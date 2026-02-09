Пентагон похвастался захватом очередного нефтяного танкера

Министерство войны США объявило о захвате в Индийском океане танкера Aquila II, под панамским флагом следовавшего из Венесуэлы.

Корабли американских ВМС преследовали судно от Карибского моря до Индийского океана. На танкер уже традиционно высадился десант, после чего судно было объявлено захваченным за нарушение американских санкций. Вероятнее всего, американцы сопроводят Aquila II в США, чтобы слить и отправить на свои НПЗ «подсанкционную» венесуэльскую нефть. Западные медиа прямо называют Aquila II частью российского «теневого флота», аффилированной с компанией Sunne Co Limited, которая уже под санкциями США за деятельность в российском энергосекторе.



На своих ресурсах Пентагон разместил видео, на котором можно увидеть процесс захвата танкера. Публикация сопровождается откровенно хвастливым сообщением, в котором утверждается, что судно Aquila II было захвачено за нарушение установленных Трампом правил судоходства в Карибском море.

Пентагон:
Ни одна другая нация на планете Земля не имеет возможности навязать свою волю в какой-либо сфере. На суше, в воздухе или на море наши Вооруженные силы найдут вас и отправят правосудие. У вас закончится топливо задолго до того, как вы оторветесь от нас.


Стоит отметить, что морское пиратство, еще недавно практиковавшееся исключительно у побережья Сомали, перешло на принципиально новый уровень — захваты судов осуществляются вооруженными силами стран НАТО, при этом США не гнушаются откровенным разграблением грузов с объявленных «подсанкционными» нефтяных танкеров.

  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +5
    Вчера, 20:50
    США объявило о захвате в Индийском океане танкера

    Интересно, когда с пиратством разбираться будут? Свободное блин судоходство...
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Вчера, 20:53
      Цитата: Юрий_Я
      США объявило о захвате в Индийском океане танкера

      Интересно, когда с пиратством разбираться будут? Свободное блин судоходство...

      Никогда. Нынешним корсарам уже выдали офицерские патенты...
      1. Vicontas Звание
        Vicontas
        +16
        Вчера, 21:36
        В 1918 году Ленин отправил Инессу Арманд во главе миссии Красного Креста для организации возврата русских солдат из Экспедиционного корпуса,который Николай II отправил во Францию для защиты французских интересов телами русских мужиков. Французы арестовали Арманд,обвинив в "подрывной деятельности против Франции"! В ответ Ленин приказал арестовать всех дипломатов из французского консульства и заявил,что если Арманд не будет освобождена в течение суток,то со следующего дня начнут расстреливать по одному французскому дипломату! Ленин не летал на истребителях и не строил из себя мачо,публикуя фотки с голым торсом! Но французы ему почему-то сразу поверили и Инессу Арманд немедленно освободили. Вот это я понимаю - "Своих не сдаем"...
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +4
          Вчера, 22:01
          Цитата: Vicontas
          В ответ Ленин приказал арестовать всех дипломатов из французского консульства и заявил,что если Арманд не будет освобождена в течение суток,то со следующего дня начнут расстреливать по одному французскому дипломату!

          Ссылочку можно увидеть на серьёзный источник информации? Блогеров не предлагать!
        2. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 00:54
          Захваты танкеров прекратятся тогда, когда первый борт с десантом матрасов собьют Иглой!
          Это очень просто, но весь вопрос в стальных шарах, которых нет и не было отрадясь у жителей болот...
          1. newtc7 Звание
            newtc7
            0
            Сегодня, 01:21
            А жители болот это кто? Размытое понятие какое-то, кого имеете ввиду?
      2. VSO-396
        VSO-396
        0
        Вчера, 23:57
        Цитата: isv000
        Цитата: Юрий_Я
        США объявило о захвате в Индийском океане танкера

        Интересно, когда с пиратством разбираться будут? Свободное блин судоходство...

        Никогда. Нынешним корсарам уже выдали офицерские патенты...

        Тогда это-каперы.
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Вчера, 21:21
      Цитата: Юрий_Я
      Интересно, когда с пиратством разбираться будут?

      Уже. По крайней мере балтийские гопники уже приуныли. Шведы опубликовали фото неизвестных ЧВК на танкерах идущих из и в российские порты. Надеюсь на южных морских рубежах скоро будет то-же самое.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +4
        Вчера, 21:40
        Ни одно ЧВК не сможет защитить судно от военного флота государства.
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          +2
          Вчера, 21:47
          А на балтике есть военные флоты способные противостоять нашему ВМФ?
          Ясно, что целой военной флотилии, одинокий танкер ничего сделать не сможет, но сидеть и молча наблюдать как эта гопота внаглую отжимает твоё имущество, тоже не вариант. Думаю ЧВК остудят пыл одиночным пиратским кораблям, когда утопят пару-другую вертушек со спецназом.
          1. gromila78 Звание
            gromila78
            -2
            Вчера, 22:08
            Вы действительно считаете, что БФ может противостоять ОВС НАТО?
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              +1
              Вчера, 22:43
              Россия легко разгромит овс нато в балтике, так как война с нато если будет то только ядерная
              1. gromila78 Звание
                gromila78
                -1
                Вчера, 22:55
                Я так понимаю, что нато только смотреть будет как в них ракеты летят? А с нами что в этом случае будет?
                1. VSO-396
                  VSO-396
                  0
                  Сегодня, 00:04
                  Цитата: gromila78
                  Я так понимаю, что нато только смотреть будет как в них ракеты летят? А с нами что в этом случае будет?

                  Наверное, как, помнится, лет 10 назад, один политик орал: «без ответки!»
            2. WIS Звание
              WIS
              0
              Вчера, 22:49
              Цитата: gromila78
              Вы действительно считаете, что БФ может противостоять ОВС НАТО?

              Почему Вы считаете, что необходимо обязательно полномасштабное противостояние?
              Пинг-понг никто не отменял!!!
              1. gromila78 Звание
                gromila78
                -1
                Вчера, 22:54
                Так в классическом противостоянии мы ничего сделать не можем. Как мы помешаем захвату торговых судов по флагами других стран, которые следуют в наши порты? Даже если сопровождать их до проливов, что помешает захватить их позже? В этом плане ЧФ и БФ ничем помочь не смогут.
                И как раз пинг понг приведет дальнейшей эскалации.
                1. WIS Звание
                  WIS
                  0
                  Вчера, 22:57
                  Нам (Вам) у Ирана учиться пора.
                  Зачем тянуться к голове противника, если ахиллесова пята найдётся?
                  1. gromila78 Звание
                    gromila78
                    +1
                    Вчера, 23:00
                    В Ормузском проливе проходит гиганский трафик нефти, а у нас?
                2. WIS Звание
                  WIS
                  0
                  Вчера, 22:59
                  Цитата: gromila78
                  И как раз пинг понг приведет дальнейшей эскалации.

                  Этим должны заниматься политики, МИД..., а не сопли ...
            3. хрыч Звание
              хрыч
              +3
              Вчера, 22:56
              Конечно, может. У нас береговые противокорабельные комплексы простреливают всю Балтику, На базе в Черняховска и Чкаловска (Калинингр.обл.) дислоцируется 4-й гвардейский морской штурмовой авиационный полк, который использует Су-30 и Су-24 в составе 34-ой смешанной авиационной дивизии — тактическое соединение морской авиации Балтийского флота , 689-й гвардейский истребительный авиационный полк, летающий на Су-27 в составе 132-й смешанной авиационной дивизии Балтийского флота. И т.д. ВМФ не ограничивается военными судами. Ни флот ФРГ, ни флот Скандинавов и Польши не вооружен ядерным оружием, а БФ им оснащен. И БФ не отдельная флотилия княжества, а лишь часть огромного, ядерного государства и если взять Балтику, то БФ там самый могущественный из-за ТЯО, не говоря, что за ним стоят наши СЯС.
              1. gromila78 Звание
                gromila78
                -1
                Вчера, 22:58
                И БФ не отдельная флотилия княжества, а лишь часть огромного, ядерного государства и если взять Балтику, то БФ там самый могущественный из-за ТЯО, не говоря, что за ним стоят наши СЯС.

                Я просто хочу напомнить, что СВО скоро пятый год пойдет и розовые очки давно снять надо
                1. хрыч Звание
                  хрыч
                  +3
                  Вчера, 23:01
                  Так снимите. Хотите применить ЯО против одного из русских государств? На чем нас и подловили, что это, по сути, гражданская война. И Запад не вмешался напрямую, что боится наших арсеналов.
                  1. gromila78 Звание
                    gromila78
                    +2
                    Вчера, 23:02
                    Как наличие ЯО помешало наносить удары на тысячу км в глубь России?
                    Что мешает НАТО и дальше вести противостояние руками украины с помощью обычных вооружений?
                    1. хрыч Звание
                      хрыч
                      +1
                      Вчера, 23:10
                      Наносят ВСУ, а не НАТО и мы наносим по Украине. Вопросы к военному руководству есть и есть главные вопросы к политическому руководству, но ни мы, ни Запад не переходим черту. А теневой флот - это что? Что есть удобный флаг, причем британской, бывшей колонии? Потому с ними и позволяют так себя вести. Пора вешать Российский флаг, а не уходить от налогов. Не жалко такой флот, пора с ним заканчивать.
                      1. Essex62 Звание
                        Essex62
                        +2
                        Вчера, 23:36
                        Нет именно НАТО и наносит. Их ракеты,их расчеты ,их целеуказания. Для xoxлов только мясные штурмы ,зазрадотряды,броня,арта и жужжалки. К серьёзной натовской технике их и близко не подпускают. Они знают ,что мы знам и мы знаем ,что они знают про это. Вот и получается,что грань не переходят. ФОРМАЛЬНО.
                      2. хрыч Звание
                        хрыч
                        0
                        Вчера, 23:56
                        Вы знаете, что произошло в Африке? Уничтожена последняя, колониальная империя - Французская республика. Это чуть не пол Африки. Франция лишилась редкоземов и прежде всего золота. А главное, лишилась дешевого урана. Он доставался в десять раз дешевле мирового рынка. У Франции более 70% генерации энергии АЭС и 20% излишков франки поставляют ЕС. Этот уран еще догорает в реакторах. И кто это сделал? Вагнер, Пригожин и Ко. Так называемые, частные компании, но кто их крышевал? А кто скупил уран по мировым ценам? И т.д. А, вы, думаете, почему Макрон такой злой? Целеуказание, как бы на хлеб не намажешь. Расчеты, конечно - отпускники, ЧВК и пр. Так и в Африке были наши ЧВК, отпускники и пр. И теперь сравните ущерб. Да, у нас проблемы, но Францию скоро накроет, мало того, втянули в эти дела ФРГ и они лишились дармового газа из РФ. И представьте Францию и ФРГ, наполненные мигрантами, которых кормили за счет хорошей экономики. А сейчас будет дорогой уран и дорогой СПГ. Британия брексетировала вовремя. Хитрые бриташки удрали вовремя и взносы на выход, такая мелочь. А Франция и ФРГ утянут всю ЕС куда? Все это понимают и знают, что больной жив и даже хохочет, но дни (конечно годы) сочтены. Вот, был выход - принуждение России к миру за ее же вклады, но все обернулось не так. Вклады истрачены, принудить не вышло, США начали свою игру, включая, отрыв кусков ЕС, забор себе предприятий и поставка дорогого газика. Россия держится, а Европу уже грабят, как побежденного. Примерно так, в двух словах. Но есть еще нюансы, возможно главней приведенных. Но, это уже другая история с Леонидом Каневским wassat
                      3. Essex62 Звание
                        Essex62
                        +2
                        Сегодня, 00:04
                        В этой игре по сливу нас гейропа не главная. А вот в качестве пушечного мяса,обнивщавшая и голодная,как раз и будет топливом нового похода на восток. Так было всегда.Сначала доведут до ручки,потом покажут куда идти грабить. Нам 600 лямов охреневших под боком совсем не улыбается иметь. Про батон не надо. Батон это когда уже совсем кирдык начнёт наступать и применят его уже не эти,а то и вообще мертвая рука.
                      4. хрыч Звание
                        хрыч
                        0
                        Сегодня, 00:10
                        Не Европа, а Центральная Европа. Бывшие Соцстраны. Румыны, поляки, прибалты и еще турки. Но, что-то готовы только прибалты, вернее их главы пойти на мясо. А вот Украина - находка, но кончается и не добавляет оптимизма тем, кто следующий.
                      5. Essex62 Звание
                        Essex62
                        +1
                        Сегодня, 00:16
                        Желание пожрать ,плюс способность государства забрить затылок ни спрашивая хотения, по всей гейропе даст нужный эффект. Даже не сомневайтесь. Там В. Ларсов не будет в принципе.Они либерализмом не страдают,гомосексуализмом да,но не соплями розовыми. Им только вооружений подкопить,чем они резко и занялись.
                      6. хрыч Звание
                        хрыч
                        +1
                        Сегодня, 00:21
                        Вооружение у них, да. Под шумок нас, оружие для нового колониального похода в Африку и для защиты ... от США. Но, что-то у них пока сложно идет. При банкротстве вооружаться не просто.
                      7. Essex62 Звание
                        Essex62
                        +1
                        Сегодня, 00:28
                        Ну как сложно? Фольцваген в штаты съехал, а все кто там вкалывал на Рейметалл перебрались . Несколько новых зданий с поточными линиями строится. И во Франции наращивают и остров поганый тоже закопошился. Ресурс у них есть. А газ наши барыги им продадут,как и сейчас продают.
                      8. хрыч Звание
                        хрыч
                        +1
                        Сегодня, 00:45
                        Тут еще фактор КНР, ему же везут нефть эти танкеры. Индия с США вопрос утрясли. И получается нефть проплаченная китайцами .... реквизируется. Мало того, мы воюем, а Си нас не поддержал, продавал дроны Украине и пр. Дождался, мудрый обезян, что тигры устанут и ему чуть соратники башку не прострелили. Ладно, заговор раскрыт. Сейчас ждет Путина перетереть о том, о сем, обо всем. Вот и посмотрим. Так-то ожидаем включение Китая в тему на нашей стороне. Не брать нефть с дисконтом, со схемами, уходя от санкций и с этим, левым флотом, перегрузками в море и пр. А наконец, помощь нам по-настоящему, как Ын, например.
                      9. WIS Звание
                        WIS
                        0
                        Сегодня, 00:35
                        Цитата: Essex62
                        Нам 600 лямов охреневших под боком совсем не улыбается иметь.

                        Извиняюсь, обсуждалось - не возможно сплотить евро войско, с Бонапартом загвоздка...
                      10. WIS Звание
                        WIS
                        +1
                        Сегодня, 00:17
                        Цитата: хрыч
                        США начали свою игру, включая, отрыв кусков ЕС, забор себе предприятий

                        Не ново, поглощение мелких компаний крупной.
                        Когда попадается "большой кусок, который не проглотить, но он сладок", его режут на части..., может и с болью в сердце...
                      11. gromila78 Звание
                        gromila78
                        0
                        Вчера, 23:39
                        А что делать если начнут захватывать торговые суда под нашим флагом? Если введут запрет на пересечение проливов? Они проходят в террводах враждебных стран. Даже задержание наших судов на несколько недель под любым надуманным предлогом, а затем их отпускание приведет к огромным убыткам и коллапсу морской торговли. Ведь отказ от теневого флота позволит проследить цепочки поставок, которые мы пытались скрыть и вывести из-под санкций.
                      12. хрыч Звание
                        хрыч
                        +1
                        Сегодня, 00:05
                        Не начнут. Не перекроют проливы. Это их же хлеб и их экономика. Себе в ногу они стреляют, но стрелять себе в башку не должны. Мы же не зависим от морской торговли для существования государства, а они и вся мировая экономика жизненно зависит. Мы зависим от продажи ресурсов не для существования и наша элита штопанная жаждет ее, а государство-то самодостаточное. В продовольствии, энергоресурсах, минеральном сырье и оборонке. Все остальное - штаны Киркорова.
                      13. gromila78 Звание
                        gromila78
                        0
                        Сегодня, 00:12
                        С чего вы решили, что наша страна не зависит от морской торговли? Посмотрите на грузооборот торговых портов на Черном и Балтийском море и подумайте как и чем его заменить.
                      14. хрыч Звание
                        хрыч
                        +2
                        Сегодня, 00:17
                        Дай Бог, чтоб эта наша внешняя торговля прекратилась. Она мешает развитию нашего государства и с этой иглы самим не слезть. Надо с нее вышибить. Наша промышленность для ширпотреба из-за этого деградировала. Наш автопром из-за этого не развивается и не делается бытовая электроника. А все из-за торговли ресурсами, часть которой идет на ширпотреб, т.к. так устроен мировой рынок, что приходится от потребителя что-то брать взамен.
                      15. Essex62 Звание
                        Essex62
                        +1
                        Сегодня, 00:08
                        Вот пусть и начинают под нашим флагом тормозить и захватывать. А мы посмотрим чем борцуны ответят. Ленинградская подворотня будет в полный рост. Пусть вспоминают как оно.
                      16. Михаил-Иванов Звание
                        Михаил-Иванов
                        0
                        Сегодня, 01:06
                        А тут вообще есть простое решение - на три месяца объявить о моратории на продажу нашей нефти!
                        Рынок отреагирует очень чутко. А нефть как продавали, так и будем продавать...
                    2. WIS Звание
                      WIS
                      +1
                      Вчера, 23:11
                      Цитата: gromila78
                      Что мешает НАТО и дальше вести противостояние руками украины с помощью обычных вооружений?

                      Есть такая страна - Россия!
      2. poquello Звание
        poquello
        0
        Вчера, 23:03
        Цитата: kventinasd
        Надеюсь на южных морских рубежах скоро будет то-же самое.

        похоже на то
      3. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 00:55
        Вот и я о том же выше написал!
        Особенно интересно посмотреть что запоют чухонцы, когда два их вертолёта упадут в Балтику!
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Вчера, 22:57
      Цитата: Юрий_Я
      Интересно, когда с пиратством разбираться будут? Свободное блин судоходство...

      Интересно, а чем сомалийские пираты, отличаются от американских ?
      1. VSO-396
        VSO-396
        0
        Сегодня, 00:18
        Цитата: carpenter
        Цитата: Юрий_Я
        Интересно, когда с пиратством разбираться будут? Свободное блин судоходство...

        Интересно, а чем сомалийские пираты, отличаются от американских ?

        Регулярными вооруженными силами.
  2. Matsur Звание
    Matsur
    +9
    Вчера, 20:58
    А я говорил - нужно сюрпризы засовывать в танкеры. А открываться он должен при заходе в пиратский порт.
    1. WIS Звание
      WIS
      -1
      Вчера, 22:53
      Цитата: Matsur
      нужно сюрпризы засовывать в танкеры

      рыба всегда неуклюже соскакивает с крючка, но лучше иметь мозг
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 01:09
      Вот это вот умная мысль!
      А часы с кукушкой?
      Да, как закукует, вся округа услышит!)))
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +5
    Вчера, 21:09
    У вас закончится топливо задолго до того, как вы оторветесь от нас.
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Вчера, 21:15
    Надо было к хуситам заворачивать))) Туда американцы чет плавать не любят - там авианосцы горят
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Вчера, 21:17
    Когда с пиратами разбираться будут...

    Мятежники всегда побеждены.
    Революционеры всегда победители.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Вчера, 21:18
    Всех поздравляю. Морское Право не работает и пиратство узаконено.
    1. Моторист Звание
      Моторист
      0
      Вчера, 22:22
      Цитата: Младший рядовой
      Всех поздравляю. Морское Право не работает и пиратство узаконено.

      Тля, бедный экипаж! Накой им такое развлекалово посреди рабочего дня?!
    2. gromila78 Звание
      gromila78
      +1
      Вчера, 23:11
      Если у тебя пистолет, и у меня пистолет, мы можем говорить о законе. Если у тебя нож, и у меня нож, мы можем говорить о правилах. Если ты пришел с пустыми руками, и я пришел с пустыми руками, мы можем говорить о разуме. Но если у тебя есть оружие, а у меня только нож, то правда на твоей стороне. Если у тебя есть пистолет, а у меня ничего, то, что ты держишь, — это не просто оружие, это моя жизнь. Понятие закона, правил и морали имеет смысл только тогда, когда они основаны на равенстве. Горькая правда этого мира заключается в том, что, когда говорят деньги, правда молчит. А когда говорит сила, даже деньги отходят на три шага назад. Кто создают правила, часто первыми нарушают их. Правила — это цепи для слабых и инструменты для сильных. В этом мире за все хорошее нужно бороться. Мастера игры яростно соревнуются за ресурсы, в то время как слабые сидят без дела, ожидая свою долю
  7. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    +1
    Вчера, 21:21
    От Карибского моря до … до Индийского окияна «преследовали».
    Во у низ скорость преследователей. Под парусом поди шли, или на вёслах?
    Там наверное миль 100500 будет. Гонка продолжалась 3 недели?
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +1
      Вчера, 22:01
      Цитата: дон_Рэба
      От Карибского моря до … до Индийского окияна «преследовали».

      Никто никого не преследовал. В Аравийском море давно стоит АУГ с авианосцем Авраам Линкольн. Танкер наверняка отслеживался через спутники, и его задержание лишь вопрос времени.
      1. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        +1
        Вчера, 22:17
        В статье чёрным по русски написано👉
        Не верите? Перечитайте глазами.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Вчера, 22:14
      Цитата: дон_Рэба
      От Карибского моря до … до Индийского окияна «преследовали».

      Мне вот тоже интересно, какой смысл танкеру, якобы "российского теневого флота", тащить подсанкционную венесуэльскую нефть через Карибское море и Тихий океан кому-то в Индийский океан? Разве целью этого флота не является перевозка именно российской нефти? Какой-то странный маршрут с неясным конечным пунктом.
      1. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        +2
        Вчера, 22:19
        Это «жжжжд» неспроста.
        Нашему «теневому» свою бы нефть подсанкционную вывезти и продать за $.
        А тут «наш теневой» тащит нефть из венесуэллы в Индийский окиян.
        Где тут Россия?
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Вчера, 22:26
          Цитата: дон_Рэба
          А тут «наш теневой» тащит нефть из венесуэллы в Индийский окиян.
          Где тут Россия?

          Вот нашёл более понятную и логичную версию. Больше похоже на "китайский" или "индийский" след".
          Танкер Aquila II вышел из венесуэльских вод в начале января в составе флотилии судов, пишет Reuters. По данным венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA, он перевозил в Китай около 700 тыс. баррелей венесуэльской нефти.

          https://www.kommersant.ru/doc/8419951
          1. дон_Рэба Звание
            дон_Рэба
            +2
            Вчера, 22:56
            ™️а скажут, скажут, что русские (нас было четверо)
      2. Кулл90 Звание
        Кулл90
        +1
        Вчера, 22:38
        смысл в том, что данный танкер вез венесуэльскую нефть в китай

        Танкер класса Suezmax Aquila II вышел из венесуэльских вод в начале января в составе флотилии судов. По данным государственной компании PDVSA, он перевозил около 700 000 баррелей венесуэльской тяжелой нефти, предназначенной для Китая.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Вчера, 22:45
          Цитата: Кулл90
          смысл в том, что данный танкер вез венесуэльскую нефть в китай

          Выше об этом уже написал. Тогда вопрос, чей же, на самом деле, этот танкер? Предполагаю, что Китай тоже вполне может использовать "теневые" поставки, а у России своих проблем хватает, да и зачем ей венесуэльская нефть?
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            0
            Вчера, 22:47
            так венесуэла вроде тоже под санкциями, поэтому и гоняются за теневыми танкерами с ихней нефтью
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        -1
        Вчера, 22:39
        Извиняюсь за ошибку в своём комменте - не "через Карибское море и Тихий океан кому-то в Индийский океан", а из Карибского моря через Атлантический океан кому-то в Индийский океан.
  8. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Вчера, 21:28
    ЕС синхронно ввёл санкции против 42 танкеров, иноземных портов, банков...Будут беспроблемно ловить: "Танкер - арестован, нефть - конфискован"....

    п.с. Афтершоки нефтегазового лобби могут похоронить планы СВО...чтобы там неожиданно не заявлял г- Лавров.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Вчера, 22:29
      *афтершоки*, *слил*, *экономика в клочья* и другое мы уже слышим десяток лет, но СВО продолжается и планы не меняются
  9. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +7
    Вчера, 21:33
    . Пентагон:
    Ни одна другая нация на планете Земля не имеет возможности навязать свою волю в какой-либо сфере. На суше, в воздухе или на море наши Вооруженные силы найдут вас и отправят правосудие. У вас закончится топливо задолго до того, как вы оторветесь от нас.

    Раз никто не останавливает, то можно и продолжать.
    По существу нефтяной танкер это мешок денег, который можно отобрать у более слабого.
    Так нагло и показательно американцы никогда не издевались над Советским Союзом. А Россию они , надо понимать не уважают и не боятся.
    Что-то сегодня фанаты Посейдонов и гиперзвука приуныли. Даже не пугают этих проклятых американцев разными не имеющими аналогов хреновинами. Как-то даже скучно drinks
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -2
      Вчера, 22:27
      для справки танкер вез венесуэльскую нефть в китай, и получается что издеваются над китаем
      амриканцы нас бояться и поэтому действуют как шакалята (мои слова подтверждаются тем что они ссут на нас напасть)
  10. Силуэт Звание
    Силуэт
    +4
    Вчера, 21:33
    Давно надо было ввести санкции против штатовской нефти и газа и начать задерживать их танкеры и газовозы.
    Только адекватные контрмеры могут остановить эту вакханалию.
    1. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      +3
      Вчера, 22:29
      Цитата: Силуэт
      Давно надо было ввести

      Достаточно было не отгружать обогащённый уран с февраля 2022 в США, получая 1 млрд$ (это не прибыль, а выручка), который (российский 235U) составляет 40% годовой загрузки американских АЭС, которые обеспечивают 20% энергобаланса США.
      ВВП США 26-28 трл $.
      Те Лихачев и друзья продавая невозобновляемый ресурс сираны на 1 млрд$ (это выручка, повторюсь) позволял США иметь 26 трл$*20%*40%=2,1 трл$ в ВВП (himarsы, снаряды, абрамсы всякие).
      А так не дал уран, минус 10% в энергобалансе США, ни каких поставок газа и нефти в ЕЭС (как сейчас, когда холодно), ракет и снарядов
      Бызнес. Все понимаю
  11. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 21:35
    Если Россия, Китай, Индия, Бразилия, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Мексика, Тринидад и Тобаго, Панама, Египет, Марокко, ЮАР, Мозамбик, Эфиопия, Куба, Алжир, Тунис, Перу, Филиппины, Индонезия и ещё несколько стран наложат санкции в отношении США, Канады, Англии, Фстранции, Германии, Из Раиля, Японии и Австралии...
    Как тогда будет происходить обмен товарами?
    Но те, кто за Вашингтон, Лондон, Париж и Бонн, договариваются быстрее, чем те, кто за Пекин, Москву, -Айрес, -Бург...
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 00:33
      Китаю это зачем? Он сам себе не враг. Да и прочие Индии с Эмиратами...
  12. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Вчера, 21:39
    Цитата: Fangaro
    Если Россия, Китай, Индия, Бразилия, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Мексика, Тринидад и Тобаго, Панама, Египет, Марокко, ЮАР, Мозамбик, Эфиопия, Куба, Алжир, Тунис, Перу, Филиппины, Индонезия и ещё несколько стран наложат санкции в отношении США, Канады, Англии, Фстранции, Германии, Из Раиля, Японии и Австралии...
    Как тогда будет происходить обмен товарами?..

    Да очень просто. Без этих стран будет происходить товарообмен. Если такие страны как Мозамбик или например Тринидад и Тобаго будут захвачены инопланетянами никто этого даже и не заметит wassat
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -1
      Вчера, 22:32
      гипотетически без выше перечисленных стран, товарообмен невозможен, так как нечего будет товарообменивать... но санкции данные страны не наложат
  13. g_ae Звание
    g_ae
    +4
    Вчера, 21:54
    Вот! Зато Лавров жуёт, что-то зелёное под носом, мол американцы не по-мужски с кремлевскимт и поступили. Ах, дух Анкориджа. Ах, мы же договорились . Они-то как раз поступили нормально. В очередной раз развели и кинули лохов, как всегда в истории поступали англо-саксы. А Лавров из себя деревенскую дурочку строит, которую развели и лишили девственности и теперь жениться не хотят. Тьфу, противно уже смотреть и слушать на все это.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -2
      Вчера, 22:34
      в чем развели Лаврова если переговоры в анкоридже ни к чему не привели, а если не было договоренностей то как можно кинуть
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Вчера, 23:49
        А он говорил ,что были договорённости продолжать договариваться. А ещё опять можно в Америку летать. А к чему они должны были привести,по Вашему? К капитуляции запада? Чего-то там ведь перетирали. И чего-то даже духом обозвали.
  14. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Вчера, 22:05
    Взрывать танкеры нужно ,в случае захвата . Пусть лучше тонут. И завсегда можно сказать,что это полосатые утопили.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Вчера, 23:56
      Нефть китайская, у них пусть голова и болит. Главное нам что-бы не мешали нашу таскать,под нашим фагом. Пора выходить из тени. Пусть эскалируют. Так дальше нельзя. Пора стыкнуться на этой поляне.
  15. gromila78 Звание
    gromila78
    0
    Вчера, 22:10
    Корабли американских ВМС преследовали судно от Карибского моря до Индийского океана.

    Остается только завидовать их возможностям в мировом океане
  16. DenisG Sotnick Звание
    DenisG Sotnick
    0
    Вчера, 22:16
    наверное всем уже очевидно, что все очень печально....
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Вчера, 22:36
      китайцам я думаю очень печально, купили нефть а петухи отняли
  17. лесничий Звание
    лесничий
    +3
    Вчера, 22:25
    Для того, чтобы у тебя не отнимали твое, надо весомый аргумент иметь. Для нас это нормальный надводный флот, а не МРК с десяток. А то, когда в конце года радостно рапортуют о десятках корабле, на поверку оказывается одна подводная лодка (слава Богу хоть это производим) какой-нибудь корабль 2-3-го ранга и кучу буксиров и судов обеспечения. А корабли первого ранга где? А потом кричат танкеры захватывают, так скоро в море вообще нос высовывать не будем.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +2
      Вчера, 22:45
      В первую очередь необходима политическая воля и яйца у руководителей.
  18. moneron Звание
    moneron
    +3
    Вчера, 22:27
    Стыдливо вывешивать на свой танкер иностранный флаг, а потом потом обижаться на задержание призрака. Отдавать призраки под охрану чвк....которых в россии просто нет, посколько законы о чвк так и не родили....иди туда не знаю куда, сделай то не знаю что....как это все по русски !!!!
  19. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Вчера, 22:45
    В чудном "многополярном мире" рулит исключительно сила. Это пора бы понять руководителям, постоянно взывающим к каким-то там международным договорам и гарантиям.
  20. МеВеД Звание
    МеВеД
    +1
    Вчера, 23:34
    Цитата: WIS

    Пинг-понг никто не отменял!!!

    Чтобы был пинг-понг, надо пару танкеров США захватить, а на это у нашей власти кишка тонка.
  21. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    0
    Сегодня, 00:18
    Это противоречит духу Анкориджа!
  22. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 00:23
    С такими темпами уже к концу года Россия без танкеров останется, да, наверное, и без сухогрузов.
  23. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 00:29
    Вероятнее всего, американцы сопроводят Aquila II в США, чтобы слить и отправить на свои НПЗ «подсанкционную» венесуэльскую нефть.

    Судя по фото, танкер явно пустой идет.