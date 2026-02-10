США решили дать больше полномочий европейским генералам в командовании НАТО

Американские представители заявляют о том, что США не собираются выходить из состава Североатлантического альянса, однако пересмотрят своё участие в этом блоке. В частности, речь идёт о намерении передать командование силами НАТО, дислоцированными в Европе, европейским генералам.

Представитель НАТО озвучил намерение Соединённых Штатов «по-новому распределить обязанности высших и старших офицеров в альянсе»:

Теперь европейские генералы и адмиралы будут играют более заметную роль в военном руководстве НАТО.

Предполагается, что Пентагон передаст под европейское командование военную базу в Неаполе.

Немецкая пресса пишет о том, что европейские (британские) адмиралы якобы «могут войти и в состав командования объектом НАТО в американском Норфолке». Однако эксперты, комментируя эти публикации, заявляют, что вряд ли Пентагон на это пойдёт. Если только это не приманка для европейцев с тем, чтобы они раскошелились на военные объекты, находящиеся на территории Соединённых Штатов. Передавать же им бразды правления - вероятность невелика.

Достоверно известно о том, что пост главкома силами НАТО в Европе США сохранят за представителем собственного генералитета. Сейчас этот пост занимает генерал ВВС США Алексус Гринкевич, который, кстати, недавно участвовал в переговорном процессе в Объединённых Арабских Эмиратах.
  Владимир Владимирович Воронцов
    
    
    Сегодня, 06:40
    ❝ Теперь европейские генералы и адмиралы будут играют более заметную роль в военном руководстве НАТО ❞ —

    — Европейские военачальники будут играть роль, а принятие решений остаётся за американцами ...
  Ропот 55
    
    
    Сегодня, 06:53
    Типа американцы"умывают руки" ну-ну,эт пока к власти очередной демократ не придёт?! А там на колу мочало начинай сначала.
  ROSS 42
    
    
    Сегодня, 07:37
    Немецкая пресса пишет о том, что европейские (британские) адмиралы якобы «могут войти и в состав командования объектом НАТО в американском Норфолке».

    Вам-то какое дело до британских адмиралов и Норфолка? Вы бы больше проявляли интерес к Федеральному резерву в Нью-Йорке, где хранится около 1236 тонн вашего золотого запаса, да к Лондону, в банках которого лежит 420 тонн этого металла...А ещё добрые люди сказывают, что в банках Швейцарии до сих пор хранят золото III рейха...
  Уарабей
    
    
    Сегодня, 08:20
    Это для того, чтобы попытаться заставить европейцев напасть на Россию, а потом сделать вид что амеры не при делах, типа европа теперь самостоятельно решения принимает. Пытаются соскочить с возможной ответки по ним ядерным оружием.