«Преодолел главный недостаток «Вампира»: показан гранатомёт РПГ-29М

«Преодолел главный недостаток «Вампира»: показан гранатомёт РПГ-29М

Впечатляющие боевые характеристики и простота в эксплуатации обеспечили большую популярность гранатомёта РПГ-29 «Вампир» в мире. На выставке WDS 2026 в Эр-Рияде НПО «Базальт» показало свою последнюю разработку – его глубоко модернизированную версию РПГ-29М. Зарубежные обозреватели обратили на изделие повышенное внимание. Так, в бразильском издании Tribuna do Sertão отмечается:

Новый продукт преодолел главный недостаток своего предшественника, став гораздо легче и увеличив дальность стрельбы, сохранив при этом свою огневую мощь.

Масса пускового устройства без заряда у базового варианта составляет 11,5–12,1 кг. Как утверждает «Ростех», конструкторам при создании новой версии удалось снизить вес в 3 раза, и он, судя по рекламному ролику, уменьшился до 4,4 кг (видимо, за счёт применения инновационных композитов и сплавов). Таким образом, РПГ-29М является более лёгким по сравнению даже с РПГ-7 (6,3 кг), имея при этом гораздо более мощную гранату (105 мм против 40).



При этом были разработаны и усовершенствованные боеприпасы к РПГ-29: тандемный ПГ-29ВМ (дальность прямого выстрела 700 м), предназначенный для эффективного уничтожения бронетехники; термобарический ТБГ-29ВМ (1000 м), обеспечивающий поражение живой силы как на открытой местности, так и в укрытиях; многоцелевой МГ-29М (1000 м), предназначенный для нейтрализации экипажей боевых машин, расчётов орудий и личного состава.

Столь существенный прирост в дальности огня (до 1 км – то есть в два раза) обусловлен уникальным сочетанием новой баллистики гранат и работы «умного прицела».

На левом фото – малогабаритный реактивный огнемёт МРО-А (сверху), РПГ-29М и новые боеприпасы к нему; на правом фото – экспозиция НПО «Базальт»:



Новый гранатомёт получил интегрированную СУО и новый ИК-прицел ИТП-ВГ-50. ИТП-50 построен на базе неохлаждаемой микроболометрической матрицы с высоким разрешением (640×480 пикселей с шагом 17 мкм), что позволяет эффективно обнаруживать цели в условиях нулевой видимости (дым, туман, полная темнота). Увеличение оптическое 1,76×. Цифровой зум 2×, 4× и 8×. Обнаружение ростовой фигуры на дальности до 1300–1500 м, распознавание цели на дистанции около 400–500 м. Угол поля зрения 12,4×9,3°.

В память прицела уже «зашиты» баллистические профили для различных типов стрелкового оружия и гранатомётов, что позволяет вносить поправки на дальность одним нажатием кнопки.

Вес самого прицела ИТП-50 составляет примерно 700–900 г (в зависимости от типа крепления и элементов питания), что делает его одним из самых лёгких в своём классе для матриц такого разрешения.

  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -6
    Вчера, 21:22
    Надеюсь как РПГ-7 шею не обжигает laughing
    1. SSR Звание
      SSR
      +3
      Вчера, 21:30
      Цитата: Младший рядовой
      Надеюсь как РПГ-7 шею не обжигает laughing

      Столько времени прошло и должно работать, как и раньше?
      Смысл?
  2. dfg Звание
    dfg
    +12
    Вчера, 21:29
    РПГ7 никоим образом шею не обжигает при выстреле )) сколько стрелял даже со стороны не слышал о таком ))
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +6
      Вчера, 21:45
      Обжигает шею при молодой дурости laughing Не все внимательно слушали учителей.
  3. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    +1
    Вчера, 21:30
    Видать чего то напутали (тренога, без треноги)
    Как с 4 кг трубы можно пускать 6,7 кг дурынду.
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +2
      Вчера, 21:56
      Ну двунога сложена на фото есть. А до массы ПУ - так отдачи-то нет, пофигу. Сама труба 4 кило и весит, плюс граната 7. Терпимо, при таком-то калибре
      1. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        -3
        Вчера, 22:10
        Т.е. вы предполагаете, что пусковая труба винтажного РПГ-29 была выточена из цельной чугунной отливки?

        Пусковая труба РПГ-29 «Вампир» изготавливается с использованием композитных материалов (армированных пластиков).

        Двухсекционная конструкция: Для удобства переноски труба состоит из двух частей, которые соединяются перед боем.
        Калибр пусковой трубы: 105 мм.
        Механизм запирания: Соединение частей трубы осуществляется с помощью специального вращающегося замка-кольца, напоминающего затвор скороварки, что обеспечивает быструю сборку и жесткость конструкции.

        Напомню: выстрел остался прежним, а прежний
        Принцип стрельбы: В отличие от РПГ-7, пороховой заряд двигателя гранаты полностью сгорает внутри пусковой трубы. Это делает выстрел довольно «жестким» (violent launch).

        Старенькая труба была рассчитана на 300 выстрелов.
        А новый? Как с украинским молотом -миномётом не выйдет.
        🤔 терзают меня смутные сомнения: они трубу из углеродных трубок намотали, что-ли?
        Как в 3 раза то массу тары уменьшить, при сохранении прочих, еде ли старая и так из композитов.
        Вопросы, вопросы, вопросы
        1. Foggy Dew Звание
          Foggy Dew
          0
          Вчера, 22:14
          Если одна труба - одноразовая, а другая - на 300 выстрелов, то вопросов нет, что вторая явно прочней, а потому тяжелей - и сильно сомневаюсь, что стеклопластики держат многократный запуск РД, так что насчет металлической трубы - эт точно. Сгорание пофигу - все равно безоткатка, иначе хрен ее куда нацелишь
          1. Nikolaevich I Звание
            Nikolaevich I
            +1
            Вчера, 22:25
            Цитата: Foggy Dew
            Если одна труба - одноразовая,

            "Если труба -одноразовая ",то это РПГ-27"Таволга" ! bully
          2. Nikolaevich I Звание
            Nikolaevich I
            0
            Вчера, 22:53
            Цитата: Foggy Dew
            сильно сомневаюсь, что стеклопластики держат многократный запуск РД, так что насчет металлической трубы - эт точно.

            Китайская армия вооружена 120-мм безоткатным орудием (гранатомётом) PF-98 ! Ствол выполнен из стеклопластика и рассчитан на 200 выстрелов ! Нет упоминания о наличии металлического лейнера !
    2. Xenofont Звание
      Xenofont
      -1
      Вчера, 22:36
      А где в статье указан вес гранаты в укупорке? 6,7-это вес трубы РПГ-7.
      1. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        +1
        Вчера, 23:05
        Цитата: Xenofont
        А где в статье указан вес гранаты в укупорке?

        А я разве говорил, что «в статье написано»? Да ишо в какой-то «укупорке»!
        А?
        Любой старослужащий знает:
        ПГ-29В — тандемный кумулятивный, ТБГ-29В — термобарический , масса каждого ~6,7 кг, масса самого бум-бума~4,5 кг (не это не точно).
        Что нам прекрасно подтверждает ФТСВ РФ, подчиняющаяся непосредственно Президенту РФ, а не какая-то статья неизвестного автора.
        ПыСы и масса пустой трубы тоже там указана
  4. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    -2
    Вчера, 21:37
    удалось снизить вес в 3 раза, и он, судя по рекламному ролику, уменьшился до 4,4 кг (видимо, за счёт применения инновационных композитов и сплавов). Ну . за счёт "новых" композитов ? а какие в наше время могут быть новые композиты ? Стеклопластик ? Уже есть ! Углепластик ? Уже есть ! Кевларпластик ? Уже есть ! То есть , и "старый" РПГ-29 мог из этого изготовляться ! Появляется вопрос насчёт длины гранатомёта ! Длина РПГ-29 равна ,примерно,1,85 метра ! Так может удалось уменьшить длину "ствола" ? А это возможно за счёт применения в выстреле РДТТ с бОльшей скоростью сгорания ! То есть нужны для нового РПГ-29 и новые выстрелы !
    1. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      0
      Вчера, 22:14
      Выстрел старый, выстрел жёсткий, стара труба была из композитных материалов (армированных пластиков).
      У вьетнамского клона масса была побольше (вродк на 2 кг), т.к. у них композиты похуже, по причине отсутствия «Роснано» и Анатолий Борисыча (имеющего сейчас подозрительную еврейскую фамилию).
  5. Phoenix Point Звание
    Phoenix Point
    -3
    Вчера, 21:58
    А был ли недостаток? Почему автор делает акцент на весе и дальности? украинец? Я предлагаю новый заголовок статьи -"Превосходный РПГ Вампир стал еще лучше! Уменьшился вес и возросла дальность!". А Автор пораженец.
    1. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      +1
      Вчера, 23:20
      Цитата: Phoenix Point
      Почему автор делает акцент на весе и дальности? украинец?

      Потому как
      « Боевой расчет ручного противотанкового гранатомета РПГ-29 «Вампир» состоит из двух человек: гранатометчика и его помощника».
      11,5 кг без прицела, 0,6 кг прицел, а с треногой почти 19 кг или 20кг.
      А вот 4 кило, если правда и один уволочёт.
      Масса это ооочень важно: я тут на старости лет взял ТR-3 (скрепные 7,62), 30 патронов, коллиматор+оптика, рюкзачек с термосом на1лтр, пару бутербродов, комплект сменного белья, топорик, и 6х9 (хорошо хоть кусачки выложил), комбез зимний (декабрь, последняя возможность), унты и принялся лося искать/преследовать.
      😢17 км стресса. -3 кг живого веса, не у лося.
      6х9 и магазин на 20 хотел выкинуть. Жаба.

      А украинец автор, или японец-какая разница.
      Пысы. При старом боеприпасе: дальность ну ни как не увеличится.
  6. nedgen Звание
    nedgen
    0
    Вчера, 23:07
    А что ето за глупост в статье о том что калибр гранаты РПГ-7 ето 40мм? Так ведь сама граната НАДКАЛИБЕРНАЯ. Т.е. больше диаметра ствола РПГ-7. Да если не ошибаюсь калибр метательного заряда и двигателя гранат для РПГ-7 то 40мм, но калибр всех гранат для РПГ-7 больше 40мм исключая осколочную. Даже гранату ПГ-7ВР если тоже не ошибаюсь калибр 105мм. Даже говорилось что ето по сути граната от РПГ-29 адаптированная для РПГ-7.
  7. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 01:01
    имея при этом гораздо более мощную гранату (105 мм против 40)

    Объяснил бы кто-то автору, что у РПГ-7 граната надкалиберная и диаметр её те же 105 мм.