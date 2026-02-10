Килия, Богодухов, Шахтёрское: новая серия ударов по целям на Украине

В ночное время суток Вооружёнными силами России были нанесены новые удары по территориям противника с расположенными на них энергетическими и промышленными объектами. С недавних пор Зеленский предложил считать любой энергетический объект военным, а ВС РФ и не против.

Прилёты «Гераней» зафиксированы в Одесской области. Поражены цели в портовой части города Килия, расположенного на Дунае.

Серия ударов нанесена по объектам в Харькове, а также в Сумской области. По последним сведениям, поражены пункты дислокации личного состава противника, производственные цеха, складские помещения, используемые в интересах ВСУ. Для нанесения ударов использовались не только БПЛА, но и управляемые авиационные бомбы ФАБ-500. Поступают сообщения о прилётах по объекту в районе Богодухова.



Противник при этом продолжает рефлексировать в связи с тем, что отключение работы терминалов Starlink на скоростях от 90 км/ч не стало препятствием для использования «дальнобойных» дронов. Поражаются как стационарные объекты, так и движущиеся цели. Среди целей второго типа – подвижной состав противника, включая тепло- и электровозы.



Прилетели «Герани» и на объектах Днепропетровской и Запорожской областей. В частности, нанесено огневое поражение объекту в Шахтёрском (переименованный Первомайск). И это уже вторая атака на цели в этом населённом пункте за последние пару суток.

В Черниговской области поражены объекты ТЭК. И там своё дело сделали российские дроны.

Тем временем стало известно, что накануне киевляне перекрывали улицу с громким названием Уинстона Черчилля, требуя от властей ответа на вопрос, когда в их дома вернут электричество, воду и тепло.
  1. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 06:07

    требуя от властей ответа на вопрос, когда в их дома вернут электричество, воду и тепло.

    Когда Зелю уберут, тогда и свет дадут
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:19
      [quote=BAI]требуя от властей ответа на вопрос, когда в их дома вернут электричество, воду и тепло.
      Когда Зелю уберут, тогда и свет дадут[/quote
      Нашли от кого требовать! Вот когда вы выйдете с вилами власть свергать, тогда может и дадут. Но это не точно! wassat
      1. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +2
        Сегодня, 07:24
        Вот когда вы выйдете с вилами власть свергать, тогда может и дадут. Но это не точно! wassat
        За воду, тепло и свет не выйдут. Вот если кружевные трусики пообещать и в Гейсоюз вступить, тогда другое дело! wink
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:18
    ❝ Тем временем стало известно, что накануне киевляне перекрывали улицу с громким названием Уинстона Черчилля ❞ —

    — Кастрюли на голову и на Майдан, при этом скакать повыше ...
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 06:39
      Походу кастрюли массово дали течь - хлынула российская пропаганда. Ведь какждый идейный бандерлог знает, что тепла и света нет в Москве, а не в Киеве.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:30
    Сегодня есть повод помониторить румынский сми ,румыны любят снимать эфект присутствия с противоположного берега " Война рядом - за речкой ".