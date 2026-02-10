Переброшенных под Волчанск украинских пограничников накрыли «Солнцепёки»
Нехватка обычной пехоты заставляет противника использовать в ее качестве другие подразделения, в частности пограничников. Как сообщают российские ресурсы, Генштаб ВСУ снова перебросил в Харьковскую область один из пограничных отрядов ГПСУ с целью заткнуть дырки в обороне.
Небезызвестный 11-й пограничный отряд ГПС Украины, уже не раз «отличившийся» в той же Харьковской области и понесший потери под Волчанском, снова оказался на данном направлении, на этот раз в районе Волчанских хуторов. Как утверждается, украинские пограничники должны были заткнуть дыры в обороне ВСУ, образовавшиеся в результате больших потерь личного состава обороняющейся здесь бригады.
Однако «свежие» украинские силы сразу были накрыты ударами российской авиации и «Солнцепеков», понеся значительные потери.
Украинское командование стягивает новые подразделения украинских пограничников. В район Волчанских Хуторов переброшен 11-й погранотряд ГПСУ, который уже понес значительные потери в результате эффективной работы авиации и «Солнцепеков».
Вообще, в районе Волчанских Хуторов оборону держит 113-я отдельная бригада теробороны, но после постоянных ударов «Солнцепеками» с личным составом у нее все очень плохо.
