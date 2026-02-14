«Кому война, а кому мать родная»

«Кому война, а кому мать родная»
Чешская САУ Dana-M2

Бойня на Украине обеспечила гигантские прибыли ВПК и магнатам Чехии. Чешские «братья-славяне» идут по пути мародёров из Чехословацкого корпуса и приспешников Гитлера.

Бал «вампиров»


В январе 2026 года появилась новость, что чешские компании обеспечили преступный режим Зеленского вооружением в общей сложности на 274 млрд крон (11,3 млрд евро). Вице-премьер Карел Гавличек рассказал, что в рамках инициативы по поставкам боеприпасов было выделено 114 млрд крон (4,7 млрд евро), а еще 160 млрд (6,6 млрд евро) было использовано «по аналогичному принципу».



То есть Чехии выделили огромные средства, которые были освоены военно-промышленным комплексом Чехии. Поэтому Прага является активным сторонником Киева, поддерживая различные «оборонные» инициативы, повышающие военный потенциал Украины.

Не удивительно, что богатейшим военным магнатом в мире стал чешский бизнесмен Михал Стрнад. Его состояние выросло почти до 37 млрд. долларов, а это 10% всей чешской экономики. Его Czechoslovak Group (CSG) — один из важнейших поставщиков оружия и боеприпасов на Украину. CSG была основана в 1990-х годах Ярославом Стрнадом, отцом Михала Стрнада, на основе компании Excalibur Army, которая занималась модернизацией и продажей оружия и техники времен холодной войны.

Bloomberg отмечает, что компания Стрнада начала стремительный взлёт после открытия Украинского фронта в 2022 году. CSG стала одним из крупнейших производителей боеприпасов в мире, параллельно компания наращивает возможности в сфере производства различных категорий боевых дронов.

От мародёрства к распродаже военного наследия советской цивилизации


Напомню, что славянская Чехия уже не раз отмечалась во враждебности к России. Так, в 1918 году Чехословацкий корпус, созданный в России для противостояния Австро-Венгрии, нарушил нейтралитет и захватил ключевую стратегическую коммуникацию – Транссибирскую железную дорогу. От Казани до Владивостока.

Чехословаки выступили на стороне Белого движения, фактически спровоцировав активное, длительное и кровавое противостояние. И как интервенты, которые в это время оккупировали стратегические города-порты России. Чехословацкий корпус отметился в карательных и грабительских операциях. Фактически чехословаки грабили всё, до чего могли дотянуться, и вывезли из России часть её золотого запаса. На этом финансовом фундаменте была создана Чехословакия.

Довольно процветающее и сильное промышленное государство, где огромную роль сыграли бывшие чехословацкие легионеры. Так, Чехословакия к началу Второй мировой войны была мировым лидером по производству военной техники и оружия – 40% всех мировых поставок! Один только завод «Шкода», как отмечал Уинстон Черчилль, «второй по значению арсенал Европы» в 1938–1939 гг. «выпустил продукции столько, сколько все английские заводы за этот период». Чехословацкая армия была вооружена до зубов и сидела в мощных укреплениях.

Прага была в союзе с Парижем, поддерживала политику прежней Антанты. Но пришло время, французы и британцы просто слили Судеты, а затем и всю Чехословакию во «имя мира в Европе». Отдав её Гитлеру в надежде, что после этого немцы начнут рубиться с русскими.

Словакия стала клиентом-сателлитом Третьего рейха и честно ему служила. Словацкий корпус воевал против Советского Союза, промышленность крепила мощь «Вечного рейха». Чехия-Богемия стала протекторатом. Чехословацкие арсеналы позволили вооружить до 20 дивизий вермахта, включая 5 танковых (до четверти бронетанковых войск Германского рейха).

При этом чешское сопротивление было минимальным. В сущности, до самого падения Берлина чехи добросовестно работали на заводах и фабриках, крепили мощь вермахта, «гитлеровского Евросоюза». Чехия в 1939–1945 гг. обеспечила до 40% вооружений гитлеровской Германии.

Чехия избежала масштабных разрушений в ходе боевых действий и сохранила свой военно-промышленный потенциал. В составе Организации Варшавского договора (ОВД) Чехословацкая ССР сохранила одно из ведущих мест в мировом производстве оружия с высокой долей экспорта в страны Европы, Азии, Африки и на Ближний Восток. Страна имела развитое машиностроение, металлообработку, выпускала самолеты, бронетехнику, стрелковое вооружение и боеприпасы.

Поэтому к моменту распада Варшавского блока Чехословакия имела развитый ВПК и большие запасы вооружений, техники. Вступив в блок НАТО в 1999 году, Прага смогла сохранить производство лёгких учебных и учебно-боевых самолетов (на их базе делали штурмовики L-159) и другого оружия.

Также Чехия смогла сохранить ряд позиций в экспорте оружия. Так, чехи смогли занять нишу по распродаже советской и родственной ей техники из наличия не только собственных ВС, но и практически всех армий стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Вместе с Болгарией страна стала своего рода оружейным рынком-хабом Восточной Европы.

Чехия вооружала Грузию перед войной 2008 года. Поставила сотни единиц бронетехники и легкие штурмовики в Ирак. Вооружала страны Африки. В Украину оружие шло ещё до начала гражданской войны в 2014 году.


T-72M4 CZ — чешская модификация советского основного боевого танка Т-72М

«Эскалибур» и Украинский фронт


Чехия продавала много оружия, но ещё больше его получала. Фактически страна так или иначе стала хаб-узлом для советского и родственного оружия из арсеналов Венгрии, ГДР, Польши, Болгарии, Словакии и других стран. Оружие тащили даже из Швеции: 375 БМП-1 бывшей Национальной народной армии (ННА) ГДР, некоторое время состоявших на вооружении шведской армии.

В стране была учреждена компания Excalibur Army, через которую такой обмен и торговля оружием шли. Компания также занималась ремонтом и модернизацией, создавала новые модификации оружия. Часть техники разбирали на запчасти, утилизировали, часть ушла в мировые «горячие точки». В частности, бандформирования в Ираке и Сирии, где идёт перманентная гражданская война, явно имели на вооружении не только оружие из арсеналов иракской и сирийской армии.

При этом компания сформировала арсенал, достойный ВС хорошо развитой страны: сотни танков, бронемашин, БТР, БМП, САУ, буксируемых орудий, РСЗО и т. д. Часть этой техники была отправлена Киеву ещё до начала гражданской войны на Украине в 2014 году.

Более мощный поток оружия и боеприпасов пошёл уже после 2022 года. В частности, военный эксперт А. Храмчихин отмечал, что только в 2022 году Прага передала Киеву 93 Т-72, 101 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ)-2РХМ, 125 БМП-1 (в том числе 56 бывших шведских Pbv-501), 13 САУ «Дана», 80 120-мм минометов и 12 РСЗО RM-70. Одновременно Чехия начала поставки ВСУ стрелкового оружия и боеприпасов.

При этом бывшая чехословацкая техника почти не отличается от советской, поэтому размеры поставок и потерь могут в различных источниках серьёзно отличаться.

Как позднее выяснили журналисты, на Западе знали о будущем открытии украинского фронта. В частности, Чехия начала секретные закупки боеприпасов за несколько месяцев до начала конфликта, обходя громоздкую бюрократию стран НАТО и ЕС. В итоге в 2024 году чешский ВПК стал ключевым игроком по поставке боеприпасов для киевского режима.

Десятки оружейных предприятий были запущены на полную мощь, десятки тысяч рабочих работали во имя победы «укрорейха». В частности, производство крупнокалиберных снарядов было увеличено на 600–700%. Пожалуй, только во время Гитлера чешский ВПК работал с такой нагрузкой и отдачей. Только в 2022 году ВПК страны отправил на Украину оружия и военных материалов на 1,8 млрд евро. 75% прибыли от этой суммы получили частные компании.

К началу 2026 года Чехия обеспечила преступный режим Зеленского вооружением в общей сложности свыше 11 млрд евро. Но страны Европы, США и Канада полностью оплатили эти поставки.

Неудивительно, что Прага стала активно поддерживать «партию войны», тогдашний Вашингтон (администрация Байдена), утверждая, что только разгром России принесёт Европе мир. Для Праги бойня на Украине – настоящее золотое дно. Всё традиционно: «Кому война, а кому мать родна».


RM-70 — реактивная система залпового огня (РСЗО) производства Чехословакии. Чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 «Град»
  2. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +9
    Сегодня, 03:57
    Чешские «братья-славяне» идут по пути мародёров из Чехословацкого корпуса и приспешников Гитлера.
    Они всегда шли этой дорогой. Да и братьями они не были, хотя вроде и славяне.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +4
      Сегодня, 09:42
      Цитата: Fitter65
      Да и братьями они не были, хотя вроде и славяне.

      Поляки тоже славяне так то...
      А сколько с ними гемороя.

      Фино-угорские племена типа балтов и финов тоже в общем то ближе к славянам чем германцам, но...
      Не работает короче эта фигня.
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +3
        Сегодня, 10:02
        Цитата: Hitriy Zhuk
        Поляки тоже славяне так то....
        Во времена СССР, когда я служил в СГВ недалеко от Щецина, говорили- поляк это не нация, поляк это профессия. laughing laughing laughing А во времена И.В.Сталина пели- Русский с китайцем братья на век. Хотя китайцы совсем не славяне. Да и братских народов Союз вековой, как то показал, что многие "братья" только и стараются от души нам "нассмотрреть", везде и всюду. Нету братских народов и друзей на век. Есть ситуативные попутчики. И только в РФ ищут братьев и друзей на века...Пока мы будем укронацистов считать братским народом, так и будут гибнуть наши граждане, старики, женщины, дети от рук украинцев.Это же "братья славяне"- украинцы убивали граждан России в Курской области. Это ведь украинцы сожгли Хатынь, это украинцы наравне с немцами уничтожали людей в Бабьем Яру...
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +7
    Сегодня, 03:57
    Чешские «братья-славяне» идут по пути мародёров из Чехословацкого корпуса и приспешников Гитлера.
    А когда они шли другим "путем"?
    И да, ни какие они не «братья-славяне», забудьте...
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +7
    Сегодня, 05:21
    Сильно надеюсь, что укробешенцы не обойдут вниманием жительство в чехии)
    1. ian Звание
      ian
      +4
      Сегодня, 07:57
      Не выгодно. Жадные чехи платят мизерные пособия и жестко контролируют беженцев. Любое нарушение, несогласованная смена места нахождения, поступление "левых" денег на твой счет- лишение пособия. И работать очень заставляют. В общем не любят укробеженцы Чехию... Только как крайний вариант. hi
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 05:40
    Чешскими Вампирами были убиты в Белгороде наши женщины ,дети,старики...никогда чехам этого не прощу.
    1. ian Звание
      ian
      +7
      Сегодня, 08:02
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Чешскими Вампирами были убиты в Белгороде наши женщины ,дети,старики...никогда чехам этого не прощу.

      Чешским танками были убиты ваши деды в 42. Чешскими пулемётами - прадеды в 1918. Это так. Для дополнения картины hi
  6. АА17 Звание
    АА17
    +11
    Сегодня, 05:47
    К началу 2026 года Чехия обеспечила преступный режим Зеленского вооружением в общей сложности свыше 11 млрд евро. Но страны Европы, США и Канада полностью оплатили эти поставки.


    Чехия поставляет оружие на Украину.
    Для его изготовления закупается дешевый газ в России


    "фактически 94% газа направляется в Чехию из России через территорию Словакии."
    1. АА17 Звание
      АА17
      +11
      Сегодня, 05:57
      Интересно наша Власть знает про газ: откуда он поступает?
      Вопрос риторический.
      Хотелось бы спросить автора:
      А российские поставщики газа являются "вампирами", как и чешские поставщики оружия?
      1. IS-80_RVGK2 Звание
        IS-80_RVGK2
        +2
        Сегодня, 10:28
        Цитата: АА17
        А российские поставщики газа являются "вампирами", как и чешские поставщики оружия?

        Не. Это другое. Так же как и наш капитал зарабатывающий на производстве оружия.
  7. СЕРЖ ант Звание
    СЕРЖ ант
    +10
    Сегодня, 05:54
    чехи добросовестно работали на заводах и фабриках, крепили мощь вермахта
    Оружейные заводы продолжали клепать продукцию для вермахта до 5 мая 1945 года. Берлин был уже взят, а чехи продолжали работать на благо рейха.В вермахте служило около 100 чехов и словаков.
    За освобождение Чехословакии погибло 144 тысячи советских солдат и офицеров.
    «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят»
    1. ian Звание
      ian
      +5
      Сегодня, 08:13
      Цитата: СЕРЖ ант
      В вермахте служило около 100 чехов и словаков.

      Скромно вы посчитали. По данным историков в ВОВ на стороне Германии выступало порядка 500 000 чехов и словаков... hi
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 06:16
    Вообще то понять чехов можно, каких то природных ископаемых в Чехии нет, сельхоз угодий мало а жить хочется и хорошо жить хочется. Вот и выбрали они ту отрасль которая приносит наибольший доход. Ума хватает проектировать и изготавливать различную боевую технику и боеприпасы. В принципе они и нам могли бы поставлять вооружение и боеприпасы если бы были нейтральной страной. Но если всё таки будет война с НАТО то конечно военную промышленность Чехии будут уничтожать. hi
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 06:39
      Цитата: Солдатов В.
      В принципе они и нам могли бы поставлять вооружение и боеприпасы если бы были нейтральной страной.

      Чтобы поставлять нам вооружение не обязательно нужно быть нейтральной страной. И всегда есть выбор, кого поддерживать.
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        +2
        Сегодня, 06:42
        Неужели Вы думаете что член блока НАТО будет поставлять нам оружие?
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +1
          Сегодня, 06:46
          Цитата: Солдатов В.
          Неужели Вы думаете что член блока НАТО будет поставлять нам оружие?

          А почему бы и неет? Ведь всегда можно сделать морду кирпичем, как турки. ""Это не мы (страна) поставляем, а отдельные компании сами заключают сделки"
          1. Солдатов В. Звание
            Солдатов В.
            +6
            Сегодня, 06:53
            А что турки нам что то из вооружений поставляли? А вот Украину снабжают и хорошо снабжают, даже боевые корабли для них строят. И Турция член НАТО и поддерживает политику Запада, притом не гнушается например строить АЭС за наш счёт нашими специалистами.
            1. ROSS 42 Звание
              ROSS 42
              +3
              Сегодня, 07:23
              Цитата: Солдатов В.
              И Турция член НАТО и поддерживает политику Запада, притом не гнушается например строить АЭС за наш счёт нашими специалистами.

              Вместо того, чтобы построить АЭС на Кубе и летать туда на отдых...Правда, последнее стало проблематичным...
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 07:28
        Цитата: Егоза
        Чтобы поставлять нам вооружение не обязательно нужно быть нейтральной страной. И всегда есть выбор, кого поддерживать.

        Швейцария выбрала эту позицию во время ВМВ. Оружие не поставляла, но денежки хранила и исправно предоставляла места для отдыха всем, кто мог заплатить. Именно в швейцарских банках хранится золото III Рейха...А, возможно, и золото Романовых...
      3. ian Звание
        ian
        +2
        Сегодня, 08:20
        Цитата: Егоза
        И всегда есть выбор, кого поддерживать.

        Вы путаете бизнес с моральным выбором. Чехи поддерживают себя. И в 18, и в 39, и в 22. И упрекать их в том, что они поддерживают не тех, все равно что упрекать камень, о который вы споткнулись, а не сосед... request
    2. АА17 Звание
      АА17
      +3
      Сегодня, 09:10
      Вообще то понять чехов можно, каких то природных ископаемых в Чехии нет, сельхоз угодий мало а жить хочется и хорошо жить хочется. ...


      Уважаемый, Владимир.
      С таким подходом, нам надо будет простить в будущем и Венгрию с её "независимым " премьер-министром Виктором Орбаном.
      Венгрия строит "доминирующий центр оборонной промышленности в Центральной Европе".
      Россия, с участием Росатома и Газпрома, помогает построить мощный ВПК.
      Нет сомнений в том, что продукция этого ВПК будет направлена в будущем против России.
      Горькая ирония заключается в том, что Росатом строит за счёт предоставленного РФ долгосрочного кредита в размере до €10 млрд на возведение АЭС.

      Напомним, в июле 2022 года государственный секретарь министерства технологий и промышленности (TIM) Венгрии Жолт Кутнянски заявил, то приоритетной целью стратегии венгерского правительства является превращение Венгрии в доминирующий центр оборонной промышленности в Центральной Европе.
      ... Контракт на строительство завода по производству взрывчатого вещества гексогена заключило с немецким концерном Denel Munition правительство Венгрии, 6 января сообщает издание Altair Agencja Lotnicza.
      ... Будапешт планирует запустить производство гексогена на новом заводе в 2027 году. Он будет использоваться для производства артиллерийских, танковых, минометных и других боеприпасов НАТО, преимущественно — для продукции концерна Rheinmetall.
      ИА Красная Весна
      Читайте материал целиком по ссылке:
      https://rossaprimavera.ru/news/6ab3dd07

      Концерн Rheinmetall AG строит в Венгрии три завода по производству танков, боеприпасов и взрывчатых веществ. Первоначальная продукция пойдет на выполнение венгерских заказов, которые были сделаны до конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.


      В начале ноября ведомство по атомной энергии Венгрии (ОАН) выдало необходимые разрешающие документы для начала основного строительства станции.

      11 сентября 2025 года суд ЕС отменил решение о финансировании Венгрией проекта строительства двух энергоблоков АЭС «Пакш-2». Согласно ему, отменяется прежнее согласование Еврокомиссией финподдержки проекта Венгрией от 2017 года. Согласно материалам суда, основное финансирование проекта должно прийтись на российский кредит в размере до €10 млрд. При этом ещё €2,5 млрд предполагалось профинансировать из венгерского бюджета. В «Росатоме» отмечали, что корпорация «совместно с венгерскими партнёрами продолжает реализацию проекта».

      Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, за счёт возведения ещё двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в €12,5 млрд. В 2014 году Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до €10 млрд на возведение АЭС.

      В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало «Росатому» разрешение на возведение пятого и шестого энергоблоков АЭС. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.

      В ноябре 2025 года США вывели из-под санкций проект АЭС. По словам госсекретаря Марко Рубио, это необходимо для того, чтобы Венгрия стала энергетически независимой. Спустя несколько дней США разрешили банкам, связанным со строительством АЭС, проводить финансовые операции. В их список вошли Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Центробанк, ВЭБ, банк «Открытие» и другие. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/698479819a794755407730e5
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        +2
        Сегодня, 09:45
        Я всегда против строительства стратегических объектов в недружественных странах особенно членов военных блоков направленных против нас, особенно за наш счёт. Как говорится сколько волка не корми он всё в лес смотрит. Понять можно, простить нельзя. В случае войны ВПК НАТО будет уничтожаться как на Украине или как в ВОВ или по их нему ВМВ. hi
  9. Artemion3 Звание
    Artemion3
    +2
    Сегодня, 06:42
    Россия может помочь Чехии за бутылку как в старые добрые времена
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      -2
      Сегодня, 07:18
      Цитата: Artemion3
      Россия может помочь Чехии за бутылку как в старые добрые времена

      А еще Россия может построить Кубе пару заводов за бутылку водки как в старые добрые времена

      Вас на водке замкнуло что ли? Вы это… закусывайте и постепенно снижайте градус stop
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 07:21
    Бойня на Украине обеспечила гигантские прибыли ВПК и магнатам Чехии. Чешские «братья-славяне» идут по пути мародёров из Чехословацкого корпуса и приспешников Гитлера.

    Именно поэтому важно было уничтожать тыловое обеспечение противника, чтобы у него не было возможности пополнения сил и средств. Именно поэтому России можно было наносить ракетные удары по производствам, обеспечивающим украинских националистов оружием...
    Ничего плохого за это не бывает...Спросите Трампа или Нетаньяху...
    1. IS-80_RVGK2 Звание
      IS-80_RVGK2
      +2
      Сегодня, 10:34
      Цитата: ROSS 42
      Именно поэтому России можно было наносить ракетные удары по производствам, обеспечивающим украинских националистов оружием...

      Вот только НАТО рисовать миллиард красных линий после такого не будет.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 11:03
        Цитата: IS-80_RVGK2
        Вот только НАТО рисовать миллиард красных линий после такого не будет.

        А что она сделает - убьётся о косяк? Найдите видео:
        Есть новое оружие России. Как оно снесёт остров. В. Жириновский.
        После этого у многих отпадёт любое желание угрожать России.
        Все напоминают нам его пророчества, но замалчивают его заявления, не противоречащие логике...
  11. Станислав Чернов
    Станислав Чернов
    +3
    Сегодня, 07:24
    Какие братья?! Может, уже пора очнуться и действовать в реальном мире, а не придумывать мир розовых пони? Каждая страна действует исключительно иж интересов своих элит, никакие межчеловеческие понятия тут не применимы
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 07:36
    Чешские «братья-славяне» идут по пути мародёров из Чехословацкого корпуса и приспешников Гитлера.
    Это все потому что никто им и ничего не надирал. Ни за чехословацкий корпус, ни за помощь Гитлера. Этакие герои, непуганные
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +3
      Сегодня, 08:09
      Им ещё 68 год припомнить надо. Мой родственник словил там пулю в ногу от "безоружных" демонстрантов.
  13. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 11:11
    Получается мы воюем с Чехией, давнишним нашим врагом! Жаль что все войны обходят её, разнести бы этот гадюшник. Надеюсь парочка наших ракет нацелены на них, в случае часа икс?!