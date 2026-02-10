США поставили Армении дроны MQ-35A V-BAT для «поддержания мира» с Азербайджаном

Армения получила американские разведывательные беспилотники Shield AI MQ-35A V-BAT, о продаже партии дронов объявил находящийся в Ереване с визитом вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Соединенные Штаты налаживают военно-техническое сотрудничество с Арменией, предлагая ей «самые лучшие в мире» технологии, следует из заявления Вэнса на совместной с Пашиняном пресс-конференции. Одной из таких «технологий», видимо, являются БПЛА V-BAT, которые получил Ереван. Количество переданных дронов не называется, стоимость партии составляет 11 млн долларов. Как подчеркнул вице-президент США, сделка направлена на укрепление безопасности Армении и обеспечение «прочного и долговременного мира» между Арменией и Азербайджаном.



Лучший способ обеспечить мир — это создать реальное сдерживание, а лучший способ создать сдерживание — обладать лучшими военными технологиями в мире. Вашингтон располагает такими технологиями и намерен развивать оборонное сотрудничество с Ереваном.



Shield AI MQ-35A V-BAT — разведывательный беспилотник вертикального взлета и посадки с элементами искусственного интеллекта. Применялся украинскими войсками в зоне СВО, но большого распространения не получил.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 06:49
    сделка направлена на укрепление безопасности Армении и обеспечение «прочного и долговременного мира» между Арменией и Азербайджаном.

    Не будет там мира!! А США лишь бы продать что-нибудь военное am
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:52
      ❝ Не будет там мира!! А США лишь бы продать что-нибудь военное ❞ —

      — «Оставьте: это спор кавказцев меж собою,
      Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
      Вопрос, которого не разрешите вы» ...
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Сегодня, 07:23
        Так и в Сша это понимают, но наживаются на споре, им надо посеять раздор, посадить ненависть и направить ее на нас.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 06:55
    Во,во , поставить в комнате и пылинки сдувать, а то недай чего Азербайджан подумает и ещё кусок земли уйдет в счёт "мирных соглашений" .
  3. VicVic Звание
    VicVic
    +1
    Сегодня, 07:13
    Странное помещение для демонстрации вооружения, будуар какой-то
  4. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    +2
    Сегодня, 07:18
    Амеры УЖЕ там обосновались... как Вы думаете ПОЧЕМУ в
    Посольстве США в Ереване более 2000 чел, притом что в Москве было максимум 700 ?
    Дапотомушто на 3 млн армян нашлись деньги USAID и Соросов для сотен НКО..
    А потом вытащили журнаглиста Пашиняна , успешно слили Нагорный Карабах,
    Обвинили в этом Россию, Россию,хотя сами Арцах не признали, приплели ОДКБ, хотя на саму Армению никто не нападал и понеслось...( русский Ваня им должен былАрцах отстоять...)
    Цель США - Окончательно оторвать Армению от России, создать точку напряженности в Закавказье
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +2
      Сегодня, 07:46
      Вот скажите,а нужна она России?Очередной хамовитый неблагодарный нахлебник
  5. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +1
    Сегодня, 07:25
    Хочешь мира-готовься к войне без всяких разоружений. Азербайджан следовал этому древнему правилу и отвоевал своё. Была бы Армия Армении на высоте, думаю он бы не рискнул попытать счастья.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 07:26
    Как подчеркнул вице-президент США, сделка направлена на укрепление безопасности Армении и обеспечение «прочного и долговременного мира» между Арменией и Азербайджаном.

    «Сейте разумное, доброе, вечное, сейте! Спасибо вам скажет сердечное русский армянский народ…»
    Благоразумное решение для России - оставить неблагодарную Армению неблагодарным армянам, которых не коснулся геноцид в 1915 году:
    Геноцид армян в Османской империи в 1915 году – одна из самых страшных трагедий в истории человечества. Массовое уничтожение и депортация оставили тяжелый след не только на всей последующей истории армянского народа, но и на его национальном самосознании.

    Ждите американцев, они точно принесут вам мешок добра...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:34
      Ещё бы вернуть неблагодарных армян из России в Армению( азербайджанцев, кстати, тоже)
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 09:10
        роман66
        Сегодня, 07:34
        Ещё бы вернуть неблагодарных армян из России в Армению( азербайджанцев, кстати, тоже)

        hi Для этого нужна самая малость - согласие российских чиновников разного ранга на отказ от пополнения своих кошельков и шкурных интересов.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 09:20
          Т. Е. - невозможно. Печально это, ибо пятая колонна под задницей
          hi
  7. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 07:35
    США поставили Армении дроны MQ-35A V-BAT для «поддержания мира» с Азербайджаном

    Теперь дождемся что они поставят в Азербайджан - для "поддержания мира" с Арменией. Разводить, стравливать и греть на этом руки - фирменный стиль США.
    Как этим подлецам еще кто-то доверяет?
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:31
    БПЛА для поддержания мира в Армении от США ? Только еще американские снаряды и бомбы могут мир поддержать !
  9. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 08:44
    США поставили Армении дроны MQ-35A V-BAT

    про оплату ничего не сказано...
    ну а мы, собираемся в Кредит строить армянам АЭС...