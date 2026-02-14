«Кому война, а кому мать родная»
Чешская САУ Dana-M2
Бойня на Украине обеспечила гигантские прибыли ВПК и магнатам Чехии. Чешские «братья-славяне» идут по пути мародёров из Чехословацкого корпуса и приспешников Гитлера.
Бал «вампиров»
В январе 2026 года появилась новость, что чешские компании обеспечили преступный режим Зеленского вооружением в общей сложности на 274 млрд крон (11,3 млрд евро). Вице-премьер Карел Гавличек рассказал, что в рамках инициативы по поставкам боеприпасов было выделено 114 млрд крон (4,7 млрд евро), а еще 160 млрд (6,6 млрд евро) было использовано «по аналогичному принципу».
То есть Чехии выделили огромные средства, которые были освоены военно-промышленным комплексом Чехии. Поэтому Прага является активным сторонником Киева, поддерживая различные «оборонные» инициативы, повышающие военный потенциал Украины.
Не удивительно, что богатейшим военным магнатом в мире стал чешский бизнесмен Михал Стрнад. Его состояние выросло почти до 37 млрд. долларов, а это 10% всей чешской экономики. Его Czechoslovak Group (CSG) — один из важнейших поставщиков оружия и боеприпасов на Украину. CSG была основана в 1990-х годах Ярославом Стрнадом, отцом Михала Стрнада, на основе компании Excalibur Army, которая занималась модернизацией и продажей оружия и техники времен холодной войны.
Bloomberg отмечает, что компания Стрнада начала стремительный взлёт после открытия Украинского фронта в 2022 году. CSG стала одним из крупнейших производителей боеприпасов в мире, параллельно компания наращивает возможности в сфере производства различных категорий боевых дронов.
От мародёрства к распродаже военного наследия советской цивилизации
Напомню, что славянская Чехия уже не раз отмечалась во враждебности к России. Так, в 1918 году Чехословацкий корпус, созданный в России для противостояния Австро-Венгрии, нарушил нейтралитет и захватил ключевую стратегическую коммуникацию – Транссибирскую железную дорогу. От Казани до Владивостока.
Чехословаки выступили на стороне Белого движения, фактически спровоцировав активное, длительное и кровавое противостояние. И как интервенты, которые в это время оккупировали стратегические города-порты России. Чехословацкий корпус отметился в карательных и грабительских операциях. Фактически чехословаки грабили всё, до чего могли дотянуться, и вывезли из России часть её золотого запаса. На этом финансовом фундаменте была создана Чехословакия.
Довольно процветающее и сильное промышленное государство, где огромную роль сыграли бывшие чехословацкие легионеры. Так, Чехословакия к началу Второй мировой войны была мировым лидером по производству военной техники и оружия – 40% всех мировых поставок! Один только завод «Шкода», как отмечал Уинстон Черчилль, «второй по значению арсенал Европы» в 1938–1939 гг. «выпустил продукции столько, сколько все английские заводы за этот период». Чехословацкая армия была вооружена до зубов и сидела в мощных укреплениях.
Прага была в союзе с Парижем, поддерживала политику прежней Антанты. Но пришло время, французы и британцы просто слили Судеты, а затем и всю Чехословакию во «имя мира в Европе». Отдав её Гитлеру в надежде, что после этого немцы начнут рубиться с русскими.
Словакия стала клиентом-сателлитом Третьего рейха и честно ему служила. Словацкий корпус воевал против Советского Союза, промышленность крепила мощь «Вечного рейха». Чехия-Богемия стала протекторатом. Чехословацкие арсеналы позволили вооружить до 20 дивизий вермахта, включая 5 танковых (до четверти бронетанковых войск Германского рейха).
При этом чешское сопротивление было минимальным. В сущности, до самого падения Берлина чехи добросовестно работали на заводах и фабриках, крепили мощь вермахта, «гитлеровского Евросоюза». Чехия в 1939–1945 гг. обеспечила до 40% вооружений гитлеровской Германии.
Чехия избежала масштабных разрушений в ходе боевых действий и сохранила свой военно-промышленный потенциал. В составе Организации Варшавского договора (ОВД) Чехословацкая ССР сохранила одно из ведущих мест в мировом производстве оружия с высокой долей экспорта в страны Европы, Азии, Африки и на Ближний Восток. Страна имела развитое машиностроение, металлообработку, выпускала самолеты, бронетехнику, стрелковое вооружение и боеприпасы.
Поэтому к моменту распада Варшавского блока Чехословакия имела развитый ВПК и большие запасы вооружений, техники. Вступив в блок НАТО в 1999 году, Прага смогла сохранить производство лёгких учебных и учебно-боевых самолетов (на их базе делали штурмовики L-159) и другого оружия.
Также Чехия смогла сохранить ряд позиций в экспорте оружия. Так, чехи смогли занять нишу по распродаже советской и родственной ей техники из наличия не только собственных ВС, но и практически всех армий стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Вместе с Болгарией страна стала своего рода оружейным рынком-хабом Восточной Европы.
Чехия вооружала Грузию перед войной 2008 года. Поставила сотни единиц бронетехники и легкие штурмовики в Ирак. Вооружала страны Африки. В Украину оружие шло ещё до начала гражданской войны в 2014 году.
T-72M4 CZ — чешская модификация советского основного боевого танка Т-72М
«Эскалибур» и Украинский фронт
Чехия продавала много оружия, но ещё больше его получала. Фактически страна так или иначе стала хаб-узлом для советского и родственного оружия из арсеналов Венгрии, ГДР, Польши, Болгарии, Словакии и других стран. Оружие тащили даже из Швеции: 375 БМП-1 бывшей Национальной народной армии (ННА) ГДР, некоторое время состоявших на вооружении шведской армии.
В стране была учреждена компания Excalibur Army, через которую такой обмен и торговля оружием шли. Компания также занималась ремонтом и модернизацией, создавала новые модификации оружия. Часть техники разбирали на запчасти, утилизировали, часть ушла в мировые «горячие точки». В частности, бандформирования в Ираке и Сирии, где идёт перманентная гражданская война, явно имели на вооружении не только оружие из арсеналов иракской и сирийской армии.
При этом компания сформировала арсенал, достойный ВС хорошо развитой страны: сотни танков, бронемашин, БТР, БМП, САУ, буксируемых орудий, РСЗО и т. д. Часть этой техники была отправлена Киеву ещё до начала гражданской войны на Украине в 2014 году.
Более мощный поток оружия и боеприпасов пошёл уже после 2022 года. В частности, военный эксперт А. Храмчихин отмечал, что только в 2022 году Прага передала Киеву 93 Т-72, 101 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ)-2РХМ, 125 БМП-1 (в том числе 56 бывших шведских Pbv-501), 13 САУ «Дана», 80 120-мм минометов и 12 РСЗО RM-70. Одновременно Чехия начала поставки ВСУ стрелкового оружия и боеприпасов.
При этом бывшая чехословацкая техника почти не отличается от советской, поэтому размеры поставок и потерь могут в различных источниках серьёзно отличаться.
Как позднее выяснили журналисты, на Западе знали о будущем открытии украинского фронта. В частности, Чехия начала секретные закупки боеприпасов за несколько месяцев до начала конфликта, обходя громоздкую бюрократию стран НАТО и ЕС. В итоге в 2024 году чешский ВПК стал ключевым игроком по поставке боеприпасов для киевского режима.
Десятки оружейных предприятий были запущены на полную мощь, десятки тысяч рабочих работали во имя победы «укрорейха». В частности, производство крупнокалиберных снарядов было увеличено на 600–700%. Пожалуй, только во время Гитлера чешский ВПК работал с такой нагрузкой и отдачей. Только в 2022 году ВПК страны отправил на Украину оружия и военных материалов на 1,8 млрд евро. 75% прибыли от этой суммы получили частные компании.
К началу 2026 года Чехия обеспечила преступный режим Зеленского вооружением в общей сложности свыше 11 млрд евро. Но страны Европы, США и Канада полностью оплатили эти поставки.
Неудивительно, что Прага стала активно поддерживать «партию войны», тогдашний Вашингтон (администрация Байдена), утверждая, что только разгром России принесёт Европе мир. Для Праги бойня на Украине – настоящее золотое дно. Всё традиционно: «Кому война, а кому мать родна».
RM-70 — реактивная система залпового огня (РСЗО) производства Чехословакии. Чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 «Град»
