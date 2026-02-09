Для работы в режиме штурмовой артиллерии: боевые возможности новой РСЗО «Сарма»

Для работы в режиме штурмовой артиллерии: боевые возможности новой РСЗО «Сарма»

Россия впервые продемонстрировала на выставке в Эр-Рияде новую 300-мм РСЗО «Сарма», предназначенную для нанесения массированных и высокоточных ударов по противнику, и быстрого уклонения от контрбатарейного огня.

Боевая машина, созданная на шасси КамАЗ-63501 8x8 с бронекабиной для экипажа из 3 чел., имеет 6 направляющих и дальность стрельбы до 120 км при использовании управляемых ракет. Имеется возможность автоматического управления огнём и интеграции с навигационной системой ГЛОНАСС/GPS. Комплекс совместим с 300-мм снарядами РСЗО «Смерч» и его модернизированной версии «Торнадо-С».



РСЗО «Сарма» (слева) и «Торнадо-С»:



Боевая масса составляет около 24 т, скорость на дороге до 95 км/ч, запас хода 1000 км, габариты 11,2х2,5х3,15 м, дорожный просвет 390 мм.

На новое изделие обратили внимание западные обозреватели:

«Сарма» имеет возможность работы в режиме штурмовой артиллерии благодаря высокой скорости выполнения огневой задачи и свёртывания.

Достигается это за счёт меньших габаритов, облегчённого шасси и меньшего БК (в два раза в сравнении со «Смерчем»). Машина гораздо компактнее и манёвреннее: она может «выскочить» на позицию, дать залп высокоточными снарядами по конкретным целям (узлам обороны, штабам) и уйти из-под ответного удара быстрее, чем её более тяжёлые собратья. Наличие бронированной кабины повышает защиту расчёта.

В «Ростехе» на днях пояснили, что партия РСЗО «Сарма» «уже проходит апробацию в зоне СВО».
27 комментариев
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -12
    Вчера, 20:39
    Странно как-то. По уму. эту нишу должен занимать Град. А по точечным в атаке - "большая снайперка". А то 300 мм не тот калибр, чтоб высокоточно при штурме поражать. Это как Химеры, для терактов сойдет
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      -2
      Вчера, 20:48
      Странно как-то

      По ходу по просьбам трудящихся.... Мобильность рулит, иногда, все по обстоятельствам
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +4
      Вчера, 20:49
      Высокоточные (не Град) 300мм. лишними не бывают.
    3. Владимир М Звание
      Владимир М
      +3
      Вчера, 20:51
      Нет "Сарма" не занимает и не может занимать нишу "Град".
      "Град" стреляет неуправляемыми снарядами по площадям. Стрельба должна вестись батареей, в крайнем случае взводом. То что сейчас стреляют одной машиной, то это не от хорошей жизни...
      Самая главная характеристика "Сарма" и не указана - КВО (круговое вероятное отклонение ракеты).
      1. Ratmir_Ryazan Звание
        Ratmir_Ryazan
        +4
        Вчера, 20:54
        Самая главная характеристика "Сарма" и не указана - КВО (круговое вероятное отклонение ракеты).


        КВО это не про РСЗО, а про боеприпас к ней.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Вчера, 20:58
          я же вроде и написал КВО для ракеты.
          Для "Град" минимальный размер цели 400х400 метров, в не зависимости от стрельбы взводом или батареей.
      2. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        -4
        Вчера, 21:05
        Ну. КВО тут и нет - непонятно для чего указывать, для обычных, или высокоточных?! А так я просто не понимаю, какая для него может быть цель. Чтоб фугасом так под тонну - хренак! Причем и дальность-то какая-то...Чуть подальше ТОСочки, чуть поближе УПАБ.
        Пак пока, прикинул - рази что для контрбатарейки, те же Химеры ловить. А что, кассеты там не дадут из радиуса поражения выйти, вот и высокоточка пригодится, желательно с наведением с БПЛА
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Вчера, 21:33
          Что значит, не понятно для чего указывать КВО? Хотя бы для того, что бы понимать в какую цель можно попасть.
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            0
            Вчера, 22:22
            ну судя по видео попаданий (правда с пу торнадо-с) кво небольшое, попадает точно
        2. topol717 Звание
          topol717
          +2
          Вчера, 23:43
          Цитата: Foggy Dew
          Чуть подальше ТОСочки
          Вы чего? тут 120км высокоточным снарядом. И насколько я понимаю, сейчас делаются только такие, старых 300мм уже не делают. А у ТОСочки жалкие 10-15 км.
      3. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Вчера, 22:44
        Самая главная характеристика "Сарма" и не указана - КВО (круговое вероятное отклонение ракеты).
        так это смотря какую ракету сунуть. Старые советские под 100 метров на максимальной дистанции отклонение могли выдать. Сейчас вроде порядка 7-10 метров
    4. gromila78 Звание
      gromila78
      +1
      Вчера, 22:15
      По уму штурмовая артиллерия должна находится в рядах атакующей пехоты для минимального сокращения времени реагирования, уничтожения опорных пунктов, работе по зданиям в городе и т.д. В классическом понимании штурмовой артиллерии у нас нет.

      Причем танк на эту роль не годится. Можно вспомнить старые кадры штурма Чабан Махи (или Кара Махи), где пехота жаловалась, что танкисты не могут бетонные укрепления раздолбать. Здесь калибр нужен не менее 152мм.
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        0
        Вчера, 22:42
        А вот это как сказать... Во-первых не в рядах пехоты, а за ними, иначе сожгут, во-вторых. 152 это для ВМВ нормально, а сейчас ТОСом жахнуть - и что не в герметичном бункере, то стерильно... А что-то типа ММЗ ковырять и 152 бестолку - там же пол для установки металлургии сделан, его и трехтонкой не прошибешь, по крайней мере, не особо так...
        А если штурмовая - как поддержка именно штурмовика, то это только танк - быстро, защищено и очень мобильно. И не пороняет всю пехоту, ну какая там поддержка штурмовиков дурой в тонну весом! Только по сосредоточению противника, а своих - отвести подальше
        1. gromila78 Звание
          gromila78
          0
          Вчера, 22:49
          Офс танка слаб даже против классических девятиэтажек, против более капитальных строений просто бессилен.
          ТОС из-за своей настильной тректории тоже не везде применим, нужна именно возможность стрельбы прямой наводкой, что бы можно было здания разбирать. Это было бы дешевле чем УМПК.

          Остается только маленькое, но - изобрести эффективную защиту от дронов.
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Вчера, 23:41
        Цитата: gromila78
        По уму штурмовая артиллерия должна находится в рядах атакующей пехоты для минимального сокращения времени реагирования
        Даже в 20 веке уже были переносные радиостанции. И сейчас сделать связь на 30км вообще без проблем. Только даже 152мм иногда ни о чем. А вот 300мм это уже серьезнее. А вот если бы был снаряд на 433 или даже 533, вот было бы дело. Там даже ФАБ-500 был бы не нужен.
        1. gromila78 Звание
          gromila78
          0
          Вчера, 23:43
          Ну, если по команде с передка в кратчайшее время РСЗО сметет конкретную цель, то я только за, а пока лунные пейзажи вокруг уцелевших опорников говорят об обратном.
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Вчера, 23:48
            а пока лунные пейзажи вокруг уцелевших опорников
            Пока это было в начале СВО. Сейчас все новые 300мм снаряды уже высокоточные. Для Торнадо-Г помимо высокоточных еще делают много обычных. но там калибр мелкий всего 122мм. Но ситуации разные бывают, иногда быть может надо и квадрат накрыть, только для того что бы никто не мешал перемещаться нашим штурмовикам.
            1. gromila78 Звание
              gromila78
              0
              Вчера, 23:51
              Не являюсь специалистом РАВ. Если это поможет решить проблемы позиционного тупика я буду аплодировать стоя. Главное, что бы выпуск соответсвовал потребностям фронта
    5. topol717 Звание
      topol717
      0
      Вчера, 23:37
      Цитата: Foggy Dew
      эту нишу должен занимать Град.

      Самое примитивное бетонное укрепление и град уже ничего сделать не может, слишком маленький калибр. А тут есть хот какой то шанс разрушить.
  2. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +2
    Вчера, 21:18
    Интересное кино снимается ! Похоже,что опыт СВО вынуждает военных по-немногу заменять ствольную артиллерию на реактивную ! То есть , "Сарма" будет "исполнять " функции ствольной артиллерии ! В чём резон ? Да вот в чём ! Сейчас на СВО ствольному орудию долго стрелять не дают ! Время на "перезаряд" достаточно "длинное" ! Поэтому в допустимый "тайм-слот" много не выстрелишь ! Наличие управляемых(корректируемых) реактивных снарядов у РСЗО "сближает" по возможностям (функциям) РСЗО со ствольной артиллерией ! За допустимый "тайм-слот" РСЗО выпустит больше боеприпасов .чем гаубица ! РСЗО "играет" роль "автоматической пушки с магазином заряжания" ! Конечно же,могут найтись и доводы "контра" ! Но реальные законы войны расставят всё по своим уровням !
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Вчера, 22:48
      Скорее это мини-искандер для участка фронта километров на 50-70. А вместо артиллерии ракеты массой в 700 кило вряд ли можно использовать - в необходимом количестве их едва ли можно клепать, смесевое топливо довольно трудозатратно
      1. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        0
        Вчера, 23:01
        Цитата: alexoff
        вместо артиллерии ракеты массой в 700 кило вряд ли можно использовать -

        Ну вот и.упоминаемые мною, доводы "контра" объявились ! recourse Но ничего..я же предупреждал ! wink
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Вчера, 23:15
          Ну значит должны быть готовы! Сколько у нас там миллионов снарядов в прошлом году произвели? А для ракет счёт скорее на тысячи идёт, может несколько десятков тысяч
          1. Nikolaevich I Звание
            Nikolaevich I
            0
            Сегодня, 00:11
            Цитата: alexoff
            Сколько у нас там миллионов снарядов в прошлом году произвели?

            Ну. если артиллерией стрелять согласно поговорке : из пушки по воробьям- то конечно ...и мильёнов буде "скромно" ! wink
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Сегодня, 00:43
              Ну а бить по опорнику пусть и высокоточным смерчем не из пушки по воробьям? Да и пока ракета летит враг может переползти в другую часть окопа.
              Артиллерия в умелых руках может и в движущийся танк попасть! А вообще и для града, и для артснарядов ранее показывали специальные системы коррекции, улучшающие кво до 10 метров. Но не видать этого что-то в войсках request
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 00:00
      Цитата: Nikolaevich I
      Интересное кино снимается ! Похоже,что опыт СВО вынуждает военных по-немногу заменять ствольную артиллерию на реактивную !
      Я бы сказал на мобильную и высокоточную. Ну и размер в 300мм играет решающую роль. Именно все ТРИ этих фактора вместе должны давать результат. Мне вот только не понятно зачем на 24 тонны полной массы 4хосное шасси. Надеюсь хоть экипаж сделали 3 человека а ни как у нас любят, 2 заряжающих, 2 охраняющих и так далее.
      1. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        0
        Сегодня, 00:14
        Цитата: topol717
        Я бы сказал на мобильную и высокоточную

        Хорошо сказали ! good Согласен ! yes