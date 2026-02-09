Противник двинулся в контрнаступление на Терноватовские высоты близ Гуляйполя

Находит своё подтверждение информация о том, что противник пошёл в локальное контрнаступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей – на участке, который относится к Гуляйпольскому оперативному направлению.

Одним из вектором украинских контратак являются высоты в районе населённого пункта Терноватое, которые ранее ВСУ под ударами наших войск потеряли. Понимая, что контроль над этими высотами позволяет армии России продвигаться в западном направлении и в конечном итоге охватить Орехов с севера, украинское командование бросило резервы в «зимний контрнаступ».



Причём контрнаступательные действия противник ведёт, используя последние морозные дни. Спустя трое суток дневные температуры в районе Гуляйполя будут достигать отметки «плюс» 6 по Цельсию, и грунтовые дороги и поля превратятся в размокающую кашу, в которой может застревать даже гусеничная техника.

Пока ещё сохраняются минусовые температуры, ВСУ бросает в наступление моторизованные подразделения при активной поддержке со стороны дроноводов.



В сообщениях с этого участка фронта говорится о том, противник, используя бронетехнику, старается высадить десант со стороны населённых пунктов Христофоровка и Придорожное. Это в направлении Терноватого. Одновременно с этим силы противника маневрируют южнее – в районе Зализничного (Железнодорожного), что к западу от Гуляйполя. Противник сознательно активизировался сразу на двух участках, чтобы попытаться раздёргать наши войска и добиться как минимум возвращения под контроль Терноватовских высот – ключевых на этом направлении.

О конкретном количестве используемых для этого локального «контрнаступа» сил данных на этот час нет, если таковыми не считать домыслы из сети.
  faterdom
    faterdom
    +3
    Сегодня, 19:26
    Судя по уровню командования и слаженности именно этой нашей группы войск этим штурмовикам весьма дорого обойдется сей "наступ". Это им не на курских реденьких срочников наступать, тут думаю, готовы дать по мозгам так, как генарал Попов под Работино в 23-м.
    Десница ока
      Десница ока
      -7
      Сегодня, 19:45
      Смешно... Судя по тому, как они Купянск уже полуотбили и закрепились конкретно там, такие шапкозакидательские, основанные на слепой вере выкрики из зала, сейчас смотрятся крайне примитивно... Много наших бойцов там положат своих жизней, что б удержать..., а теперь еще сложнее будем им, ибо отключение старлинка для наших, как бы какой тупой урябаранчик не причитал, что ничего страшного, сильно повлияло в худшую сторону на наши возможности в зоне БД...
      Havoc
        Havoc
        +1
        Сегодня, 20:17
        Цитата: Десница ока
        а теперь еще сложнее будем им, ибо отключение старлинка для наших, как бы какой тупой урябаранчик не причитал, что ничего страшного, сильно повлияло в худшую сторону на наши возможности в зоне БД...

        Старлинк использовали в основном для удара в глубь территории Украины, эти системы устанавливали на Герани, для более точного наведения, FPV дроны на передовой как работали по оптоволокну и по радио сигналу так и будут работать.
        Десница ока
          Десница ока
          -1
          Сегодня, 20:23
          Да-да.., все хорошо прекрасная маркиза.... И чего это тупой Маск, а вернее, кто стоит за ним, так оперативно отключили старлинк для нас... Вас видимо мудрейшего, не прочитали.... laughing
  мазута
    мазута
    +4
    Сегодня, 19:26
    Так сырский вчера или позавчера рекламировал и анонсировал скорые "хорошие новости"с гуляйпольского направления.Видимо это они...
  Десница ока
    Десница ока
    -10
    Сегодня, 19:33
    Ничего удивительно... Спасибо Путину за энергоперемирие!.. Трамп был очень очень доволен. Коллапс и холодные бунты не случились, самое страшное у укры позади .., теперь можно и в атаку переходить...
    Сибирь55
      Сибирь55
      +6
      Сегодня, 19:46
      Какая связь между энергоперемирием и тем, что эти колонны ещё до выхода на боевые рубежи размотали наши бойцы и весь контрнахрюк захлебнулся?
      Десница ока
        Десница ока
        -9
        Сегодня, 19:52
        По-моему, в моем сообщении четко прослеживается - какая... Впрочем, некоторым пока не разжуешь, на пальцах не объяснишь причинно-следственные связи, носом не ткнеш - сами не догонят.... Увы но я давно завязала, стараюсь по крайней мере, с объяснением логичных, простых вещей тем кто сам не хочет напрягать свои мозги, анализировать и думать - что к чему и почему... Простите... smile
        kromer
          kromer
          0
          Сегодня, 20:01
          Цитата: Десница ока
          с объяснением логичных,


          Вот я лично логику не увидел. А так хотелось бы увидеть как уничтожение Киевской ТЭЦ-6 помогло ВСУ в контрнаступлении на Терноватовские высоты. Наверное обслуживающий персонал мобилизовали. what
          1. sergey822
            sergey822
            0
            Сегодня, 20:24
            ну думаю вам не долго этого ждать, еще пару бредовых комментов, и вы достигните желаемого laughing
    kromer
      kromer
      -1
      Сегодня, 19:49
      Цитата: Десница ока
      Ничего удивительно... Спасибо Путину за энергоперемирие!..


      Ну Вы тогда уж и поясните каким боком энергетическое перемирие к контратаке ВСУ на Терноватовские высоты?
  Eugen 62
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 19:54
    О переброске боеспособных бригад на это направление уже давно писАли военблогеры. Думаю, что и наше командование было в курсе. Какое-то продвижение ВСУ возможно. Тем более, что последние дни, судя по информации, утром были туманы. Но переломить ситуацию бандеровцы вряд ли смогут.
  Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 19:59
    Как в том мультике про Марио, который решил ограбить банк, Марио, давай, грабь банк, все давно ждут. Так и сырский вчера-позавчера прокукарекал, что будет наступать на гуляйполе.
    Andobor
      Andobor
      0
      Сегодня, 20:11
      Цитата: Михаил Нашарашев
      Так и сырский вчера-позавчера прокукарекал, что будет наступать на гуляйполе.

      Когда он прокукарекал они уже наступали, может не всеми силами, а качестве разведки боем, с севера Гуляйпольского выступа:
  Napayz
    Napayz
    +1
    Сегодня, 20:01
    Архангелы спецназа:
    На Запорожском направлении (а точнее — на стыке с Днепропетровщиной) ВСУ пошли в механизированный штурм.

    Главные точки приложения усилий — Покровское → Великомихайловка, дальше пытаются рассечь наш фланг и залезть в тыл группировке «Восток». Параллельно жёсткие бои за Терноватое, и в районе Гуляйполя тоже шевеление заметное.

    Но пока что продвижение у украинцев идёт медленно, основная проблема у них и у нас это - связь, а именно работа старлинк, везде идет работа только по станциям.

    Возможно будет штурм Берёзового — там они накопили приличный комок сил и следом, скорее всего, попробуют надавить на Новониколаевку.
    Людей и сил у них много.

    Источник: https://max.ru/arx_spn/AZxCmDRKYDE

    Они же, несколько ранее:

    Как говорится - мы предупреждали!

    И так, вчера противник пошел в наступление в р-не н.п. Гуляй поле, применяет танки и ббм, имеет успех, вклинился в оборону, идут бои.

    Наступают они силами 3-х бригад и 7-ми полков.

    Источник: https://max.ru/arx_spn/AZxBCu_LGaI
    Михаил Нашарашев
      Михаил Нашарашев
      -1
      Сегодня, 20:15
      Может быть, 11 искандеров надо было засадить не по аэродрому , а по этой сосредоточившейся группировке?
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:24
    А что, сырок обещал новостей... не соврал, если что.
    Какие будут новости, это вопрос?