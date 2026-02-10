Винты в «доме на гусеницах» против дронов: новая защита для техники ВС РФ

Малогабаритная безэкипажная гусеничная платформа НТРК «Курьер» стала самой распространённой моделью в своём классе в российских войсках. Хотя она появилась на фронте сравнительно недавно (с марта-апреля 2024 года), к настоящему времени созданы многочисленные модификации машины. На днях энтузиасты показали очередную модификацию, предназначенную для отражения атак FPV-дронов.

«Курьер», полностью обвешённый стальными листами на манер танков-«черепах», оборудован по периметру несколькими вращающимися дисками с прикреплёнными к ним длинными тросами. FPV-дрон является довольно лёгким изделием, которое держится в воздухе за счёт точной синхронизации в работе своих винтов.



Когда БПЛА подлетает к «панцирю» «Курьера», он попадает под ускоренно крутящиеся тросы, которые его либо сбивают, либо откидывают в сторону. В результате оператор FPV-дрона теряет управление в самый ответственный момент.

«Вентиляторы» запитаны напрямую от бортовой сети и могут работать постоянно. Такая конструкция дополняет общую концепцию усиленной защиты.

Военная техника теперь напоминает настоящий дом на колёсах (гусеницах).



Как поясняют разработчики, пока что создан тестовый вариант. Испытания, который он проходит, можно назвать предварительными, так как вентиляторы отражают «атаки» не ударных дронов, а условных целей.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:19
    Избушка,избушка...повернись к лесу задом, ко мне передом. smile
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      -1
      Сегодня, 08:20
      А я теперь знаю .как переговоры ведутся ! "Алё,гараж ! ".................................................. bully
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 06:20
    Малогабаритная безэкипажная гусеничная платформа НТРК «Курьер» стала самой распространённой моделью в своём классе в российских войсках.
    Точно, дом на гусеницах winked
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 06:21
    Мысль не стоит на месте, всё новые и новые способы и методики,а начиналось всё с "мангалов" .
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +1
      Сегодня, 06:44
      Цитата: Ропот 55
      всё новые и новые способы и методики,а начиналось всё с "мангалов" .

      Бронированные машины в обозримом будущем никуда не денутся, другое дело, что бронирование будет сильно отличаться от того каким его видели лет 20 назад.
  4. К_4 Звание
    К_4
    +4
    Сегодня, 06:45
    Чую скоро катушку Теслы примотают на башню, чтобы дроны молниями фигачила, вот враг офигеет.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 06:53
      Цитата: К_4
      Чую скоро катушку Теслы примотают на башню, чтобы дроны молниями фигачила, вот враг офигеет.

      Идея хорошая... good надо обдумать её.
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 08:25
      Цитата: К_4
      Чую скоро катушку Теслы примотают на башню

      А тут и шутить нечего ! Т.к. давно есть проекты и ,даже, разработки ! Вот так-то ! wink
  5. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    +2
    Сегодня, 06:49
    О, одна из моих мыслей пошла в эксперимент. Хотя думаю такую фигню надо только сверху делать - от сбросов на стоящий объект или легкий транспорт. И соответственно рядом лучше народу не стоять...И тут вспомнилось где похожее видел - из кино где махали мечом в одном случае сбивая капли дождя, а в другом пули (мечь против меча или стрел это понятнее было и так).
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 08:36
      Цитата: Виктор Чужой
      О, одна из моих мыслей пошла в эксперимент

      Из мыслей шуб...бронник не сошьёшь ! Уже есть и конкретный патент ! Похоже,бойцы ознакомились с ним и "немного" переосмыслили его ! Кстати есть и патент на применение "экрана " из вращающихся дисков в качестве защиты от "кумы" и "лома" ! wink
  6. Tinkers Звание
    Tinkers
    0
    Сегодня, 08:41
    Можно бензогенератор на платформе установить с запасом бензина для питания вентиляторов, как вам идея?? )))))))))
  7. Лимрак Звание
    Лимрак
    0
    Сегодня, 08:42
    Так это же хениально! зачем тогда оружие на броне...если этими молотилками в рукопашную в сближении с врагом можно мясорубкой пройтись и смять ряды врага. Живая мертвечина вспомните...