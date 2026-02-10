К программе НАТО по оказанию военной помощи Украине присоединится Япония
2
Япония присоединится к военной помощи Украине в рамках программы НАТО PURL по закупке оружия и оборудования в США с последующей передачей Киеву. Об этом пишет японская пресса.
Токио пока не объявило о присоединении к программе, но скоро это сделает, утверждает местная пресса. Япония намерена поддержать Украину, присоединившись к своим западным союзникам. Однако, в отличие от других стран, японцы намерены закупать только нелетальное снаряжение и оборудование: бронежилеты, пайки, радары, обмундирование и всё остальное, что не стреляет. Якобы об этом уже уведомлены представители НАТО.
Между тем в правительстве Японии данную информацию не подтверждают, но и не опровергают, дав расплывчатый ответ на соответствующий вопрос.
В настоящее время у нашей страны с НАТО нет совпадения по направлению, которое вы указали.
Присоединение Японии к программе военной помощи Украине, пусть и в такой форме, явно отразится на перспективах восстановления нормальных отношений с Россией. Москва не раз предупреждала Токио, что не нужно лезть в конфликт на Украине.
