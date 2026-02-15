Турнирные доспехи Генриха VIII 1520 года для «Поля золотой парчи»
Доспех Генриха VIII для боя на поллэксах 1520 г. Королевский арсенал, Лидс
Пора подумать об успокоенье
И подготовке будущей войны,
На этот раз далеко на чужбине.
Отчизна наша больше уст своих
Не будет обагрять сыновней кровью.
Война не будет разорять полей,
Топтать цветов подковами не будет.
Глазами, как огни недобрых звезд,
Смотреть не будут братья друг на друга.
Не будут поножовщина и кровь
Разъединять людей одной породы.
Отныне близкие и земляки
Окажутся в одном ряду друг с другом.
Клинок войны, как нож в худом чехле,
Не будет ранить своего владельца.
«Генрих VIII» Уильям Шекспир, перевод Б.Пастернака
Рассказы об оружии и доспехах. Генрих Тюдор стал королем в 18 лет, в 1509 году, то есть молодым человеком, полным амбиций. От природы сильный и ловкий, он обожал физические упражнения, бегал, прыгал, боролся, стрелял из лука, ну и, разумеется, как и другие представители высшей знати, был поклонником рыцарского искусства. То есть с самого детства учился носить рыцарские доспехи и сражаться в них. Проверить свои умения и навыки король мог, участвуя в турнирах. И он их любил по-настоящему, и, имея богатство и власть, заказывал себе один комплект доспехов за другим. Так что нам сегодня есть на что посмотреть (поскольку много всякого «железа» от пристрастий этого короля дошло до нашего времени!) и подивиться на его впечатляющее боевое и турнирное облачение, кстати, еще и изменявшееся вместе с изменениями в королевской талии.
Этот же доспех в полный рост. И - да, металлом на нем закрыт каждый сантиметр тела!
Вид сзади. Видимо, поглядев на этот доспех, многие туристические гиды и начали рассказывать доверчивым путешественникам о том, что средневековые рыцари облегчались прямо в штаны, не снимая доспехов… Кстати, американские инженеры, когда создавали свой первый космический скафандр для выхода на Луну, очень внимательно изучали именно этот тюдоровский доспех!
Кулет – «бронированная попа»
Причем надо помнить, что в начале XVI в. между Англией и Францией сравнительно еще недавно закончилась Столетняя война. Хотя она и закончилась, но только английские короли по-прежнему продолжали считать себя наследниками трона Франции. Но поскольку истребительная война Роз в Англии сильно истощила и обескровила страну, с Францией лучше было заключить союз, нежели опять воевать. И вот оба короля – и французский король Франциск I, и король Англии Генрих VIII – решили встретиться на границе своих владений неподалеку от города Кале (чтобы никому из них не было обидно) и договориться об установлении реальных добрососедских отношений.
Шлем с опущенным забралом
Правый наплечник
Кале тогда еще принадлежал англичанам, поэтому встретиться решили на границе между двумя странами. Здесь прямо в чистом поле для этого был выстроен лагерь, ставший, по сути, настоящим городом. Была привлечена целая армия из более чем 5000 рабочих, которые выровняли здесь грунт, выкопали ямы под столбы и установили около 2800 (!) палаток из бархата и золотой парчи. И было ее здесь так много, что место встречи двух королей так и называли: «Поле золотой парчи». В свиту обоих королей с обеих сторон входило несколько тысяч человек из числа их придворных и, соответственно, их слуг.
Правый и левый наплечники и их внутреннее устройство
Генрих VIII приказал построить дворец, и он был построен, ну а Франциск I в ответ поставил шатер столь высокий, что он казался высоченной башней, причем ее увенчали фигурой Св. Михаила, повергавшего дракона! Сопровождавшие королей лица проявили немалую распорядительность, расписав сценарий встречи буквально по минутам, чтобы ни одна из сторон не имела бы повода для обид.
7 июня 1520 года произошла первая встреча двух монархов, с интересом рассматривавших друг друга, тем более, что оба короля были рослыми молодыми людьми, причем оба славились своей красотой и просвещенностью. Ну а затем последовали целых две недели пиров и турниров, во время которых французы и англичане соперничали буквально во всем – и на ристалище, и за пиршественными столами, где люди состязались уже в количестве съеденного и выпитого! Только англичане закупили 6475 птиц, около 100 000 яиц, 3406 баранов и ягнят, 842 телёнка и 373 быка, ну и французы, скорее всего, купили не меньше, чем англичане.
Во время пиров обе стороны съели более 2000 баранов, а еще около 700 морских угрей, 50 цапель (а еще ведь нужно было кормить и слуг!), но к добрососедским отношениям так и не пришли. А ведь на «Поле золотой парчи» происходили еще и турниры, только добавлявшие «остроты» во взаимоотношения англичан и французов. Кстати, о том, каковы были их масштабы, можно судить хотя бы потому, что копий для их участников заготовили 1500, 1100 мечей для поединков между всадниками и еще 600 двуручных мечей для участников пеших боев.
Сабатоны типа «медвежья лапа»
Так что происходившее на этой встрече на «общее согласие» походило очень мало, а затем оно стало и вовсе невозможным делом, поскольку король Франциск сумел победить Генриха в единоборстве, и тот, уязвленный и расстроенный этим поражением, молодой, затаил на «француза» лютую обиду.
Просто гульфик
Хотя Франциск тоже виноват отчасти. Он явно перестарался в отношении роскоши. А всё потому, что… Франция была богаче Англии, и «Поле золотой парчи» еще раз показало это наглядно и англичанам показалось очень обидным.
«Тонлет» — доспех с юбкой. Вид в полный рост
Этот же доспех с мечом. Хорошо видны латные рукавицы без пальцев
Расстались «друзья-враги» 24 июня 1520 года после торжественной мессы, после которой всем ее участникам кардинал Вулси отпустил грехи, прежде всего чревоугодия. Состоялась помолвка двухлетнего французского принца Франсуа с четырехлетней английской принцессой Марией, вот браком она в итоге не закончилась. Всего лишь через два месяца после завершения Генрих VIII заключил союз с Карлом V, злейшим врагом Франциска I, а еще через два года Англия и Франция в очередной раз начали войну.
Вид сзади. Слева хорошо видны петли, соединяющие половинки «юбки»
Впрочем, все эти исторические события ценны для нас, поскольку стали причиной появления двух очень интересных турнирных доспехов, которые были изготовлены в Англии для короля Генриха VIII специально для турниров на «Поле Золотой Парчи», а находятся они сегодня в Королевском арсенале в Лидсе.
Шлем-бацинет. Хорошо видны довольно большие отверстия, дававшие участнику турнира и хороший обзор, и… воздух для дыхания. Ведь рыцари в металлических доспехах из-за того, что железо доспехов являлось отличным теплоизолятором, сильно перегревались. Поэтому было очень важно охлаждать хотя бы лицо и голову
Первый доспех весит 42,68 килограмма и состоит из 235 отдельных деталей, был специально создан для пешего боя на поллэксах – этаком гибриде копья, клевца и молотка. Англичане почему-то очень любили это оружие еще со времени Войны Роз. Только вот королю Франциску сражаться им ну никак не улыбалось, и по его просьбе турнирные правила были изменены в самый последний момент. Итогом этих изменений стало то, что доспех этот оказался попросту ненужным, и ему срочно пришлось искать замену, вернее, ковать эту замену, потому что самого турнира никто не отменял, и Генриху нужно было в чем-то выступать.
Декор «юбки»
Так появился второй комплект доспехов, и тоже для пешего поединка. Собрали его как конструктор из уже готовых деталей, вероятно, выполненных разными мастерами в разное время. Но вот украсили его уже в едином стиле, чтобы никто ничего «такого» не подумал! В отличие от предыдущего доспеха, этот доспех имел «юбку» (тонлет) в форме колокола, из металлических полос, приклепанных к кожаной основе. Такая конструкция позволяла уменьшить вес доспеха и трудоемкость его изготовления за счет отказа от защитных деталей для ног выше коленей. Щитки на внешней стороне наколенников («раковины») в данном случае имели вид бантов на модных в то время подвязках.
Генрих Тюдор был в плане одежды большим модником, так что даже «одежда из металла» у него соответствовала тогдашней моде. Некоторые историки даже считают, что он приказывал слишком сильно затягивать себе подвязки, что в итоге и привело к болезням ног, которые сначала испортили ему сначала характер, а в итоге и вовсе свели в могилу.
Святой Георгий. Грубовато сделано, вам не кажется?
Новый «сборный» доспех короля получился весьма специфичным. Огромный бацинет был сделан в Милане (на что указывает штамп оружейной мастерской города Миссаглии на задней стороне шлема), но форму забрала на нем изменили уже оружейники королевских мастерских в Гринвиче. Кираса также итальянская или фламандская. Наручи были взяты от старых доспехов, тогда как на латных башмаках имелись даже специальные пазы для шпор, нужных всаднику, но не нужных для пешего бойца.
Наплечники из перекрывающих друг друга пластин стали отличительной особенностью мастерской в Гринвиче. Левый (если смотреть спереди) наплечник состоял из восьми полос, а вот правый почему-то из семи. Юбка состоит из девяти полос, как спереди, так и сзади. Петли на ней находятся слева, пряжки ремней справа. Латы для ног могли быть изготовлены в Италии или во Фландрии. Их попросту взяли от какого-то старого доспеха.
Он же на шлеме…
Доспех был отделан травлением и до сих пор сохраняет следы позолоты. Среди выгравированных на нем изображений можно увидеть Святого Георгия и Богородицу с Младенцем. Они находятся по обеим сторонам бацинета и на обоих наплечниках. Цепь ордена Подвязки окружает шею бацинета, а само изображение подвязки можно видеть на ноге слева. Юбка украшена гравировкой, изображающей стилизованные листья в верхних рядах, а ниже – розу Тюдоров. Вполне возможно, что оригинальная отделка доспеха изначально была черной, что создавало яркий черно-золотой клетчатый узор. Размеры доспеха указывают на то, что сделан он был на человека ростом никак не меньше 1875 мм. Вес доспеха 29,28 кг.
Роза Тюдоров
«Раковина-бант» наколенника
Налокотник
Цепь ордена Подвязки на шлеме…
…а на ноге сама подвязка!
