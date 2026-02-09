Пентагон похвастался захватом очередного нефтяного танкера
Министерство войны США объявило о захвате в Индийском океане танкера Aquila II, под панамским флагом следовавшего из Венесуэлы.
Корабли американских ВМС преследовали судно от Карибского моря до Индийского океана. На танкер уже традиционно высадился десант, после чего судно было объявлено захваченным за нарушение американских санкций. Вероятнее всего, американцы сопроводят Aquila II в США, чтобы слить и отправить на свои НПЗ «подсанкционную» венесуэльскую нефть. Западные медиа прямо называют Aquila II частью российского «теневого флота», аффилированной с компанией Sunne Co Limited, которая уже под санкциями США за деятельность в российском энергосекторе.
На своих ресурсах Пентагон разместил видео, на котором можно увидеть процесс захвата танкера. Публикация сопровождается откровенно хвастливым сообщением, в котором утверждается, что судно Aquila II было захвачено за нарушение установленных Трампом правил судоходства в Карибском море.
Пентагон:
Стоит отметить, что морское пиратство, еще недавно практиковавшееся исключительно у побережья Сомали, перешло на принципиально новый уровень — захваты судов осуществляются вооруженными силами стран НАТО, при этом США не гнушаются откровенным разграблением грузов с объявленных «подсанкционными» нефтяных танкеров.
