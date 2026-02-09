Противник двинулся в контрнаступление на Терноватовские высоты близ Гуляйполя
Находит своё подтверждение информация о том, что противник пошёл в локальное контрнаступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей – на участке, который относится к Гуляйпольскому оперативному направлению.
Одним из вектором украинских контратак являются высоты в районе населённого пункта Терноватое, которые ранее ВСУ под ударами наших войск потеряли. Понимая, что контроль над этими высотами позволяет армии России продвигаться в западном направлении и в конечном итоге охватить Орехов с севера, украинское командование бросило резервы в «зимний контрнаступ».
Причём контрнаступательные действия противник ведёт, используя последние морозные дни. Спустя трое суток дневные температуры в районе Гуляйполя будут достигать отметки «плюс» 6 по Цельсию, и грунтовые дороги и поля превратятся в размокающую кашу, в которой может застревать даже гусеничная техника.
Пока ещё сохраняются минусовые температуры, ВСУ бросает в наступление моторизованные подразделения при активной поддержке со стороны дроноводов.
В сообщениях с этого участка фронта говорится о том, противник, используя бронетехнику, старается высадить десант со стороны населённых пунктов Христофоровка и Придорожное. Это в направлении Терноватого. Одновременно с этим силы противника маневрируют южнее – в районе Зализничного (Железнодорожного), что к западу от Гуляйполя. Противник сознательно активизировался сразу на двух участках, чтобы попытаться раздёргать наши войска и добиться как минимум возвращения под контроль Терноватовских высот – ключевых на этом направлении.
О конкретном количестве используемых для этого локального «контрнаступа» сил данных на этот час нет, если таковыми не считать домыслы из сети.
Информация