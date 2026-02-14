Что готовит нам весна? Немного о весенне-летней кампании

Давненько я не «заглядывал» на ЛБС. Не потому, что считаю, что происходящее там несущественно. Бои идут постоянно. Продвижение наших подразделений происходит не хаотично, а, если смотреть на события чуть шире по времени, вполне грамотно. Наши войска «давят» там, где необходимо улучшить позиции. Улучшить именно для наступления. Я бы назвал это установка и расширение зон давления на будущее.

Да, сегодня мы не видим быстрых прорывов и каких-то «громких» побед. И это тоже понятно. Для тех, кто требует более детального объяснения, рекомендую прокатиться за город, на какое-нибудь фермерское поле, готовое под посевы весной, и попытаться «быстро захватить» ближайший лесок, метрах в 500-900. Сразу всё встанет понятным. Фронтовые корреспонденты часто публикуют эпичные кадры внешнего вида наших бойцов на квадроциклах после поездок по рокадам. Маскировка «от природы» идеальная. Небольшой земляной холм. Иногда, правда, колеса можно различить…



Не раскрывая планов командования, можно сказать одно: уже сегодня видны признаки подготовки наших соединений к достаточно активной весенне-летней компании. Мы видим, как постепенно, но методично ВСУ отсекают от тылов, логистика уже сегодня для многих подразделений критична. Мы видим, как методично выводят из строя, уже не просто наносят удар, а именно выводят из строя объекты энергетики. Как уничтожается парк локомотивов. Как «разбирают» железнодорожные узловые станции.

Причем те, кто внимательно следит за ситуацией, это уже заметили. МО РФ практически не сообщает о каких-то перебросках подразделений на другие участки, о вводе каких-то новых подразделений, хотя ВСУ с упорством носорогов имитируют свои «наступы». Даже несмотря на огромные потери в живой силе и технике. Очередные «мясные штурмы» без шансов на победу.

ВСУ наступают, а мы стоим и просто перемалываем подразделение за подразделением. Перемалываем теми силами, которые уже находятся в данном районе. Не могу сказать точно, но своей догадкой поделюсь с читателями. Резервы, которые у командования есть, русские генералы берегут. В бой, где, по моему мнению, нет перспектив у противника, резервы не бросают умышленно. Их для чего-то готовят. Вопрос для вас: для чего, если скоро весна и земля подсохнет?..

Значит, необходимо ждать весны? Не могу утверждать это. Это решение конкретного командира, решение конкретной тактической задачи. В такой ситуации у командира есть достаточно много решений. Я вижу как минимум три. Готовить плацдарм для наступления, используя имеющиеся в наличии силы, не подключая резервов. Можно решать эту же задачу с использованием части резерва. Но это априори риск. Это ослабление «ударного кулака» на будущее. Ну и третий, попытаться начать наступление до наступления полноценной весны…

Теперь о главных направлениях. Тут даже на карту смотреть не надо. В который уже раз напомню одну из задач СВО, озвученных президентом. Освобождение Донбасса! Думаю, сегодня можно говорить и о других наших регионах. О Запорожье и Херсонской области. Да и про Сумскую область и «зону безопасности» забывать не следует. Если сложить все эти задачи воедино, получим задачи на весенне-летнюю компанию 2026 года.

Русские «скиснут» без Starlink


Отдельно хочу затронуть тему, которую уже несколько дней разгоняют СМИ. Я об отключении терминалов Starlink. Все эти дискуссии о том, кому от этого хуже, Русской армии или фашистам из ВСУ. Когда-то давно, когда я «выбивал» у начальника связи части новые рации, я услышал от него фразу, которая врезалась в память на всю жизнь. «Связь... Она как воздух. Никто его не замечает, никому он не интересен ровно до того момента, пока кто-то не пукнет...» Как же прав он был. Но выдал ещё и более мощную рацию «про запас»...

Украинцы просто рвут свои вышиванки от радости. Нет Starlink, русские потеряли управление войсками и остановятся. Перемога, о которой должен знать каждый украинец. Но так ли это? В какой-то мере. Война — сложная штука. В том числе и в сфере использования трофеев. Напомню, сколько раз мы восхищались тем, как наши использовали трофейное вооружение. Так почему наши «кулибины» не могли использовать трофейные Starlink, почему волонтеры не могли закупать где-то эти станции?

Но был ли Starlink основным способом связи в нашей армии? Нет. Это, по большому счету, то самое использование трофеев. А трофеи используют на передовой. Я у кого-то из аналитиков, знакомых с темой связи не понаслышке, видел оценку количества этих станций в процентах. Примерно 10% плюс-минус пару процентов. Остальные 90% — это штатная связь российской армии. Думаю, последние налеты ракет и дронов по объектам инфраструктуры Украины это доказывают достаточно серьезно.

Но это не значит, что у нас нет проблем со связью. У меня такое ощущение, что эта проблема такая же вечная, как проблема морозов зимой или распутицы весной и осенью. Что сложного, если есть уже существующие системы, вроде той же Starlink, создать нечто подобное нам? Запуски ракет у нас проводятся постоянно, а спутников связи не хватает. Это как? Сколько раз мы уже «чесали головы», когда нас обманывали? И всё ещё верим в международное разделение труда?

Заключение


Я специально не писал о конкретных направлениях или конкретных сроках тех или иных действий нашей армии. Это не «секретность». Это отсутствие точных данных у автора. Мне было важно озвучить общее направление будущей компании. И надежда на то, что мы видели в прошлом году. Неординарные, прекрасно подготовленные и грамотно проведенные операции, большинство из которых войдет в историю войн.

Я мало верю в переговоры, о которых столько говорят. Был и остаюсь сторонником того, что победа и решение поставленных президентом задач может быть достигнута только военным путем. Переговоры, если мы хотим верить в их эффективность, должны вестись только о капитуляции Украины и выполнении всех наших требований.

Я несколько раз писал о том, как красиво Дональд Трамп добивается своих целей. Увы, мы не можем похвастаться таким же результатом. Значит, будем решать проблему без дипломатии. У ведомства Сергея Лаврова и так работы выше крыши.
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    -1
    Сегодня, 04:07
    И надежда на то, что мы видели в прошлом году. Неординарные, прекрасно подготовленные и грамотно проведенные операции, большинство из которых войдет в историю войн.

    Только операция "Тоннель" чего стОит!!! good
    Полагаю, за время проведения СВО, появилась необходимая в такой войне наработка.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:56
      Конкретику статьи с первого раза осилить не удалось, как фразу генерала Иволгина ( Михалыча ) из кф "Особенности национальной охоты" - Что это было?
      На вопрос внука, жаждущего пойти на войну - Деда, когда будет наша Победа в СВО, отвечаю, скоро.
      А в голове происходит анализ слов Кремля - Куда ступила нога русского солдата, то наше и будущие переговоры с врагами. Как прикажете это понимать?
    2. Проксима Звание
      Проксима
      +8
      Сегодня, 07:59
      После очередной статьи Ставера можно смело чепчики подбрасывать drinks Правда, автор сейчас умерил свой воинственный пыл, а то он совсем ещё недавно Одессу собрался брать, Николаев, Харьков.. Единственное, что можно сказать: НИЗКИЙ ПОКЛОН НАШИМ РЕБЯТАМ hi
  2. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    +11
    Сегодня, 05:14
    кратко для тех кому лень читать: Чего нибудь да будет. Или нет.
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +5
      Сегодня, 07:58
      "Я мало верю в переговоры, о которых столько говорят. Был и остаюсь сторонником того, что победа и решение поставленных президентом задач может быть достигнута только военным путем. Переговоры, если мы хотим верить в их эффективность, должны вестись только о капитуляции Украины и выполнении всех наших требований."

      Ну и зачем же Россия идет на эти ненужные переговоры, если даже духоскрепый г-н Ставер явно приуныл? Только у меня возникло чувство, что нам ими в душу плуют? Вместо того, чтобы раз и навсегда обозначить жесткую позицию о капитуляции 404-й наша власть откровенно заискивает перед Штатами- противно и мерзко от этого на душе!
      1. Boris55
        Boris55
        -6
        Сегодня, 08:25
        Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

        Цитата: vasyliy1
        и зачем же Россия идет на эти ненужные переговоры

        Ради общественного мнения, ради эгрегориального управления процессами.

        Этими переговорами мы всему Миру показываем истинную суть наших врагов. Им уже не удаётся дурить их народы. Силой можно победить силу, загнать зло под плинтус, но силой нельзя победить мысль. Переговоры как раз и решают эту задачу - меняют убеждения многих в нашу правду. Изменив их мысли, мы предотвратим их войну против нас на долгие годы.

        Когда задачи СВО будит выполнены?

        Весной. Весной мы освободим наши территории. Дальше всё будет зависить от противника - будет обстреливать наши территории, будем расширять зону безопасности вплоть до границы СССР, но это будет уже не СВО.
    2. жучок120560 Звание
      жучок120560
      -1
      Сегодня, 08:42
      Kvakosavrus, обязательно будет, еще ни разу не было, чтобы ничего не было.
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +15
    Сегодня, 05:45
    Прочитал два раза статью… понимания чего хотел добиться автор не достиг. Ну а после этой фразы автора…
    Я специально не писал о конкретных направлениях или конкретных сроках тех или иных действий нашей армии. Это не «секретность». Это отсутствие точных данных у автора.

    Мне совершенно не понятно, как это попало в раздел Аналитика? Что именно проанализировал автор? Может кто-то понял? request
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +4
      Сегодня, 09:17
      Цитата: Охотовед 2
      Мне совершенно не понятно, как это попало в раздел Аналитика? Что именно проанализировал автор? Может кто-то понял?

      Автор выполняет план по валу.
    2. Бан Зай
      Бан Зай
      +1
      Сегодня, 10:25
      Потому что эта урря-статейка, очереДНОй образчик отработки своей Работки, и не более того, такого добра я в СССР начитался
  4. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 05:48
    Дай Бог. Аминь.
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  5. Комментарий был удален.
  6. gromila78 Звание
    gromila78
    +9
    Сегодня, 05:53
    Давненько я не «заглядывал» на ЛБС.


    Судя по всему никогда.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:03
    Сейчас в СМИ идут вбросы самого противоречивого характера...которые невозможно проверить на правдивость.
    Статья конечно оптимистична ,но зная непоследовательность и половинчатость действий Кремля делим бодрые прогнозы уважаемого автора как минимум на два.
    Уже появились в СМИ вбросы о договоренности с Киевом о прекращении огня на линии ЛБС. request
    1. Boris55
      Boris55
      -2
      Сегодня, 09:19
      Суть Русской цивилизации есть большевизм.

      Цитата: =Тот же ЛЕХА
      но зная непоследовательность и половинчатость действий Кремля

      А вы в каком кабинете Кремля сидите, что так уверенно рассуждаете о половинчатости решений? А может вы там хотя бы дворником служите? laughing

      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Уже появились в СМИ вбросы о договоренности с Киевом о прекращении огня на линии ЛБС.

      Можно и огонь прекратить, но только после того как террористы начнут организованный отход с нашей земли. Но не раньше.
      1. Ermak_415 Звание
        Ermak_415
        0
        Сегодня, 11:14
        но только после того как террористы начнут организованный отход с нашей земли

        А что такое это "Наша земля"?
        ДНР и ЛНР понятно. А Запорожье и Херсон всё ещё наша земля или уже нет? А Одесса с Николаевом? А Киев? А западная Украина наша?
        Просто получается так, словно наша земля это та которую мы в состоянии присоединить. А на что сил не хватает - чужая.
        А как земля становится нашей? По настроениям населения? Или национальности этого самого населения?
  8. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +12
    Сегодня, 06:08
    О! Ставер очередную статейку накропал! Статью читать, есесено, не буду (время жалко), а вот вечером зайду каменты почитаю. :)
  9. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +11
    Сегодня, 06:24
    Давненько я не «заглядывал» на ЛБС.
    Эт что, как за пивком сходить что ли, "загляну ка в этот бар, давненько не был". Как вообще такое писать можно, война прогулка развлекателная? Там люди гибнут, для сведения автора.
  10. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +4
    Сегодня, 06:34
    Главный вопрос сроки и темп наступления. Почему так долго воюем? Вроде все командующие Герои России,
    проучились в академиях, опыта поднабрались и в Сирии и в Курской области, а крупных прорывов, операций типа" Багратион", разгрома квантунской армии, Японии нет. Долго нам ещё терпеть? hi
    1. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +5
      Сегодня, 07:11
      А нынче у многих погоны генеральские не за военные знания и опыт получены, а просто захотелось имеющим доступ к телу погоны поносить.
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +2
      Сегодня, 07:11
      крупных прорывов, операций типа" Багратион", разгрома квантунской армии, Японии нет.
      Ещё в начале СВО грамотные аналитики писАли, что война больше похожа на 1 Мировую. Тогда тоже не было больших прорывов. Командование, что в начале прошлого века, что сейчас не знало, как можно преодолевать глубокоэшелонированные линии обороны . Такой кризис. Но уже в 30 годы стало ясно, что лучшее средство это крупные механизированные соединения с большим количеством танков.
      Можно предположить, что крупных наступательных операций и не будет. До тех пор, пока не придумают что-то новое. В первую очередь эффективное средство для борьбы с дронами.
  11. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 07:17
    Весенне-летняя кампания!? Вспомнилось советское, битва за урожай. Другие времена, другие битвы.
  12. Скорин Звание
    Скорин
    +14
    Сегодня, 07:21
    Экономика колом встанет, вот что надо немного знать "о весенне-летней кампании".
    1. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      0
      Сегодня, 11:04
      Ну и для тебя народа много "весёлостей" заготовлено. В виде конских штрафов например, отжимов имущества за копеечные долги, и всё в таком духе. Автоштрафы аж в 10 раз заявлено. Перегорела например лампочка в фаре на дороге - извольте заплатить 5000 рубликов...
  13. moneron Звание
    moneron
    +6
    Сегодня, 07:59
    За 4 года сво стало как то привычно для будущего триумфального наступления ждать....просыхания распутицы....появления спасительной зеленки ...скорейшего схода зеленки мешающей видеть врага....скорейшего замерзания осенней распутицы....скорйшего появления снежного покрова сразу выявляющего новые укрепы врага. Я как пиддак так и не могу понять, так чего мы ждем от природы для разгромного для врага наступления? А мож и не стОит здать обвала украинского фронта, а будет все так же неспешно, насколько реальных сил хватает?
  14. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 08:31
    ...уже сегодня видны признаки подготовки наших соединений к достаточно активной весенне-летней компании...

    Больше видны признаки "надвигающегося" очередного "договорняка".
    Сам Лавров подтвердил наличие "стамбульского договорняка", но что характерно мы опять "обманулись".
    Я вполне понимаю, что к сожалению мы вынуждены идти на очередной "договорняк", на это есть как объективные, так и субъективные причины. Но основную часть этих причин мы сами и создали...
  15. vet Звание
    vet
    +4
    Сегодня, 08:59
    Между тем, прошли сообщения, что Белоусов очень недоволен качеством призываемых контрактников, 50% которых имеют ограничения по годности либо вообще негодны к военной службе. Обвиняет местные власти и военкомов, которые закрывают на это глаза, чтобы выполнить "разнарядку". Зная российских чиновников, в это, увы, легко поверить.
    1. IS-80_RVGK2 Звание
      IS-80_RVGK2
      -1
      Сегодня, 11:19
      Цитата: vet
      Между тем, прошли сообщения, что Белоусов очень недоволен качеством призываемых контрактников, 50% которых имеют ограничения по годности либо вообще негодны к военной службе.

      Белоусов может пойти сам штурмовать укрепы и прочие избушки лесника, если ему что-то не нравится. А контингент в вояки очевидно набирается тот который объективно возможно набрать в нынешних условиях. Не та демография и не те условия с зарплатой чтобы туда шла здоровая молодежь ростом под два метра и с высшим образованием.
  16. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 09:27
    Года два назад, что ли, уже и не помню, в соцсетях отвечали - что процесс боевых действий он нелинейный, сначала идет перемолка, мелем, мелем, мелем, а когда всех перемелем - кааак пойдем! Значит надо продолжать молоть
    1. IS-80_RVGK2 Звание
      IS-80_RVGK2
      0
      Сегодня, 11:23
      Цитата: gribanow.c
      Значит надо продолжать молоть

      Пока у нас экономика окончательно не рухнет и желающие воевать не закончатся во всех смыслах?
    2. Бан Зай
      Бан Зай
      0
      Сегодня, 11:33
      Это к военному искусству не имеет никакого отношения, зомбировать пропаганда продолжает
  17. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 10:16
    Зимой подготовка к весенней компании, весной к летней, летом к осенней, осенью к зимней... и так по кругу 5 год скоро уже..., а враг около 40 км от Донецка стоит.
    1. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      0
      Сегодня, 11:15
      Ну что же вы прямо таки. Ведь проявлять понимание надо. Что оружейные корпорации только зарабатывать начали, во вкус вошли. Много "уважаемых" людей миллиардерами стали, многие просто скромными миллионерами. Правда народишко... Да его много по свету праздного шатается. В Африке, Индии, Средней Азии на худой конец... Будет кому на производствах вкалывать...
    2. IS-80_RVGK2 Звание
      IS-80_RVGK2
      0
      Сегодня, 11:25
      Цитата: Антоний
      и так по кругу 5 год скоро уже...,

      Надо сплотиться и потерпеть. Победа близка. Не пройдет и 50 лет..наверное.
  18. Объяснятор Звание
    Объяснятор
    0
    Сегодня, 11:08
    Цитата: Добрый злыдень
    Цитата: Охотовед 2
    Мне совершенно не понятно, как это попало в раздел Аналитика? Что именно проанализировал автор? Может кто-то понял?

    Автор выполняет план по валу.

    ага потный вал вдохновения...
  19. Conjurer Звание
    Conjurer
    0
    Сегодня, 11:30
    Что готовит нам весна?..
    Нет смысла загадывать. Просто пока не справится с дроновой опасностью наш ВПК, одна весна будет примерно похожа на другую. Изначально было понятно, что РЭБ, мангалы - это пассивная оборона, которая пробивается по любому, нужна атака, т.е уничтожение дронов. Но 4 года РЭБа, мангалов и ничего для надежного уничтожения. Сколько еще лет нужно ходить по граблям, чтобы понять ту простую истину, что пассивная оборона - это путь к поражению? Такое впечатление, что в МО не желают правильно расставить приоритеты в расходовании средств в этой области.