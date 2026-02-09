Иранский эксперт: невозможно договариваться с США — они всегда предадут вас

Профессор Тегеранского университета Сейед Маранди убежден, что любые договоренности с США бессмысленны, поскольку Вашингтон в конечном итоге неизменно с легкостью нарушает любые достигнутые соглашения. В качестве примера недоговороспособности США иранский эксперт приводит случай с файлами Эпштейна, публикация которых затронула в первую очередь вполне лояльных Вашингтону политиков из дружественных США стран.

По словам иранского ученого, в настоящее время Исламская Республика в достаточной степени готова к военному конфликту, потому что Тегеран готовился к возможной американской агрессии с момента вторжения США в Ирак. Все эти годы Иран наращивал свой военный потенциал, делая упор на ракетные вооружения. Помимо прочего, в настоящее время Иран обладает значительным арсеналом ракет средней дальности.



Настоящим врагом Ирана Маранди называет не Израиль, а США, поскольку именно Вашингтон является инициатором роста напряженности в регионе. В случае, если США все же решатся напасть на Иран, на Ближнем Востоке может начаться широкомасштабный вооруженный конфликт, который неизбежно затронет многие страны региона.

Между тем Израиль предупредил США, что Тель-Авив может в одностороннем порядке нанести удары по Ирану. Как пишет газета The Jerusalem Post, соответствующая информация уже доведена до чиновников Пентагона. Израиль опасается, что возможные удары США по Ирану будут носить ограниченный и символический характер, что противоречит позиции действующего правительства еврейского государства.
  Динич
    Динич
    +2
    Сегодня, 20:08
    Нашим бы тоже это в голову вбить.
    хрыч
      хрыч
      0
      Сегодня, 20:19
      Цитата: Динич
      Нашим бы тоже это в голову вбить.

      Поможет?
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 20:13
    любые договоренности с США бессмысленны, поскольку Вашингтон в конечном итоге неизменно с легкостью нарушает любые достигнутые соглашения

    Не может такого быть. Демократия никогда не ошибается.
    Между тем Израиль предупредил США, что Тель-Авив может в одностороннем порядке нанести удары по Ирану.
    То что израильтяне воевать умеют, сомнений никаких нет. Очередную шестидневную войну выиграют. А двухмесячную? А годовую? А если Трамп ракетами не поможет? И география не на еврейской стороне.
  Апис1962
    Апис1962
    0
    Сегодня, 20:14
    У нас Лавров информировал, что нас в очередной раз на.. и(обманули). В Анкоридже договорились, а сейчас СШП откатывают назад. Эта нае.. ка пятая или шестая по счету с начала СВО. А если считать с устными договооеннастями с пятнистым и ЕБНом, то счёт ближе к десятку.
    А персы сразу говорят о том, что договориться равноправно с евреями и СШП невозможно. Вернее договориться возможно, но понудить соблюдать договорённости нельзя.
    Может руководство РФ как у Пушкина, само обманываться радо?!
  LeutnantTom
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 20:18
    Здесь тоже вступают в игру документы Эпштейна и скандал, связанный с Эпштейном, сексуальным преступником и педофилом!
    Иран, да и в принципе любая страна, имеющая проблемы с США, может, нет, должна утверждать, что в США не проводилось никаких расследований, или, скорее, что расследования против Эпштейна были прекращены.
    Следовательно, мы должны исходить из того, что американцы совершают насилие над детьми, а с лицами, совершающими насилие над детьми, переговоры недопустимы. Мы обязаны это сделать ради детей, которым пришлось пережить столько страданий!
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 20:22
    К счастью, все профессиональные политики это понимают. Но либо надеятся что они "умней" американцев, либо, умом обделены. Но все же "надеятся" до последнего... Правда, потом локти кусают. Но уже, поздно. И народ расплачивается за глупость, власти.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:23
    В 12 дневную войну Иран соблюдал некоторые ограничения ,в этот раз договорняков не будет .Будут бить по болевым точкам ,с максимальным ущербом .На счёт Лаврова ,многие подозреваю совсем не читали его интервью или читали на украинских сайтах .