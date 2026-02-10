Армия Турции получила новую машину РХБ-разведки
Машина РХБ-разведки Pars İzci на испытаниях
Турция стремится к созданию современных вооружённых сил, укомплектованных техникой разных классов собственного производства. Недавно стало известно об очередном успехе такого рода. На вооружение сухопутных войск была принята машина радиационной, химической и биологической разведки на базе шасси FNSS Pars İzci 8x8. Впервые в турецкой практике был создан полноценный самоходный комплекс такого класса, обладающий всеми необходимыми возможностями.
Первая в своём роде
В июле прошлого года, на выставке IDEF 2025, турецкая компания FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. представила свой новый проект — машину радиационной, химической и биологической разведки на базе шасси Pars İzci 8x8. К тому времени уже существовал и проходил испытания опытный образец.
Недавно эта машина вновь попала в новости. 5 февраля 2026 г. министерство национальной обороны Турции провело очередной еженедельный брифинг, в котором прозвучали последние новости ведомства и вооружённых сил. Одной из тем мероприятия стали закупки и принятие на вооружение новых образцов.
Стало известно, что недавно сухопутные войска завершили все необходимые испытания и процедуры перспективного комплекса радиационной, химической и биологической разведки. Некоторое количество таких изделий принято на вооружение и передаётся в соответствующие части армии. По известным причинам пресс-секретарь Минобороны не стал вдаваться в подробности.
Вскоре эти новости уточнила компания FNSS. Она сообщила, что речь идёт о бронированных машинах РХБ-разведки, разработанных с её участием. Они построены на базе серийной колёсной платформы Pars İzci 8x8, которая уже выпускается в нескольких модификациях для сухопутных войск.
FNSS отмечает, что новая машина РХБ-разведки является первой в своём роде разработкой турецкой промышленности. На одном защищённом шасси был собран набор разнообразной аппаратуры для определения заражений, разметки местности и т.д. Ранее подобная техника у армии Турции отсутствовала, и ей приходилось использовать отдельные средства на доступных платформах.
Появление специализированной бронемашины с необходимыми приборами должно положительно повлиять на ведение разведки и возможности частей РХБ-защиты в целом. При этом известным образом снизятся риски и для других родов войск, вынужденных работать в опасных районах.
Впрочем, военное ведомство и компания-производитель не уточняют наиболее интересные подробности. Так, остаются неизвестными объёмы закупок новой техники, ожидаемые темпы и сроки поставок, распределение между частями и т.д.
Разведка и разметка
Компания FNSS и профильные издания публикуют основные сведения о новой турецкой бронемашине разведки. В целом, по совокупности характеристик и возможностей, этот образец принципиально не отличается от других изделий своего класса, имеющихся в разных армиях мира. Это обусловлено сходством задач и общим набором функций.
FNSS построила машину разведки на базе шасси Pars İzci 8x8. Оно представляет собой четырёхосную бронированную машину, способную перевозить людей и нести боевые модули различных типов. В случае с машиной РХБ-разведки внутренние объёмы отдаются под специальную аппаратуру и рабочие места экипажа.
Шасси Pars всех модификаций имеет сварной броневой корпус, защищающий от пуль нормального калибра и осколков. Возможна установка накладных модулей, обеспечивающих защиту от 14,5-мм пуль. Корпус имеет традиционную для такой техники компоновку с носовым моторным отсеком, отделением управления за ним и кормовым объёмом для десанта или специальной аппаратуры.
Такая бронемашина имеет длину ок. 8 м при ширине 2,7 м и высоте (по крыше) 2,2 м. Боевая масса, в зависимости от комплектации, может достигать 24,5 т.
Вид сзади. Видны мачта с детекторами и другие приборы
Pars выпускается в нескольких версиях с разной колёсной формулой В случае с машиной РХБ-разведки используется изделие İzci 8x8. Такое шасси оснащается импортным дизельным двигателем мощностью 600 л.с. Автоматическая трансмиссия распределяет крутящий момент на все колёса. Подвеска — пневматическая управляемая. Шасси разгоняется на шоссе до 100 км/ч. Запас хода — до 1000 км.
В носовой части корпуса сохранены рабочие места водителя и командира с необходимым оснащением. В обитаемом объёме также имеются места для двух операторов специальной аппаратуры. Внутренние отсеки оснащены системой коллективной защиты. В корме, имеется отсек-шлюз с ещё одним местом. Оно предназначено для специалиста, который должен покидать машину и проводить работы вручную.
Известен примерный состав специального оборудования. Экипаж располагает набором видеокамер, дающим круговой обзор. Также для наблюдения может использоваться ночной канал боевого модуля. Снаружи на машине имеются детекторы радиации и химических агентов; информация сразу выдаётся на пульты операторов.
Внутри машины оборудована небольшая лаборатория с приборами и оснащением, необходимым для проведения некоторых анализов в полевых условиях. Экипаж может самостоятельно брать пробы воздуха, грунта или воды и исследовать их. Приняты необходимые меры для защиты операторов от вредоносного воздействия.
На борту машины предусмотрен механизм разметки местности, устанавливающий предупреждающие флажки. Кроме того, составляется электронная карта заражённых участков. Она передаётся вышестоящему командиру для дальнейшего использования войсками.
Для самозащиты машина РХБ-разведки Pars İzci 8x8 оснащается дистанционно управляемым боевым модулем. Изделие по типу серийного FNSS Sharpshooter может нести пулемёт нормального или крупного калибра либо автоматический гранатомёт. Также на модуле имеются оптические средства и лазерный дальномер.
Разметка опасной местности
Новые возможности
Турецкая промышленность разрабатывает и выпускает бронетехнику разных классов и различного назначения. Теперь её каталог продукции пополнился принципиально новым образцом — машиной РХБ-разведки. Как сообщается, такая модификация Pars İzci 8x8 уже выпускается серийно и поступает в войска.
Появление подобного образца имеет большое значение для турецкой армии. Впервые она получила специализированный самоходный комплекс, способный выявлять заражение, составлять карты опасных участков и выполнять другие задачи. Ранее такие задачи приходилось решать иными средствами и сталкиваться с некоторыми ограничениями.
Теперь работа частей и подразделений РХБЗ значительно упростится. Экипажи машин разведки смогут проводить необходимые мероприятия, исследования и замеры. При этом они будут оставаться под защитой брони и фильтровентиляционных установок. Покидать машину придётся только в отдельных случаях для забора некоторых проб.
Большое значение также имеет выбор платформы для новой машины. Она построена на базе бронированного колёсного шасси, прошедшего все необходимые испытания и поставленного в серию. К настоящему времени сухопутные войска Турции заказали не менее сотни машин Pars разных модификаций. В основном это бронетехника для перевозки, защиты и огневой поддержки пехоты. Также в семейство входят носители различных систем и вооружений.
Использование унифицированной платформы даёт известные преимущества производственного и эксплуатационного характера. Кроме того, у экипажей РХБЗ появляется возможность без ограничений работать в одном строю с мотопехотой или другими родами войск. Учитывая характер их задач, такая возможность имеет большое значение.
Постепенное развитие
Таким образом, военно-промышленный комплекс Турции в лице разных компаний, в т.ч. FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., продолжает разработку и производство техники, необходимой армии. При этом постепенно осваиваются новые классы бронемашин, ранее отсутствовавшие в войсках.
Очередной новинкой такого рода стала машина РХБ-разведки, несущая набор разнообразного специализированного оборудования. Она доведена до серии и поступает в эксплуатацию. Впервые Турция смогла своими силами закрыть эту нишу. Такая техника не привлекает особого внимания, но её создание является важным достижением.
