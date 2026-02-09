Премьер Венгрии: последние события всё сильнее приближают Европу к войне
Последние события все сильнее приближают Европу к войне. Они случаются каждую неделю.
Такое заявление сделал на своей странице в соцсети премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он сказал:
Политик напомнил о словах генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте, который заявил, что вооруженные силы стран НАТО должны присутствовать на Украине на суше, море и в воздушном пространстве. А вслед за ним евродепутат Манфред Вебер, возглавляющий Европейскую народную партию, призвал к появлению на украинской земле солдат под европейскими флагами.
Из этого глава венгерского правительства делает следующий вывод:
Орбан считает это безумием, в которое его страна не должна позволить себя втянуть.
Ранее венгерский премьер заявлял, что появление военных из стран Европы на Украине будет означать, что они станут участниками вооруженного конфликта против России. При этом говорил, что Венгрия своих военных отправлять на украинскую территорию отказывается. Он также выражал протест против финансирования Евросоюзом киевского режима.
По словам Орбана, если Будапешт это позволит, то сначала ему придется отправить на Украину деньги, а затем и молодых граждан с оружием в руках.
Ранее представители российского руководства неоднократно предупреждали, что появление войск НАТО на Украине в любом варианте Москва считает категорически неприемлемым.
Информация