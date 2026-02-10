Переброшенных под Волчанск украинских пограничников накрыли «Солнцепёки»

5 555 11
Переброшенных под Волчанск украинских пограничников накрыли «Солнцепёки»

Нехватка обычной пехоты заставляет противника использовать в ее качестве другие подразделения, в частности пограничников. Как сообщают российские ресурсы, Генштаб ВСУ снова перебросил в Харьковскую область один из пограничных отрядов ГПСУ с целью заткнуть дырки в обороне.

Небезызвестный 11-й пограничный отряд ГПС Украины, уже не раз «отличившийся» в той же Харьковской области и понесший потери под Волчанском, снова оказался на данном направлении, на этот раз в районе Волчанских хуторов. Как утверждается, украинские пограничники должны были заткнуть дыры в обороне ВСУ, образовавшиеся в результате больших потерь личного состава обороняющейся здесь бригады.



Однако «свежие» украинские силы сразу были накрыты ударами российской авиации и «Солнцепеков», понеся значительные потери.

Украинское командование стягивает новые подразделения украинских пограничников. В район Волчанских Хуторов переброшен 11-й погранотряд ГПСУ, который уже понес значительные потери в результате эффективной работы авиации и «Солнцепеков».


Вообще, в районе Волчанских Хуторов оборону держит 113-я отдельная бригада теробороны, но после постоянных ударов «Солнцепеками» с личным составом у нее все очень плохо.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:08
    ❝ Как утверждается, украинские пограничники должны были заткнуть дыры в обороне ВСУ ❞ —

    — Всё ищут, где у них были границы 91 года, никак не могут найти ...
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 08:11
      Заткнуть дыры в обороне но при этом наделать дыр на границе
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 07:09
    после постоянных ударов «Солнцепеками» с личным составом у нее все очень плохо.

    Зато нам все очень хорошо. А уж пограничники...не позорили бы это славное название!! Мздоимцы они, а не пограничники.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 07:24
      А они надеялись и с « солнцепеков» мзду брать, по привычке… А тут- облом.)
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:10
    Где то во Львове ТЦК отлавливает новое мясо для Солнцепеков...эти погранцы закончились...несите новых.
    Война бесперерывно пожирает людские ресурсы Украины...кто то сказал, что мобпотенциал у незалежной остался в миллион душ.
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +5
    Сегодня, 07:10
    В самом начале, Владимир Владимирович обратился к личному составу ВСУ с советом, сидеть смирно и не высовываться.
    Не послушали, а зря! Взрослых надо слушать.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:39
      Когда " В спину тычут автоматом... " хошь не хошь, а ползешь.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -2
        Сегодня, 08:09
        Когда " В спину тычут автоматом... " хошь не хошь, а ползешь.

        Но не надо забывать что у тех кому "тычат в спину " тоже автомат. Да и по большому счёту это всё преувеличение в противном случае как минимум на одного " ползущего в перёд" должен быть тот кто тычет ему в спину.
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 08:36
          Но не надо забывать что у тех кому "тычат в спину " тоже автомат.

          А ещё голова и два уха(в лучшем случае). Однофакторное сравнение тут не даст истинного результата.
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 09:17
            Гайдар! Аркадий! :
            " Обычные солдаты, военные - две руки, две ноги, одна трехлинейная винтовка... "
  5. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +1
    Сегодня, 08:07
    пограничники должны были заткнуть дыры в обороне ВСУ ❞ —
    Вообще-то,по бедности дыры и тряпками(ветошью) затыкали ! А тут и ветошь пожалели ! request