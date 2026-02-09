Премьер Венгрии: последние события всё сильнее приближают Европу к войне

Последние события все сильнее приближают Европу к войне. Они случаются каждую неделю.

Такое заявление сделал на своей странице в соцсети премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Он сказал:

Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне.

Политик напомнил о словах генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте, который заявил, что вооруженные силы стран НАТО должны присутствовать на Украине на суше, море и в воздушном пространстве. А вслед за ним евродепутат Манфред Вебер, возглавляющий Европейскую народную партию, призвал к появлению на украинской земле солдат под европейскими флагами.

Из этого глава венгерского правительства делает следующий вывод:

Впереди нас ждут самые опасные времена.

Орбан считает это безумием, в которое его страна не должна позволить себя втянуть.

Ранее венгерский премьер заявлял, что появление военных из стран Европы на Украине будет означать, что они станут участниками вооруженного конфликта против России. При этом говорил, что Венгрия своих военных отправлять на украинскую территорию отказывается. Он также выражал протест против финансирования Евросоюзом киевского режима.

По словам Орбана, если Будапешт это позволит, то сначала ему придется отправить на Украину деньги, а затем и молодых граждан с оружием в руках.

Ранее представители российского руководства неоднократно предупреждали, что появление войск НАТО на Украине в любом варианте Москва считает категорически неприемлемым.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 19:37
    Политика она такая политика - почему еврогеи бряцают деревянными сабельками против ядреной бомбы ? - три причины - во первых сами прекрасно знают что на них не нападут второе они свой электорат так закастрюлии в ненависти к России что на выборах у них побеждают именно эти доморощенные милитаристы и в третьих (точнее оно в первых) деньги - делят откаты на военных поставках ..
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 19:41
      Какой-то когнитивный диссонанс, с одной стороны нас уверяют у Европы нет ни сил ни возможностей повоевать с Россией (без США), с другой постоянно говорят что они приближаются к войне. Давайте конкретно скажем кто там такой резкий ? Британия с четырьмя АПЛ две из которых постоянно в доке, Франция с иностранным легионом, Германия с резервистами ??? Кто конкретно там готов во всех отношениях повоевать с Россией, я таких пока не вижу.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 19:50
        Цитата: Silver99
        Какой-то когнитивный диссонанс, с одной стороны на уверяют у Европы нет ни сил ни возможностей повоевать с Россией (без США), с другой постоянно говорят что они приближаются к войне. Давайте конкретно скажем кто там такой резкий ?

        Искренне радует одно - что Орбан, судя по всему, таки почитал на досуге учебник истории. Заодно прикинул кое-что на калькуляторе... И понял, что ему с этим стадом не по пути. Пусть воюют, если хотят - а Венгрия целее будет.
        Лишнее доказательство, что он думает не брюссельской капустой, которая у большинства глав государств в Европе вместо мозгов, а, всё-таки, о Венгрии.
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          0
          Сегодня, 19:52
          Единственное объяснение военного психоза в Европе это постоянно пугать местного обывателя злой Россией. Деньги деньги и еще раз деньги выделяемые на сытую жизнь евробюрократии. Кстати коррупция в самой Венгрии тоже не слабая.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 19:43
    Какая война? Гитлер с доктором Геббельсом смог организовать военное стадо. В Европе сейчас таких процессов не наблюдается. Регулярные войска ЕС минимальны и боеспособность их под вопросом.
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 19:49
    Молодей Орбан! Помнит историю. Под Сталинградом 200 тыс. венгров просто пропали без следа. Замёрзли где-то в степях и закопаны похоронными командами уже весной, когда оттаяла земля, дабы не смердили и не распространяли заразу. Теперь эту нацию воевать с Россией вряд ли загонят. stop
  4. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 20:09
    Подождите, скандал вокруг сексуального преступника и педофила Эпштейна набирает обороты.
    - Британский поджигатель войны Стармер, вероятно, уйдет в отставку. Стармер, дрожащими руками и с заиканием в голосе, признал, что знал о связях Мандельсона с сексуальным преступником и педофилом Эпштейном.
    Стармер долго и пространно рассуждал о внутренней безопасности, утверждая, что именно поэтому «Дела Эпштейна» не могут быть опубликованы.

    - Мерц и документ EFT06 (файлы Эпштейна), а также Трехсторонняя комиссия. Мерц и Эпштейн были членами этой Трехсторонней комиссии. Какое отношение Трехсторонняя комиссия имеет к выборам и Германии?

    - Зеленский также фигурирует в делах Эпштейна; от Аргентины до Турции имеется множество свидетельств похищений и жестокого обращения с украинскими детьми!

    Документы Эпштейна и оправдания европейских «политиков» раскрывают истинную природу западной «демократии» и подлинные западные «ценности».