Южная Корея предлагает новый фрегат HDF-6000 Hyundai

Южнокорейская компания HD Hyundai предлагает проект фрегата HDF-6000 как основы для создания надводного флота нового поколения, к которому намерена приступить Саудовская Аравия.

HDF-6000 позиционируется как многоцелевой фрегат, предназначенный для проведения длительных операций океанского размаха. Водоизмещение корабля составляет около 6500 т, длина 150 м, ширина 17,4 м, осадка 5,1 м, скорость до 29 узлов, автономность плавания до 45 дней, запас хода около 7000 морских миль, экипаж примерно 110 чел. В связи с этими габаритами в западной прессе отмечается:



По данным показателям корабль разместится на самой вершине класса фрегатов.

Фрегат будет способен выполнять весь спектр задач, будучи «всех дел мастером», – ПВО, ПКО, ПЛО, РЭБ. В основе боевой архитектуры лежит 48 ячеек ВПУ, которые можно снаряжать различными средствами поражения. Для уничтожения кораблей установлены две наклонные ПУ, в каждой из которых размещено по 4 ПКР. В носовой части расположено 76-мм орудие. За защиту на малой дистанции будет отвечать комплекс ближнего боя, за последний рубеж обороны – две 20-мм дистанционно управляемые установки и 4 огневые точки для крупнокалиберных пулемётов.

Возможности ПЛО обеспечиваются двумя трёхтрубными ЛА. Живучесть корабля повысится за счёт двух комплексов постановки ложных целей, системы РЭБ, приёмника лазерного предупреждения и специальных средств для борьбы с беспилотниками.

В ангаре фрегата сможет разместиться один вертолёт MH-60R. Предусмотрено место для 3 БПЛА S-300, которые расширят возможности разведки и целеуказания. Имеются свободные участки в надстройке и на палубе, что позволит установить два модуля контейнерного типа (с боевой начинкой или для специализированного оборудования) и перспективные вооружения.
Army Recognition
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 06:16
    HDF-6000 позиционируется как многоцелевой фрегат, предназначенный для проведения длительных операций океанского размаха.
    Корейцы - сделают....
  2. gromila78 Звание
    gromila78
    +1
    Сегодня, 07:44
    Для такого водоизмещения корабль недовооружен. Бросается в глаза отсутствие оружия самообороны для ПВО и две дистанционно управляемых турели это тоже мало, ничего не сказано про наличие торпедного вооружения, хотя бы самообороны. Если все это впихивать в ВПУ, то 48 ячеек маловато получается.
    Если этого не требуется, то зачем такое большое водоизмещение?
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 08:34
      Корабль с системой Aegis. Система вертикального пуска (УВП) состоит из 48 ячеек, способных запускать комплекс ракет для противовоздушной обороны, перехвата баллистических ракет и глубокого удара. На корме установлена ​​35-мм система вооружения ближнего боя (CIWS), а для противодействия растущей угрозе со стороны беспилотных систем корабль оснащен противодронными системами (ADS) как по левому, так и по правому борту.
      Дополнительное вооружение и датчики включают в себя легкие торпедные аппараты и большой гидролокатор в носовой части корпуса, дополненный гидроакустической системой с буксируемой антенной решеткой на корме.
      https://www.navalnews.com/event-news/madex-2025/2025/06/hd-hhi-unveils-new-hdf-6000-export-frigate-at-madex-2025/
      В разных статьях упоминаются 1 35 мм CIWS и/или 2 20 мм CIWS (?).
      Ну и в тексте тоже упоминаются 2 3-трубных ТА (почему обозваны ЛА). Т.к. фрегат не подводная лодка, торпеды не его основное оружие. Против кораблей противника у него 2х4 наклонные ПУ.
    2. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Сегодня, 08:53
      Цитата: gromila78
      Для такого водоизмещения корабль недовооружен.

      "Чего ж тебе еще надо....?" (с) или как говорят англичане: "Если на корабль, предназначенный для размещения восьми пушек, воткнуть десять, то стрелять смогут только шесть"
      К сожалению, статья - как "Карузо, перепетый Рабиновичем", причем кратко
      Вот, что пишут на профильном сайте NAVALNEWS

      Длина фрегата составляет 139 метров, ширина — 18,6 метра. Для обеспечения противоракетной обороны (ПРО) корабль оснащен интегрированной мачтой и стационарным многофункциональным радаром (MFR) с двумя диапазонами частот — C и X. Комплекс радиоэлектронной борьбы включает в себя системы радиолокационного и коммуникационного подавления, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.
      Система вертикального пуска (СВП) состоит из 48 ячеек, способных запускать различные ракеты для противовоздушной обороны, перехвата баллистических ракет и нанесения глубоких ударов. Корабль вооружен 76-миллиметровой артиллерийской установкой и восемью ракетами класса «земля — земля» (ЗЗЗ) на наклонных пусковых установках. На корме установлена 35-миллиметровая система ближнего боя (CIWS), а для противодействия растущей угрозе со стороны беспилотных систем корабль оснащен системами борьбы с дронами (Anti-Drone Systems, ADS) по левому и правому борту. Дополнительное вооружение и датчики включают в себя легкие торпедные аппараты и большой носовой гидролокатор, дополненный буксируемой антенной гидроакустической системой на корме.

      Несмотря на то, что нынешний проект HDF-6000 уже представлен, выбор конкретных датчиков и систем вооружения остается открытым в соответствии с предпочтениями заказчика. Платформа, ориентированная на экспорт, разрабатывается с учетом гибкости, и HD HHI рассматривает различных поставщиков, чтобы удовлетворить разнообразные требования клиентов. В соответствии с этой гибкостью в вопросах экспорта HD Hyundai подписала меморандумы о взаимопонимании с ведущими европейскими оборонными компаниями, такими как Thales и Leonardo, в рамках выставки MADEX 2025, установив стратегические партнёрские отношения, которые позволят интегрировать широкий спектр сенсорных и оружейных систем в соответствии с потребностями клиентов.



      Цитата: gromila78
      Если этого не требуется, то зачем такое большое водоизмещение?

      Затем, что кроме размещенного вооружения боевой корабль характеризуется
      - автономностью (запасы еды и воды для экипажа, обитаемость жилых помещений). Отмечается, что помещения для экипажа спроектированы в соответствии с европейскими военно-морскими стандартами с целью снизить утомляемость личного состава во время длительных походов.
      - дальностью хода (запасы горючего)
      - мореходностью и возможностью применения вооружения при волнении моря (для этого нужна остойчивость)
      Возможность адаптации корабля к различным комплексам вооружений по требованию заказчика, также требует выделение объемов в корпусе корабля.
      При проектировании корабля определяются задачи, которые он должен решать. Исходя из этого определяется комплекс вооружения, дальность и скорость хода, автономность. Подбирается удовлетворяющая этим показателям силовая установка и определяются размерности корпуса, чтобы все это разместить.