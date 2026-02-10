Килия, Богодухов, Шахтёрское: новая серия ударов по целям на Украине
В ночное время суток Вооружёнными силами России были нанесены новые удары по территориям противника с расположенными на них энергетическими и промышленными объектами. С недавних пор Зеленский предложил считать любой энергетический объект военным, а ВС РФ и не против.
Прилёты «Гераней» зафиксированы в Одесской области. Поражены цели в портовой части города Килия, расположенного на Дунае.
Серия ударов нанесена по объектам в Харькове, а также в Сумской области. По последним сведениям, поражены пункты дислокации личного состава противника, производственные цеха, складские помещения, используемые в интересах ВСУ. Для нанесения ударов использовались не только БПЛА, но и управляемые авиационные бомбы ФАБ-500. Поступают сообщения о прилётах по объекту в районе Богодухова.
Противник при этом продолжает рефлексировать в связи с тем, что отключение работы терминалов Starlink на скоростях от 90 км/ч не стало препятствием для использования «дальнобойных» дронов. Поражаются как стационарные объекты, так и движущиеся цели. Среди целей второго типа – подвижной состав противника, включая тепло- и электровозы.
Прилетели «Герани» и на объектах Днепропетровской и Запорожской областей. В частности, нанесено огневое поражение объекту в Шахтёрском (переименованный Первомайск). И это уже вторая атака на цели в этом населённом пункте за последние пару суток.
В Черниговской области поражены объекты ТЭК. И там своё дело сделали российские дроны.
Тем временем стало известно, что накануне киевляне перекрывали улицу с громким названием Уинстона Черчилля, требуя от властей ответа на вопрос, когда в их дома вернут электричество, воду и тепло.
Информация