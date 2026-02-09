Разведка вскрыла прибытие «Альфы» СБУ под Купянск – уничтожен командир группы

14 318 21
Разведка вскрыла прибытие «Альфы» СБУ под Купянск – уничтожен командир группы

С Купянского сообщения приходит информация о том, что российская разведка вскрыла прибытие специального подразделения СБУ Украины. Речь идёт о спецназе, который носит название «Альфа» и состоит в структуре Службы безопасности Украины.

После получения данных о появлении этого спецподразделения под Купянском, по нему был нанесён удар. В результате этого удара противник понёс потери. Среди ликвидированных и командир боевой группы подполковник СБУ Руслан Петренко.

По последним сведениям, подполковник Петренко командовал специальным подразделением дроноводов. В задачу этого подразделения входили диверсионные операции в тылу российских войск.

По некоторым данным, непосредственной задачей украинской «Альфы» под Купянском был заход в восточную часть города - на левом берегу Оскола - с последующими ударами БПЛА по логистике ВС РФ.

Появление «Альфы» СБУ на этом участке фронта свидетельствует о том, что противник в попытке добиться успеха в Купянске бросает туда в том числе свои элитные подразделения. Однако российские средства огневого поражения делают своё дело.

Сообщается, что помимо Петренко в результате удара спецназ СБУ потерял ещё по меньшей мере троих офицеров, а также технические средства, которые пытался использовать в своей локальной операции.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Saler Звание
    Saler
    +14
    Вчера, 21:37
    украинцы все цепляются за Купянск.
    Уже элитные части туда отправляют.
    Накрыть бы их всех 3К кг ФАБом или Искандером и пусть идут к Бендере. hi
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +6
      Вчера, 22:12
      Цитата: Saler
      Накрыть бы их всех 3К кг ФАБом или Искандером и пусть идут к Бендере.

      Было бы хорошо, но они вместе не собираются.
  2. Наган Звание
    Наган
    +2
    Вчера, 21:38
    Щени вмерли у краïни... crying
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Вчера, 21:41
    На фото конченный имбецил. Определяется это криминалистической антропологией с таблицами Ломброзо, то есть все четко, по науке. Ушки как у поросенка, но не хочется животных оскорблять.
    1. Vicontas Звание
      Vicontas
      +2
      Вчера, 21:53
      Точнее, как у вурдалака из фильма "Вий"! А может родственник?
    2. Melior Звание
      Melior
      +5
      Вчера, 22:35
      На Кличко очень похож, был...
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Вчера, 22:55
      Цитата: Младший рядовой
      Определяется это криминалистической антропологией с таблицами Ломброзо

      Тут теория его верна. Одобряю.
    4. solar Звание
      solar
      -1
      Сегодня, 00:25
      Определяется это криминалистической антропологией с таблицами Ломброзо, то есть все четко, по науке.

      Никакой наукой у Ломброзо и не пахло. Предтеча любителей мерять форму черепа. :((
      Историк психиатрии Т. И. Юдин считал, что взгляды Ломброзо являются предтечей нацистских теорий о «недочеловеках» — низших расах и что Ломброзо предлагал те же методы борьбы с низшей расой
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 00:39
        Вопрос не в теориях, вопрос в практиках. На практике из миллионов жителей Украины сделали вот таких гоблинов... Они там мёрзнут, на кострах готовят, а всё одно клятых москалей во всём обвиняют. Идеальный материал для трубочистов, их мысли положенные на руки украинцев...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Вчера, 21:44
    Одних, очередных елитных покоцали, подгоняйте следующих... если найдутся такие.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Вчера, 22:57
      Цитата: rocket757
      подгоняйте следующих

      Вас услышали:
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 00:41
        11-е сейчас как раз в районе Купянска избавляются от жизни...
  5. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +9
    Вчера, 21:49
    А зачем морда этого бандеровца крупным планом на странице ? Чтобы плюнуть в рожу ? Можно....! Но монитор -то мне потом вытирать ! а мне это надо ?
    1. Офицер запаса Звание
      Офицер запаса
      +6
      Вчера, 22:07
      Чтобы распечатать и в школьном тире повесить. Прекрасная мишень.
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +5
      Вчера, 22:11
      Ну монитор тоже надо иногда протирать. Я сам иногда ленюсь. А здесь есть повод laughing
  6. Ныробский Звание
    Ныробский
    +6
    Вчера, 22:27
    Был Петренко, стал "Двухсотенко".
    Встречай Бандера.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 23:15
      Цитата: Ныробский
      Встречай Бандера.

      На украинском инфоканале местный предсказатель порадовал громадян:
      Вночі почнеться те, чого ми боялись – офіцер розвідки МО України.
      «...росіяни застосують крилаті та балістичні ракети, які не збиває наше ППО, сьогодні вночі – найсприятливіший для них момент. Всього вони підготували більше 500 шахедів та 150 ракет усіх видів...

      Ночью начнется то, чего мы боялись – офицер разведки МО Украины.
      «...россияне применят крылатые и баллистические ракеты, которые не сбивает наше ПВО, сегодня ночью - самый благоприятный для них момент. Всего они подготовили более 500 шахедов и 150 ракет всех видов.

      И ещё оттуда же:
      В Європі майже не залишилося зарядних станцій, — ЗМІ
      Через регулярні блекаути в Україну прибуло понад 80% запасів зі складів Німеччини, Франції, Іспанії та Нідерландів.
      Станції миттєво розійшлися серед українців, виробники не встигають поповнювати запас. Націнка становить близько 20%.

      В Европе почти не осталось зарядных станций — - СМИ
      Из-за регулярных блэкаутов в Украину прибыло более 80% запасов со складов Германии, Франции, Испании и Нидерландов.
      Станции мгновенно разошлись среди украинцев, производители не успевают пополнять запас. Наценка составляет около 20%.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 00:46
        Оно, конечно, хорошо что мы так можем сделать, только вот против нас и без ракет успешно работают...
        И, увы, но наша агентура явно не тянет. Ибо, за четыре года войны мы у хохла не убили ни одного из лидеров бандеровщины!
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Вчера, 23:10
    Таким как он черти в аду давно прогулы ставят.
  8. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    Вчера, 23:23
    Хорошая работа. Авторы такого успеха должны быть хорошо вознаграждены.
  9. Русич-ижорский Звание
    Русич-ижорский
    0
    Вчера, 23:46
    Земля стекловатой вырусям - предателям Святой Руси !!! ГК давно пора снять белые перчатки и размазать тяо военные аэродромы на окраине РУСИ для обозначения серъёзности намерений! С такими темпами это будет 100 летняя война. Ирано-иракская восьмилетка плохой пример.....