Турнирные доспехи Генриха VIII 1520 года для «Поля золотой парчи»

Шлем-бацинет. Хорошо видны довольно большие отверстия, дававшие участнику турнира и хороший обзор, и… воздух для дыхания. Ведь рыцари в металлических доспехах из-за того, что железо доспехов являлось отличным теплоизолятором, сильно перегревались. Поэтому было очень важно охлаждать хотя бы лицо и голову

Этот же доспех с мечом. Хорошо видны латные рукавицы без пальцев

Вид сзади. Видимо, поглядев на этот доспех, многие туристические гиды и начали рассказывать доверчивым путешественникам о том, что средневековые рыцари облегчались прямо в штаны, не снимая доспехов… Кстати, американские инженеры, когда создавали свой первый космический скафандр для выхода на Луну, очень внимательно изучали именно этот тюдоровский доспех!

Этот же доспех в полный рост. И - да, металлом на нем закрыт каждый сантиметр тела!

Хоть до сих пор волненьям нет конца, Пора подумать об успокоенье И подготовке будущей войны, На этот раз далеко на чужбине. Отчизна наша больше уст своих Не будет обагрять сыновней кровью. Война не будет разорять полей, Топтать цветов подковами не будет. Глазами, как огни недобрых звезд, Смотреть не будут братья друг на друга. Не будут поножовщина и кровь Разъединять людей одной породы. Отныне близкие и земляки Окажутся в одном ряду друг с другом. Клинок войны, как нож в худом чехле, Не будет ранить своего владельца. «Генрих VIII» Уильям Шекспир, перевод Б.Пастернака

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»