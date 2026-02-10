Охотившийся на российские БПЛА Ми-24 ВСУ встретился с вооружённой Р-60 «Геранью»
Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет Ми-24. Как сообщают украинские ресурсы, машина использовалась в качестве охотника за российскими «Геранями».
Накануне вечером на украинских пабликах появилась информация о том, что 11-я отдельная бригада армейской авиации ВСУ «Херсон» потеряла очередной вертолет Ми-24 вместе с экипажем. Вертушка использовалась для перехвата российских дронов-камикадзе в ходе отражения ночных атак. Как предполагается, охотник сам стал жертвой, напоровшись на «Герань», несущую авиационную ракету Р-60. Такую информацию дают украинские ресурсы.
Русским удалось сбить украинский Ми-24 с помощью несущей ракету Р-60 БПЛА «Герань».
В 11-й бригаде потерю вертолета вместе с экипажем подтверждают, но подробности не приводят. Также нет информации, где конкретно был сбит вертолет, потому что подразделения бригады действуют сразу в нескольких областях, начиная от Запорожской и заканчивая Киевской.
Стоит отметить, что этот данный Ми-24 стал не первой «жертвой» российских «Гераней», до этого дроны-камикадзе сбили даже украинский истребитель Су-27.
