К программе НАТО по оказанию военной помощи Украине присоединится Япония

Япония присоединится к военной помощи Украине в рамках программы НАТО PURL по закупке оружия и оборудования в США с последующей передачей Киеву. Об этом пишет японская пресса.

Токио пока не объявило о присоединении к программе, но скоро это сделает, утверждает местная пресса. Япония намерена поддержать Украину, присоединившись к своим западным союзникам. Однако, в отличие от других стран, японцы намерены закупать только нелетальное снаряжение и оборудование: бронежилеты, пайки, радары, обмундирование и всё остальное, что не стреляет. Якобы об этом уже уведомлены представители НАТО.



Между тем в правительстве Японии данную информацию не подтверждают, но и не опровергают, дав расплывчатый ответ на соответствующий вопрос.

В настоящее время у нашей страны с НАТО нет совпадения по направлению, которое вы указали.


Присоединение Японии к программе военной помощи Украине, пусть и в такой форме, явно отразится на перспективах восстановления нормальных отношений с Россией. Москва не раз предупреждала Токио, что не нужно лезть в конфликт на Украине.
  ROSS 42
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 07:27
    Смотрите, чтобы 1945 год не показался вам увеселительной прогулкой...
    ZovSailor
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:44
      ROSS 42
      Сегодня, 07:27
      Смотрите, чтобы 1945 год не показался вам увеселительной прогулкой..

      hi Всему МИДу РФ и международно-дипломатическому корпусу на всех международных площадках засвечивать фашистско- нацистское прошлое и настоящее самурайцев, чтобы нынешние потомки страны харакири денно и нощно молились за грехи своей нации.
      Это и будет достойной психологической травмой для реваншистских кругов элиты.
  Федор Соколов
    Федор Соколов
    +1
    Сегодня, 07:29
    При этом самураи продолжают грезить о "северных территориях" и мирном договоре с Россией.
    роман66
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:45
      При размерах и качестве их флота - не такие уж и грёзы. А ядерной угрозы, похоже, никто уже не боится
      ( может, бахнем уже?)
      Уарабей
        Уарабей
        0
        Сегодня, 08:24
        Все боятся ядерной угрозы. Иначе они уже пытались бы топтать своими сапогами, русские земли.
        роман66
          роман66
          0
          Сегодня, 09:18
          У них сандалии, гэта называются
    юрий Л
      юрий Л
      +1
      Сегодня, 08:39
      Самурай хорошо видит, что Великая Северная Армия за 4 года не может Врага отогнать на 50км, допускает вторжение вообще на свою территорию. Еще немного , и Он( самурай) таки осмелится цапнуть все 4 острова, Сахалин в придачу , ну и Владивосток, куда же без него( вспомните , в 1918-1922 самураи ведь не испугались, да и оккупировали Российские земли вплоть до Забайкалья). На вокзале Владивостока японцы поставят паровоз, и будут тысячами для развлечения в топках жечь русских( вспомните Лазо), чуть подальше в бараках будут им прививать Чуму( 731) . И объявят, что это их естественная месть за то, что русские скинули в 1945г. на них ядерную бомбу( в Японии все в этом уже давно уверены).Им будет рукоплескать за это весь Запад.И на все это последует страшный ответ.... Пескова. Только непонятно будет, о чем он пробормотал.Как всегда. И не более...
  Ропот 55
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 07:30
    И после этого эти надеются подписать мирный договор с Россией и грезят(не умные люди) о наших землях.
    Уарабей
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 08:26
      Похоже наоборот они поняли, что им точно ничего уже не светит. Отсюда и эта маленькая мстя.)
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 08:56
        Цитата: Уарабей
        Похоже наоборот они поняли, что им точно ничего уже не светит. Отсюда и эта маленькая мстя.)

        Возможно, что ничего и не светит.
        А вот терять есть чего. Если раньше, в 1945-м, заряд измеряли в килотоннах, то сейчас иногда, для наглядности, в "Хиросимах" и 1 Хиросима - по нынешним временам заряд детский. А 70 Хиросим (+-1 Мегатонна)? А пару-тройку раз по 70 Хиросим? Всей Японии хватит навсегда с карты исчезнуть. Вместе с Фудзиямой.
        Пусть возьмут калькуляторы, посчитают и подумают, что в следующей войне в Японии "хибакуся" не будет...

        Вчера про Австралию говорил, сегодня то же самое про Японию - чего людям спокойно не сидится, ищут экстрима на своё седалище? Так бы глядишь - никто бы и не вспомнил. Хотя китайцев не обманешь - они всё помнят.
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 07:34
    Курсы, как правильно резать пупок, откроют
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:34
    ❝ Япония присоединится к военной помощи Украине в рамках программы НАТО ❞ —

    — «У самурая нет цели, есть только путь» – куда американцы укажут, туда и движуха ...
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 09:00
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Япония присоединится к военной помощи Украине в рамках программы НАТО ❞ —

      — «У самурая нет цели, есть только путь» – куда американцы укажут, туда и движуха ...

      Там американцы, похоже, ещё и про традицию самурайского "наставничества" японцам напомнили... feel
  kosmozoo
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 08:00
    Японцы те ещё мутанты. Где еще продаётся ношеное нестираное бельё несущее запах предидущего хозяина?! Тьфу.
  андрей мартов
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 08:19
    Харакирщики и хатаскрайники по менталитету ,наверное,схожи.Что у первых,что и у вторых культ смерти. Наверное и у харакирщиков национальный гимн такой же как и у хатаскрайников заунывно-заупокойный в общем щеневмерлики. . . stop
  APASUS
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:29
    Наверно надо выкинуть японцев из проекта Сахалин 2 ,пока не одумаются ? Или потопить что то ,мы так то находимся в состоянии войны
  Earl
    Earl
    0
    Сегодня, 08:46
    в отличие от других стран, японцы намерены закупать только нелетальное снаряжение и оборудование
    То поначалу, а потом безнаказанность породит вседозволенность. Немчура скакуасам сначала тоже только пикельхельмы обещала.
  Сержант
    Сержант
    +1
    Сегодня, 08:46
    Узкоглазые - еще те сволочи.
  Vulpes
    Vulpes
    0
    Сегодня, 09:10
    Они четыре года наблюдали за ситуацией со стороны и таки решились вписаться за бандеровцев. К этому надо со всей серьезностью относиться. Это весьма тревожный как сейчас принято говорить "маркер". Значит у них появляется уверенность в некоем исходе всего происходящего.