой друг Советского Союза команданте Даниэль Ортега нас точно заправит. fellow
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:06
    Не понял ,зачем брать государству расходы на себя.Отдых на Кубе для россиян не из дешёвых .Да авиационный трафик на Кубу в основном США ,Канада ,Мексика и Панама .У нас сколько самолётов в неделю летают на Кубу ?
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +1
      Сегодня, 19:13
      Не дороже Таиланда, ели не брать эконом сегмент.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 19:25
      Андрей, hi!
        Это туроператор должен просчитывать риски, а не туристы
  4. solar Звание
    solar
    +3
    Сегодня, 19:26
    Российская авиакомпания в условиях нехватки топлива не прекратит полёты на Кубу

    Напомнило
    "- Товарищ замполит, патроны закончились!
    - Но ты же коммунист!
    И пулемет застрочил снова."
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:36
    Игорь hi полностью согласен .Хочешь приключений на все деньги ,езжай за границу .И постоянно держи себя в тонусе ,сюрприз будет неожиданным .Или акула попадётся глухая, или змея слепая . laughing
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      0
      Сегодня, 19:50
      Или сядешь в дряхлый вертолет на Камчатке, который летает, вопреки, а не потому
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:54
    Мне папа в мою бестолковую голову вбил ,не летай вертолётами они иногда падают .Он падал ,в районе Серебрянского водохранилища Мурманская область .Это было при СССР .На всю жизнь запамнил - вертолёты не моё ,даже если мне деньги заплатят .
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 20:06
    Вообще то если отправить легальный танкер зарегистрированным в России и под своим флагом с российским экипажем с нефтью, или авиационным керосином или бензином кто посмеет его остановить и захватить? Даже и без сопровождения ВМФ России. Танкер конечно должен иметь все документы и на груз и на само судно. Для начала можно отправить один для проверки на вшивость США и НАТО. Во первых это вообще будет выглядеть как гуманитарный груз каким он и есть на самом деле.
    Другой вопрос у нас есть танкеры снабжения ВМФ их можно использовать на Кубу. Можно гражданский танкер мобилизовать на службу в ВМФ, дать ему военно-морской флаг, посадить взвод морпехов и также осуществлять гуманитарную миссию на Кубу. Мексика и Венесуэла, Бразилия наверно не решатся осуществить такую миссию. То что происходит с Кубой это подлость со стороны США. hi