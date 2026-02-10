Армия России вошла в Красный Лиман с севера
Вооружённые силы России, продолжая наступательные действия на территории ДНР, добились нового успеха. Поступают сообщения о том, что штурмовые группы российской армии прорвались в Красный Лиман и заняли несколько улиц на севере этого города.
По последним сведениям, расширяется зона контроля ВС РФ в районе улиц Подстепная, Героев Десантников, Казацкая и переулка Героев Десантников.
Также противник потерял позиции в восточной части Красного Лимана – в районе улиц Цимлянская и Островского.
При учёте того, что гарнизон ВСУ в городе охвачен с востока, юга, севера и северо-запада, ситуация для него в черте Красного Лимана значительно осложняется.
При этом в украинских пабликах обсуждается вопрос о том, что главком Сырский снял подразделения с нескольких участков фронта в «Донецкой области», чтобы попытаться организовать контрнаступление в районе Гуляйполя. В ходе обсуждения предполагается, что российские войска могли эти воспользоваться и ударить, выявив уязвимость в обороне в районе Лимана (Красного Лимана).
Напомним, что противник накануне действительно начал активное движение к Гуляйполю, а также в направлении Терноватого (оба в Запорожской области), чтобы попытаться отбить утраченный город и ключевые высоты к северу от него.
Информация