Что готовит нам весна? Немного о весенне-летней кампании
Давненько я не «заглядывал» на ЛБС. Не потому, что считаю, что происходящее там несущественно. Бои идут постоянно. Продвижение наших подразделений происходит не хаотично, а, если смотреть на события чуть шире по времени, вполне грамотно. Наши войска «давят» там, где необходимо улучшить позиции. Улучшить именно для наступления. Я бы назвал это установка и расширение зон давления на будущее.
Да, сегодня мы не видим быстрых прорывов и каких-то «громких» побед. И это тоже понятно. Для тех, кто требует более детального объяснения, рекомендую прокатиться за город, на какое-нибудь фермерское поле, готовое под посевы весной, и попытаться «быстро захватить» ближайший лесок, метрах в 500-900. Сразу всё встанет понятным. Фронтовые корреспонденты часто публикуют эпичные кадры внешнего вида наших бойцов на квадроциклах после поездок по рокадам. Маскировка «от природы» идеальная. Небольшой земляной холм. Иногда, правда, колеса можно различить…
Не раскрывая планов командования, можно сказать одно: уже сегодня видны признаки подготовки наших соединений к достаточно активной весенне-летней компании. Мы видим, как постепенно, но методично ВСУ отсекают от тылов, логистика уже сегодня для многих подразделений критична. Мы видим, как методично выводят из строя, уже не просто наносят удар, а именно выводят из строя объекты энергетики. Как уничтожается парк локомотивов. Как «разбирают» железнодорожные узловые станции.
Причем те, кто внимательно следит за ситуацией, это уже заметили. МО РФ практически не сообщает о каких-то перебросках подразделений на другие участки, о вводе каких-то новых подразделений, хотя ВСУ с упорством носорогов имитируют свои «наступы». Даже несмотря на огромные потери в живой силе и технике. Очередные «мясные штурмы» без шансов на победу.
ВСУ наступают, а мы стоим и просто перемалываем подразделение за подразделением. Перемалываем теми силами, которые уже находятся в данном районе. Не могу сказать точно, но своей догадкой поделюсь с читателями. Резервы, которые у командования есть, русские генералы берегут. В бой, где, по моему мнению, нет перспектив у противника, резервы не бросают умышленно. Их для чего-то готовят. Вопрос для вас: для чего, если скоро весна и земля подсохнет?..
Значит, необходимо ждать весны? Не могу утверждать это. Это решение конкретного командира, решение конкретной тактической задачи. В такой ситуации у командира есть достаточно много решений. Я вижу как минимум три. Готовить плацдарм для наступления, используя имеющиеся в наличии силы, не подключая резервов. Можно решать эту же задачу с использованием части резерва. Но это априори риск. Это ослабление «ударного кулака» на будущее. Ну и третий, попытаться начать наступление до наступления полноценной весны…
Теперь о главных направлениях. Тут даже на карту смотреть не надо. В который уже раз напомню одну из задач СВО, озвученных президентом. Освобождение Донбасса! Думаю, сегодня можно говорить и о других наших регионах. О Запорожье и Херсонской области. Да и про Сумскую область и «зону безопасности» забывать не следует. Если сложить все эти задачи воедино, получим задачи на весенне-летнюю компанию 2026 года.
Русские «скиснут» без Starlink
Отдельно хочу затронуть тему, которую уже несколько дней разгоняют СМИ. Я об отключении терминалов Starlink. Все эти дискуссии о том, кому от этого хуже, Русской армии или фашистам из ВСУ. Когда-то давно, когда я «выбивал» у начальника связи части новые рации, я услышал от него фразу, которая врезалась в память на всю жизнь. «Связь... Она как воздух. Никто его не замечает, никому он не интересен ровно до того момента, пока кто-то не пукнет...» Как же прав он был. Но выдал ещё и более мощную рацию «про запас»...
Украинцы просто рвут свои вышиванки от радости. Нет Starlink, русские потеряли управление войсками и остановятся. Перемога, о которой должен знать каждый украинец. Но так ли это? В какой-то мере. Война — сложная штука. В том числе и в сфере использования трофеев. Напомню, сколько раз мы восхищались тем, как наши использовали трофейное вооружение. Так почему наши «кулибины» не могли использовать трофейные Starlink, почему волонтеры не могли закупать где-то эти станции?
Но был ли Starlink основным способом связи в нашей армии? Нет. Это, по большому счету, то самое использование трофеев. А трофеи используют на передовой. Я у кого-то из аналитиков, знакомых с темой связи не понаслышке, видел оценку количества этих станций в процентах. Примерно 10% плюс-минус пару процентов. Остальные 90% — это штатная связь российской армии. Думаю, последние налеты ракет и дронов по объектам инфраструктуры Украины это доказывают достаточно серьезно.
Но это не значит, что у нас нет проблем со связью. У меня такое ощущение, что эта проблема такая же вечная, как проблема морозов зимой или распутицы весной и осенью. Что сложного, если есть уже существующие системы, вроде той же Starlink, создать нечто подобное нам? Запуски ракет у нас проводятся постоянно, а спутников связи не хватает. Это как? Сколько раз мы уже «чесали головы», когда нас обманывали? И всё ещё верим в международное разделение труда?
Заключение
Я специально не писал о конкретных направлениях или конкретных сроках тех или иных действий нашей армии. Это не «секретность». Это отсутствие точных данных у автора. Мне было важно озвучить общее направление будущей компании. И надежда на то, что мы видели в прошлом году. Неординарные, прекрасно подготовленные и грамотно проведенные операции, большинство из которых войдет в историю войн.
Я мало верю в переговоры, о которых столько говорят. Был и остаюсь сторонником того, что победа и решение поставленных президентом задач может быть достигнута только военным путем. Переговоры, если мы хотим верить в их эффективность, должны вестись только о капитуляции Украины и выполнении всех наших требований.
Я несколько раз писал о том, как красиво Дональд Трамп добивается своих целей. Увы, мы не можем похвастаться таким же результатом. Значит, будем решать проблему без дипломатии. У ведомства Сергея Лаврова и так работы выше крыши.
